عرض لأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم

هسبريس - و .م .ع

في ما يلي أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم السبت..

* أخبار اليوم:

- الأغلبية تفرض على العثماني التبرؤ من ابن كيران.. فقد وجد رئيس الحكومة والأمين العام لحزب العدالة والتنمية سعد الدين العثماني نفسه في وضع محرج جدا خلال اجتماع الأمناء العامين لأحزاب الأغلبية، أول أمس ببيته في سلا، إذ هاجموا ما اعتبروه "سكوتا" من طرفه على تصريحات سلفه على رأس البيجيدي عبد الإله بن كيران، وطالبوه ب"توضيح" موقفه في بيان رسمي؛ حسب مصدر مطلع. العثماني رد على تلك الانتقادات بالقول إن "التصريحات التي تلزم العدالة والتنمية هي تلك التي تصدر عن الأمين العام للحزب، أو عن أمانته العامة".

- خوفا منها من شل حركة نقل البضائع والمسافرين بمدن المملكة، سارعت وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، بنزع فتيل أزمة تهدد السير العادي للنقل بالمغرب، فقررت الدخول على الخط في محاولة منها لإقناع نقابة مهنيي النقل الطرقي بالتراجع عن الإضراب الوطني الذي أعلنت عنه. وكشفت مصادر مطلعة أن الوزارة سارعت إلى عقد لقاء مع المهنيين لمناقشة دواعي الإضراب يومي الإثنين القادم، والاستجابة لكافة النقط الداعية للإضراب، وفي مقدمتها استفادة المهنيين من الغازوال المهني، بعد موجة الارتفاع الصاروخي للأثمنة المحروقات.

* المساء:

- فتحت مصالح الأمن والجمارك تحقيقات معمقة بعد تورط شركات للنقل الدولي في تهريب أجهزة إلكترونية تتجاوز قيمتها المليارات عبر الميناء المتوسطي طنجة. وجاءت التحقيقات والاستماع إلى عدد من عناصر الأمن والجمارك بعد حالة الاستنفار التي أعلنت في الميناء المتوسطي، بعد ضبط شاحنة لإحدى شركات النقل الدولي من طرف عناصر الجمارك العاملة بالميناء، وحجز ما يناهز ألف هاتف ذكي وكمية كبيرة من التجهيزات الإلكترونية، إضافة إلى 59 كلغ من الفضة لدى سائق الشاحنة.

- فشل وزير الصحة، أنس الدكالي، في امتصاص غضب أطباء القطاع العام الذين قرروا تنفيذ احتجاجهم ومسيرتهم الغاضبة اليوم السبت، احتجاجا على ما تصفه النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام ب"الوضع الكارثي لقطاع الصحة"، وهو وضع ما عاد يحتمل المزيد من الصبر والسكوت أمام النقص الحاد في الموارد البشرية واختلالات في تدبير القطاع، ناهيك عن نقص في المعدات الطبية وأعطابها المتكررة.

* الصباح:

- حذرت 11 منظمة مدنية وحقوقية مدافعة عن الحق في الصحة من عواقب نفاد مخزون الأدوية الخاصة بمرض التهاب الكبد الفيروسي من نوع "سي" عقب توقيف مناقصة من قبل وزارة الصحة "في ظروف غامضة". وقال الائتلاف من أجل الحق في الصحة بالمغرب والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان وجمعية محاربة السيدا وجمعية منتدى بدائل المغرب إلى جانب فعاليات أخرى، في بلاغ مشترك صدر أول أمس، إن الوزارة ألغت طلب المناقصة لشراء الأدوية في ظروف غامضة ودون إعطاء أي تفسير. وأكد التحالف أن حرص الوزارة على شفافية التراخيص والمنقصات يلزمها بالتعجيل بإجراءات المناقصة لشراء الأدوية الخاصة بالالتهابات الكبدية "س".

- تراجعت وتيرة منح القروض البنكية خلال السنة الماضية مقارنة بسابقتها إذ وصل إجمالي القروض الممنوحة من قبل القطاع البنكي إلى 842 مليار درهم، ما يمثل زيادة بنسبة في حدود 2.9 في المائة، في حين سجلت ارتفاعا خلال 2016 بنسبة 4.2 في المائة. وعزا مهنيون هذا التراجع بالدرجة الأولى إلى انخفاض القروض الممنوحة للمقاولات العمومية والشركات المالية.

