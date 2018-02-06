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رصيف الصحافة: ترامب يهدد بفرض عقوبات اقتصادية على المملكة

رصيف الصحافة: ترامب يهدد بفرض عقوبات اقتصادية على المملكة
هسبريس ـ فاطمة الزهراء صدور
الثلاثاء 06 فبراير 2018 - 22:00

افتتاح مطالعة أنباء بعض الجرائد الورقية الخاصة بيوم الأربعاء من "المساء" التي أفادت أن الرئيس الأمريكي هدد بفرض عقوبات اقتصادية على المغرب ضمن لائحة قدمتها إدارة الأمن الداخلي الأمريكي، بعد أن سبق أن اتهمت سلطات الهجرة الأمريكية السلطات المغربية بكونها غير متعاونة فيما يخص ترحيل المهاجرين المغاربة الموجودين في وضعية غير قانونية بالولايات المتحدة الأمريكية.

ووفق "المساء" فإن الرئيس الأمريكي لوّح بفرض عقوبات اقتصادية وقطع المساعدات الأمريكية على لائحة تضم 12 دولة يقول الأمريكيون إنها غير متعاونة بخصوص ترحيل المهاجرين غير الشرعيين، الذين يدخلون التراب الأمريكي، وتصدر قرارات في حقهم بالترحيل إلى بلدهم.

وكتبت الصحيفة أن جبهة البوليساريو تسعى إلى جر الاتحاد الإفريقي إلى حرب ضد المغرب، بحيث عادت الجبهة إلى تهديد المغرب بالحل العسكري، عن طريق التدخل العسكري للاتحاد الإفريقي، حسب ما قالت إنه بند في الميثاق التأسيسي للاتحاد يسمح بذلك، معلنة رغبتها في إجراء مفاوضات مباشرة مع المغرب، بعد أن أفادت مصادر بالأمم المتحدة بقرب انطلاق جولة جديدة من المفاوضات غير المباشرة بين المغرب والجبهة.

ووفق المنبر ذاته فإن قياديا بالجبهة هدد بأن البوليساريو لها الحق في أن تطلب من الاتحاد الإفريقي التدخل العسكري ضد المغرب، بما يقتضيه الميثاق التأسيسي للهيئة الإفريقية في حال رفض المغرب الدخول في مفاوضات مباشرة مع جبهة البوليساريو.

ووفق المنبر ذاته فإن الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان دعت إلى استرجاع سبتة ومليلية الخاضعتين لإسبانيا، وقالت الجمعية إن سبتة تعدّ جزءا لا يتجزأ من التراب المغربي، حيث تؤكد كل الوقائع التاريخية والجغرافية عدم شرعية الحكم الإسباني على مدينتي سبتة ومليلية ونددت بما سمته تكريس الاحتلال الإسباني لمدينة سبتة من خلال طمس المعالم الإسلامية، منتقدة الزيارات المتكررة للمسؤولين الإسبان للمدينتين.

وطالبت الجمعية بجعل 13 مارس من كل عام يوما وطنيا للمطالبة باسترجاع سبتة ومليلية، حيث يتزامن مع تاريخ منح إسبانيا حكما ذاتيا للمدينتين. وبالرغم من التعاون الأمني بين المغرب وإسبانيا فإن المغرب يعتبر ذلك لا يغير من طبيعة حقائق ووضع المدينتين المحتلتين.

ونشرت "المساء" كذلك أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان كشفت تفويتات جديدة بطلها قيادي في حزب الأصالة والمعاصرة استفاد من خمس بقع في منطقة صناعية بسعر لا يتجاوز 100 درهم للمتر المربع. ونقرأ في الخبر نفسه أن فرع الجمعية بالناظور أعلن أنه وقف، خلال متابعته ملف إقصاء أحد المقاولين الشباب من الاستفادة من بقعة أرضية لإنجاز مشروع كان سيمكن من تشغيل 8 أشخاص، على خروقات خطيرة طبعت عملية توزيع البقع الأرضية بالشطر الرابع من المنطقة الصناعية بسلوان.

من جهتها، نشرت"الصباح" أن زلزالا أطاح بـ10 مسؤولات بالدرك برتب كولونيل وكومندان وقبطان ومساعد، بالمصالح الاجتماعية بالجهاز، ونقلن بأمر كتابي للاشتغال بمصالح أخرى بمقر القيادة العليا، بعدما قضين سنوات بالمصالح الاجتماعية، ضمنهن المسؤولة الثانية عن القطاع برتبة عقيد.

