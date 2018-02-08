جولة في صحف أوروبا الشرقية الصادرة اليوم

هسبريس - و .م .ع

تناولت الصحف، الصادرة اليوم الخميس بمنطقة شرق أوربا، قضايا ومواضيع متنوعة، من بينها قضية اللقاحات الفاسدة ببولونيا وتداعياتها الصحية، وترحيب اليونان باستعداد حكومة سكوبيي القبول باسم جديد للبلد، وسوء الأحوال الجوية بالنمسا، وتطور حركة الطيران المدني بروسيا ، وخطة العمل التركية لرفع التأشيرات عن مواطنيها لدخول الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى مواضيع أخرى. ففي بولونيا، كتبت صحيفة "ناش دجينيك" أن "اكتشاف لقاحات فاسدة في بولونيا استعملت مجموعة منها في علاجات طبية ، جعل المجتمع في صدمة من هول الأمر الذي يمكن وصفه بالفاجعة والفضيحة ،ويسائل قطاعا من المفترض أن يكون من أكثر القطاعات حرصا على سلامة المجتمع ".

واضافت أن "نتائج عمليات التفتيش ،التي شملت الاطباء والصيدليات ،كانت نتائجها كارثية ،وبينت أن عشرات الآلاف من اللقاحات غير صالحة للاستعمال ،ورغم ذلك تم استخدام جزء منها دون مراعاة خطورتها على صحة المرضى والمحتاجين الى هذا النوع من العلاجات".

ورأت صحيفة "غازيتا بولسكا" أن "خطورة استعمال اللقاحات غير الصالحة كانت ستتسبب في كارثة اجتماعية خطيرة جدا ،خاصة إذا علمنا أن هذه اللقاحات خصت الاطفال، مما قد يكون السبب في تعريضهم لأعراض خطيرة قد تصل الى حد الموت أو الشلل" .

واعتبرت ان "محاسبة المسؤولين عن انتشار هذا النوع من اللقاحات يجب أن يكون عسيرا وقاسيا ،نظرا لخطورة الفعل ،الذي لا يمكن أن يحسب إلا كفعل إجرامي ،نظرا لكونه عرض الآلاف من الاشخاص للخطر ،وكان سيتسبب في كارثة اجتماعية غير مسبوقة في بولونيا" .

ورأت صحيفة "غازتيا برافنا" أن القطاع الحكومي المشرف على مراقبة الأدوية المتداولة "يجب أن يكثف جهوده ولا يقف عند حدود ما تم اكتشافه ،لأن لا أحد يضمن عدم وجود حالات تصريف وبيع لقاحات غير قابلة للاستعمال في مناطق أخرى ،خاصة منها البعيدة عن أعين المراقبة" .

وشددت الصحيفة على أن "قضية استعمال لقاحات غير صالحة تعكس شيئا واحد وهو انعدام الضمير لدى بعض الذين لا هم لهم إلا جني الأموال ،ولو على حساب صحة الناس الأبرياء ،ومن تم يجب أن يكون زجر هؤلاء شديدا حتى يكونوا عبرة لمن لا يعتبر ".

وفي اليونان، تناولت (إيثنوس) تصريحات رئيس وزراء جمهورية مقدونيا اليوغسلافية السابقة من كون حكومته مستعدة للقبول باسم جديد للبلد يتضمن إحالة جغرافية ،من أجل إنهاء هذا المشكل مع اليونان.

وأضافت الصحيفة أنه أكد من جهة ثانية قراره تغيير اسم مطار العاصمة سكوبيي من (مطار الاسكندر الأكبر) الى (المطار الدولي لسكوبيي) وكذلك تغيير اسم الطريق السيار ،الذي يقطع البلد الى (طريق الصداقة) بدل (طريق الاسكندر المقدوني).

صحيفة (كاثيمنيري) نقلت عن مسؤول باسم الخارجية اليونانية ترحيب أثينا بقرارات حكومة سكوبيي ،معتبرا أنها خطوة هامة وإيجابية تسير في الطريق الحسن نحو تسوية نهائية لهذا الخلاف بين البلدين.