* بيان اليوم:

- أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، أول أمس بالرباط، أنه ليست هناك أي مفاوضات مباشرة بين المغرب وجبهة "البوليساريو" حول قضية الصحراء المغربية، وأن الترويج لهذه الأمور يعكس محاولة يائسة للتغطية عن الانتكاسات التي باتت تراكمها الجبهة. وأبرز السيد الخلفي، في معرض رده على أسئلة الصحافيين في لقاء صحافي عقب أشغال مجلس الحكومة الذي انعقد برئاسة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أنه ليس هناك مفاوضات مباشرة البتة، وليس هناك أي شيء مبرمج في هذا الإطار.

- كشفت معطيات مكتب الصرف المتعلقة بواردات المغرب من المواد الغذائية عن تسجيل انخفاض في حجم واردات المغرب من الزبدة مقابل ارتفاع قيمة تكلفة الواردات من هذه المادة. وشهدت أسعار مادة الزبدة، في الآونة الأخيرة ارتفاعات مهمة في السوق الداخلية وذلك بعد ارتفاع أسعارها في الأسواق الدولية.

* الأحداث المغربية:

- أعلنت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، أمس الجمعة، أن قانون المالية لسنة 2018 قد أقر الإعفاء من أداء الغرامات والزيادات وفوائد التأخير وصوائر التحصيل المتعلقة بالرسوم والمكوس الجمركية المستحقة قبل فاتح يناير 2016، شريطة أداء هذه الرسوم والمكوس المستحقة تلقائيا أو رضائيا خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير سنة 2018 إلى غاية 31 دجنبر منها، وكذا استحقاق الرسوم والمكوس الجمركية قبل فاتح يناير 2016.

- وأخيرا فطنت الحكومة إلى طريقة مؤسساتية موحدة للرد على التقارير الصادرة عن المنظمات الحقوقية الدولية. فعوض أن تجد نفسها كل مرة مضطرة للرد على هذه التقارير بتصريحات متفرقة، سواء من قبل رئيس الحكومة أو الناطق باسمها أو الوزير المكلف بحقوق الإنسان، فإن الحكومة قررت إنشاء لجنة بين-وزارية مهمتها متابعة التقارير الصادرة عن المنظمات الحقوقية الدولية والرد عليها.

* رسالة الأمة:

- مازالت صادرات المغرب من الخضر إلى دول الاتحاد الأوروبي في تزايد مستمر، ذلك ما كشفت عنه الفدرالية الإسبانية لجمعيات منتجي ومصدري الفواكه والخضروات استنادا إلى إحصاءات المكتب الإحصائي الأوروبي "يوروستات". وحسب ذات الإحصائيات، فإن واردات الاتحاد الأوروبي من المغرب خلال العشر أشهر الأولى من السنة الماضية وصلت إلى 790 مليون أورو من مجموع واردات الخضر التي استوردتها دول الاتحاد الأوروبي من دول العالم الثالث.

- أعرب المغرب والصين عن عزمهما الاستفادة من مختلف الفرص والإمكانيات الاستثمارية العديدة، والاستفادة الكاملة من مختلف المؤهلات التي يزخر بها اقتصادهما. وأكد وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي مولاي حفيظ العلمي ونائب وزير التجارة بجمهورية الصين الشعبية كيان كيمينغ، خلال اجتماعهما أول أمس بالرباط، بمناسبة انعقاد أشغال الدورة السادسة للجنة المختلطة المغربية-الصينية للتعاون الاقتصادي والتجاري والتقني، الإرادة القوية للبلدين لضخ نفس جديد في المسار والدينامية التي تشهدها علاقات التعاون الثنائي حاليا وتحقيق أهداف الشراكة الاستراتيجية التي وقعها البلدان.

* العلم:

- عقد وزير العدل محمد أوجار، اجتماعا يوم الخميس قصد البحث عن إيجاد بدائل قانونية لعملية تحصيل مخالفات السير بعيدا عن الإكراه البدني. وضم الاجتماع ممثلين عن وزارتي الداخلية والاقتصاد والمالية، ورئاسة النيابة العامة والمديرية العامة للأمن الوطني والدرك الملكي، وباقي المعنيين وذلك للتشاور والبحث عن بديل للإكراه البدني في تحصيل مبالغ المخالفات.