ونسبة إلى مصدر مطلع فإن الجنرال دو ديفيزيون محمد حرمو، القائد الجديد للدرك، توصل بتقرير يفيد بأن عدد الموظفات بالمصالح الاجتماعية للجهاز كثير بالمقارنة مع باقي المصالح، في الوقت الذي تعاني فيه أقسام أخرى خصاصا في الموارد البشرية، فأصدر أمرا بتنقيلهن إلى مصالح تكوين الأطر وأقسام أخرى، لإعطاء نفس جديد للعمل.

المنبر الورقي نفسه كتب، في خبر آخر، أن الثلوج والأمطار العاصفية تفرض حالة طوارئ بالأطلس والشرق وتفضح ضعف البرامج الاستباقية.

وأضافت "الصباح" أن السكان المحاصرين يواجهون مصيرهم لوحدهم، في ظل التحركات المحتشمة للسلطات المركزية والمحلية ووزارة التجهيز والنقل ووزارة الداخلية وباقي الوزارات المعنية التي بدا أنها استسلمت للأمر الواقع، بعد أن عجز البرنامج الاستباقي الذي وضعته سابقا عن تلبية حاجيات ملحة واستعجالية في التغذية والتطبيب والتدفئة وفك العزلة.

ونبه المنبر الإخباري إلى أن حناجر السكان والفاعلين الجمعويين، الذين استعانوا بما تبقى لهم من ربط الأنترنيت لإيصال رسائلهم إلى السلطات المحلية، بحت، كما نشروا عددا من الصور والفيديوهات تظهر مواطنين وجها لوجه أمام خطر الموت صقيعا.

ونقرأ في جريدة "الصباح"، أيضا، أن سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، في مواجهة "بلوكاج بنكيراني" جديد، إذ كثف من تحركاته منذ نهاية مؤتمر شبيبة حزبه، من أجل تطويق غضب الأحزاب الحليفة.

ووفق الخبر ذاته فإنه في الوقت الذي تتأهب فيه أحزاب الأغلبية للرد على سب وقذف بنكيران وتهكمه على البنية الجسدية لقادتها، كشفت مصادر انتفاضة مصطفى الرميد، وزير الدولة في حقوق الإنسان، وعبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، ضد التصريحات غير المحسوبة لعبد الإله بنكيران.

وإلى "الأحداث المغربية" التي ورد بها أن كاميرات مراقبة أطاحت بأمنيين وجمركيين يعملون بميناء طنجة المدينة، حين كشفت عن عدم تفتيشهم لسيارة خفيفة بواسطة جهاز السكانير، بعدما عبرت بسلام في اتجاه ميناء طريفة، قبل أن يكشف الأمن الإسباني عن شحنة مخدرات يصل وزنها 236 كلغ، التي كانت تحملها.

وأفادت الورقية الإخبارية ذاتها بأن وزارة الشغل والإدماج المهني أعلنت عن الشروع، خلال شهر أبريل 2018، في عملية مغادرة العاملات المستفيدات من تراخيص عمل نحو إسبانيا، تحت إشراف الوكالة الجهوية لإنعاش التشغيل والكفاءات لجهة طنجة ـ تطوان ـ الحسيمة وقسم التشغيل بالخارج التابع للوزارة.

وأوردت "الأحداث المغربية"، كذلك، أن وزارات الداخلية والصحة والفلاحة استنفرت مصالحها للتقيد بالتدابير والإجراءات الضرورية في حالة تأكيد ظهور مرض أنفلونزا الطيور بين الدواجن، وتم تشديد المراقبة البيطرية على الدواجن داخل الضيعات والمجازر الحدودية، من خلال القيام بفحص سريري وأخذ عينات من الطيور المصابة بمرض الأنفلونزا من أجل تحديد نوعه، فإذا كان فتاكا سيتم تدميرها على الفور.

كما دعت وزارة الفلاحة أصحاب الضيعات إلى تلقيح دواجنهم بدون استثناء، مشددة على ضرورة إبادة وإتلاف الطيور المصابة في حالة ظهور فيروس الأنفلونزا من النوع الفتاك.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (41)

1 - العباس الثلاثاء 06 فبراير 2018 - 22:13
" السلطات المغربية غير متعاونة فيما يخص ترحيل المهاجرين المغاربة الموجودين في وضعية غير قانونية بالولايات المتحدة الأمريكية."

it's a third world country! what are u waitting from a
country that speaks the language of miserable!!!
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-111
2 - 3000 درهم الثلاثاء 06 فبراير 2018 - 22:14
لن تكون عقوبة ترامب اشد من عقوبة حكومتي بنكيران والعثماني
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155
3 - abdellatif الثلاثاء 06 فبراير 2018 - 22:15
Il faut fermer toutes les societes Americaines au Maroc
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-47
4 - عبد الله الثلاثاء 06 فبراير 2018 - 22:16
ومتي كانت الولايات المتحدة الأمريكية نزيهة في تعملها مع الدول التي لا ترضخ الي ما تمليه عليهم. .(.ترامب هل تريد تحريك سفينة لكي تشتري المغرب أسلحتكم.) ههههه.
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56
5 - مصطفى الثلاثاء 06 فبراير 2018 - 22:16
ترام خرج على السكة..............................................)))))))))))
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49
6 - Maghrabi Rifi Sahraoui Soussi الثلاثاء 06 فبراير 2018 - 22:16
هل تعلم يا سيد ترامب أن أول دولة تعترف بأمريكا هي المملكة المغربية والمثل الشعبي يقول: العين لا تعلو على الحاجب.
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-107
7 - جبلي ابن الجبل الثلاثاء 06 فبراير 2018 - 22:17
الحمد لله برزقنا و ماواقفينشي عليه عندنا الذهب و الفوسفاط و جوج بحورا كافينا بالعكس على المغرب توقيف تصدير المنجات للمريكان خصوصا زيت الزيتون التي تصدر بشكل كبير لهم و هما غيطلعو خاصرين
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-59
8 - Widio الثلاثاء 06 فبراير 2018 - 22:18
..Bravo USA..bravo Trump..bravo juifs
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-82
9 - علي الثلاثاء 06 فبراير 2018 - 22:18
هذا المهتوع عندما يفقد عقله ويوضع في nursing home سأزوره لأرى آيات الله في خلقه الذين طغوا
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54
10 - marocain pur الثلاثاء 06 فبراير 2018 - 22:18
Le Maroc et plus grande de Donald trump se maroc et plus forte grasse à sa place stratégique dans le monde. .attention trump le Maroc c'est une limite rouge. .c'est pas l'Irak ou la série
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-23
11 - مواطن الثلاثاء 06 فبراير 2018 - 22:19
يجب استرجاع جميع أراضي المغربية المحتلة من طرف الجزائر و البوليساريو و اسبانيا الله الوطن الملك نحن جنود مجندون وراء ملكنا محمد السادس نصره الله
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-48
12 - غيور الثلاثاء 06 فبراير 2018 - 22:20
مع العلم أنني أدري مدى إسهام الولايات المتحدة في إقتصادنا الوطني، فمن الافضل أن نتخذ هكذا قرارات لعلها تجعلنا في استقلال ولو جزئي لا على مستوى الاقتصاد ولا حتى على مستويات اخرى لطالما حلمنا به كمسلمين عن أمريكا ولا سيما تحت رئاسة المجنون ترامب حاليا..
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18
13 - Simmo الثلاثاء 06 فبراير 2018 - 22:21
هل المغرب لديه الحق باسترجاع المدينتين بعد بيعهما مقابل دراجة وهم لديهم وثائق تثبث أنهما اشتراي المدينتين مقابل دراجة.
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33
14 - مغربي طالع ليه الدم الثلاثاء 06 فبراير 2018 - 22:21
لا ينبغي ان يقال فرض عقوبات على المملكة.بل ينبغي ان يقال فرض عقوبات على الشعب المغربي لأنه هو الذي يؤدي وسيدفع ثمن حماقات المسؤولين في يخص الشؤون الخارجية كما دفعها ويدفعها في ما يخص حماقاتهم في الشؤون الداخلية...
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52
15 - يويو الثلاثاء 06 فبراير 2018 - 22:22
غير يعطي هذه العقوبات احنا مالنا . ممستفدين من هاد المغرب ممستفدين
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39
16 - n'importe quoi الثلاثاء 06 فبراير 2018 - 22:22
et quoi encore ! l'union africaine a la demande du polisario va nous faire la guerre , il faut etre bete et stupide pour croire ce genre de propos , vous allez me dire eh oui le polisario et les algeriens y croient , leur imagination arrive a se figurer une grande armee de l'UA entrain de bombarder a tout va l'ensemble du maroc pour lui prendre son sahara et peut etre meme d'autres regions et les donner aux algeriens sous couvert du polisario . c'est bcp mieux que de la science fiction
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3
17 - Ayoub الثلاثاء 06 فبراير 2018 - 22:26
Papi Trump le vieillard Américain psychopathe a oublié que c'est le monde qui a fait l'Amérique et ce n'est pas l'Amérique qui a fait le monde , il est entrain de perdre la raison d'être comme ses semblables
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4
18 - نحن نعيش العقوبات عادي الثلاثاء 06 فبراير 2018 - 22:26
لقد تربينا على العقوبات منذ نشأنا وخاصة منذ جاءت حكومة الإخوان لذلك فلن تزيد العقوبات الأمريكية شيئا لشعب يعيش عقوبات يومية وأخرى آتية فالمهم استغلوا الفرصة مادام الشعب عطى ظهرو. لن نخسر أكثر مما خسرناه بل حتى الانتخابات الأمريكية نحن نساهم في نفقاتها كما حدث مع هيلاري كلينتون.!!!
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33
19 - مواطن الثلاثاء 06 فبراير 2018 - 22:27
ل رزق بلارج غادي ارزقنا حتى حنا قبل مايكون الجراد
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17
20 - rachida الثلاثاء 06 فبراير 2018 - 22:28
السيد ترامب لن يترك اية دولة دون عقوبات اقتصادية ومصادرة اموال رجال اعمال كنزوا من الذهب والفضة الكثير . السيد ترامب لم يات ليزرع وينتظر وقت الحصاد بل جاء مباشرة ليجني ويجمع كل ما ياتي في طريقه من اجل امريكا وشعب امريكا على حد قوله .
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27
21 - wood الثلاثاء 06 فبراير 2018 - 22:30
يا لطيف !! و لا خبر يفرح في المغرب و هو شيء طبيعي في غياب دولة بالمفهوم الحقيقي و العصري للكلمة بل هناك فقط المخزن و اعوانه يتخبطون يمينا و شمالا و عندما يكبر عليهم يبدأون في التطاحن فيما بينهم . فالمخزن بدأ يأكل اولاده معتقدا ان هذه العملية ستعطيه بعض المصداقية داخليا و خارجيا . فعلى سبيل المثال السيارة الخفيفة التي عبرت الجمارك المغربية دون تفتيشها حتما بأوامر عليا و لكن عندما اكتشف امرها لابد بالتضحية بأكباش فداء صغار لاثبات ان الدولة الرسمية لا علاقة لها بتجارة المخدرات الشيء الذي يصدقه السدج فقط !!!
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23
22 - فرحات الثلاثاء 06 فبراير 2018 - 22:35
المغرب بلد تربى على يد الراحل الحسن الثاني عايش أزمنة أشد صعوبة من زمننا هذا ومتى كانت امريكا
تعطي ذون أن تاخد منك أمريكا كيان لا صديق له
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-1
23 - الذل الثلاثاء 06 فبراير 2018 - 22:36
« الرئيس الأمريكي هدد بفرض عقوبات اقتصادية على المغرب ...»

هذه العقوبات لن تمس إلا الطباقات المغربية التي لا علاقة لها مع الأمبيريالية الأمريكية و التي لا تودع مال المغاربة عند "العم SAM" (يعني طبقات أققل من20 درهم في اليوم !)؛
هاذ المسرفق ضرب يدو فشبه جزيرة البعير... إيوا شوفو فين كيمشيو فلوس الحج يا اللي ضاربين عليها تمارة طول حياتكم و اللي جا يهددكم بحال الدراري الصغار؛
إيوا صيفطو ليه المخازنية ياك مدربين علينا ... أو تصاحبو مع كيم يونغ أون رئيس كوريا الشمالية، الوحيد فالعالم اللي قاطع فيه النفس، ربما قاهر شعبو () ولكن على الأقل كيدافع عليه و يكفي أنه قال لترامب : «حتى أنا ععندي ... الزر الأحمر فالمكتب ديالي»
و حنا آش عندنا ؟
الذل ؟
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17
24 - الشلح الثلاثاء 06 فبراير 2018 - 22:37
باز هده "سنطيحت البوليساريو ماشي جبهة" ماكان لا مفاوضات لا 6 حمص، خلا ها المعلق aziz والله تانشبعو فيكم بالتصرفبق، حتي قرطاصة ماتستاهلها
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5
25 - العسري يزيد الثلاثاء 06 فبراير 2018 - 22:37
كنت مغربي احب وطني بصيفه وخريفه وربيعه وشتائه ومعيشته لبسيطه ولايهمني ماتناوره لمعارضه والمحرضين لاكن حين اصبح وطني يسيرمن طرف حزب نكره كوادره مملؤه بالحقد والكراهيه هدفهم تجويع واحتقار لمغاربه وانا وعائلتي من اطيافهم لاارضى بالدل ولحتقار وبالفاشلين وان اكون تحت رحمة حزب لمنفقين قررت ومن منبر هسبريس انا وعائلتي ئتنازل على جنسيتنا بالاجماع حتى الاطاحة بحكومة بنكران ولعثماني تكالبو على شعب واستحمروهم بشعارت ولوعود لكاذبه وبالدين للوصول لصلطه وثراء لفاحش منضهورنا اللهم شتت شملهم امين
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0
26 - oueld hmidou الثلاثاء 06 فبراير 2018 - 22:40
Comment Trump a menace le Mexique et il a accepte un dossier associe avec ce pays pour organiser le mondial 2026
Prépare toi Trump ne detournez pas le sujet car le Maroc ne retirera pas sa candidature et que le meilleur gagne car on trouve en fleuve ce qu il n y'a pas a la mer
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0
27 - محمد الثلاثاء 06 فبراير 2018 - 22:41
شمن العقوبات نحن نعيش 20 درهما لمادا العقوبات الاقتصادية
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10
28 - ossama الثلاثاء 06 فبراير 2018 - 22:41
المغرب لن يقبل بالحكم الداتي حتى ولو قبل البوليساريو هذا المقترح انها مجرد خطة لربح مزيدا من الوقت لاستنزاف كل الثروات الموجودة في الصحراء وعندئد فقط سيسلمها المغرب للبوليساريو ولكن فارغة من محتواها ثم يعيد رسم الحدود ويغلق الابواب.
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-11
29 - Ezzidi Khalil الثلاثاء 06 فبراير 2018 - 22:43
Je demande un pardon le budget de négligence à endommager le regain .
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0
30 - lamborghini الثلاثاء 06 فبراير 2018 - 22:47
كما تدين تدان، خليهم يخلصو كيما كيكمطونا بالضرائب....
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4
31 - MOUH AZDAD الثلاثاء 06 فبراير 2018 - 22:48
كلكم ستدفعون الجزية للحاج ترامب.
قالها بصراحة عندما قام بزيارته الميمونة إلى مملكة آل سعود وجلب معه أكثر من 460 مليـــــــــــار دولار إلى الخزينة الأمريكية.
والعصـــا لمن عصـــا.
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6
32 - عبدالكريم بوشيخي الثلاثاء 06 فبراير 2018 - 22:53
يجب على النظام الجزائري الذي يطالب بجيوش افريقية لمحاربة المغرب عبر بيدقه المسمى ولد السالك ان يوضح للعالم وضعية هذه الجمهورية قبل و بعد حقبة الاستعمار الاسباني فان كانت دولة ذات سيادة بعاصمتها و جيوشها و دوائرها الحكومية و عملتها الوطنية و السلك الدبلماسي المعتمد في عاصمتها حينما حررها المغرب او قبل ذالك فيمكن له ان يطلب المساعدة ممن شاء اما العالم كله يعرف ان المغرب حينما حرر صحراءه لم يكن اي وجود لهذه الدولة الوهمية و كل ما في الامر ان ذالك النظام اسسها سنة 1976 فوق ارضه حيث مازالت تعيش الى يومنا هذا و تقتات من اموال نفطه و غازه و اصبحت كالسرطان ينخر جسد دولته فماذا عسى ان تقدم لها هذه الجيوش الافريقية التي تريد الاستنجاد بها فمن اين يبدا الهجوم هل من الجزائر او من موريتانيا و هل يستحق كيان مفبرك لا تعترف به الامم المتحدة و الجامعة العربية و منظمة المؤتمر الاسلامي باستثناء بعض الدويلات الافريقية الهامشية يستحق هذه الجيوش الدولية و كان المغرب هو العراق و ان دولة تندوف هي الكويت فاعتقد ان النظام الجزائري اصيب بالهستيريا و الهذيان اصبح يخترع و يحلم اشياء غريبة تثير الشفقة و السخرية.
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-5
33 - Hassan الثلاثاء 06 فبراير 2018 - 22:54
هذا الغبي ربما لا يعلم حتى أين يقع المغرب، ربما في الشرق الأوسط كما يظن أغلب الأمريكيين
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4
34 - الهربة الثلاثاء 06 فبراير 2018 - 22:54
بالنسبة للمعلق الثاني يا أخي بنكيران على الأقل دار حاجة مزيانة للأرامل و بطاقة الرميد لكن الفساد ينخر العمود الفقري للمملكة مند الإستقلال المفسدين ما خلاواهش يخدم و انضر الى شباب الحسيمة و جرادة و الشيخ دو 70سنة الذين ارادو كشف الفساد أما لعقوبة ترامب مرحبا بها على الأقل المستفيدين من اقتصاد و الضرائب البلاد يبكو مرة مرة و أما الصحراء و البوليزاريو أقول للفاسدين خدو اولادكم لتدافعو عنها أما بالنسبة للشباب الفقير العاطل الهربة لأوروبا أحسن
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3
35 - مواطن مقهور الثلاثاء 06 فبراير 2018 - 23:01
اللهم العقوبة ديال ترامب ولا هاد العقوبة المؤبدة ديال هاد الحكومة اللعينة من نهار دخلات علينا اوحنا اللور اللور
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2
36 - FOUZIA RD الثلاثاء 06 فبراير 2018 - 23:06
الضربة التي لم تقتلك ستقويك.حين سنقطع علاقتنا مع امريكا سيصبح المغرب ايرانا تانية وسنبدأ في صناعة الخواصات والاقمار الصناعية والصواريخ البالستية ولكن الاسف الشديد اننا سوف نضحي بكل شيء من اجل ان لا نقطع علاقتنا بامريكا والدليل على دلك اننا نختفل بالعيد الوطني لامريكا لاننا نحن اول من اعترف باستقلالها كانها رسول مبعوت من السماء ونحن اول من امن بها.
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3
37 - ليس عجبا الثلاثاء 06 فبراير 2018 - 23:09
" وإلى "الأحداث المغربية" التي ورد بها أن كاميرات مراقبة أطاحت بأمنيين وجمركيين يعملون بميناء طنجة المدينة، حين كشفت عن عدم تفتيشهم لسيارة خفيفة بواسطة جهاز السكانير، بعدما عبرت بسلام في اتجاه ميناء طريفة، قبل أن يكشف الأمن الإسباني عن شحنة مخدرات يصل وزنها 236 كلغ، التي كانت تحملها."
دورو مع الجمارك في المغرب و نساو يدورو مع السبنيول راهم تاهوما كياخدو الفلوس. بغض من الحنكة و التفاني في العمل الشريف من فضلكم.
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1
38 - افران الاطلس المتوسط الثلاثاء 06 فبراير 2018 - 23:19
ترامب يهدد بفرض عقوبات اقتصادية على المملكة لماذا لاي سبب ؟ ماذا فعل المغرب مرة أخرى ؟
Trump menace d'imposer des sanctions économiques sur le royaume Pourquoi pour quelle raison? qu'a t-il fait le Maroc encore ? pourquoi ces sanctions ? c'est aux USA de l'expulsé et l'incident est clos
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1
39 - So far from home الثلاثاء 06 فبراير 2018 - 23:29
ليعرف الجميع ان الدولة الفاشلة وصلت الى الحظيظ ليس لنا اكتفاء ذاتي في القمح فلولى قمح أمريكا لما شي ياكل شي بعضين تايتكلموا بسذاجة و استحمار لازم تعرفوا بأنكم تحت رحمة البنك الدولي لذلك فاخرسوا النمادج بحالكم لي يتشراوا نهار الانتخابات ب 200 درهم مايدوم غير الصح راه كل شيئ باين .......
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1
40 - المغاربة فين مامشيت الثلاثاء 06 فبراير 2018 - 23:36
خصو يرحلهم قبل الحظر اما من بعدو غادي يطلبو اللجوء ويقولو ليه راك خنقتي لبلاد احبيبي ههههه
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41 - أكاديمي مغربي من ألمانيا الثلاثاء 06 فبراير 2018 - 23:43
سي ترامب أقولها لك من ألمانيا المغرب خط أحمر. ما تعرفهاش منين تجيك. أجمع راسك.
2026 دايينها بالسيف ولا بالمخاطر.
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