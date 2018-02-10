عرض لأبرز اهتمامات اليوم للصحف الأوروبيّة

هسبريس - و .م .ع

تناولت الصحف الصادرة اليوم السبت ببلدان أوربا الغربية مجموعة من القضايا والمواضيع من بينها تقرير المندوبية العامة للاجئين والتمييز حول انتهاكات محتملة للمهاجرين السودانيين الذين تم ترحيلهم من بلجيكا وافتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في كوريا الجنوبية بالإضافة إلى آخر تطورات الوضع في سوريا وكذا تحركات دعاة الاستقلال بمنطقة كتالونيا لتمكين بيغدومنت من التنصيب كرئيس للإقليم فضلا عن وضعية المستشفيات في البرتغال أمام موجة البرد إلى جانب العلاقات بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوربي بعد خروج بريطانيا من الاتحاد وإعلان رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي مارتن شولتس في ألمانيا تخليه عن سعيه لتولي حقيبة الخارجية.

ففي بلجيكا اهتمت الصحف بتقرير المندوبية العامة للاجئين والتمييز حول انتهاكات محتملة للمهاجرين السودانيين الذين تم ترحيلهم من بلجيكا، والمفاوضات بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة حول المرحلة الانتقالية لما بعد ( البركسيت ).

وكتبت ( لوسوار ) تحت عنوان " الحكومة ستؤطر الترحيل بشكل أفضل " أن التقرير يشير إلى أنه لا توجد هناك أدلة على تعرض المهاجرين السودانيين للتعذيب، مضيفة أن المعارضة تطالب بتحقيق معمق.

واعتبرت ( ليكو ) في مقال تحت عنوان " عمليات الطرد نحو السودان ستستأنف " أن نشر تقرير المندوبية العامة للاجئين والتمييز لن يضع حدا للجدل حول سياسة الهجرة للحكومة الفدرالية، مضيفة أنها مكنت بالمقابل من تخفيف الضغط على شارل ميشيل.

من جانبها، اهتمت ( لاليبر بلجيك ) بالمفاوضات بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة حول تفعيل ( البركسيت ) حيث أكدت أن البريطانيين والأوربيين في خلاف حول المرحلة الانتقالية لما بعد الخروج البريطاني.

وأضافت أن الاتحاد الأوروبي ينتظر من بريطانيا تصوراتها حول العلاقات المستقبلية بين الجانبين.

وفي سويسرا أفردت الصحف حيزا كبيرا لافتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في كوريا الجنوبية مع التركيز بشكل خاص على فرص استخدامها لتعزيز السلام في شبه الجزيرة الكورية.

وكتبت صحيفة "تريبيون دو جنيف" تحت عنوان "الدبلوماسية الوهمية للألعاب الأولمبية"، أن تواجد شقيقة كيم جونغ اون في الجنوب هو بالتأكيد الأول من نوعه منذ اندلاع الحرب في عام 1950.

وذكرت الصحيفة في افتتاحيتها "ولكن لا يجب أن لا نخطأ، فان بيونغ يانغ تنهج منذ فترة طويلة سياسة تتناوب فيها فترات من التوتر والتهدئة "، مشيرة إلى أن إشارات السلام هذه تخدمها على مستوى صورتها.

من جانبها،اعتبرت صحيفة "فانت كاتر اور" أن "إعادة التوحيد لا تزال طوباوية جميلة، لكن الخبراء يقدرون بأنها تتراوح بين ألف و 5 آلاف مليار دولار وهو ما يتجاوز إمكانيات سيول".

وقالت صحيفة "لوتون" "على أية حال، يظهر التاريخ أن الدبلوماسية من خلال الرياضة ليست لها حدود"، مضيفة أن الالتزام يظل قبل كل شيء رمزيا خصوصا أن الصراعات بشكل عام لا تتوقف خلال دورة الألعاب الأولمبية، مشيرة الى أن "فكرة الهدنة الأولمبية ذاتها غامضة".

أما في فرنسا فركزت الصحف على آخر تطورات الوضع في سوريا ، إذ كتبت صحيفة (لوموند) تحت عنوان "مواجهة مباشرة بين سوريا والولايات المتحدة الامريكية، أن التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن قصف موالين للأسد من أجل حماية حلفائه الأكراد العرب بمنطقة دير الزور.

