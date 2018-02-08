عرض لأبرز الصحف الصادرة بالمنطقة المغاربية

هسبريس - و.م.ع

اهتمت الصحف المغاربية الصادرة اليوم الخميس، على الخصوص، بإدراج الاتحاد الأوروبي لتونس ضمن القائمة السوداء في مجال تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وبالارتباك الحاصل في الجزائر على مستوى دوائر القرار الرسمية، وبمسيرات الاحتجاج على ارتفاع الأسعار في موريتانيا.

ففي تونس قالت صحيفة "الشروق" إن تصنيف تونس في القائمة السوداء للاتحاد الأوروبي في مجال تبييض الأموال وتمويل الإرهاب "تصنيف مؤلم ولم يكن مفاجئا وكان متوقعا منذ نونبر الماضي"، مضيفة أنه "رغم تنبيه عدد من المحللين الاقتصاديين والخبراء الماليين من هذا التصنيف منذ عامين على الأقل، لم يقم محافظ البنك المركزي بأي مبادرة لإقناع الأوروبيين بجدية الحكومة التونسية في مقاومة تمويل الإرهاب وتبييض الأموال".

وكتبت الصحيفة في افتتاحيتها تحت عنوان "القائمة السوداء.. والنفاق الأوروبي"، أنه "بعد أسبوع واحد فقط من زيارة الرئيس الفرنسي ماكرون التي نوه فيها بالنموذج التونسي ... يقرر الاتحاد الأوروبي تصنيف تونس في القائمة السوداء"، معتبرة أن ذلك "يكشف النفاق الأوروبي".

وخلصت الصحيفة إلى القول إنه "وإن كنا ندين النفاق الأوروبي فعلينا تحمل مسؤوليتنا وخاصة مسؤولية وزارة الخارجية والبنك المركزي لأن هذا القرار هو نهاية الاستثمار الأوروبي في تونس".

ونقلت الصحيفة عن الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان قوله إن قرار البرلمان الأوروبي من الناحية التقنية يعني أن تونس معرضة لتبييض الأموال وأن المنظومة القانونية فيها وقوانين البنك المركزي ليست كافية لحماية تونس من هذه المخاطر.

ولاحظت صحيفة "المغرب" من جهتها أنه بعد شهرين من إدراج تونس في القائمة السوداء للملاذات الضريبة، تم الآن إدراج البلاد في قائمة سوداء جديدة للاتحاد الأوروبي تضم الدول المعرضة لمخاطر مرتفعة في غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مضيفة أنه "كما كان الحال في القائمة الأولى فإن تصنيفنا في هذه القائمة الثانية كان بعد مسار كامل من تبادل الوثائق والمقترحات أثبتنا فيه عدم قدرتنا على إقناع أهم شريك لنا اقتصاديا وسياسيا بالحد الأدنى من جدية الدولة التونسية في الإيفاء بالتعهدات".

واعتبرت الصحيفة في افتتاحيتها أن مسؤولية البنك المركزي أي مسؤولية المحافظ في نهاية التحليل قائمة لا لبس فيها، مضيفة أن التشخيص السيئ ينتج دوما حلولا سيئة.

ورأت الصحيفة أن المطلوب غدا يتمثل في "الاتفاق على السياسة النقدية والرقابية التي نريدها للبلاد وأن يكون انتخاب المحافظ الجديد بناء على إستراتيجية عمل واضحة وعلى عقد أهداف يلزم الجميع".

ومن جهتها نقلت صحيفة "الصباح" أراء عدد من الخبراء الاقتصاديين حيث اعتبر الخبير المالي ورئيس الجمعية التونسية للحكامة معز الجودي أن قرار تصنيف تونس في قائمة البلدان عالية المخاطر في تبييض الأموال وتمويل الإرهاب يعد "كارثة"، مشيرا إلى أنه حذر قبل أشهر عديدة من خطورة عدم اتخاذ السلطات المعنية لإجراءات فورية في مجال التصدي لغسيل الأموال والأموال المشبوهة.

