عرض لأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم

هسبريس - و .م .ع

في ما يلي أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم الخميس..

* المساء:

- تطورات مثيرة في قضية مخالفات "الرادار الثابت".. رئيس النيابة العامة محمد عبد النباوي، يفتح بابه للتظلمات من "تجاوزات" الموظفين والأعوان؛ ووزير العدل محمد أوجار، يأمر باستخلاص المخالفات في جميع مراكز الأمن والدرك؛ ووزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء عبد القادر اعمارة يضع رهن إشارة المخالفين تسهيلات لاستخلاص المخالفات.

- بادرت السلطات المحلية بإقليم بنجرير إلى إخضاع طفل يبلغ من العمر 12 سنة لفحص طبي بعد اكتشاف تعاطيه للعبة "الحوت الأزرق" القاتلة. وعلمت الجريدة أن أب الطفل عمد إلى إشعار باشوية بنجرير بالواقعة التي تعد الأولى من نوعها بالمغرب، ما فرض اللجوء إلى تدابير استعجالية، ومنها عرض الطفل على أطباء مختصين لتحديد مدى تأثره بهاته اللعبة التي تسببت في وفاة أزيد من 140 شخصا عبر العالم، بعد استدراجهم بمجموعة من التعليمات التي تنتهي بانتحارهم.

* أخبار اليوم:

- أمام تعثر تنزيل مشروع الجهوية شرع رؤساء الجهات في عقد لقاءات مع وزراء الحكومة، انطلقت أول أمس، بلقاء مع وزارتي المالية والداخلية. مصدر أكد أن رؤساء الجهات اتفقوا على عقد لقاءات شهرية مع مختلف الوزراء في الحكومة بقصد التوصل إلى حل للمشاكل التي تعترض تنزيل المخططات الجهوية للتنمية.

- كشفت دراسة أعدها المجلس الأعلى للتربية والتكوين والتعليم والبحث العلمي، أن حوالي 700 ألف طفل مغربي تتراوح أعمارهم بين 4 و5 سنوات، بنسب تزيد على 56 في المئة، يوجدون خارج مؤسسات التعليم الأولي، السبب الذي يعمق أكثر من أزمة المدرسة المغربية. وتوصلت الدراسة إلى أن نحو 588 ألف طفل من فئة 4-5 سنوات يستفيدون من مؤسسات التعليم الأولي، معظمها في القطاع الخاص، من أصل أزيد من مليون و342 طفل.

* الصباح:

- قررت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، تعليق الدراسة بشكل مؤقت في حوالي 900 مؤسسة تعليمية، أغلبها فرعيات بالعالم القروي وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية. وأكد بلاغ للوزارة أنه تقرر تعليق الدراسة بهذه المؤسسات التعليمية، التي تضم حوالي 100.000 تلميذة وتلميذا، طبقا لمقتضيات المذكرة الوزارية تحت عدد14/162، في شأن الحماية من الأخطار الناجمة عن التقلبات المناخية وسوء الأحوال الجوية.

- صادق مجلس النواب في جلسة عمومية، أول أمس الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع رقم 31.13 بالمتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، كما أحيل من مجلس المستشارين في إطار قراءة ثانية. وحظي مشروع القانون بتأييد 153 من النواب، ومعارضة 43 نائبا في حين لم يمتنع أي من النواب عن التصويت. ويروم مشروع القانون تنزيل مقتضيات الدستور المتعلقة بحماية الحريات وضمان الحقوق الأساسية، ولاسيما الفصل 27 منه، الذي يخول للمواطنات والمواطنين حق الحصول على المعلومات التي بحوزة الإدارات العمومية والمؤسسات المنتخبة، والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام.

* الأحداث المغربية:

- مسلسل شد الحبل بين الجمعية المغربية للربابنة والخطوط الملكية المغربية يدخل منعطفا جديدا، ويلوح بأزمة جديدة بين الطرفين ستكون لها انعكاسات وخيمة على الناقل الوطني. فقد قرر الربابنة منذ فترة الدخول في "شبه إضراب مفتوح عن العمل" من خلال تقديم شهادات طبية متعددة، ومن خلال التخلي عن لائحة الاحتياطيين الذين يعوضون الربابنة المتغيبين إلى حين تحقيق مطالبهم، والمتمثلة في مراجعة أجورهم، والرفع منها تنفيذا للاتفاق الذي أبرم بين الطرفين خلال الأشهر الماضية.