وأضافت الصحيفة أن الأمر يتعلق بأول اصطدام بين القوات الأمريكية والقوات الموالية للنظام منذ أن أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عزمها في منتصف يناير تمديد وجودها في شرق سوريا، مبرزة أن التحالف المناهض للجهاديين الذي تقوده واشنطن قام ليلة الأربعاء إلى الخميس الماضيين (1-8 فبراير) بمساعدة القوات الديموقراطية السورية ،(الملشيات الكردية العربية) على صد هجوم على ملشيات شبه عسكرية موالية لنظام الاسد في دير الزور.

من جهتها ذكرت صحيفة (لوفيغارو) تحت عنوان" سوريا : القوات الامريكية مهددة بالانتقام " أن الموالين لدمشق يعتزمون الانتقام بعد أن تكبدوا خسائر كبيرة خلال قصف التحالف الدولي.

وأضافت الصحيفة أن الضربات الامريكية ضد القوات الموالية للنظام السوري أسفرت عن مقتل عشرات المقاتلين الموالين للأسد قرب دير الزور، مما نجم عنه توتر بين موسكو وواشنطن، مشيرة الى أن هناك مسألة أكيدة، تتمثل في أن انتشار القوات الموالية للأسد يبرهن على إرادة دمشق في استعادة السيطرة على كل مناطق التراب السوري التي فقدتها منذ اندلاع ثورة 2011 .

وبدورها قالت صحيفة (ليبراسيون) إن منطقة الغوطة الشرقية المتمردة لازالت خارج سيطرة قوات النظام الذي يقوم بطلعات مكثفة فوقها الى جانب الطيران الروسي ، مضيفة ان هذه الطلعات أسفرت عن مقتل 229 شخصا خلال اسبوع.

وفي إسبانيا ركزت الصحف بالخصوص على التقدم الذي أحرزه حزب الوسط ( سيودادانوس ) وكذا تحركات دعاة الاستقلال بمنطقة كتالونيا لتمكين كارليس بيغدومنت من التنصيب عن بعد كرئيس للإقليم.

ونشرت صحيفة ( البايس ) نتائج استطلاع الرأي الذي أنجزه مكتب ( ميتروسكوبيا ) والذي كشف أنه في حالة إجراء انتخابات عامة فإن حزب ( سيودادانوس ) سيحتل المركز الأول ب 3 ر 28 في المائة من أصوات الناخبين متبوعا بالحزب الشعبي ( 9 ر 21 في المائة ) ثم الحزب العمالي الاشتراكي ( 1 ر 20 في المائة ) وحزب اليسار بوديموس ( 8 ر 16 في المائة ) .

وأضافت الصحيفة أن تقدم حزب ( سيودادانوس ) في نوايا التصويت يعزى بالخصوص إلى المواجهة التي دخلها ضد دعاة الاستقلال بإقليم كتالونيا مشيرة إلى أن الحزب يستفيد من دعم الناخبين الذين يشعرون بخيبة أمل اتجاه الحزب الشعبي وكذا الناخبين الذين يصوتون في العادة على الاشتراكيين .

ومن جهتها كتبت صحيفة ( لاراثون ) أن الحزب الداعي إلى استقلال كتالونيا ( معا من أجل كتالونيا ) الذي يتزعمه الرئيس الأسبق للإقليم بيغدومنت أدخل مبادرة إلى البرلمان الجهوي تستهدف تعديل القانون الداخلي لهذه الهيئة من أجل تمكين كارليس بيغدومنت الفار إلى بلجيكا هروبا من متابعة القضاء الإسباني من التنصيب عن بعد كرئيس للمنطقة .

وأشارت الصحيفة إلى أن الحزب قام بوضع هذا التعديل دون التشاور مع حليفه حزب اليسار الجمهوري الكتالاني مضيفة أن الحزبين اللذين لم يعودا يتفاهمان كالسابق مضطران إلى التفاوض ومحاولة إظهار أن لهما هدف واحد وذلك حتى لا يفقدا دعم الناخبين المؤيدين للانفصال .

أما صحيفة ( إلموندو ) فتطرقت إلى حفل افتتاح الألعاب الأولمبية الشتوية ببيونغ شانغ في كوريا الجنوبية والذي تميز باستعراض للرياضيين المشاركين من الكوريتين في إشارة للتقارب بين البلدين .

