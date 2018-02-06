عرض لأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم

هسبريس - و .م .ع

في ما يلي أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم الثلاثاء..

* المساء:

- آلاف السائقين مهددون بالاعتقال بسبب المخالفات المسجلة بالرادار الثابت. وزير العدل، محمد أوجار، يعترف بالإشكالية ويدعو إلى اجتماع مع الجهات المعنية؛ ورئيس النيابة العامة، محمد عبد النبوي، يأمر وكلاء الملك بالمرونة في الاعتقال بسبب هذه المخالفات.

- شرعت الحكومة في حصد نتائج صمتها تجاه الارتفاع الجنوني لأسعار المحروقات، بعد أن دعت خمس نقابات للنقل بسيارات الأجرة إلى التصعيد وخوض وقفة وطنية احتجاجية يوم الأربعاء 21 فبراير مع التلويح بإضراب وطني. هذه الخطوة تزامنت مع الدعوات التي تعرفها أغلب مدن الجهة الشرقية هذه الأيام إلى مقاطعة ركوب سيارات الأجرة الكبيرة والصغيرة.

* أخبار اليوم:

- رغم محاولات تخفيف الضغط عن الصندوق، تواصل التحملات المؤداة نظير دعم قنينة الغاز والسكر ارتفاعا، حيث توقعت إدارة صندوق المقاصة أن ترتفع تحملات الصندوق لدعم غاز البوتان خلال سنة 2018 إلى ما يناهز 12.5 مليار درهم، مقارنة ب 9.9 ملايير درهم التي تم ضخها سنة 2017، مشيرة إلى أن قيمة تحملات دعم غاز البوتان المتوقعة خلال السنة الجارية تقارب تلك المسجلة خلال سنة 2014، والتي بلغ فيها متوسط سعر البرميل نحو 100 دولار.

- يجد أنس الدكالي، وزير الصحة الجديد الذي لم تمر على تعيينه سوى أيام معدودات، نفسه أمام اختبار صعب، بعد ضم الأطباء الداخليين والمقيمين صوتهم إلى صوت أطباء القطاع العام والطلبة الأطباء باتخاذ قرار النزول إلى الشارع في ال10 من فبراير الجاري، قصد الاحتجاج ضد السياسات الحكومية في قطاع الصحة ومطالبة بتحسين وضعية الطبيب.

* الأحداث المغربية:

- قال رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش إن هناك ضرورة لمشاركة الشباب في العمل السياسي، وعدم ترك الفراغ للخطاب الانهزامي والتيئيسي"؛ مبرزا أنه "لا يمكن ترك المجال للشعبوية وغياب الفعل والعمل". جاء ذلك في لقاء جمع، السبت الماضي بباريس، قيادات التجمع الوطني للأحرار مع عدد من الشباب المستقرين بفرنسا.

- طالبت هيئة أطباء الأسنان الوطنية مختلف السلطات المعنية بالتدخل ومراقبة الممارسات غير القانونية لطب الفم والأسنان في مختلف مناطق المغرب، وذلك ضمانا لحماية صحة المواطنين من أخطار انتشار معالجين عشوائيين. وأوضحت الهيئة، في بلاغ، أنها تتوصل بشكايات لمواطنين تعرضوا للضرر بسبب ممارسين لا علاقة لهم بالجسم الطبي المعترف به، والمتخصص في طب الأسنان.

* الصباح:

- أمر محمد عبد النبوي، رئيس النيابة العامة، بموافاته بتقرير مفصل بشأن وشاية توصلت بها رئاسة النيابة العامة، حول تورط جهات نافذة في السطو على عقارات الأجانب والأغيار غير المحفظة بآسفي وجوارها، والتلاعب في حيازة عقارات، في ظل عدم تفعيل مسطرة المساءلة القضائية. وأفادت مصار مطلعة للجريدة أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بآسفي قطع عطلته المرضية، وحل بمكتبه، للإشراف المباشر على الملف، واتخاذ المتعين تبعا لتعليمات رئاسة النيابة العامة.

- أثار محمد الأعرج، وزير الثقافة والاتصال، والقيادي في الحركة الشعبية، جدلا سياسيا من قبل خصومه، لتخصيصه مليار سنتيم لبناء مركزين ثقافيين في جماعتين فقط من أصل خمس وثلاثين جماعة بإقليم الحسيمة. وأكدت مصادر الجريدة أن الجماعتين المعنيتين بالمشروع الثقافي يسيرهما منتيمان إلى حزب الوزير الحركي. الأعرج من جهته، نفى أن يكون تخصيص الغلاف المالي لبناء المركزين له علاقة بما هو حزبي، مشيرا إلى أنه تم تخصيص 10 ملايين درهم لتشييد مركز ثقافي بإيمزورن و6 ملايين درهم لإنجاز مركز ثقافي بتارجيست بشراكة مع الجهة.

* بيان اليوم:

- أكد المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية أن ضمان الجودة والسلامة الصحية للشاي يعد من أولويات المكتب، وذلك بالمراقبة المنتظمة عند الاستيراد وداخل السوق الوطني، وفقا للمعايير المحددة في القوانين الجاري بها العمل بالنظر إلى كون مادة الشاي تعتبر عنصرا مهما في النظام الغذائي لشريحة مهمة من المغاربة، حيث تبلغ الواردات من هذا المنتوج حوالي 60 ألف طن، 99 في المائة منها تجلب من الصين.

- نفت المديرية العامة للجماعات المحلية منع أي اسم من الأسماء الشخصية ذات المرجعية الأمازيغية ، على عكس ما تداولته بعض المواقع الكترونية، من مقالات حول رفض كل من ضابط الحالة المدنية لجماعة أرفود تسجيل مولود بالاسم الشخصي "أريوس"، وضابط الحالة المدنية بالملحقة الادارية الشريفة بمقاطعة عين الشق بالدار البيضاء تسجيل اسم "إيري".

* الاتحاد الاشتراكي:

- وقع المجلس الجهوي للسياحة لجهة الداخلة وادي الذهب اتفاقية تعاون مع مؤسسة المعارض (إيكسبورينسي) بمدينة أورنسي وذلك على هامش الدورة 19 للمعرض الدولي لسياحة تذوق الطعام (زانتار) الذي احتضنه هذه المدينة التابعة لجهة غاليسيا (شمال شرق إسبانيا) ما بين 31 يناير و4 فبراير. ووقع هذه الاتفاقية كل من أليخاندرو روبان كاربايو المدير التنفيذي لمؤسسة المعارض (إيكسبورينسي) ومحمد الشريف المستشار التنفيذي للمجلس الجهوي للسياحة لجهة الداخلة وادي الذهب بالإضافة إلى خوليو سيزار غونزاليس الذي اختاره المجلس الجوي للسياحة كوكيل لتمثيله بمؤسسة المعارض لأورينسي.

- أفاد وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي محمد ساجد، أن المغرب استطاع خلال سنة 2017 أن يستقطب أزيد من 100 ألف سائح صيني، أي بزيادة فاقت 240 في المائة مقارنة مع العام 2016. وأضاف الوزير، في كلمة له خلال الملتقى المغربي الصيني للتعاون السياحي، أن الزيارة التي قام بها جلالة الملك محمد السادس إلى الصين في يونيو 2016 كان لها الفضل الكبير في تحقيق هذه القفزة الكبيرة في عدد السياح الصينيين المتوافدين على المغرب، بعد قرار جلالته إعفاء المواطنين الصينيين من تأشيرة الدخول إلى المملكة.

* العلم:

- في وقت توصلت فيه الحكومة إلى حل لأداء 10 ملايير درهم كمتأخرات الضريبة على القيمة المضافة العالقة بذمتها، من أجل مساعدة مقاولات القطاع الخاص على ترتيب أوراقها في ظرفية اقتصادية صعبة، كشفت الإحصائيات النهائية لأداء المقاولات المغربية أن 8020 شركة أعلنت إفلاسها خلال السنة الماضية، بسبب الصعوبات التي تواجهها، ما يمثل زيادة بواقع 12 في المائة مقارنة مع السنة التي قبلها.

- أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، خلال لقاء صحفي عقب اجتماع مجلس الحكومة، نقلا عن وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، أن نطاق تقلب الدرهم بعد 18 يوما من تنفيذ نظام الصرف الجديد بقي في إطار النطاق القديم (0.3+/ 0.3-)، مما يفند ما أثاره البعض حول هذا الموضوع من توجسات وتشكيكات وانتقادات.

* رسالة الأمة:

- أفرجت الأمانة العامة للحكومة عن قانون جديد من المرتقب أن يتم عرضه على اجتماع مقبل لمجلس الحكومة، يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 95-15 المتعلق بمدونة التجارة، أعدته وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصادي الرقمي، وهو المشروع الذي تضمن مقتضيات ترمي إلى تنظيم نشاط توطين المقاولات وتحديد شروط ممارسته، وحقوق والتزامات المتعاقدين.