- قال الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، محمد الصبار، إن المجلس الوطني مؤهل لاحتضان الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب"؛ معتبرا أنها "ستصبح آلية وظيفية ضمن البنيات التنظيمية والإدارية للمجلس إلى جانب كل من آلية انتصاف الأطفال وآلية انتصاف الأشخاص في وضعية إعاقة". وأكد الصبار أن إحداث هذ الآلية يعد "خطوة مهمة" تندرج ضمن استكمال المغرب لمنظومته الحقوقية الوطنية.

* رسالة الأمة:

- أكد وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، محمد ساجد، أن جهة درعة تافيلالت تعد المنطقة "الأقل حظا مجاليا وترابيا واقتصاديا" مما يجعل من الضروري إسماع صوتها لدى مختلف السلطات من أجل أن تحصل على نصيبها من التنمية. واعتبر الوزير، في كلمة خلال اجتماع المجلس الوطني للمقاولة الذي نظمه الاتحاد العام لمقاولات المغرب أول أمس الثلاثاء بالراشيدية، أن الاستثمارات التي تم إنجازها في مختلف القطاعات بالجهة مهمة لكنها ليست في مستوى التحديات التي يجب أن ترفعها الجهة.

- أعلن وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان مصطفى الرميد، أول أمس الثلاثاء بطنجة، أن خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان (2018_2021) تشكل تتويجا لدينامية الإصلاحات العميقة التي انخرط فيها المغرب. وأوضح الوزير، في كلمة تلاها بالنيابة عنه الكاتب العام للوزارة، عبد الرزاق روان، خلال لقاء تواصلي، أن "خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان تشكل تتويجا لدينامية الإصلاحات العميقة التي شرع فيها المغرب منذ التسعينات، بفضل إرادة حازمة للدولة وانخراط نشيط للقوى الحية داخل المجتمع، تهم على الخصوص الإصلاحات السياسية والقانونية والمؤسساتية التي مكنت من تعزيز الصرح الديمقراطي وتحسين وضعيات حقوق الإنسان".

* بيان اليوم:

- مصالح الضرائب تراجع ضريبة الشاشة بعد تحركات فاعلي القطاع. قال منير جزولي، رئيس تجمع المعلنين المغاربة، إن مصالح إدارة الضرائب وعدت بمراجعة إجراءات فرض الضريبة على الشاشة الواردة بقانون المالية لسنة 2018، على أساس أن يتم حذفها نهائيا في إطار قانون المالية لسنة 2019. وأضاف أن إدارة الضرائب ستنشر مذكرة توضيحية بهذا الخصوص، توضح فيها الإجراءات الجديدة والتي تستثني المواقع الإخبارية من هذه الضريبة، وبالتالي أصبحت غير معنية.

- أعلن التنسيق النقابي للدكاترة العاملين بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعاليم العالي والبحث العلمي اعتزامهم خوض اعتصام ممركز طيلة يوم الخميس فاتح مارس المقبل أمام مقر الوزارة. وقال سعيد آيت زهرة، الكاتب الإداري للهيئة الوطنية للدكاترة، أن قرار التصعيد يأتي للتعبير بقوة على "درجة الاحتقان غير المسبوق الذي بلغته هذه الفئة من الكفاءات الوطنية بسبب غياب إرادة فعلية لإنصافها".

* العلم:

- في محاولة من الحكومة للتصدي لتوجس المغاربة المتصاعد من تلوث مياه سد سيدي محمد بن عبد الله، الذي تشرب من ساكنة الشريط الساحلي بين سلا والدار البيضاء، بمياه الصرف الصحي لمحطتين سجنيتين؛ جمع سعد الدين العثماني رفقة كاتبتي الدولة المكلفة بالماء شرفات أفيلال، والمكلفة بالبيئة والتنمية المستدامة نزهة الوافي، أمس الأربعاء، صحافيين من مختلف المنابر الإعلامية في المختبر المركزي للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بالرباط، للتأكيد على سلامة هذه المياه ومطابقتها لجميع معايير الجودة وطنيا ودوليا.

- رسم المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي صورة سوداء حول واقع التعليم الأولي بالمغرب؛ محملا الدولة المسؤولية في هذا المجال، وخاصة على مستوى ضعف الإطار القانوني وتعدد المتدخلين والخصاص الكبير في المؤسسات وفي الموارد البشرية وتضارب البرامج والطرائق المتبعة. وأفاد تشخيص المجلس، الذي قدم أمس بالرباط، أن الدولة لم تلتزم بتطبيق توصيات الميثاق الوطني للتربية والتكوين، ولاسيما تعميم التعليم، إلى جانب انعدام منظور تربوي شامل ومجدد خاص بالتعليم الأولي وغياب إطار قانوني شامل وموحد.