وأضافت الصحيفة أن هذه القرارات تعطي انطباعا إيجابيا بأن المفاوضات تمضي بنجاح ،مشيرة الى أن عمدة مدينة سكوبيي سيقوم غذا الجمعة بزيارة لأثينا بدعوة من عمدة المدينة.

صحيفة (تا نيا) ذكرت أن رئيس المفوضية الأوربية جان كلود يونكير سيقوم في نهاية فبراير الجاري بزيارة عمل لسكوبيي ،في إطار جولة تقوده لدول غرب البلقان الساعية للانضمام الى الاتحاد.

وقالت الصحيفة إن سكوبي مطالبة بتسريع عملية تسوية خلافها بشأن اسمها من أجل إحراز تقدم على مسار انضمامها للاتحاد وتجاوز الاعتراض اليوناني المسجل منذ عدة سنوات ،وهو ما يحول دون انضمامها الى غاية الآن ،سواء الى الاتحاد الأوربي أو حلف شمال الأطلسي.

وفي روسيا، أفادت صحيفة (إزفيستيا)، نقلا عن ألكسندر نيرادكو، رئيس الهيئة الفيدرالية الروسية للطيران المدني ، أن حركة الطيران المدني بروسيا سجلت ارتفاع قياسيا العام الماضي (2017)، حيث بلغ عدد المسافرين عبر شركات الطيران المحلية أزيد من 105 ملايين شخص.

ونقلت عن نارادكو قوله أنه تم، خلال السنة الماضية، تسجيل طلب "كبير جدا" على الرحلات الداخلية مقارنة بالدولية، وأنه، بفضل شركات الطيران الروسية والأجنبية، تمكن أزيد من 185 مليون مسافر من الاستفادة ،خلال الفترة المذكورة ،من الخدمات التي تقدمها المطارات الروسية، مضيفا أن حركة الطيران استمرت في وتيرتها التصاعدية فى بداية العام الجاري.

وأشارت الصحيفة إلى أنه يتوقع أن تشهد حركة الطيران بكافة المطارات الروسية ارتفاعا قياسيا خلال فترة احتضان البلاد نهائيات كأس العالم ،خلال الفترة الممتدة من 14 يونيو إلى 15 يوليوز المقبل، نظرا للتوافد المرتقب للمشجعين من مختلف أنحاء العالم.

من جهتها، كتبت صحيفة (كوميرسانت) أن أربعة من كبريات شركات التعدين الروسية ،هي (تيتان ألروسا) و (نوريلسك نيكل) و(كينروس) و(بوليميتال ، التي تعتبر شركات رائدة على مستوى العالم، قدمت طلبا للحكومة الروسية للسماح لها بالقيام بأعمال استكشافية في الحقول غير المرخص لها.

وأضافت الصحيفة أن الشركات اعتبرت، في طلبها، أن تمويل الدولة لعمليات التنقيب الجيولوجى "شهد تراجعا كبيرا في الآونة الأخيرة، مما تسبب في تراجع كبير على مستوى القدرات التنقيبية وانخفاض عدد المواقع المطلوبة للتنقيب الصناعى"، وأكدت على ضرورة فسح المجال للشركات للتنقيب عن الموارد وتمكينها من الموارد المالية والتقنية والبشرية الضرورية للقيام بمهامها على أكمل وجه.

وفي سياق متصل، نقلت الصحيفة تأكيد وزير الموارد الطبيعية الروسى، سيرجى دونسكوى، أن " الوثيقة ،التي قدمتها الشركات المعنية ،لا تأخذ بعين الاعتبار حقول النفط والغاز الموجودة، وتجاهلت تماما الحديث عن مجمع الوقود والطاقة"، مؤكدا، أنه، بالرغم من ذلك، فإن الوزارة "ترحب بمقترح جذب استثمارات خاصة للقيام بعمليات الاستكشاف الأولي، وتعكف حاليا على صياغة أهداف ومقترحات جديدة ستكشف عن مضامينها في منتصف السنة الجارية".

وفي تركيا، أفادت صحيفة (دايلي صباح) أن تركيا دعت الولايات المتحدة إلى "تغيير سياستها في سوريا، لاسيما إزاء منظمة وحدات حماية الشعب، الميليشيات الكردية السورية ،التي تعتبرها أنقرة امتدادا لحزب العمال الكردستاني، إذا كانت تريد فعلا استعادة الثقة مع تركيا".

