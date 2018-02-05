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الرئيسية | السلطة الرابعة | رصيف الصحافة: الرادارات تهدد آلاف السائقين "المخالفين" بالاعتقال

رصيف الصحافة: الرادارات تهدد آلاف السائقين "المخالفين" بالاعتقال

رصيف الصحافة: الرادارات تهدد آلاف السائقين "المخالفين" بالاعتقال
هسبريس ـ فاطمة الزهراء صدور
الاثنين 05 فبراير 2018 - 22:00

قراءة مواد بعض الجرائد الورقية الخاصة بيوم الثلاثاء من "المساء" التي ذكرت أن آلافا من السائقين المغاربة مهددون بالاعتقال في أي وقت بسبب المخالفات المسجلة بالرادار الثابت على جنبات الشوارع والطرق الرئيسية بعدة مدن مغربية.

ووفق الخبر ذاته فإن الجريدة عاينت أمثلة صادمة لمواطنين ومواطنات ألفي عليهم القبض بشكل مفاجئ فوجدوا أنفسهم مكبلين بالأصفاد مثل المجرمين بداعي تنفيذ أحكام ضدهم بالإكراه البدني نظير مخالفات سابقة لمدونة السير والجولان، امتنعوا عن أدائها؛ في حين أن جل المعنيين بالأمر لم يتوصلوا بها، ولم يتم تبليغهم في أي مرحلة من مسطرة الدعوى المدنية التي رفعتها وزارة التجهيز والنقل ضدهم.

في السياق ذاته أمر محمد عبد النباوي، الوكيل العام رئيس النيابة العامة، وكلاء الملك بالمرونة في الاعتقال بخصوص المخالفات المذكورة. وفق المنبر ذاته فإن محمدا أوجار، وزير العدل، اعترف، في تصريح لـ"المساء"، بالإشكالية داعيا إلى اجتماع مع الجهات المعنية لدراسة الحل.

وورد في الجريدة ذاتها أن اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين أعلنت أنها انتدبت نائب المنسق العام للجنة ذاتها لتمثيلها في اجتماع الرابطة العالمية للحقوق والحريات بمدينة إسطنبول التركية والممتد من فاتح فبراير إلى الرابع منه، بصفة اللجنة سالفة الذكر عضوا من بين الأعضاء المؤسسين لهذا الإطار الحقوقي الدولي المجتمع على نصرة قضايا المظلومين في كل مكان، وتتولى اللجنة المشتركة الدفاع عن معتقلي السلفية داخل السجون المغربية من خلال أشكال احتجاجية مختلفة.

وأفادت "المساء"، كذلك، بأن قاضي التحقيق استمع إلى مسؤولين جدد بالدرك الملكي لهم علاقة ببارون المخدرات، الذي تم اعتقاله بالشمال.

ووفق الخبر ذاته فإن هذا الاستماع إلى الدركيين جاء بعد خبرات هاتفية أجريت على هواتف مشتبه فيهم يوجدون رهن الاعتقال الاحتياطي، وتم استدعاء الدركيين الواردة أسماؤهم في محاضر المكتب المركزي للأبحاث القضائية (البسيج) للاستماع إليهم، كما تم مع رجال الأمن الموضوعين حاليا رهن الاعتقال الاحتياطي، والذين كانوا يزاولون عملهم بمدن طنجة وتطوان والعرائش، لا سيما أن المشكوك في أمرهم من عناصر الدرك ذكروا من قبل أغلب المتهمين من عناصر الشبكة المفككة.

من جهتها، نشرت "الصباح" أن وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي كشفت قوائم وكالات الأسفار الممنوعة من تنظيم موسم الحج الجديد، ويتعلق الأمر بما مجموعه 11 وكالة، خمس منها موجودة في مدينة الدار البيضاء، إلى جانب وكالتين في أكادير، ثبت خلال موسم الحج الماضي إخلالها بالتزاماتها تجاه الوزارة والحجاج، فيما أحالت السلطات المرشحين للحج على البوابة الرسمية لوزارة السياحة، لغاية التثبت من الوكالات المرخص لها بتنظيم الحج، قبل التعاقد معها.

المنبر الورقي ذاته كتب، في خبر آخر، أن محمدا عبد النباوي، رئيس النيابة العامة، أمر بموافاته بتقرير مفصل بشأن وشاية توصلت بها رئاسة النيابة العامة، حول تورط جهات نافذة في السطو على عقارات الأجانب والأغيار غير المحفظة بأسفي وأحوازها، والتلاعب في حيازة عقارات في ظل عدم تفعيل مسطرة المساءلة القضائية.