* الاتحاد الاشتراكي:

- استقبل الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، يوغدان كليش، مقرر لجنة القضايا السياسية والديمقراطية التابعة للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا. وأكد المالكي أن المغرب قطع أشواطا كبيرة في تكريس استقلال القضاء، وضمان حقوق الإنسان، والنهوض بوضعية المرأة وحماية الأطفال وإصلاح التعليم وغير ذلك من الأوراش الإصلاحية التي تعرفها المملكة؛ مبرزا أهمية هذه الإصلاحات قائلا: "إن المغرب قام بإصلاح كبير جدا، وهو من الدول القلائل التي قامت بإصلاح مماثل".

- قال عبد الحق الخيام مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية (بسيج)، أن المكتب فكك منذ إحداثه سنة 2015 ما مجموعه 49 خلية إرهابية، 44 منها مرتبطة بشكل مباشر بتنظيم الدولة الاسلامية، كما تم اعتقال 772 شخصا. وقال الخيام في حديث نشرته صحيفة (لوموند) الفرنسية في عددها ليوم أمس الاربعاء " استلمنا أيضا 97 من العائدين، 84 منهم قدموا من المنطقة العراقية السورية و13 من ليبيا، فضلا عن 53 شخصا، طردتهم دول أخرى".

* لوماتان:

- قال سفير الصين لدى المملكة السيد لي لي إنه منذ إرسا الشراكة الاستراتيجية الصينية-المغربية في سنة 2016، فإن العلاقات الثنائية "دخلت عهدا جديدا من التطور، يميزه تعزيز غير مسبوق للروابط السياسية الثنائية"؛ مضيفا في حديث للجريدة أن "البلدين حققا تقدما مشجعا على كافة الأصعدة".

* أوجوردوي لوماروك:

- أعلنت مجموعة (جيستامب) الفاعل الإسباني في تصميم وتطوير وتصنيع مكونات السيارات ذات التكنولوجيا الفائقة اليوم الثلاثاء أنها ستقوم بإنشاء مصنع في مدينة القنيطرة سيكون الأول من نوعه في القارة الإفريقية .وأكدت المجموعة في بيان نشرته أول أمس الثلاثاء على موقعها على شبكة الأنترنت أن إنشاء هذه الوحدة الإنتاجية التابعة لها بالمغرب سيشكل موضوع اتفاق مشترك مع الفاعل المغربي في قطاع السيارات ( تويوتو ) مشيرة إلى أنه سيتم تقديم هذه الاتفاقية إلى السلطات المعنية من أجل المصادقة عليها .

* لوبنيون:

- قامت المجموعة الفرنسية "داهر" الرائدة في صناعة معدات الطيران بتدشين موقع صناعي جديد بالمنطقة الحرة باستثمار يناهز 15 مليون أورو في المعدات مع خلق 300 منصب شغل. وتتواجد مجموعة "داهر" بالمغرب منذ 15 سنة، أنشأت أول مصنع لها بمدينة طنجة سنة 2001، والثاني بمدينة الدار البيضاء سنة 2007، والثالث يوم البارحة الثلاثاء على مساحة 12.000 متر مربع لتكون ثالث وحدة إنتاج خارج فرنسا.

* ليبراسيون:

- صادق مجلس النواب في جلسة عمومية، أول أمس الثلاثاء، على مجموعة من مشاريع القوانين تهم مجالات الطاقة والمعادن وإحداث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية وتصفية ميزانية السنة المالية 2015، وتسنيد الأصول، بالإضافة إلى العلامات المميزة للمنشأ والجودة للمواد الغذائية والمنتوجات الفلاحية والبحرية.

* البيان:

- أعلنت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أنها أطلقت برنامجا لدعم تغذية المواشي من خلال تموين مربي الماشية بالشعير المدعم، وذلك في 22 من الأقاليم التي مستها موجة البرد والثلوج. وأوضحت الوزارة في بلاغ أن الأقاليم المستفيدة من هذا البرنامج تتمثل في أزيلال وبني ملال وخنيفرة والرشيدية وميدلت وورزازات وتنغير وزاكورة وبولمان وإفران وصفرو وتاونات وتازة والحوز وشيشاوة وفكيك وكرسيف وتاوريرت وشتوكا أيت باها وتارودانت والحسيمة وشفشاون.