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الرئيسية | السلطة الرابعة | "للقراء رأي" على هسبريس: جدل مجانية التعليم

"للقراء رأي" على هسبريس: جدل مجانية التعليم

"للقراء رأي" على هسبريس: جدل مجانية التعليم
هسبريس ـ حارث بنوالي
الثلاثاء 06 فبراير 2018 - 15:13

يتواصل النقاش العمومي بالمغرب حول إصلاح منظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي بالنظر إلى المستجدات التي سيحملها القانون الإطار رقم 51.17. ولعل أهم ما يثير الجدل في صفوف المتابعين وعموم المغاربة هو ما راج بشأن نية الحكومة، عبر مشروع القانون الإطار، رفع اليد عن قطاع حساس في نظر المجتمع المغربي؛ وذلك بالتنصيص بداية على فرض رسوم على من وصف بـ"الأسر الميسورة".

برنامج "للقراء رأي"، ومن خلال خط هاتفي مفتوح لعموم المتتبعين، يطرح للنقاش مجانية التعليم بين قرار الحكومة إلغاءها بالنسبة للميسورين، وتأثير ذلك على الأسر المغربية، كما نتساءل رفقة المستمعين عن مفهوم الأسر الميسورة؛ وذلك على الرقم 0608080303 ابتداء من السادسة مساء على صفحة هسبريس بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وقناتها على "يوتيوب".

وما تزال الحكومة تعرض رؤيتها لإصلاح المنظومة التعليمية؛ إذ جاء على لسان رئيسها، سعد الدين العثماني، مساء أمس، في جلسة برلمانية خاصة بالمساءلة الشهرية لرئيس الحكومة تضمنت سؤالا متعلقا بملف التعليم، ما يفيد بمواصلة الأغلبية تنزيل قرارات الإصلاح التي ينتظر أن يتضمنها القانون الإطار.

وظهر جليا في الجلسة الشهرية توجه مناوئ للفرق البرلمانية، الأغلبية والمعارضة، لما يتضمنه مشروع القانون الإطار؛ إذ عبر فريق التقدم والاشتراكية، وهو من التحالف الحكومي، عن رفضه لضرب مجالية التعليم بحجة أن الأسر الميسورة أصلا لا توجه أبناءها إلى المدرسة العمومية. وفي التوجه نفسه، سار تدخل الفريق الحركي الذي طالب المتدخل باسمه رئيس الحكومة بصرف النظر عن فرض رسوم للتسجيل في المدارس العمومية، شأنه في ذلك شأن فريق الأصالة والمعاصرة والفريق الاستقلالي وفريق العدالة والتنمية؛ إذ رفضت هذه الفرق جملة وتفصيلا أي مس بمجانية التعليم.

وفي جوابه على توجس الفرق البرلمانية، أغلبية ومعارضة، من مشروع القانون الإطار هذا، قدم سعد الدين العثماني رؤية حكومته لحل أزمة ملف التعليم، معتبرا ذلك مزايدة على الحكومة في هذا الموضوع وهي في بداية ولايتها، موجها توبيخا واضحا للحكومات السابقة حول تراكم المشاكل في القطاع، موردا أن كل الأحزاب، باستثناء حزب واحد، تناوبت على تدبير شؤون المدرسة العمومية، وبالتالي "فالجميع يتحمل المسؤولية في تأجيل الإصلاح"، على حد وصفه.

وقال العثماني إن مشروع القانون الإطار المتعلق بإصلاح منظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي "مشترك وطني سيخرج إلى الوجود ونحن ملتزمون بتنزيله على أرض الوقع لأنه جزء من الرؤية الاستراتيجية لإصلاح التعليم"، مضيفا أن الحكومة ووزير التعليم المعين حديثا منفتحان على كل اقتراحات نواب الأمة لتجويد المنظومة التعليمية.

وبخصوص المشاكل المطروحة، اعترف رئيس الحكومة بوجودها، وخاصة ما عبر عنه المتدخلون باسم الفرق البرلمانية، غير أنه رفض نبرتها الحادة والمهاجمة للحكومة التي لم تمض على ولايتها سوى ثمانية أشهر، كما واصل التأكيد على مجانية التعليم العمومي إلا أنه اعتبر الرسوم المنتظر تطبيقها بمثابة ضريبة على الثروة للأسر الميسورة.