وأضاف الخبير المالي أن قرار البرلمان الأوروبي لم يكن مفاجئا لأنه بني على تقارير دولية، معتبرا أن مسؤولية ما حدث "يتحملها محافظ البنك المركزي ونائبه ولجنة التحاليل المالية". كما أشار إلى أن تأثير القرار سينعكس سلبيا على كل شيء، على التمويلات الأجنبية والاستثمار والعلاقات الخارجية...

ومن جهته صرح الخبير المحاسب وليد بن صالح لـ"الصباح" بأن القرار الأوروبي "ستكون له تبعات سلبية سيئة للغاية على تونس، منها تلوث صورة تونس بالخارج"، مشيرا إلى أن القرار سيكون له تأثير على وضع تونس في التقييمات الاقتصادية والمالية الدولية.

ومن جهتها اعتبرت صحيفة "الصحافة اليوم" أن قرار البرلمان الأوروبي "جاء نتيجة منطقية لسعي العديد من الأطراف الدولية وحتى الداخلية لتشويه مشروع البناء الديمقراطي الذي هو بصدد التشكل في تونس".

ورأت الصحيفة أن هناك "أطرافا عديدة من مصلحتها إفشال هذا المسار الديمقراطي الذي زاوج بين خصوصية الوضع الجيوسياسي والحضاري لتونس وضرورة انفتاحها الكامل على القيم الانسانية العليا ذات العلاقة بحقوق الإنسان الفرد وبالديمقراطية وبحتمية إقامة مجتمع ودولة مدنيين".

وتساءلت صحيفة "لوكوتيديان" من جانبها عمن يتحمل الخطأ، مشيرة إلى أن تونس تتلقى ضربة قاسية أخرى بعد بضعة أسابيع من الجدل الذي كان قد أثاره تصنيف تونس ضمن القائمة السوداء للملاذات الضريبية.

واعتبرت الصحيفة أنه "ينبغي الاعتراف بأن هناك عدة أمور يجب أن نؤاخذ عليها أنفسنا وأن المسؤولية عن هذا الوضع تقع على عاتق طبقتنا السياسية".

وفي الجزائر، سجلت صحيفة (الوطن) أن هناك نوعا من التنافر والتضارب يعم البيت "الجزائري"، حيث الاحساس بالارتباك، بل وحتى الفوضى، يمكن تلمسه بوضوح على مستوى دوائر القرار الرسمية، إذ يرى العديد من المواطنين أنه لا شيء يتقرر، وهو شعور يتقاسمه الجزائريون على نطاق واسع، خاصة منذ تدهور صحة رئيس الجمهورية.

وأكدت أن تصريحات مسؤول كبير بالشركة الوطنية للمحروقات، على أمواج القناة الثالثة بالإذاعة الوطنية، والتي لمح فيها إلى إمكانية تفويت بعض فروعها إلى بعض الشركاء الأجانب، قصد استقطابهم أكثر نحو النفط والغاز الجزائريين، زرعت الشك وسط العديد من الجزائريين.

وذكرت الصحيفة في افتتاحيتها بعنوان "ارتباك وقلق" بالجدل الذي أثارته عملية خوصصة المقاولات العمومية في إطار الشراكة الشهير بين القطاعين العام والخاص، وهو الجدل الذي تطلب إعادة النقاش إلى جادة الصواب من قبل رئيس الجمهورية، مشيرة إلى أن لويزة حنون الأمينة العامة لحزب العمال، استغلت ذلك لتصعد من لهجتها منتقدة بشكل حاد عمليات الخوصصة التي جرت في عهد عبد الحميد تمار، مثيرة الشكوك حول وجود إخلال بالمسؤولية والخروقات التي صاحبتها

واعتبر صاحب الافتتاحية أنه "بالنظر إلى هذه الاتهامات، التي بقيت عالقة، دون متابعة سواء من قبل العدالة بالخصوص، ودون أدنى توضيح من الجهاز التنفيذي باتجاه الرأي العام المندهش إزاء الكشف عن هذه الاتهامات التي تأخذ حجم فضيحة دولة حقيقية، فليس من المستغرب أن تتوصل هذه الأخيرة إلى أن خوصصة الشريان الحيوي للدولة قد تكون مسألة وقت فقط"، مسجلا أن الكثيرين لا يجرؤون على التفكير في خوصصة عصب الاقتصاد الوطني، الرئة التي تتنفس بها الجزائر، بما أن عواقبه قد تكون كارثية على البلاد.