- حذرت وزارة الصحة ساكنة إقليم أزيلال من ارتفاع حالات الاختناق المسجلة في صفوف الساكنة خلال شهر يناير الماضي، مشددة على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفادي الاختناق بغاز أحادي أوكسيد الكربون، وكذا غاز التدفئة، في إشارة منها إلى صيانة أجهزة التسخين والتدفئة بصفة دورية وتجنب تركيب سخان الماء الغازي بالحمام أو المطبخ أو أي مكان لا تتوفر فيه تهوية.

* لوماتان:

- بلغ عدد الأسر التي استفادت من عملية توزيع المؤن الغذائية والأغطية بالأقاليم، في إطار الجهود المبذولة لفك العزلة عن المناطق التي عرفت تساقطات ثلجية وانخفاضا شديدا لدرجات الحرارة، 43 ألف و 896 عائلة، تقطن بالخصوص في المناطق التي تعرف انخفاضا كبيرا في درجة الحرارة. وحسب معطيات لوزارة الداخلية فإن هذه العملية تهم 22 إقليما، بها 1205 دوارا تابعا لـ169 جماعة محلية، بمجموع ساكنة يناهز 514 ألف نسمة.

* أوجوردوي لوماروك:

- كشف المركز المهني لقياس نسب الاستماع للمحطات الإذاعية بالمغرب (سيراد) عن نتائج الموجة 23 لقياس نسب الاستماع للمحطات الإذاعية. وتعكس الأرقام المسجلة الخاصة بنسب الاستماع وفاء المغاربة للإذاعات التي اعتادوا متابعتها، والتي يخصصون لها ساعتين و52 دقيقة في المتوسط، من وقتهم الأسبوعي، علاوة على أنهم يوزعون استماعهم إلى ما بين إذاعتين حتى ثلاثة.

* ليكونوميست:

- 11 وكالة أسفار لن تشارك في عملية الحج لسنة 2018. وزارة السياحة نشرت اللائحة الكاملة للفاعلين الذين تم إقصاؤهم، من بينها خمس وكالات سياحية بمدينة الدار البيضاء. وجاءت هذه الإجراءات الزجرية على الخصوص بسبب عدم الالتزام بدفتر التحملات خلال موسم الحج 2017، فيما تم الإبقاء على 198 وكالة هذه السنة.

* لوبنيون:

- تم مؤخرا بالرباط تنصيب اللجنة التوجيهية المكلفة بإعداد الملتقى الوطني حول إعادة هيكلة الوظيفة العمومية العليا. وأوضح بلاغ للوزارة المكلفة بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية، أن اللجنة التوجيهية التي تم تنصيبها الجمعة الماضية خلال اجتماع ترأسه الوزير المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية، محمد بنعبد القادر، تتكون من كتاب عامين ومفتشين عامين ومدراء عامين ومدراء مركزيين لعدد من القطاعات الحكومية، بالإضافة الى مدير المدرسة العليا للإدارة.

* ليبراسيون:

- سلم مكتب الملكية الصناعية والتجارية ومركز الاستثمار بالناظور خلال سنة 2017، ما مجموعه 761 شهادة سلبية لإحداث مقاولات، ما يمثل تراجعا بنسبة 1 في المائة مقارنة مع سنة 2016. وأفاد تقرير للمندوبية الإقليمية للصناعة والتجارة بأن المكتب المكلف بالملكية التجارية والصناعية ومركز الاستثمار توصلا السنة الماضية بما مجموعه 843 طلبا للحصول على شهادات سلبية، تمت الموافقة على 761 منها، أي بنسبة موافقة بلغت 90 في المائة.

* البيان:

- يشارك مجلس الجالية المغربية المقيمة بالخارج، من 9 إلى 18 فبراير بالدار البيضاء، ببرنامج غني في الدورة الرابعة والعشرين للمعرض الدولي للنشر والكتاب، تحت شعار "مغاربة العالم في المجتمعات المتعددة، فرص وتحديات". وحسب بلاغ للمجلس، تقترح المؤسسة، خلال هذه الدورة، قراءة مستجدة لواقع الهجرة المغربية في شتى تجلياتها، كما تعمل على إبراز تنوع الإنتاج الفكري والأدبي وغيره لمغاربة العالم ومساهمتهم في بلدان الإقامة، وذلك في إطار مهمته المتمثلة في تنوير وتقييم السياسات العمومية التي تعنى بالهجرة المغربية.