وتفاعلا منه مع النواب عندما أثيرت مسألة من يمتلك سيارة رباعية الدفع ومدى اعتباره من الميسورين، قال العثماني: "إذا اتفق النواب على هذا المعيار فمرحبا باعتماده في التصنيف".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (23)

1 - صالح صالح الثلاثاء 06 فبراير 2018 - 15:31
وهل اﻻسر الميسورة تدخل أبناءها للتعليم الحكومي. هذا سؤال استفزازي. حسبما أراه شخصيا. والنقاش فيه مضيعة للوقت. وربما لغاية في نفس يعقوب.
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21
2 - مغربي الثلاثاء 06 فبراير 2018 - 15:36
التعليم في المغرب مستواه ضعيف هنا يجب الإصلاح أما جيوب المغاربة فهي بصفة عامة فارغة وهي خط احمر
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33
3 - عبود الثلاثاء 06 فبراير 2018 - 15:51
لقد عادت العبودية إلى الاستفحال في المغرب بعد أن اضمحلت لبعض الوقت حتى ظننا أنها تكاد أن تنقرض إلا أنه تأكد لنا بالملموس أنه لا المسؤولون تخلوا عن استغلالهم واستعبادهم للشعب ولا الشعب رفض الذل والهوان والاستباحة لأنه يعيش بلا كرامة .
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16
4 - زعبول الثلاثاء 06 فبراير 2018 - 15:53
أقولها و أعيدها، كفى من إستحمار الشعب، التعليم ليس مجاني، ميزانية التعليم تأتي من ضرائب الشعب ،يعني من عرق الشعب، فلااااااااا توهمونا أن التعليم مجااااااني، الشعب يدفع من عرقه للتعليم ، و لن نقبل أن ندفع مرتين.
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39
5 - marokkii الثلاثاء 06 فبراير 2018 - 16:03
يجب إعادة تكوين بعض الأساتذة والمعلمين وارسالهم.إلى غزة وإلى السودان لكي يحتكو مع الأساتذة هناك.أما هنا في المغرب.راه مكاين.لااصلاح.ولا.هم.يحزنون.تضييع.المال.بدون.فائدة. لمادا.بعض الأساتذة وليس.الكل.هناك.أساتذة محترمين.ويخافون الله.أنا اتكلم.بعض.الأساتذة المنافقين.الغشاشين.الدين يستفيدوا كثيرا.من بعض الامتيازات.الصحية.والمادية.وشبكات.الاتصالات.الانترنت والقطارات .ويقومون.بالدروس.الخصوصية.من.السادسة.مساءا.حتى الواحدة.بعض.منتصف.الليل. وسيصبح في.الثامنة.صباحا.في.القسم.كيف.سيعمل.وهو.لم.ينم.الا سويعات.قليلة.واين.التركيز.وكدالك.الدواصة.ديال.كنوبس.انا.عارف.الاكثرية.لم.يعجبه.كلامي.لأنني اتكلم.عليهم.التعليم.مشى مع الاساتذة ديال.الثمانينات.اللي كانو يحبون.عملهم.باخلاص.ويقومون.بدروس خصوصية.مجانية.وكانو.يتقاضون.راتب.جد.هزيل.ولاكن.ينتجون.تلاميذ جيدين. تحايتي.لهم.وارفع.القبعة.لهم
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13
6 - تناقد الثلاثاء 06 فبراير 2018 - 16:04
إذا فرضت الرسوم الدراسية على "الميسور" ، إن كان هناك فعلا من له صلة بالمدرسة العمومية فسيرحل فورا بأولاده إلى الخاص...!
فإذا لم يبقى سوى الضعفاء و هم من سيؤدون ...؟
أظن أن هناك أشياء أخرى لا مجال لذكرها ...؟
البلاد محتاجة لجميع أبنائها ... ! و ماذا سيقولون الأجيال القادمة ( حكام و شعب )...
أن تركنا لهم الأمية و الجهل و ما يترتب عنهم من فقر و إجرام ... بدل العلم و المعرفة و ما يترتب عنهم من تقدم و ازدهار...؟ مثل ما تسعى إليه جميع الدول...!
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10
7 - الرحمني الثلاثاء 06 فبراير 2018 - 16:04
هؤلاء الناس لا ذكاء لهم عندما يريدون تمويل شيء يلجأون لحلول سهلة بغباء ممكن تمويل التعليم او جزء مهم منه عند بناء مسجد نبني معه عدد من الدكاكين يتم كراؤها لتمويله لماذا لا نفعل نفس الشيء بعض المدارس في مواقع استراتيجة لماذا لا نخرج من جناباتها محال تجارية او وكالات بنكية يتم كراؤها وبهذا الكراء نساهم في التمويل بدون جيوب المواطن