وتساءل كيف نفسر هذا التردد الكبير حول قضية خوصصة القطاع العام، الذي لطالما اعتبر بمثابة طابو، خاصة كل ما يتعلق بالطاقة، وبالتالي اعتبر مجالا استراتيجيا لا يمكن الاقتراب منه؟ وقال إن الأمر قد يكون محاولة لجس نبض الرأي العام، في حين أن بعض الخبراء يعتبرون أنه أمام تراجع الانتاج من المحروقات، وهو أمر واقع، فإن البحث عن قدرات جديدة أصبح ضروريا، إذا كانت الخوصصة ستتم عبر إعادة النظر في التقاسم بنسبة 49/ 51 من أجل جلب شركاء أجانب، لا يمكن استبعاده، بما أن الأمر سيقتصر على الفروع. كما تساءل صاحب الافتتاحية أليس من المعقول قبل الذهاب بعيدا في ملف المحروقات، إنجاز حصيلة لعمليات الخوصصة بشفافية تامة، علما بأن الحال ليس كذلك لحد الساعة، وإطلاع الرأي العام على ما قدمته للبلاد والأرباح التي جناها الجهاز الانتاجي الوطني برمته.

من جهتها، كتبت صحيفة (ليبيرتي) أن قانون المالية قد يكون هو النص الذي أنهك أولئك المكلفين بتطبيقه، حيث برزت، أمام استعجالية تفعيله، بعض الثغرات، معللة ذلك بأن العمل الذي قام به موظفون بمفردهم، من جهة، وغياب المعطيات حول طاقة كل فرع، من جهة أخرى، أدت إلى اتخاذ قرارات غالبا ما يتم إعادة النظر فيها.

وذكرت أن المثال الذي أسال الكثير من المداد والذي يبرز على السطح كل مرة، هو ذلك الذي يخص متعهدي قطاع السيارات، موضحة أن رخصا سلمت على أساس معايير غير دقيقة ودفتر تحملات قابل للنقاش، قد تم تعليقها، مبرزة أن الحكومة التي حددت في عشرة عدد المتعهدين المرخص لهم بممارسة نشاط تركيب السيارات، اضطرت لمراجعة نفسها، تحت الضغط بدون شك، لمضاعفة هذا العدد ليس فقط بمرتين بل بأربع مرات، دون تقديم أي توضيح.

من جانبهما، لاحظت صحيفتا (الحياة) و(الوطن) أن القائمة التي أعلن عنها، في دجنبر الماضي، الوزير الأول أحمد أويحيى تم توسيعها في نهاية المطاف إلى 40 فاعلا، كانوا قد أودعوا ملفات بوزارة الصناعة والمناجم للاستثمار في قطاع تركيب السيارات.

وأضافتا أن الخبر، الذي كان قد تسرب، مساء يوم الاثنين، عقب اجتماع المجلس الوطني للاستثمار، الذي خصص لملفي (بوجو الجزائر) و(رونو تراكس) انتشر على نطاق واسع سواء على مواقع التواصل الاجتماعي أو بين الأوساط المعنية بقطاع السيارات، معتبرتين أن الأمر يتعلق، في المقابل، بخير جيد قد يريح أولئك الذين استثمرا مبالغ طائلة في هذا القطاع والمعنيين بدينامية الحكومة لإطلاق صناعة سيارات حقيقية بالجزائر.

وبدورها، كتبت صحيفة (ليكسبريسيون) أنه في الوقت الذي كان فيه الوزير الأول أحمد أويحيى قد أعلن عن حصر هذه الصناعة الناشئة في عشرة متعهدين، قررت وزارة الصناعة منح موافقة مسبقة إلى ما لا يقل عن 40 متعهدا من أصل 60 الذين وضعوا ملفاتهم للمطالبة برخصة فتح مصنع لتركيب العربات بالجزائر.