وأضافت الصحيفة، نقلا عن الناطق باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، أنه بعد الضرر الشديد الذي لحقها بسبب عملية "غصن الزيتون" ،التي شنها الجيش التركي على مدينة عفرين، لجأت وحدات حماية الشعب لطلب المساعدة من نظام الأسد ،وهو ما "يظهر استعداد هذه الميليشيات للتعاون مع أي كان"، معتبرا أنه "ويتعين على الولايات المتحدة أن تكون واعية بهذا المعطى، على اعتبار أن الموقف الجديد هو في حقيقة الأمر رسالة موجهة لواشنطن".

وأشار قالن إلى أنه، بناء على هذه التطورات، "يتعين على الإدارة الأمريكية أن تقوم، على وجه السرعة، بالتوقف عن دعم وحدات حماية الشعب، لكون هذا الدعم ،الذي يندرج في إطار محاربة تنظيم (داعش) ،"لم يعد له أي معنى بعدما تلاشى التهديد الذي كان يشكله هذا التنظيم الإرهابي"، مسجلا أن أنقرة "تأمل في أن تعود علاقاتها مع واشنطن إلى وضعها الطبيعي، لكن هذا يتطلب من الإدارة الأمريكية القيام بخطوات ملموسة على الأرض".

وبخصوص العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوربي، كتبت صحيفة (أكشام) أن تركيا ستسلم المفوضية الأوروبية قريبا خطة عملها حول رفع التأشيرات عن مواطنيها لدخول الاتحاد الأوروبي، مؤكدة أن "قرار رفع التأشيرات ،المرتقب تفعيله خلال سنة 2018، سيعطي زخما جديدا للعلاقات بين الجانبين".

من جهتها، قالت صحيفة (الحرية دايلي نيوز) ، نقلا عن مسؤولين أتراك رفيعي المستوى، أن أنقرة "قدمت مقترحا يتعلق بتعريف الإرهاب ،بغية تجاوز الأزمة التي طال أمدها"، بهدف رفع التأشيرات عن المواطنين الأتراك الراغبين في زيارة فضاء شينغن، مشيرة إلى أنه تم إعداد الملف لتفعيل المعايير ال 72 التي تفرضها بروكسل.

وفي النمسا، أفادت صحيفة (سالزبورغر ناشريشتن) أن التساقط الكثيف للثلوج في ستيريا (جنوب شرق النمسا)، خلف، أمس الأربعاء، وفاة شخصين إثر الحوادث والاضطرابات التي عرفتها حركة المرور، والتي همت الطرق الثانوية والطرق السيارة على حد سواء.

وأضافت الصحيفة أن سوء أحوال الطقس تسبب في إغلاق عدة محاور طرقية ووقوع عدة حوادث ،أسفرت عن إصابة العديد من الأشخاص بجروح خطيرة، مشيرة إلى أن السلطات المحلية نشر أزيد من 1200 عنصرا للتدخل الميدانى، وعبأت العديد من الوسائل والآليات اللوجيستيكية.

من جهتها، توقفت صحيفة (دير ستاندار) عند الاستراتيجية الجديدة للمفوضية الأوروبية ،التي تم الكشف عنها، الثلاثاء الماضي، والتي تنص، بالخصوص، على توسيع عضوية الاتحاد الأوروبي لتشمل دول البلقان ،ودعم الإصلاحات الجارية ودعم تصريحات رئيس المفوضية جون كلود يانكر ،التي أكد فيها أن جميع الدول المعنية لا تتوفر فيها المعايير المطلوبة للانضمام للاتحاد الأوربي.

واعتبرت الصحيفة أنه يمكن للمفوضية الأوروبية، في إطار استراتيجيتها الجديدة الداعمة لانضمام دول البلقان للاتحاد، أن تقف ، على الأقل ، إلى جانب مساعي مقدونيا الطامحة إلى الانضمام للاتحاد، "نظرا للتجربة الناجحة التي بصمت عليها والتطور الكبير الذي شهدته في السنوات الماضية".