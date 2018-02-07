عرض لأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم

هسبريس - و .م .ع

في ما يلي أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم الأربعاء..

* المساء:

- لم يجد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني حرجا في استغلال خلاصات تقارير دولية حول قطاع التعليم لمحاصرة أي توظيف سياسي لهذا الملف، من خلال التأكيد على أن الأزمة موجودة وبنيوية في القطاع الذي قال إنه "أولوية وطنية بعد قضية الصحراء"؛ مضيفا، خلال جلسة الأسئلة الشهرية بمجلس النواب، أنه "قطاع حيوي وليس موضوع وزارة أو حكومة أو حكومات، بل هو موضوع يهم المجتمع والدولة بكاملها".

- وجه نائب الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، رشيد بهلول، اتهامات ثقيلة لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسطات، بشأن ما اعتبره "تسجيل بسلك الدكتوراه اعتمادا على مقاييس حزبية"؛ مضيفا، في سؤال كتابي إلى كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي، خالد الصمدي، أن "أكثر من 50 في المائة من المقاعد حجزت لطلبة وبرلمانيين وقياديين منتمين لحزب معين"، دون أن يشير إلى الجهة الحزبية المعنية بشكل صريح.

* الصباح:

- الضرائب تطارد سماسرة الجبايات. فقد شرعت المديرية العامة للضرائب في مطاردة سماسرة الجبايات بمجموعة من المدن، انطلاقا من المديرية الجهوية للدار البيضاء، استنادا إلى تعليمات من الإدارة بالتشدد في التعامل مع أي طلبات للوساطة لفائدة ملزمين وتفعيل المساطر القانونية الجاري بها العمل في مثل هذه الحالات، بعد تفجر حالات نصب واحتيال في المحاكم أخيرا، أثيرت فيها مزاعم بالتوسط لدى مسؤولين بالمصالح الجبائية، من أجل الاستفادة من تخفيضات في قيمة مراجعات والحصول على إعفاءات استثنائية.

- أثار تقاعد البرلمانيين جدلا دستوريا بين غرفتي البرلمان، في ضوء حرب مقترحات القوانين بين فرق الأغلبية والمعارضة على حد سواء. وشكلت جلسة أول أمس الإثنين بمجلس النواب، مناسبة لتجدد المواجهة بين مكونات المجلس حول الموضوع، حيث هاجم عبد الله بوانو، في كلمة باسم فريق حزبه مبادرة "البام" بالغرفة الثانية، بتقديم مقترح قانون حول معاشات البرلمانيين، معتبرا ذلك مخالفا للدستور.

* أخبار اليوم:

- حرب على الفرنسية في البرلمان.. خلال جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أمام مجلس النواب اول أمس، هاجم برلمانيي حزب العدالة والتنمية المقرئ الإدريسي أبو زيد بشدة "اللوبي الفرنسي" واتهم، في كلمة ألقاها باسم فريق البيجيدي، الحكومات المتعاقبة بالخضوع له "وتهميش اللغة الوطنية واحتقارها لصالح المستعمر".

- تحول اجتماع لفريق حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب إلى مشادات كلامية بين أعضاء في الأمانة العامة ومسؤولين في الفريق، على خلفية الموقف من مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان. مصادر أكدت أن موقف برلمانيي الفريق في لجنة العدل والتشريع أدى إلى انقسام بين أعضاء الفريق بين المنتصرين لحق البرلمان في العمل باستقلالية إزاء الحكومة، ورأي آخر تزعمه أعضاء الأمانة العامة ممن اعتبروا أن التصويت ضد الحكومة "خط أحمر".

* الاتحاد الاشتراكي:

- قررت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، والتنسيقية الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين والتنسيقية الوطنية لطلبة الطب بالمغرب، تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الصحة، السبت المقبل، متبوعة بمسيرة صوب البرلمان، في خطوة احتجاجية جديدة لأصحاب الوزرة البيضاء نتيجة للتصريحات التي تستهدف الأطباء من جهة، وبسبب عدم تنفيذ الوزارة لجملة من التعهدات والالتزامات للرقي بالمهنة.