ونسبة إلى مصادر "الصباح" فإن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأسفي قطع عطلته المرضية، وحل بمكتبه للإشراف المباشر على الملف، واتخاذ المتعين، تبعا لتعليمات رئاسة النيابة العامة.

وورد في "الصباح"، كذلك، أن العسكر يبسط الهيمنة على جبهة البوليساريو، بحيث استبق إبراهيم غالي، زعيم الجبهة، انطلاق المشاورات غير المباشرة التي أطلقها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في برلين، مع أطراف النزاع في ملف الصحراء المغربية، بمناورة جديدة تتمثل في تعيين محمد الولي أعكيك، قائد ناحية عسكرية، وزيرا أول في حكومة جمهورية الوهم، خلف لولد الطالب عمر، والذي يعتبر من الجناح المدني في الجبهة، ويكرس غالي من خلال هذا التعيين هيمنة العسكريين على القرار داخل الجبهة.

في الصدد ذاته يرى البشير الدخيل، القيادي السابق في الجبهة، أن قيادة الجبهة تحاول يائسة من خلال تعيين الوزير الأول الجديد، الذي ينحدر من العيون، إعطاء صورة عن التغيير والانفتاح على الوجوه المنحدرة من الأقاليم الجنوبية، بهدف التسويق الإعلامي والدعاية داخل المخيمات أن القيادة تمثل كافة أبناء الصحراء، وضمنهم الوافدون من الصحراء المغربية.

وإلى "أخبار اليوم" التي كتبت أن شركة "سيمنز" الألمانية رفضت ابتزاز جبهة البوليساريو، إذ قررت إبقاء مشاريعها في الصحراء، وعدم سحب استثماراتها من المنطقة.

ووفق الخبر ذاته فإن قرار الشركة الألمانية متعددة الجنسيات اتخذ خلال الاجتماع العام السنوي الأخير، المنعقد في الـ31 من الشهر الماضي بالملعب الأولمبي بميونيخ، حيث أكد مديرها التنفيذي أن مشاريع الشركة بالصحراء لا تشوبها شائبة قانونا، رادا بشكل صريح على الحملات التي تقودها منظمات محسوبة على الجسم الحقوقي ضد استثمارات "سيمنز" في الطاقات المتجددة داخل الصحراء.

ووفق المصدر ذاته فإن خرجة عبد الإله بنكيران، الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية، خلفت صدمة في الأوساط السياسية، وأن قيادة حزب "المصباح" تسعى إلى التخفيف من تأثيرها حتى لا يتأثر التحالف مع عزيز أخنوش.

ووفق "أخبار اليوم" فإن مصدرا قياديا في حزب الحمامة قال للجريدة إن بنكيران رئيس حكومة سابق وعليه أن يبقى في مستوى رئيس حكومة المملكة المغربية السابق، مضيفا عليه أن يوقرنا كي يبقى موقرا، مشيرا إلى أمثلة رؤساء حكومات سابقين تواروا إلى الخلف بعد انتهاء مهامهم.

أما "الأخبار" فنشرت أن عددا من مرضى السكري بالمنتجع السياحي "أوريكا" بضواحي مدينة مراكش طالبوا، في اتصال مع الجريدة، وزير الصحة بإيفاد لجنة مركزية من أجل التحقيق في ظروف وملابسات توزيع المركز الصحي، "اثنين أوريكا" أنسولين فاسد ومنتهي الصلاحية على عدد من المرضى. ووفق إحدى المريضات فإنها قصدت المركز الصحي المذكور يوم الخميس الماضي وتسلمت من طبيب المركز الصحي كمية من "الأنسولين" ووثق ذلك في الدفتر الصحي للمريضة، وعند عودتها اكتشف زوجها أن الكمية المذكورة منتهية الصلاحية.

وذكرت "الأخبار"، كذلك، أن محكمة الاستئناف بفاس أدانت حسن بومشيطة، البرلماني السابق والقيادي بحزب العدالة والتنمية، بشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 65 ألف درهم، إثر متابعته من لدن النيابة العامة بتهمة قبول شيك على سبيل الضمان، بعدما قامت وكالة بنكية بالدار البيضاء بحجز مبلغ 25 مليون سنتيم، حاول سحبه باستعمال شيك موضوع لديه على سبيل الضمان.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (28)