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15
8 - متتبع الثلاثاء 06 فبراير 2018 - 16:11
مجانية التعليم هي مقابل ما يجنونه من المواطن من مداخيل الضرائب الفوسفاط وباقي المناجم التي لا يحاسبون عليها لا تنازل عن مجانية التعليم ونطمع في التطبيب والطرق السيارة لاننا نؤدي الضرائب وانتم تعلمون مداخيل لافينيت وحدها .نحن نؤدي عبر رسومات .وضرائب مضافة في البيع والشراء والمصالج الادارية.....
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9 - mohamed الثلاثاء 06 فبراير 2018 - 16:13
الحكومة تتحدث دائما عن الأسر الميسورة سواء فيما يتعلق بالتعليم أو رفع الدعم عن البوتاجاز. ولكن المشكل كيف يمكن للحكومة ان تتعرف عن الأسر الميسورة ؟ في بلادنا المغرب يوجد أشخاص يروجون الملايين ولا يؤدون الضرائب ويستفيدون من الامتيازات كمنح التعليم العالي لأبنائهم الخ. وهناك موظفين لا يتجاوز راتبهم الشهري 4000 درهم أو بقال صغير لا يتجاوز دخله الشهري 3000 درهم لا يستفيدون من أي شيء ولو كيس من الدقيق المدعم.
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10 - امينة الثلاثاء 06 فبراير 2018 - 16:17
الغاء مجانية التعليم الغاء دعم المواد الاساسية التوظيف بالتعاقد مختلف اساليب الغش بكل اشكاله وانواعه حتى الشاي مشروب الفقراء لم يسلم من التسمم ياربي السلامة ولاشيء يفرح او يبهج القلب البؤس الذي يدفع بالشباب وغير الشباب الى الانتحار الذي اصبحنا نسمع عنه يوميا يارب نسالك اللطف
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8
11 - هشام كولميمة الثلاثاء 06 فبراير 2018 - 16:18
يجب على ما يسمى الحكومة أن تعرف لنا اليسر أولا...هل من يربح في اليوم 20 درهما؟إذا كان الجواب بنعم،إذن الرسوم ستكون 5 سنتيم للشهر.....هذا ما يسمى بالضحك على الفقراء.
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12 - salah الثلاثاء 06 فبراير 2018 - 16:21
افضل مميزات دولة تعنى بمشاكل شعبها و تنشغل بمستقبله .الصحة . التعليم و الدين. ليضمن ولاء الشعب لدولة . و أحد مميزات شعب متأزر و اخوي كالمغرب محاط بالأعداء هي تدريس فقير و غني بالتساوي طفل و طفلة بالعدل . بناء جيل ينهض و لا يقع . ان كان هادا هدفكم فلا تضيعوا الصحة و التعليم و اتقوا الله و السلام عليكم.
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13 - levoyageur الثلاثاء 06 فبراير 2018 - 16:24
ما نسمع ونرى في ايام هده الحكومة من زيادات في كل شيء لم يسبق له مثيل مند الاستقلال.وهدا جزاء كل من صوت لهم
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14 - منير الثلاثاء 06 فبراير 2018 - 16:47
يجمعون الضرائب.. ويتملصون من الواجب. واجب علينا دفع الضرائب ومن حق كل مواطن التعليم والصحة
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6
15 - خليد الثلاثاء 06 فبراير 2018 - 16:49
رفع اليد عن المحروقات رفع اليد عن البوتان و المواد الاساسية رفع اليد عن التعليم رفع اليد عن الصحة رفع اليد عن كل شيء إدن فما الفاءدة من و جود حكومة و وزراء و برلمان و وووو اخو البلاد و خليونا عايشين في هذه الغابة مع اللوبيات الفساد التي تبحت عن وقوع ما لا يحمد عقباه في هذا البلد
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16 - بدون الثلاثاء 06 فبراير 2018 - 17:45
ما المقصود بالاسر الميسورة يعني شحال الدخل ديالها مع العلم أن هناك أسر لا يتعدى دخلها 2500 درهم وبحكم المستوى المتدني للمدرسة العمومية مضطرين للجوء للمدارس الخاصة
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17 - نسيمة الثلاثاء 06 فبراير 2018 - 17:48