- دعت رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب مريم بنصالح شقرون، أول أمس الاثنين بالرشيدية، إلى تعبئة الوسائل الضرورية لفك العزلة عن جهة درعة- تافيلالت برا وجوا ، وذلك من أجل تثمين المؤهلات التي تزخر بها هذه المنطقة. وأبرزت السيدة بنصالح شقرون خلال لقاء تواصلي مع الفاعلين الاقتصاديين بالجهة، أن فك العزلة عن هذه الجهة يعد "أولوية الاولويات" ، وذلك من أجل تحسين القدرة التنافسية للاقتصاد المحلي وتعزيز الاستثمار.

* رسالة الأمة:

- دعت وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي- قطاع السياحة- المواطنات والمواطنين، المنتقين في عملية قرعة تنظيم الحج برسم سنة 1439 هجرية، بتأطير من وكالات الأسفار السياحية، إلى استلام شهادة الانتقاء المسلمة من طرف السلطات المحلية لملئها و ختمها لدى وكالات الأسفار المنظمة لعملية الحج لهذا الموسم و المختارة من طرف الحجاج.

- قال عبد الحق الخيام مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية (بسيج)، أن المكتب فكك منذ إحداثه سنة 2015 ما مجموعه 49 خلية إرهابية، 44 منها مرتبطة بشكل مباشر بتنظيم الدولة الاسلامية، كما تم اعتقال 772 شخصا. وقال الخيام في حديث تنشره صحيفة (لوموند) الفرنسية في عددها ليوم الاربعاء "استلمنا أيضا 97 من العائدين، 84 منهم قدموا من المنطقة العراقية السورية و13 من ليبيا، فضلا عن 53 شخصا، طردتهم دول أخرى".

* العلم:

- قالت المندوبية السيامية للتخطيط إن حجم البطالة في المغرب ارتفع بنسبة 4,2 في المائة، وهذه النسبة تفوق تلك التي عرفها حجم التشغيل (0,8 في المائة)، فقد ارتفع معدل البطالة من 9,9 في المائة إلى 10,2 في المائة على المستوى الوطني، ومن 14,2 في المائة إلى14,7 في المائة بالوسط الحضري في حين ظل مستقرا في 4 في المائة بالوسط القروي. وسجلت أعلى معدلات البطالة في صفوف النساء ب 14,7 في المائة، والشباب المتراوحة أعمارهم ما بين 15 و24 سنة ب 26,5 في المائة، وحاملي الشهادات ب17,9 في المائة.

- الاتحاد العام للشغالين بالمغرب يشجب تعاطي الحكومة مع الأزمات الخانقة التي تعرفها البلاد بالصمت ومزيد من إجراءات التفقير والتهميش. وندد المكتب التنفيذي للاتحاد، في بيان، بكل المحاولات التي تمس مكتسبات الطبقة العاملة والإجهاز على حقوقها ومنها أساسا الحق في الانتماء النقابي.

* بيان اليوم:

- أكد وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء عبد القادر اعمارة، أمس الثلاثاء بمراكش، أن قطاع الموانئ والملاحة البحرية يعد آلية جد هامة للتنمية بالمغرب ورافعة أساسية لتحسين تنافسية المملكة على المستوى الدولي. وأضاف في كلمة ألقاها نيابة عنه مدير الموانئ والملك العمومي البحري لحسن آيت إبراهيم، خلال أشغال ندوة حول موضوع "سلامة الملاحة البحرية بافريقيا"، أن نسبة 95 في المائة من المبادلات التجارية الدولية للمغرب تتم عبر الملاحة البحرية، مما يبرز الأهمية الكبرى التي يكتسيها قطاع الملاحة البحرية بالنسبة للتجارة الخارجية والعلامة الاقتصادية للمملكة المغربية.

- تراجعت كميات الأسماك المعروضة بالأسواق المغربية، خلال الأسابيع الأخيرة، حيث أصبح الحصول على كيلوغرام واحد من السردين أو باقي أنواع الأسماك الأخرى، من المهمات الصعبة وشبه المستحيلة. وحتى إن وجدت فإن أثمان هذه المادة الغذائية الهامة تظل مرتفعة وخيالية في بعض الأحيان.