1 - سبحان الله الاثنين 05 فبراير 2018 - 22:11
هناك مجموعة من العقوبات في حق هؤلاء المخالفين مثل ازالة رخصة القيادة، رفع من المبلغ العقوبة، دعوة الى المحكمة، استدعاء الى مركز شرطة الخ....
اعتقال مواطن كمجرم لعدم تأدية خطية لم يتوصل بها!
هاد البلاد ما بقيت كانفهام فيها واااااالوووووو
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195
2 - مروكي الاثنين 05 فبراير 2018 - 22:12
زادوا علينا فالبنزين ما كولنا والوا زادو فالضريبة على السيارات ما هضرناش زادو فالمخالفات حنا مازال حالين فومنا
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137
3 - محمد الاثنين 05 فبراير 2018 - 22:12
يجب تحديث التطبيقات الالكتروني لمعرفة كل مستجد في وقته و حينه وفي حال لم تضهر في التطبيق تعتبر المخالفة لاغية كلشي ساهل خاص غير لي يخدم
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63
4 - Reda الاثنين 05 فبراير 2018 - 22:14
كما قال أحدهم و الله هادي ما دولة .حتى حاجة مامقادة
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77
5 - solaymane الاثنين 05 فبراير 2018 - 22:17
بالنسبة لهذه المخالفات لم اتمكن من أدائها لا في الخزينة العامة ولا في المحكمة اللهم إلا واحدة كانت جديدة التاريخ أما القدامى رغم وجودهم في البرمجة المسماةinfractions فيجعل لحد الساعة كيفية أدائها.فكيف يتم اعتقالنا؟
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41
6 - Mouatene الاثنين 05 فبراير 2018 - 22:18
أمثلة صادمة لمواطنين ومواطنات ألفي عليهم القبض بشكل مفاجئ فوجدوا أنفسهم مكبلين بالأصفاد مثل المجرمين بداعي تنفيذ أحكام ضدهم بالإكراه البدني نظير مخالفات سابقة لمدونة السير والجولان، امتنعوا عن أدائها؛ في حين أن جل المعنيين بالأمر لم يتوصلوا بها، ولم يتم تبليغهم في أي مرحلة من مسطرة الدعوى المدنية التي رفعتها وزارة التجهيز والنقل ضدهم.

هذا هو اكبر تهور للحكومة

ماذا تريدون بالضبط من هذا الشعب وعن ما تبحثون .

اذا كنتم تبحثون عن الثورة فانها اكيد ستقع , لاكن ضد حزب العدالة والتنمية
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48
7 - زاعف الاثنين 05 فبراير 2018 - 22:22
السلام عليكم انا واحد لي جاتني المخالفة واش انا مجرم اعتدي على الناس اسرق ارعب الناس اسرق صندوق التقاعد........ لماذا الاعتقال مع المجرمين و اصحاب الصوابق؟ وأنا مسافر مع العائلة تم يتم أعتقالي ماهذا الهراء حشوما عليكم قولو بغيتو الفلوس ديرو لينا تخفيض
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47
8 - خديجة الاثنين 05 فبراير 2018 - 22:27
الغريب في الأمر أنني توصلت بمخالفات في طرق لم اقد فيها سيارتي من قبل.
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27
9 - 3arafa الاثنين 05 فبراير 2018 - 22:27
عندما يتعلق الأمر بقهر المواطن فأنتم تطبقون القانون كما في الدول المتقدمة مع الظلم في تطبيقه وعندما يتعلق الأمر بحقوقنا فالمزمبيق احسن منكم ....فعلا والله ما دولة ولهلا يقاد بوها .....بصحتكم كثرة العياشة ....أما الاحرار فقلوبهم تتمزق كل يوم.
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35
10 - Adil الاثنين 05 فبراير 2018 - 22:31
المغرب فين غادي بهادشيت الله احفظ
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23
11 - mido الاثنين 05 فبراير 2018 - 22:33
وسيلة فقط لملىء الصناديق الفارغة . والقادم أغرب.
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27
12 - عبدو الاثنين 05 فبراير 2018 - 22:35
حسب ما يبدو فالدولة تريد أن يتعرف أكبر عدد من المواطنين على خدمات المؤسسات السجنية . لكي يحسن سلوكه في المرات المقبلة لكي لا يقضي فيها مدة طويلة . ههههه
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20
13 - الجهراتي الاثنين 05 فبراير 2018 - 22:35
انا تم اعتقالي ولم أتوصل بأي إشعار مخالفة 400درهم تحولت الي 2000درهم