الى عند 20 درهم يوميا خاصك تخلص على ولادك لقرايا بلا لعب وبلا تحنقيز . لانك غني وراه الشهود كاينين وفي البرلمان . 36 مليون مغربي كاضارب باش تربح 400 ريال في النهار . ولي ربحها وكسبها فهو غني خاصو يخلص الضرائب ما يتهربش منها .
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6
18 - من فرنسا الثلاثاء 06 فبراير 2018 - 18:00
اولا مجانية التعليم هو واجب على اي حكومة .سواء كانت الأسرة ميسورة ام فقيرة او غنية.وهذا لا يناقش.اما رب الأسرة فله الاختيار حسب دخله فمن استطاع فيدخل أبناءه الى التعليم الخاص ومن لا يريد فالمدرسة العمومية.فانا ابن المدرسة العمومية ولدي عمل في مكتب في شركة فرنسية.ولما كنت صغيرة كان ابناء الحومة من يساعدون في الدروس .ولم يكن لنا دخل حتى اقوم بالساعات الإضافية.والمنضومة التعليمية سواء في اوربا او المغرب ضعيفة.اذا اراد المغرب ان يحسن مستوى التعليم ما عليه سوى البحث عن اي دولة جامعاتها الاولى في العالم كاليابان ويطبققه في المغرب.
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19 - رحم الله تعلمنا الثلاثاء 06 فبراير 2018 - 18:16
من عقود وهم يتكلمون عن أصلاح التعليم كما لو كانوا يتكلمون عن إفساد التعليم. المهم أن التعليم سواء مجانا أو بالمقابل فهو لن يخرج لنا إلا أميون أو شبه أميون أو عاطلون بشواهد عليا. شباب بدون شغل = شباب بدون كرامة.
رحم الله التعليم بجميع ءصنافه والبقاء لله.
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20 - حرية النباح!! الثلاثاء 06 فبراير 2018 - 20:22
كنا نتحدث عن الضرر الذي الحقه التعليم الخصوصي بالتعليم العمومي ،فإذا بنا نناقش مجانية التعليم ...الٱن فقط ندرك لماذا اتخذت تلك الاجراءات لاصلاح التعليم (هي في الحقيقة منوارات ) .ليقال في الاخير ان هذا الامر لا يمكن اصلاحه والحل هو الغاؤه ....هذا ماسيحدث مستقبلا .وللجميع حرية التعبير فهي مكفولة انتقد واقترح وقل ماشئت فلك حرية (النباح)ولا تعتقد انك ستغير شيئا ...
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21 - SOUAD الثلاثاء 06 فبراير 2018 - 20:38
Les riches ne mettent jamais leurs enfants à l’école publique ; et s il y en a des exceptions ils vont se diriger, avec cette loi, au privé. Du moment que le gouvernement connait bien les gens aisés (recensement 2014),il est plus intéressant de s’adresser directement à ces gens pour une solidarité nationale. Le résultat sera 100 fois meilleur que d’attendre le miracle.Les riches,vu le niveau bas du public, mettent leurs enfants tjrs au privé au Maroc ou à létranger.Si non le gouvernement cherche la poche des pauvres et par conséquent des problèmes pour le pays(Compensation, carburant,butane,farine,sucre,santé….)aaa
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22 - امغربي الثلاثاء 06 فبراير 2018 - 21:07
ههههه العثماني لا يتكلم حتى يحتاج لنهب جيب الفقراء. هل تكلم يوما عن الضرائب التي لا يدفعها أصحاب مئات الملايين بل أصحاب الملايير .من فضلكم أريد جوابا
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23 - de kiss الثلاثاء 06 فبراير 2018 - 21:19
ان الذي سمك السمابنى لنا،،،،،بيتا دعاءيمه اعز و اطول،مجانية التعليم من الاشكاليات التي ظلت مستعصية الحل منذ ثلاثة عقود.فما هو سر ذلك على الحكومات السابقة؟هل كان هناك دخل ل ص.ن.الدولي ؟ لماذا لم يكن هناك استفتاء شعبي عن شمولية التعليم؟....
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