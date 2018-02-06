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الرئيسية | السلطة الرابعة | الملك: الصحافي الراحل باهي مثال للوطنية الصادقة

الملك: الصحافي الراحل باهي مثال للوطنية الصادقة

الملك: الصحافي الراحل باهي مثال للوطنية الصادقة
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 06 فبراير 2018 - 21:50

بعث الملك محمد السادس برقية تعزية مواساة إلى أفراد أسرة المرحوم الكاتب والصحافي محمد أحمد باهي، الذي فارق الحياة عن عمر يناهز 72 سنة.

وأعرب الملك بهذه المناسبة الأليمة، لأفراد أسرة الراحل، ومن خلالهم لكافة أهل الفقيد وذويه ولأسرته الإعلامية الوطنية، عن "أحر التعازي وأصدق مشاعر المواساة في فقدان هذا الإعلامي المقتدر، الذي كان مثالا للوطنية الصادقة والتشبث المكين بثوابت الأمة ومقدساتها".

وجاء في البرقية: "الله تعالى نسأل أن يعوضكم عن رحيله جميل الصبر وحسن العزاء، وأن يجزيه خير الجزاء عما أسدى لوطنه من جليل الأعمال، ويتقبله في عداد الصالحين من عباده، مع الذين أنعم الله عليهم من الصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - اعصيم سمير الثلاثاء 06 فبراير 2018 - 22:07
رحمه الله واسكنه فسيح جناته رفقة الشهداء والصدقين.
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9
2 - مغربي الثلاثاء 06 فبراير 2018 - 22:52
اللهم دم العز و النصر و التمكين و الصحة و السلامة و التوفيق و التفوق و الافراح و المسرات على ملكنا المفدى يارب العالمين وكن له ولي والحافظ و المعين أينما حل و ارتحل الرائد بالجميع المقاييس في الخدمة المغاربة المغرب في السراء و الضراء و بشتى المجالات دون ملل أو كلل و بالنكران الذات .
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-5
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