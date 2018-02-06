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كُتّاب وآراء
الملك: الصحافي الراحل باهي مثال للوطنية الصادقة
بعث الملك محمد السادس برقية تعزية مواساة إلى أفراد أسرة المرحوم الكاتب والصحافي محمد أحمد باهي، الذي فارق الحياة عن عمر يناهز 72 سنة.
وأعرب الملك بهذه المناسبة الأليمة، لأفراد أسرة الراحل، ومن خلالهم لكافة أهل الفقيد وذويه ولأسرته الإعلامية الوطنية، عن "أحر التعازي وأصدق مشاعر المواساة في فقدان هذا الإعلامي المقتدر، الذي كان مثالا للوطنية الصادقة والتشبث المكين بثوابت الأمة ومقدساتها".
وجاء في البرقية: "الله تعالى نسأل أن يعوضكم عن رحيله جميل الصبر وحسن العزاء، وأن يجزيه خير الجزاء عما أسدى لوطنه من جليل الأعمال، ويتقبله في عداد الصالحين من عباده، مع الذين أنعم الله عليهم من الصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا".