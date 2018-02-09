عرض لأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم

هسبريس - و .م .ع

في ما يلي أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم الجمعة..

* أخبار اليوم:

- خمسة وزراء من حزب التجمع الوطني للأحرار تغيبوا دفعة واحدة عن المجلس الحكومي، أمس الخميس. ورغم أن بعض الوزراء حاولوا التقليل من خلفيات هذا الغياب، بدعوى وجود أغلب وزراء هذا الحزب في مهمات رسمية بالخارج، فإن كثيرين فسروه كرد فعل على تصريحات ابن كيران، رغم أن قادة الأحرار أعلنوا أنهم لن يردوا عليه.

- استدعى رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي، أول أمس، رؤساء الفرق البرلمانية لمناقشة مقترح جديد يتضمن استمرار صرف معاشات البرلمانيين. مسودة المقترح المطروحة على طاولة المفاوضات تستبعد تمويل الحكومة للعجز، وتتجه لضمان استدامة التقاعد البرلماني بشروط جديدة وبتمويل برلماني صرف.

* الصباح:

- وضع محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة، المسؤولين القضائيين على رأس النيابات العامة في اختبار حسن تطبيق القانون، بعد أن بعث إليهم، أمس الخميس، بدورية يطالبهم من خلالها بالعمل على مراجعة كافة أوامر الاعتقال الصادرة في ملفات الإكراه البدني المتعلقة بالغرامات للتأكد من سلوك المسطرة القانونية، والحرص على استخلاص الغرامات في احترام تام للقانون.

- يحكم 4111 أستاذا بالتعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي أغلب الجماعات الترابية، حسب تقرير صادر عن المديرية العامة للجماعات المحلية التابعة لوزارة الداخلية. ويحتل الأساتذة رتبا متقدمة ضمن الفئات المهيمنة على الجماعات الحضرية والقروية ومجالس العمالات والأقاليم ومجالس الجهات، فيما يحتل الفلاحون الرتبة الأولى، لاعتبارات تاريخية وسياسية، متبوعين بالموظفين.

* الأحداث المغربية:

- فشلت جماعة الدار البيضاء في تفويت قطعة أرضية للشركة الوطنية للنقل واللوجيستيك لإحداث منطقة للخدمات الميكانيكية، وتقرر تأجيل التصويت على هذه النقطة إلى وقت لاحق من أجل التوصل لاتفاق بين الأطراف في ظل رفض رئيس جماعة سيدي عثمان لهذا المشروع. عمدة الدار البيضاء طالب المستشارين بمهلة أسبوع على الأقل للتوصل لصيغة مرضية، قبل عرض النقطة للنقاش والتصويت مجددا يوم الأربعاء القادم.

- يبدو أن مهمة رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي في تمرير مقترح توافق بشأنه لإنقاذ صندوق تقاعد البرلمانيين، قد ازدادت صعوبة، خاصة بعد الموقف الذي عبر عنه رئيس الفريق الاستقلالي في مجلس النواب نور الدين مضيان، أول أمس، والذي كشف فيه أن اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال قررت دعم مقترح العدالة والتنمية وفريقها في مجلس النواب، والذي ينص على التصفية الكاملة لصندوق تقاعد البرلمانيين.

* المساء:

- "اجتماع حكومي مصغر" لتدارس إلغاء الإكراه البدني ضد مخالفات السير.. حيث دعا وزير العدل محمد أوجار إلى عقد اجتماع حكومي مصغر وعاجل أمس الخميس يضم كلا من وزارتي الداخلية والاقتصاد والمالية، إضافة إلى رئاسة النيابة العامة والمديرية العامة للأمن الوطني والقيادة العامة للدرك الملكي، بغرض بحث آليات بديلة عن الإكراه البدني فيما يخص العقوبات المترتبة عن عدم أداء مبالغ مخالفات السير، سيما تلك المسجلة ب"الرادار الثابت".

- اتفاق نفطي جديد بين المغرب وشركتا "شل" و"ريبسول". فقد وقع المكتب الوطني للهيروكاربورات والمعادن اتفاقا نفطيا جديدا يهم المنطقة البرية "تانفيت" على مساحة تقدر ب 9990 كلم مربع، مع شركتي "شل" و"ريبسول". وأوضح المكتب، في بيان له" أنه "على ضوء نتائج أشغال استطلاعات التي قامت بها شركة "شل" بشراكة مع المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، في إطار عقد استكشاف، قررت شركتا شل وريبسول مواصلة الأشغال في إطار عقد تنقيب مع المكتب".

* رسالة الأمة:

- قال رئيس مجلس المستشارين، حكيم بنشماش، أول أمس الأربعاء بالرباط، إن المنتدى البرلماني لتقييم السياسات العمومية الوطنية المرتبطة بالشباب يهدف الى تعزيز الحوار الاجتماعي التعددي حول السياسات العمومية الموجهة لهذه الفئة. وأكد السيد بنشماش في كلمة خلال الورشة التحضيرية الأولى لهذا المنتدى، والتي حضرها العديد من الجهات الفاعلة في المجتمع المدني، أن اللقاء يهدف أيضا إلى تقييم النهج المتبع في قضايا الشباب، واستعراض السياسات العمومية والبرامج الإنمائية التي تستهدف هذه الفئة، بالإضافة إلى صياغة مقترحات لتوجيه عملية وضع سياسات عمومية وطنية وإقليمية متكاملة للشباب وبرنامج التنمية للشباب على المستويات الوطنية والإقليمية والمحلية.

- انعقدت أمس الخميس بالرباط، أشغال الدورة السادسة للجنة المختلطة المغربية-الصينية للتعاون الاقتصادي والتجاري والتقني، والتي كانت مناسبة لاستعراض السبل والوسائل الكفيلة بتعزيز التعاون بين المغرب والصين والارتقاء بها إلى مستوى طموحات البلدين. ويصادف انعقاد هذه اللجنة، التي ترأسها وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي مولاي حفيظ العلمي إلى جانب نائب وزير التجارة بجمهورية الصين الشعبية كيان كيمينغ، الذكرى الستين لإرساء العلاقات الدبلوماسية بين الصين والمغرب.

* بيان اليوم:

- ذكر بلاغ لوزارة الداخلية، أول أمس، أن جلالة الملك محمد السادس أعطى تعليماته السامية إلى القطاعات الحكومية والمصالح المعنية قصد الاستمرار في التجند والتعبئة وبذل المزيد من الجهود للتخفيف من الآثار السلبية لموجة التساقطات الثلجية والمطرية الكثيفة والانخفاض الحاد في درجات الحرارة التي تعرفها بعض عمالات وأقاليم المملكة، واتخاذ جميع الاجراءات لفك العزلة عن المناطق المتضررة وتقديم الدعم والمساعدة للمواطنين بها. كما أمر جلالة الملك، يضيف البلاغ، بمواصلة المجهودات عبر التعبئة الشاملة لجميع الوسائل اللوجستيكية والبشرية لتخفيف العبء عن ساكنة المناطق المعنية في مواجهة التداعيات الناجمة عن التقلبات المناخية وسوء الأحوال الجوية.

- أفاد بنك المغرب أن سعر الفائدة الإجمالي المطبق من طرف البنوك على القروض الممنوحة لزبنائها غير الماليين بلغ 5,77 في المئة في الفصل الرابع من 2017، مسجلا ارتفاعا ب 17 نقطة أساسية مقارنة مع الفصل السابق. وأوضح البنك، في مذكرة حول نتائج الاستقصاء الفصلي حول أسعار الفائدة برسم الفصل الرابع من 2017، أن هذا الارتفاع يعكس ارتفاعا ب16 نقطة أساسية في أسعار الفائدة على تسهيلات الخزينة لتصل 5,85 في المئة، وارتفاعا ب17 و33 نقطة أساسية في أسعار الفائدة المطبقة على قروض التجهيز والقروض العقارية تواليا لتصل إلى 5,31 في المئة و5,42 في المئة على التوالي.

* العلم:

- الغرامات المستحقة على مخالفات السير التي تم التقاطها بواسطة الرادارات أثارت ضجة.. وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك رمى بالكرة في نصف ملعب وزارتي العدل والداخلية، والمواطنون أحسوا أنهم في المنطقة البينية لثلاث وزارات، وكل واحدة تلقي بالمسؤولية على الأخرى؛ ومحامون يعتبرون الإكراه البدني في غرامات السير اعتقالا تحكميا، وينبهون المتضررين للجوء إلى القضاء.

- مرة أخرى يرفع الدكاترة العاملون بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي ورقة الشارع، معلنين يوم فاتح مارس المقبل تاريخا لتنفيذ اعتصام ممركز أمام مقر الوزارة بالرباط، وذلك بعد نجاح المحطة النضالية السابقة التي تم تنفيذها يوم 22 يناير 2018، والتي عرفت مشاركة واسعة لمناضلات ومناضلي التنسيق النقابي.

* الاتحاد الاشتراكي:

- أكد المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، أول أمس الأربعاء بالرباط، أن الارتقاء بالتعليم الأولي يستوجب وضع إطار قانوني موحد وشامل، وتوحيد المتدخلين في القطاع وتنسيق جهودهم، فضلا عن توسيع التعليم الأولي وتعميمه على كافة الأطفال. وكشف المجلس خلال لقاء تواصلي خصصه لتقديم الرأي الذي أصدره في موضوع "التعليم الأولي أساس بناء المدرسة المغربية الجديدة"، أن 80ر43 في المائة فقط من مجموع 588 ألف طفل يرتادون مؤسسات التعليم الأولي، داخل الفئة المتراوحة أعمارهم بين 4 و 5 سنوات.

- أكد الوزير المنتدب المكلف بإصلاح الادارة والوظيفة العمومية محمد بنعبد القادر، أول أمس الأربعاء بالدار البيضاء، أن ترشيد الحكامة داخل الإدارة يشكل صلب برامج إصلاح وتحديث قطاع الوظيفة العمومية. وقال السيد بنعبد القادر، في مداخلة له ضمن ندوة مناقشة حول "أية حكامة عمومية من أجل إدارة في خدمة المواطن"، أن إرساء أسس الريادة العمومية، ووضع قواعد حكامة عمومية مواطنة رهين بوجود وظيفة عمومية مهنية ومواطنة ومنسجمة مع قيم الاستحقاق والمساواة .

* لوماتان:

- قال حسن رشدي الكاتب العام المكلف بالإشراف على مركز اليقظة والتنسيق بوزارة الداخلية، إنه تم تنظيم 98 قافلة طبية، لفائدة أزيد من 230 ألف مستفيد، وذلك في إطار الجهود المبذولة لفك العزلة عن المناطق التي عرفت تساقطات ثلجية وانخفاضا شديدا لدرجات الحرارة. وأوضح السيد رشدي، في تصريح للصحافة على هامش زيارة اعلامية لمركز القيادة المركزي لليقظة والتنسيق، أول أمس، أنه تم أيضا تعبئة مروحيات تابعة لوزارة الصحة والدرك الملكي من اجل تقديم الدعم لفرق التدخل خاصة لإجلاء الحالات المستعجلة وايصال المساعدات الغذائية للبلدات المعزولة.

* ليكونوميست:

- المديرية العامة للضرائب تبدد اللغط بخصوص ضريبة الشاشة. فالصحافة الإلكترونية عامة غير معنية بهذه الضريبة (5 في المائة)، حيث إن واجب التمبر يطبق على الأتاوى والفاتورات المتعلقة بالإعلانات الإشهارية عبر البث التلفزي أو البث المرئي عن طريق الأنترنيت التي تستعمل فيها التقنيات الحديثة للعملية الاتصالية؛ حسب مذكرة توضيحية للمديرية العامة للضرائب.

* لوبنيون:

- أكد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني أول أمس الاربعاء بالرباط أن المختبر المركزي لمراقبة جودة المياه "مجند بشكل يومي" لتأمين جودة الماء الصالح للشرب. وأشاد العثماني، الذي كان يتحدث خلال زيارة للمختبر المركزي التابع لمركب أبي رقراق للمكتب الوطني للماء والكهرباء، رفقة وفد إعلامي لتفقد مراحل المعالجة وإنتاج الماء الشروب، وكذا عملية مراقبة الجودة، بالجهود التي تبذلها أطر المختبر في مراقبة جودة المياه ، مثمنا خبرتهم وتجربتهم في المجال.

* ليبراسيون:

- أكد الوزير المنتدب المكلف بإصلاح الادارة والوظيفة العمومية محمد بنعبد القادر، أول أمس الأربعاء بالدار البيضاء، أن ترشيد الحكامة داخل الإدارة يشكل صلب برامج إصلاح وتحديث قطاع الوظيفة العمومية. وقال السيد بنعبد القادر، في مداخلة له ضمن ندوة مناقشة حول "أية حكامة عمومية من أجل إدارة في خدمة المواطن"، أن إرساء أسس الريادة العمومية، ووضع قواعد حكامة عمومية مواطنة رهين بوجود وظيفة عمومية مهنية ومواطنة ومنسجمة مع قيم الاستحقاق والمساواة.

* البيان:

- بلغ عدد الأسر التي استفادت حتى اليوم، من عملية توزيع المؤن والأغطية والمعدات والمساعدات، في إطار الجهود المبذولة لفك العزلة عن المناطق التي عرفت تساقطات ثلجية وانخفاضا شديدا لدرجات الحرارة، أزيد من 49 ألف عائلة داخل 22 إقليما. وبحسب معطيات لوزارة الداخلية، على هامش زيارة إعلامية لمركز القيادة المركزي لليقظة والتنسيق بالرباط، أول أمس، ففي إطار المجهودات الكبيرة التي تبذلها الدولة بجميع مكوناتها من أجل التغلب على الآثار السلبية لموجة التساقطات الثلجية والمطرية الكثيفة والانخفاض الشديد في درجات الحرارة عبر تقديم الدعم والمساعدة وفك العزلة عن المواطنين في المناطق ذات التضاريس الصعبة، لاسيما في المناطق الجبلية والمدن القريبة منها، استفاد أزيد من 49 ألف عائلة من المؤن والأغطية والمعدات والمساعدات داخل 22 إقليما محصيا هذا الموسم.