بسبب البعد الذي ذهبت اليه لأؤدي 400 درهم


تصور رجل في الستين من عمره يتم اعتقاله بشكل مهين أي بلد هذا
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44
14 - حتى لاين الاثنين 05 فبراير 2018 - 22:37
زيادات تلو زيادات اسعار في صعود مستمر ضرائب في ارتفاع مستمر لم تسلم حتى المخالفات من الزيادات و من لم يملك مبلغ المخالفة مكانه السجن هههه اقسم بالله اني احتاج لمن يشرح لي ما يجري ؟؟؟
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19
15 - فارس الاثنين 05 فبراير 2018 - 22:38
سلام
انا جاءتني مخالفة للشركة ومشيت نخلص المخالفة في الخزينة قالو ليا سيارة ديال الشركة خاصك تمشي الخزينة العامة الكبيرة مشيييييت الخزينة العامة الكبيرة قالو ليا مااااشي هنا سير طرابوبليك تعمر واهد الورقة مشيييت لطرابولبيك قالولي ماشي هنا سير البيرو لي مكلف بالمخالفات ماعفتش شنو سميتو وراه ليا غير واحد العساس هوا لي عطاني راس الخيط مشيت ليه عطاني ورقة نعمرها فالشركة مع طابع ديالها مع صورة لبطاقة التعريف ديال رب العمل (واخة مابغيتش اسيق ليا الخبار) اوملي جمعت الوتائف مشيت مع الواحدة بعد الزوال الموظف مشى يصلي الظهر ويتغدى (وشتك نتا ماشتو هوا ) وافي الأخير أجي واحد اعتاقلك حيت مادرتيش الواجب
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33
16 - عبدطنجة الاثنين 05 فبراير 2018 - 22:38
ألله يهد مخلق علش مايدر متلن ميتل السعودية أد ارتكبته المخالف كيرسله في التليفون متلن ارسلة يعتقلون كأنك مجريم حرام توم حرام تاكن موسفيران ويلقي الكبض عليك أمام أبناءك كأنك مجريم
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6
17 - ولد زايو الاثنين 05 فبراير 2018 - 22:39
أهم طريقة لمراقبة مخالفة السير في الطرق المغربية هو يجب على الشرطة أن لا تبقى في مكان معين فقط عند مدخل المدينة أو في ملتقى الطرق من أجل مراقبة من وقف عند علامة قف ومن لم يقف. بل يجب التجوال بسيارة الشرطة والدرك عبر الطريق وتوقيف كل من خالف القانون أو الدوبلاج في رأس العقبة أو أي شبهة تثير الإنتباه. لأن الكل يعرف مكان الحاجز الأمني للمراقبة عند مدخل المدينة والدرك خارج المدينة وأماكن المراقبة بالرادار. وهنا كل متهور في السياقة يتوخى الحذر ويظهر بالسائق المسالم.
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0
18 - قوانين غير ملائمة الاثنين 05 فبراير 2018 - 22:39
تجريم المخالفات لا يليق بالمواطن المغربي وغير منطقي
ويكلف مصاريف اضافية بالنسبة للمواطن والدولة
اد يصيح المواطن مبحوث عنه ويوضغ في خانة المجرمين من اجل 300 درهم او 400 درهم

وقد يوقف المواطن صفقة تجارية او احدى المهام الادارية او رحلة سياحية بسبب بسيط ومبلغ مخالفة بسيط 300 درهم او 400 درهم

وبالامكان اقتطاع هدا المبلغ بمكاتب وزارة التجهيز والنقل حين استبدال البطافات الرمادية او رخص السياقة او عند بيع السيارة حيثيكون المواطن مرغما بالمرور بهده المكاتب

او اضعف الايمان يمكن حجز رخصة السياقة مقابل وصل لشهر وللسائق اختيار المكان الدي يمكنه استرجاع رخصته بعد الاداء

