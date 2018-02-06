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كُتّاب وآراء
رصيف الصحافة: ترامب يهدد بفرض عقوبات اقتصادية على المملكة
افتتاح مطالعة أنباء بعض الجرائد الورقية الخاصة بيوم الأربعاء من "المساء" التي أفادت أن الرئيس الأمريكي هدد بفرض عقوبات اقتصادية على المغرب ضمن لائحة قدمتها إدارة الأمن الداخلي الأمريكي، بعد أن سبق أن اتهمت سلطات الهجرة الأمريكية السلطات المغربية بكونها غير متعاونة فيما يخص ترحيل المهاجرين المغاربة الموجودين في وضعية غير قانونية بالولايات المتحدة الأمريكية.
ووفق "المساء" فإن الرئيس الأمريكي لوّح بفرض عقوبات اقتصادية وقطع المساعدات الأمريكية على لائحة تضم 12 دولة يقول الأمريكيون إنها غير متعاونة بخصوص ترحيل المهاجرين غير الشرعيين، الذين يدخلون التراب الأمريكي، وتصدر قرارات في حقهم بالترحيل إلى بلدهم.
وكتبت الصحيفة أن جبهة البوليساريو تسعى إلى جر الاتحاد الإفريقي إلى حرب ضد المغرب، بحيث عادت الجبهة إلى تهديد المغرب بالحل العسكري، عن طريق التدخل العسكري للاتحاد الإفريقي، حسب ما قالت إنه بند في الميثاق التأسيسي للاتحاد يسمح بذلك، معلنة رغبتها في إجراء مفاوضات مباشرة مع المغرب، بعد أن أفادت مصادر بالأمم المتحدة بقرب انطلاق جولة جديدة من المفاوضات غير المباشرة بين المغرب والجبهة.
ووفق المنبر ذاته فإن قياديا بالجبهة هدد بأن البوليساريو لها الحق في أن تطلب من الاتحاد الإفريقي التدخل العسكري ضد المغرب، بما يقتضيه الميثاق التأسيسي للهيئة الإفريقية في حال رفض المغرب الدخول في مفاوضات مباشرة مع جبهة البوليساريو.
ووفق المنبر ذاته فإن الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان دعت إلى استرجاع سبتة ومليلية الخاضعتين لإسبانيا، وقالت الجمعية إن سبتة تعدّ جزءا لا يتجزأ من التراب المغربي، حيث تؤكد كل الوقائع التاريخية والجغرافية عدم شرعية الحكم الإسباني على مدينتي سبتة ومليلية ونددت بما سمته تكريس الاحتلال الإسباني لمدينة سبتة من خلال طمس المعالم الإسلامية، منتقدة الزيارات المتكررة للمسؤولين الإسبان للمدينتين.
وطالبت الجمعية بجعل 13 مارس من كل عام يوما وطنيا للمطالبة باسترجاع سبتة ومليلية، حيث يتزامن مع تاريخ منح إسبانيا حكما ذاتيا للمدينتين. وبالرغم من التعاون الأمني بين المغرب وإسبانيا فإن المغرب يعتبر ذلك لا يغير من طبيعة حقائق ووضع المدينتين المحتلتين.
ونشرت "المساء" كذلك أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان كشفت تفويتات جديدة بطلها قيادي في حزب الأصالة والمعاصرة استفاد من خمس بقع في منطقة صناعية بسعر لا يتجاوز 100 درهم للمتر المربع. ونقرأ في الخبر نفسه أن فرع الجمعية بالناظور أعلن أنه وقف، خلال متابعته ملف إقصاء أحد المقاولين الشباب من الاستفادة من بقعة أرضية لإنجاز مشروع كان سيمكن من تشغيل 8 أشخاص، على خروقات خطيرة طبعت عملية توزيع البقع الأرضية بالشطر الرابع من المنطقة الصناعية بسلوان.
من جهتها، نشرت"الصباح" أن زلزالا أطاح بـ10 مسؤولات بالدرك برتب كولونيل وكومندان وقبطان ومساعد، بالمصالح الاجتماعية بالجهاز، ونقلن بأمر كتابي للاشتغال بمصالح أخرى بمقر القيادة العليا، بعدما قضين سنوات بالمصالح الاجتماعية، ضمنهن المسؤولة الثانية عن القطاع برتبة عقيد.
ونسبة إلى مصدر مطلع فإن الجنرال دو ديفيزيون محمد حرمو، القائد الجديد للدرك، توصل بتقرير يفيد بأن عدد الموظفات بالمصالح الاجتماعية للجهاز كثير بالمقارنة مع باقي المصالح، في الوقت الذي تعاني فيه أقسام أخرى خصاصا في الموارد البشرية، فأصدر أمرا بتنقيلهن إلى مصالح تكوين الأطر وأقسام أخرى، لإعطاء نفس جديد للعمل.
المنبر الورقي نفسه كتب، في خبر آخر، أن الثلوج والأمطار العاصفية تفرض حالة طوارئ بالأطلس والشرق وتفضح ضعف البرامج الاستباقية.
وأضافت "الصباح" أن السكان المحاصرين يواجهون مصيرهم لوحدهم، في ظل التحركات المحتشمة للسلطات المركزية والمحلية ووزارة التجهيز والنقل ووزارة الداخلية وباقي الوزارات المعنية التي بدا أنها استسلمت للأمر الواقع، بعد أن عجز البرنامج الاستباقي الذي وضعته سابقا عن تلبية حاجيات ملحة واستعجالية في التغذية والتطبيب والتدفئة وفك العزلة.
ونبه المنبر الإخباري إلى أن حناجر السكان والفاعلين الجمعويين، الذين استعانوا بما تبقى لهم من ربط الأنترنيت لإيصال رسائلهم إلى السلطات المحلية، بحت، كما نشروا عددا من الصور والفيديوهات تظهر مواطنين وجها لوجه أمام خطر الموت صقيعا.
ونقرأ في جريدة "الصباح"، أيضا، أن سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، في مواجهة "بلوكاج بنكيراني" جديد، إذ كثف من تحركاته منذ نهاية مؤتمر شبيبة حزبه، من أجل تطويق غضب الأحزاب الحليفة.
ووفق الخبر ذاته فإنه في الوقت الذي تتأهب فيه أحزاب الأغلبية للرد على سب وقذف بنكيران وتهكمه على البنية الجسدية لقادتها، كشفت مصادر انتفاضة مصطفى الرميد، وزير الدولة في حقوق الإنسان، وعبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، ضد التصريحات غير المحسوبة لعبد الإله بنكيران.
وإلى "الأحداث المغربية" التي ورد بها أن كاميرات مراقبة أطاحت بأمنيين وجمركيين يعملون بميناء طنجة المدينة، حين كشفت عن عدم تفتيشهم لسيارة خفيفة بواسطة جهاز السكانير، بعدما عبرت بسلام في اتجاه ميناء طريفة، قبل أن يكشف الأمن الإسباني عن شحنة مخدرات يصل وزنها 236 كلغ، التي كانت تحملها.
وأفادت الورقية الإخبارية ذاتها بأن وزارة الشغل والإدماج المهني أعلنت عن الشروع، خلال شهر أبريل 2018، في عملية مغادرة العاملات المستفيدات من تراخيص عمل نحو إسبانيا، تحت إشراف الوكالة الجهوية لإنعاش التشغيل والكفاءات لجهة طنجة ـ تطوان ـ الحسيمة وقسم التشغيل بالخارج التابع للوزارة.
وأوردت "الأحداث المغربية"، كذلك، أن وزارات الداخلية والصحة والفلاحة استنفرت مصالحها للتقيد بالتدابير والإجراءات الضرورية في حالة تأكيد ظهور مرض أنفلونزا الطيور بين الدواجن، وتم تشديد المراقبة البيطرية على الدواجن داخل الضيعات والمجازر الحدودية، من خلال القيام بفحص سريري وأخذ عينات من الطيور المصابة بمرض الأنفلونزا من أجل تحديد نوعه، فإذا كان فتاكا سيتم تدميرها على الفور.
كما دعت وزارة الفلاحة أصحاب الضيعات إلى تلقيح دواجنهم بدون استثناء، مشددة على ضرورة إبادة وإتلاف الطيور المصابة في حالة ظهور فيروس الأنفلونزا من النوع الفتاك.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (41)
it's a third world country! what are u waitting from a
country that speaks the language of miserable!!!
تعطي ذون أن تاخد منك أمريكا كيان لا صديق له
هذه العقوبات لن تمس إلا الطباقات المغربية التي لا علاقة لها مع الأمبيريالية الأمريكية و التي لا تودع مال المغاربة عند "العم SAM" (يعني طبقات أققل من20 درهم في اليوم !)؛
هاذ المسرفق ضرب يدو فشبه جزيرة البعير... إيوا شوفو فين كيمشيو فلوس الحج يا اللي ضاربين عليها تمارة طول حياتكم و اللي جا يهددكم بحال الدراري الصغار؛
إيوا صيفطو ليه المخازنية ياك مدربين علينا ... أو تصاحبو مع كيم يونغ أون رئيس كوريا الشمالية، الوحيد فالعالم اللي قاطع فيه النفس، ربما قاهر شعبو () ولكن على الأقل كيدافع عليه و يكفي أنه قال لترامب : «حتى أنا ععندي ... الزر الأحمر فالمكتب ديالي»
و حنا آش عندنا ؟
الذل ؟
Prépare toi Trump ne detournez pas le sujet car le Maroc ne retirera pas sa candidature et que le meilleur gagne car on trouve en fleuve ce qu il n y'a pas a la mer
قالها بصراحة عندما قام بزيارته الميمونة إلى مملكة آل سعود وجلب معه أكثر من 460 مليـــــــــــار دولار إلى الخزينة الأمريكية.
والعصـــا لمن عصـــا.
دورو مع الجمارك في المغرب و نساو يدورو مع السبنيول راهم تاهوما كياخدو الفلوس. بغض من الحنكة و التفاني في العمل الشريف من فضلكم.
Trump menace d'imposer des sanctions économiques sur le royaume Pourquoi pour quelle raison? qu'a t-il fait le Maroc encore ? pourquoi ces sanctions ? c'est aux USA de l'expulsé et l'incident est clos
2026 دايينها بالسيف ولا بالمخاطر.