وفي البرتغال، اهتمت الصحف بمواضيع مختلفة، من بينها وضعية المستشفيات أمام موجة البرد والتحقيق الذي تم فتحه حول تلوث نهر تاغة .

وكتبت صحيفة (بوبليكو) أن قسم المستعجلات يستقبل أكثر فأكثر هذا الشتاء المرضى المصابين بالتهابات الجهاز التنفسي مقارنة مع السنة الماضية ، مضيفة أن هذا القسم أجرى أكثر من 60 ألف تدخل طبي في الفترة مابين دجنبر و بداية فبراير. وفي المراكز الصحية أظهرت البيانات تراجع الفحوصات إجمالا وتلك المرتبطة بالإنفلونزا.

ونقلت اليومية عن هيئة الأطباء والممرضين و رئيس الجمعية البرتغالية لإداريي المستشفيات، قولهم إن الأرقام كشفت أن الناس يفضلون دائما التوجه للمستشفيات أكثر من المراكز الصحية عندما يصابون بمرض ما، مشيرة إلى أن ذلك يعزى لعدة أسباب، لاسيما الولوج للخدمات الصحية و الشعور بالأمن ، وقلة الموارد البشرية بالمراكز الصحية .

و أبرزت صحيفة (دياريو دي نوتيسيا) أن مسار التحقيق حول تلوث نهر تاغة تكتنفه السرية بأمر من قسم التحقيق الجنائي، حسب وزير البيئة .

أما في بريطانيا فتطرقت الصحف إلى العلاقات بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوربي بعد الخروج المرتقب للندن من الاتحاد وفضيحة ( أوكسفام ) .

وقالت صحيفة ( الفينانسيال تايمز ) إن كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي ميشال بارنييه أكد أن الخلافات بين الاتحاد وبريطانيا يمكن أن تدفع إلى إعادة النظر في المرحلة الانتقالية التي تطالب بها لندن بعد خروجها من الاتحاد المتوقع في مارس 2019 .

وأضافت الصحيفة أن هذه الخلافات تمس عدة مواضيع خصوصا حقوق المواطنين الأوربيين الذين سيدخلون إلى بريطانيا خلال الفترة الانتقالية والتي لا ترغب لندن في أن تضمن لهم خلالها نفس الحقوق التي سيتمتع بها أولئك الذين وصولوا إلى بريطانيا قبل ( البركسيت ) .

ومن جهتها سلطت صحيفة ( دايلي تلغراف ) الضوء على قرار الحكومة البريطانية لإعادة النظر في تعاونها مع منظمة ( أوكسفام ) الإنسانية بعد أن أفادت تقارير بأن مسؤولين في المنظمة قاموا بتشغيل ( عاملات جنس ) في هايتي بعد زلزال عام 2010 .

وأشارت الصحيفة إلى أن وزارة التنمية الدولية في المملكة المتحدة انتقدت الطريقة التي اعتمدها مسؤولو هذه المنظمة غير الحكومية في التحقيق حول هذه القضية واتصالاتهم بشأنها مع الحكومة ومع اللجنة البريطانية التي تراقب المنظمات الإنسانية .

ومن جهتها قالت صحيفة ( التايمز ) أن منظمة ( أوكسفام ) لم تحذر المنظمات الإنسانية الأخرى من سلوك موظفيها المشاركين في القضية مما سمح لهؤلاء الموظفين من القيام في وقت لاحق بنفس الممارسات في مناطق أخرى تعرضت لكوارث طبيعية .

وأشارت إلى أنه تم تسريح أربعة موظفين كانوا يشتغلون في المنظمة بينما قدم ثلاثة آخرون من بينهم رولاند فان هاويرميرين مدير فرع المنظمة بهايتي استقالتهم بعد انتهاء التحقيق الذي قامت به ( أوكسفام ) .

وفي ألمانيا تمحورت تعليقات الصحف حول اعلان رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي مارتن شولتس أمس الجمعة التخلي عن سعيه إلى تولي حقيبة الشؤون الخارجية بعد تزايد الضغوط عليه من داخل صفوف حزبه.