هناك طرق كثيرة


ان هناك طرق كثيرة لاستخلاص مبالغ الغرامات بدون اللجوء الى التجريم
بدون سبب

فعلى المسؤولين ان يضعوا قوانين تتلائم وتحترم كرامة المواطن المغربي
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18
19 - free الاثنين 05 فبراير 2018 - 22:41
la loi c'est la loi, faut payer les amendes si vous êtes fautifs
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-26
20 - عزيز الاثنين 05 فبراير 2018 - 22:48
يطبق على كلشي مكاين حتى مشكيل باش كلشي يدوز الحبس
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0
21 - منصف الاثنين 05 فبراير 2018 - 22:49
من حق أي مواطن رفع دعوى قضائية ضد الدولة المغربية في حالة إعتقال. لأنها بعتت المخالفة في برقية عادية و ليست مع ضمان التوصل. نعم لأن ساعي البريد وضع الرسالة لكن لم توقع. إدن هاذا الإعتقال ليس قانوني . و المخالفة وجب أداؤها لكن ليس بهذه الطريقة اللتي تحط من الكرامة الإنسانية.
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22
22 - Dawdi yassine الاثنين 05 فبراير 2018 - 22:52
خوتي. سمعوا هاد الروينة فالكوزينة.
كالمعتاد كل سنة اؤدي الضريبة على السيارة او ما يعرف ب la vignette. المهم ما خلصتش في شهر يناير لسنة 2018 لاسباب قاهرة.
و عندما حل شهر فبراير و سنحت لي فرصة الأداء في شباك البنك الاوتوماتيكي لمبلغ الضريبة والدي يقدر ب 700 درهم فاذا بي اتفاجأ بان مديرية الضرائب زادت علي مبلغ و قدره 100 درهم.
35 درهم غرامة + 65 درهم majoration.
و بالتالي اديت ما مجموعه 800 درهم دون احتساب عمولة البنك و هي 5 دراهم.
700 + 35 +65 +5 = 805 درهم.
الله يدخلها عليهوم بالاوبئة و العلل
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7
23 - remarque الاثنين 05 فبراير 2018 - 22:56
je vous conseille de telecharger l'application : infractions - sur votre telephone portable et comme ca vous pouvez la consulter tous les jours pour etre surs de ne pas tomber dans le piege des contraintes par corps a cause d'une infraction dont vous n'etes meme pas au courant et dont vous n'avez pas recu l'avis ,et donc vous etes recherches sans le savoir
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3
24 - الزمر الاثنين 05 فبراير 2018 - 22:57
إلى الأمام لا رحم ولا شفقة مع القتل نعم القتل المجرمين الأرواح تسقط يوميا وهم ولا هنا ويردون أن نتركوهم على هواهم.
هده مسألة أمنية في الدرجة الأولى. ولا تحسيس ولا بططا. التحسيس لمن عنده إحساس والتحسيس ماهو الا مجاملة فارغة . وهناك من يفسرها و كأنها استعطاف لهم.
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-4
25 - الحقيقة الضائعة الاثنين 05 فبراير 2018 - 22:58
سعر البرميل اليوم 65.075 دولار
علما أن 1 دولار يساوي 8.9342
و آن 1 برميل نفط يساوي 159 لتر
ادن عملية ضؤب بسيطة 65.75 * 8.942 يساوي 587.93 درهم
يعني سعر لبرميل 65 دولار بالدرهم المغربي حاليا هو 587.93
نقسمه على عدد لترات البرميل الواحد الدي هو 159
587.93/ 159 يساوي 3.69 درهم
يعني 1 لتر كيتقام على الدولة 3.69 درهم
لكن المعضلة الكبيرة حنا الشعب كتبيعو لينا ب 11.6 درهم
كاتشري برميل نفط ب 587.93 كتبيعو لينا ب 1844.4.
يعني دايرة TRIPLE 3
على الأقل يوصل 6 أو 7 دراهم لتر
أما ملي وصل سعر البرميل 40 دولار راه كان تيطيح على الدولة ب 2 دراهم
اوكاتبيعو الشعب ب 9 دراهم وقيس على كل من الماء والكهرباء والهاتف
باش الشعب ابقي فقير مزلوط مايفكر غير في الاشياء الفزيولجية الغداء والنوم والتناسل
حسب احصاءات لسنتي 2013 و2014، نشرها موقع“جلوبل فاير باور” المتخصص في القوة الاقتصادية لأزيد من 146 دولة ، فإن المغرب يحتل الرتبة ال 86 من حيث انتاج النفط، بمعدل 5057 برميل يتم إنتاجه في اليوم،
أي مايدر على المغرب مدخول اكثرمن 10 مليار يوميا
هادشي كل مزال كيبكو علينا
"مسرحية ممسوخة"
لنا الله وحده
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12
26 - مهدي الاثنين 05 فبراير 2018 - 22:59
مخالفة ديال 300درهم شحال تولي مع العلم اني عندي 5مخالفات
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5
27 - محمد الاثنين 05 فبراير 2018 - 23:07
على الأقل اخبار المخالفين عبر الرسائل الهاتفية او واتسب
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-1
28 - مهاجر الاثنين 05 فبراير 2018 - 23:08
يجب الإكثار من الرادارات الثابتة و أداء المخالفة عند مكتب الخزينة العامة للضرائب كما هو الحال في أوروبا حتى لاتعطى الفرصة للشرطي أو الدركي بأخذ الرشوة وبهده الأموال يتم إعادة بناء الطرقات و البنية التحتية كما هو الحال في الدول المتقدمة... إدا احترم السائق القانون و السرعة المحددة فلا خوف عليه
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