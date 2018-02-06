"للقراء رأي" على هسبريس: جدل مجانية التعليم

هسبريس ـ حارث بنوالي

يتواصل النقاش العمومي بالمغرب حول إصلاح منظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي بالنظر إلى المستجدات التي سيحملها القانون الإطار رقم 51.17. ولعل أهم ما يثير الجدل في صفوف المتابعين وعموم المغاربة هو ما راج بشأن نية الحكومة، عبر مشروع القانون الإطار، رفع اليد عن قطاع حساس في نظر المجتمع المغربي؛ وذلك بالتنصيص بداية على فرض رسوم على من وصف بـ"الأسر الميسورة".

برنامج "للقراء رأي"، ومن خلال خط هاتفي مفتوح لعموم المتتبعين، يطرح للنقاش مجانية التعليم بين قرار الحكومة إلغاءها بالنسبة للميسورين، وتأثير ذلك على الأسر المغربية، كما نتساءل رفقة المستمعين عن مفهوم الأسر الميسورة؛ وذلك على الرقم 0608080303 ابتداء من السادسة مساء على صفحة هسبريس بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وقناتها على "يوتيوب".

وما تزال الحكومة تعرض رؤيتها لإصلاح المنظومة التعليمية؛ إذ جاء على لسان رئيسها، سعد الدين العثماني، مساء أمس، في جلسة برلمانية خاصة بالمساءلة الشهرية لرئيس الحكومة تضمنت سؤالا متعلقا بملف التعليم، ما يفيد بمواصلة الأغلبية تنزيل قرارات الإصلاح التي ينتظر أن يتضمنها القانون الإطار.

وظهر جليا في الجلسة الشهرية توجه مناوئ للفرق البرلمانية، الأغلبية والمعارضة، لما يتضمنه مشروع القانون الإطار؛ إذ عبر فريق التقدم والاشتراكية، وهو من التحالف الحكومي، عن رفضه لضرب مجالية التعليم بحجة أن الأسر الميسورة أصلا لا توجه أبناءها إلى المدرسة العمومية. وفي التوجه نفسه، سار تدخل الفريق الحركي الذي طالب المتدخل باسمه رئيس الحكومة بصرف النظر عن فرض رسوم للتسجيل في المدارس العمومية، شأنه في ذلك شأن فريق الأصالة والمعاصرة والفريق الاستقلالي وفريق العدالة والتنمية؛ إذ رفضت هذه الفرق جملة وتفصيلا أي مس بمجانية التعليم.

وفي جوابه على توجس الفرق البرلمانية، أغلبية ومعارضة، من مشروع القانون الإطار هذا، قدم سعد الدين العثماني رؤية حكومته لحل أزمة ملف التعليم، معتبرا ذلك مزايدة على الحكومة في هذا الموضوع وهي في بداية ولايتها، موجها توبيخا واضحا للحكومات السابقة حول تراكم المشاكل في القطاع، موردا أن كل الأحزاب، باستثناء حزب واحد، تناوبت على تدبير شؤون المدرسة العمومية، وبالتالي "فالجميع يتحمل المسؤولية في تأجيل الإصلاح"، على حد وصفه.

وقال العثماني إن مشروع القانون الإطار المتعلق بإصلاح منظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي "مشترك وطني سيخرج إلى الوجود ونحن ملتزمون بتنزيله على أرض الوقع لأنه جزء من الرؤية الاستراتيجية لإصلاح التعليم"، مضيفا أن الحكومة ووزير التعليم المعين حديثا منفتحان على كل اقتراحات نواب الأمة لتجويد المنظومة التعليمية.

وبخصوص المشاكل المطروحة، اعترف رئيس الحكومة بوجودها، وخاصة ما عبر عنه المتدخلون باسم الفرق البرلمانية، غير أنه رفض نبرتها الحادة والمهاجمة للحكومة التي لم تمض على ولايتها سوى ثمانية أشهر، كما واصل التأكيد على مجانية التعليم العمومي إلا أنه اعتبر الرسوم المنتظر تطبيقها بمثابة ضريبة على الثروة للأسر الميسورة.

وتفاعلا منه مع النواب عندما أثيرت مسألة من يمتلك سيارة رباعية الدفع ومدى اعتباره من الميسورين، قال العثماني: "إذا اتفق النواب على هذا المعيار فمرحبا باعتماده في التصنيف".