- يشارك المغرب في البورصة الدولية للسياحة 2018 التي ستقام من 11 إلى 13 فبراير الجاري في ميلانو (شمال إيطاليا)، والتي تعتبر من أهم المعارض السياحية العالمية باعتبارها فضاء للالتقاء وتبادل الخبرات بين مهنيي هذا القطاع من مختلف بقاع العالم. وأوضح المكتب الوطني المغربي للسياحة بإيطاليا، في بلاغ له، أن المملكة التي دأبت على المشاركة في هذه التظاهرة الدولية من خلال المكتب ستقيم رواقا يمتد على مساحة 91 متر مربع تقدم فيه مختلف وكالات الأسفار الوطنية عروضها السياحية من أجل الترويج لخصوصيات وجهة المغرب.

* الاتحاد الاشتراكي:

- أعلن المكتب الوطني للسكك الحديدية، أول أمس الخميس، أنه أسند إلى الشركة الفرنسية "ألستوم" عقدا من أجل تصنيع وتسليم 30 قاطرة كهربائية من "الجيل الجديد" لتدعيم حظيرة معدات نقل المسافرين. وأوضح المكتب، في بلاغ، أنه في إطار تفعيل الاستراتيجية الوطنية الخاصة بتطوير النقل السككي، قام المكتب الوطني للسكك الحديدية بإطلاق طلب عروض دولي لاقتناء 30 قاطرة كهربائية جديدة.

- أقدمت إحدى الشركات التي تم منحها "صفقة" تنظيمم والإشراف على المناظرة الوطنية الثانية للدواء والمواد الصحية، المقررة يومي 23 و24 فبراير الجاري بالصخيرات، على توجيه مراسلات إلى عدد من التنظيمات المهنية والمؤسسات الصناعية، الغاية منها حثها على المساهمة المادية في هذا الحدث من خلال بوابة الاستشهار المنظم من طرف مدرية الأدوية بالوزارة، الأمر الذي طرح أكثر من علامة استفهام بشأن حدود التماس والاستقلالية بين الوزارة الوصية على القطاع ومختبرات الصناعة الدوائية، لكون خطوة من هذا القبيل من شأنها التأثير على استقلالية الإدارة في قراراتها وخطواتها التي قد تكون لها صلة بالمؤسسات المستشهرة.

* لوماتان:

- المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يخطو خطوة جديدة إلى الأمام في تحوله الرقمي. حيث أطلق المجلس طلب عروض من أجل انتقاء متعهد خدمات يواكبه في هجرته الرقمية واحتضان موقعه وتخزينه السحابي. ويرتقب فتح الأظرفة يوم 27 من الشهر الجاري.

* لوبنيون:

- قال رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة المغرب–الاتحاد الأوروبي، عبد الرحيم عثمون، إن اللجنة أكدت خلال اجتماعها بستراسبورغ، على ضرورة إحباط جميع المحاولات الرامية إلى زعزعة العلاقات بين المغرب وأوروبا. وأوضح، عقب الاجتماع النصف سنوي استعدادا للاجتماع السنوي للجنة البرلمانية المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوروبي في يونيو المقبل بالبرلمان الأوروبي أنه " أكدنا خلال أشغال هذا الاجتماع على أن العلاقات التجارية بين المغرب والاتحاد الأوروبي هامة جدا، ولذلك يجب أن نواصل تكثيف جهودنا من أجل الرفع منها و تثمينها".

* ليبراسيون:

- أعلن التحالف الدولي من أجل أهداف التنمية المستدامة، أول أمس الخميس، أنه سيتوفر اعتبارا من العاشر من فبراير الجاري على فرع بالمغرب. وأبرز بلاغ للتحالف أن إحداث فرع مغربي للتحالف الدولي من أجل أهداف التنمية المستدامة سيمكن من التحرك محليا لتجسيد أهداف التنمية المستدامة للتحالف وكذا من وضع إنجازاته وخبراته بهدف المساهمة، إلى جانب السلطات العمومية المغربية، في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة 2030.

* البيان:

- أعلن المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق، أول أمس، أن المغرب سدد مساهمته في الميزانية العادية للأمم المتحدة برسم سنة 2018، والتي تبلغ 1.312.582 دولار أمريكي. ويعد المغرب من البلدان الأوائل التي سددت مساهمتها القانونية بالكامل، بعد اعتماد الجمعية العامة في دجنبر 2017 لميزانية الأمم المتحدة برسم سنتي 2018 و 2019.