وفي موريتانيا، اهتمت الصحف، على الخصوص، بالمسيرات التي شهدتها العاصمة نواكشوط، احتجاجا على ارتفاع الأسعار و"تدهور" الأوضاع المعيشية للمواطنين، فضلا عن تظاهر ملاك شركات النقل البري، ضد إجراءات اتخذتها سلطة تنظيم النقل الطرقي و اعتبروها "غير منصفة". وهكذا، كتبت الصحف أن (المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة) المعارض، نظم مساء أمس، بمقاطعة عرفات في ولاية نواكشوط الجنوبية، مسيرة شارك فيها عدد من قادة المنتدى ومناضليه، والذين رددوا شعارات تندد بارتفاع الأسعار وبتدهور الأحوال المعيشية.

وأضافت أن هذه المسيرة تحولت إلى مهرجان خطابي، تناول الكلمة خلاله كل من الرئيس الدوري للمنتدى، رئيس حزب (اتحاد قوى التقدم)، محمد ولد مولود، ورئيس حزب (التجمع الوطني للإصلاح)، محمد محمود ولد سيدي، مشيرة إلى أن المسؤولين الحزبيين انتقدا الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد، خاصة ما يتعلق منها بالحياة المعيشية للسكان.

وتابعت الصحف أن المسؤولين الحزبيين شددا على أن المسيرة تأتي تأكيدا على التزامهما بتوجهات المنتدى، مشيرين إلى أن المنتدى يعتزم تنظيم مسيرات مماثلة ومهرجان بمقاطعة دار النعيم في نواكشوط الشمالية.

وعلى صعيد متصل، ذكرت الصحف أنه بالتزامن مع مسيرة منتدى المعارضة، نظمت حركة (إيرا) الحقوقية، مسيرة سلمية باتجاه مقر حاكم مقاطعة الميناء بنواكشوط، احتجاجا على ارتفاع الأسعار وتدهور الأوضاع المعيشية للمواطنين.

ونقلت عن متحدث باسم الحركة المحظورة في موريتانيا، قوله إن "قوات من الشرطة اعترضت المسيرة واعتقلت عددا من النشطاء الذين شاركوا فيها".

وأشارت الصحف، استنادا إلى بيان صحفي أصدرته الحركة عقب المسيرة، إلى أن المعتقلين، هم ثلاثة أعضاء من مجلسها التنفيذي، وأربعة مناضلين، أحدهم يشغل منصب نائب رئيس (لجنة السلام) بالحركة، و أن الحركة عبرت عن عزمها مواصلة الاحتجاجات السلمية الجماهيرية ضد "تدهور القوة الشرائية للموريتانيين".

من جهة أخرى، ذكرت الصحف أن العشرات من ملاك شركات النقل البري تظاهروا أمام مباني سلطة تنظيم النقل الطرقي بنواكشوط، رفضا لإجراءات اتخذتها السلطة والتي وصفوها بـ"غير المنصفة".

ونقلت عن المتحدث باسم المتظاهرين قوله "قمنا بتنفيذ جميع المطالب التي قدمتها سلطة النقل، لكن يبدو أن الأمر يتعلق بمحاولة لاحتكار النقل من طرف ثلاثة من رجال الأعمال، لذلك نطالب بالتدخل لحل الأزمة، نحن ندفع الإيجار ورواتب العمال ونسدد جميع التكاليف، ومنذ 20 يوميا متوقفين عن العمل".

وذكرت بأن سلطة تنظيم النقل الطرقي وقعت قبل أسبوعين اتفاقا مع ممثلي شركات النقل، تضمن التطبيق الصارم للقانون المنظم للنقل البيني والقاضي بدخول سيارات النقل والحافلات التي لا تتوفر على المعايير المطلوبة إلى المحطات.

وفي المقابل، نقلت الصحف عن السلطة قولها، في بيان توضيحي، إن بعض هذه الشركات التي لم تتوفر فيها المعايير المطلوبة بدأت بالتحرك ضد تطبيق هذا القانون والذي اعتمدت السلطة في تطبيقه الشفافية والوقوف علي مسافة واحدة من كافة الناقلين والفاعلين، داعية في كل المناسبات إلى التطبيق الصارم للقوانين المنظمة لهذا القطاع مما دفعها للمعاينة الدائمة لمقرات هذه الشركات، التي تهربت من تطبيق هذا المقرر لأنها في الأصل لا تتوفر على المعايير المنصوص عليها، والتي تم إبلاغ الشركات بضرورة توفيرها قبل شهور عدة من تاريخ تطبيق المقرر.