* الأحداث المغربية:

- بعد الجدل الذي خلقه مشروع إصلاح صندوق معاشات البرلمانيين، وتصريحات الأمين العام السابق للعدالة والتنمية التي أججت النقاش بخصوص هذا الملف، علمت الجريدة أن انفراجا حدث في الموضوع، وأن مكتب مجلس النواب بمعية رؤساء الفرق سيعملون على تقديم مشروع متوافق حوله يمكن أن يتم اعتماده قبل نهاية الدورة الحالية للمجلس، وإلا فإن القضية ستبقى معلقة.

- دافع رئيس الحكومة سعد الدين العثماني بشراسة عن عدم تحمل حكومته أية مسؤولية في تأخر إصلاح التعليم، معتبرا أن الحكومة السابقة التي كان يرأسها عبد الإله بن كيران هي من يجب إلقاء اللوم عليها. وقال العثماني إن "هذه الحكومة عمرها ثمانية أشهر"، معتبرا أن "الذين أخلفوا موعدهم مع التاريخ هم الذين سيروا القطاع خمس سنوات كاملة"، في إشارة إلى محمد الوفا وبعده رشيد بلمختار اللذين تعاقبا على تدبير قطاع التعليم في عهد حكومة ابن كيران.

* لوماتان:

- الحكومة لم تنته بعد من ملف إصلاح صناديق التقاعد.. اقتطاعات جديدة للأجراء كانت مرتقبة في إطار هذا الإصلاح تمت خلال شهر يناير الماضي وسببت امتعاضا كبيرا لدى الأجراء المعنيين. ولكن قطاع التعليم هو الذي يسجل المنسوب الأكبر من الاحتقان، وهناك حديث عن إضراب وطني يومي 13 و14 من الشهر الجاري.

* أوجوروي لوماروك:

- افتتحت، أول أمس الاثنين، بأبوظبي، الدورة الثانية لمعرض تكنولوجيا تربية الدواجن في الشرق الأوسط وإفريقيا (فيف-ميا 2018) بمشاركة المغرب كضيف شرف. وتمثل المملكة في هذه التظاهرة، الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن بالمغرب. وتعرض في هذا الملتقى، عشرات الشركات والمؤسسات من مختلف بلدان العالم، مستلزمات تربية الدواجن وإنتاج المواشي والأعلاف وأحدث التقنيات والطرق المستخدمة في هذا القطاع.

* لوبنيون:

- قال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أول أمس الاثنين بالرباط، إنه تم تخصيص غلاف مالي استثنائي قدره 77 مليون درهم لتحسين ظروف الاستقبال والدراسة خلال الموسم الجامعي الحالي 2017-2018 . وأبرز السيد العثماني، خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة، أنه في سياق تنزيل أسس ورافعات الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030، وتفعيلا لتوجهات البرنامج الحكومي 2016-2021 المتعلقة بإرساء منظومة متميزة للتعليم العالي، فقد تمت بلورة خطة استراتيجية لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي تتضمن جملة من التدابير الهادفة إلى تعزيز العرض التعليمي الجامعي وتنزيل الإصلاح البيداغوجي الخاص بالتعليم العالي.

* ليبراسيون:

- يشارك المغرب في الفترة الممتدة من 6 إلى 10 فبراير الجاري، بدولة الكويت، في أشغال الدورة الاستثنائية للمعرض التجاري للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، الذي يعقد بتزامن مع معرض الكويت الدولي. وذكر بلاغ لكتابة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية أنه تعزيزا لعلاقات الشراكة والتعاون الاقتصادية والتجارية التي تجمع المملكة بأشقائها من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي تشارك كاتبة الدولة لدى وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي المكلفة بالتجارة الخارجية رقية الدرهم في أشغال هذه الدورة الاستثنائية.

* البيان:

- بلغ عدد الأسر التي استفادت حتى اليوم، من عملية توزيع المؤن الغذائية والأغطية بالأقاليم، في إطار الجهود المبذولة لفك العزلة عن المناطق التي عرفت تساقطات ثلجية وانخفاضا شديدا لدرجات الحرارة، 43 ألف و 896 عائلة، تقطن بالخصوص في المناطق التي تعرف انخفاضا كبيرا في درجة الحرارة. وحسب معطيات لوزارة الداخلية فإن هذه العملية تهم 22 إقليما، بها 1205 دوارا تابعا لـ169 جماعة محلية، بمجموع ساكنة يناهز 514 ألف نسمة.