وأكدت صحيفة "زود ديوتشه تسايتونغ" أنه على الحزب الاشتراكي الديمقراطي أن يحدد بدقة أكبر في اي اتجاه يريد ان يسير ، متسائلة "ما هو دور الحزب الاشتراكي الديمقراطي في عالمنا المعولم، الذي يوفر العديد من الفرص ولكن أيضا يترك الكثير من الناس وراءه؟، كيف يدافع الاشتراكيون عن الرقمنة وصنع عهد جديد، وكيف سيتعاملون مع أوروبا،التي تعني الكثير من الوعود، لكنها تنفر الكثير من الناس، والأهم من ذلك، كيف يفكر الرفاق في مستقبل انتقاد الرأسمالية؟ لكن الصحيفة خلصت الى انه حتى يومنا هذا، لا يسمع إلا القليل من الحزب الالاشتراكي.

أما بالنسبة ليومية "هانوفر الغماينه تسايتونغ" فان عملية التجديد قد انطلقت بالفعل داخل الحزب الاشتراكي الديمقراطي، مشيرة الى أن الحزب يمكن أن يتطلع الى الامام بشجاعة متجددة بعد يوم الجمعة الأسود، مبرزة أن التحالف مع الاتحاد المسيحي، الذي كان يعتبر أكبر عقبة أمام تجديد الحزب، هو بالضبط ما يحتاجه الحزب لتجديد نفسه.

وأضافت اليومية أنه إذا كان الحزب الاشتراكي سيجلب هذه الروح إلى عمل الحكومة، فإن التحالف الكبير يمكن أيضا أن يكون مكسبا للبلاد.

وترى صحيفة "فرانكفورتر روندشاو" أن الحزب المسيحي الديمقراطي بزعامة المستشارة الالمانية انغيلا ميركل يواجه صعوبات مثله مثل الحزب الاشتراكي الديمقراطي، مضيفة أنه كما اضطر الناخبون للتخلي عن حزبي الخضر واليسار لعقود واستمروا في ذلك، قريبا سيحدث نفس الشيء بالنسبة للحزب المسيحي الديمقراطي لصالح حزب البديل من أجل المانيا اليميني الشعبوي.

وقالت الصحيفة "قد نشهد بداية نهاية نموذج ألمانيا. لن تكون هناك عودة إلى الظروف القديمة. وسيتعين علينا إيجاد حلول جديدة للعهد الجديد ".

وفي إيطاليا، أولت الصحف اهتمامها لإحالة 45 ألف طبيب عن التقاعد خلال السنوات الخمس القادمة وتداعياته على الوضع الصحي للمواطنين .

وكتبت صحيفة (كوريري ديلا سيرا) أن 14 ألف إيطالي سيبقون بدون أطباء في السنوات الخمس القادمة نتيجة إحالة 45 ألف طبيب على التقاعد ، 30 ألف منهم يعملون في المستشفيات .

وأضافت اليومية أن هذا النزيف الصحي الذي سيعاني منه الإيطاليون حتى سنة 2028 سيفاقمه كذلك إحالة 14 ألف و908 طبيب أسرة على التقاعد، وهو ما يثير قلق المنظمات المعنية بقطاع الصحة.

وأشار اتحاد أطباء الطب العام بإيطاليا إلى أن القوى السياسية التي "تطمح إلى تولي السلطة في الحكومة المقبلة لا تتعامل بالشكل المطلوب مع هذه مسألة التي تكتسي أهمية بالغة بالنسبة لحياة المواطنين".

و ذكرت صحيفة (لاىستامبا) أن صقلية و لومبارديا و كامبانيا ولاتسيو هي المدن التي ستسجل، على المدى القصير والطويل، أكبر المعاناة من نقص الأطباء، إذ سيحال في السنوات العشر المقبلة 47 الف و 284 طبيب على التقاعد.

وأضافت اليومية أن المستشفيات العمومية ستفقد قريبا أطباء في العديد من التخصصات ، خاصة طب الأطفال والجراحين وأخصائيي أمراض النساء وأمراض القلب والشرايين .

وتطرقت صحيفة (لاريبو بليكا) إلى حفل انطلاق فعاليات الألعاب الأولمبية الشتوية في بيونغ تشانغ الكورية الجنوبية أمس الجمعة بعد أسابيع قليلة من التوترات الدولية القوية التي توقفت فجأة بعد قرار الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون المشاركة، و إرسال شقيقته كيم يو-جونغ لترؤس الوفد الشمالي.

وأشارت إلى أن قرار كوريا الشمالية المشاركة في فعاليات هذه التظاهرة بدد مخاوف خيمت على فترة التحضير، لاسيما تلك التي سادت على المستوى الأمني و مبيعات التذاكر.