عرض لأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم

هسبريس - و .م .ع

في ما يلي أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم الإثنين ..

* المساء:

- يوجد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، في موقف حرج بسبب الضغوط، التي يتعرض لها من داخل حزب العدالة والتنمية، بعدما كلفه زعماء الأغلبية باختيار الرد المناسب على تصريحات عبد الإله بنكيران، الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية. وذكرت مصادر حزبية أن جهات من داخل "البيجيدي" حذرت العثماني من مغبة إصدار أي بلاغ ضد بنكيران، لأن ذلك يعني فتح جبهة جديدة من المواجهة داخل الحزب، وإذكاء المزيد من الانقسام.

- نقابات النقل تتراجع عن إضراب وطني كان سيشل حركة البلاد ابتداء من اليوم. بعد مفاوضات شاقة استمرت لساعات، نجحت الحكومة والنقابات في تجنيب المغرب شللا حقيقيا في قطاع النقل، والذي كان سيشمل، لمدة ثلاثة أيام، مختلف وسائل النقل، بما فيها الموانئ. الوزارة الوصية التزمت بمواصلة النقاش من أجل إيجاد حلول لكل النقاط التي كانت وراء الدعوة إلى هذا الإضراب.

* الأحداث المغربية:

- من المرتقب أن تصوت الأغلبية الحكومية، الخميس المقبل، على ميثاقها، بعدما ظل يراوح مكانه بسبب الخلافات. أحد قياديي التحالف الحكومي كشف للجريدة أن نسخة الميثاق الجديدة لا تختلف في شيء عن الوثيقة التي خلفتها حكومة عبد الإله بن كيران، مضيفا أن الوثيقة لا تعد سوى "وثيقة تكون أدبيات العمل الحكومي".

- شرعت هياكل نقابة الاتحاد المغربي للشغل بمختلف المدن والمقاطعات، منذ يوم أول أمس السبت، في تفعيل قرار أمانتها العامة الأخير وإطلاق حملة وطنية واسعة للاحتجاج ضد ما وصفته بالهجوم على الحريات النقابية وقانون الإضراب وتعطيل الحوار الاجتماعي. وأوضحت المركزية النقابية أن هذه الحملة التي ستدوم شهرا كاملا تهدف إلى مواجهة الانتهاكات التي تهدد الحريات النقابية ومكتسبات العمال ومحاولات إضعاف الحركة النقابية المغربية.

* الصباح:

- لجأت مؤسسات عمومية إلى بيع ممتلكاتها من أجل توفير السيولة لتمويل مشاريعها. وأوضحت مصادر الجريدة أن مؤسسات، مثل المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، والمكتب الوطني للسكك الحديدية، والشركة الوطنية للطرق السيارة، تتفاوض مع شركات قروض الإيجار من أجل بيع بعض أصولها الثابتة والمنقولة، على أن تعيد كراءها في إطار عقود طويلة الأمد. وستمكنها هذه الآلية من التوفر على السيولة مقابل التخلي عن ملكية بعض ممتلكاتها مع الاستمرار في استغلالها مقابل عقد إيجار.

- بعد توالي احتجاجات المرشدين السياحيين، انضم مهنيو وكالات الأسفار بدورهم إلى جبهة الرافضين لقرارات محمد ساجد، وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، حيث احتجوا أمام وزارة السياحة بالرباط، أخيرا، للتنديد بما اعتبروه الأضرار التي ستلحق بالقطاع، بعدما تم التصويت على مشروع القانون رقم 16/11، في مجلس النواب، القاضي بإعادة تنظيم عمل الوكالات وتصنيفها، ومنح الوزارة صلاحية اتخاذ تدابير وإجراءات عقابية في حق المخالفين تصل إلى حد سحب الرخصة منهم.

* أخبار اليوم:

- رسميا .. مقترح قانون يضمن "حياة" معاشات تقاعد البرلمانيين. بعد لقاءات ماراطونية، بإشراف رئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي، وبعد تقدم فريق البيجيدي بمجلس النواب بمقترح قانون لتصفية نظام معاشات البرلمانيين، وكذا تقدم فريق البام بمجلس المستشارين بمقترح لإنهاء العمل بنظام هذه المعاشات، خرجت فرق أخرى عن صمتها ووضعت مقترح قانون يوم الجمعة بمجلس النواب يقضي باستمرار العمل بنظام معاشات البرلمانيين لكن مع تعديل شروط الاستفادة منه. والمقترح نص على ثلاثة إصلاحات همت رفع سن الاستفادة من التقاعد إلى 65 سنة، بدل استحقاقه مباشرة بعد انتهاء المدة النيابية، ورفع مساهمات الاشتراك في النظام من 2900 إلى 3400 درهم شهريا، إضافة إلى تخفيض قيمة المعاش من 1000 درهم عن كل سنة نيابية إلى 700 درهم فقط.

- الإجراءات الجمركية تشعل مواجهة جديدة بين المهنيين وسلطات الميناء المتوسطي. عاد التوتر مجددا ليطبع العلاقة بين المعشرين ومهنيي النقل من جهة، والمصالح الجمركية والسلطات الأمنية من جهة ثانية، في ميناء طنجة المتوسط، خلال العشرة أيام الأخيرة، حيث وصل حد اعتقال الشرطة لمسؤولة بالجامعة الوطنية للنقل متعدد الوسائط، بحر الأسبوع الماضي، وإخضاعها للتحقيق عدة ساعات، رغم الإدلاء بوثائقها المهنية وصفتها التنظيمية، بسبب قيامها بتوثيق الازدحام والاكتظاظ بمرافق الميناء.

* بيان اليوم:

- أعلنت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة أن قانون المالية لسنة 2018 قد أقر الإعفاء من أداء الغرامات والزيادات وفوائد التأخير وصوائر التحصيل المتعلقة بالرسوم والمكوس الجمركية المستحقة قبل فاتح يناير 2016. واستعرضت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، في بلاغ صحفي، شروط الاستفادة من الإعفاء، والتي تتجلى في ضرورة ارتباط العقوبات والغرامات وفوائد التأخير وصوائر التحصيل برسوم ومكوس جمركي.

- قالت شركة الخطوط الملكية المغربية إن الحوار الاجتماعي مع الجمعية المغربية للربابنة "يظل مفتوحا" وأن مبدأ الزيادة في الأجور كما تطالب بذلك الجمعية "قد لقي موافقة مبدئية منذ عدة أشهر". وأوضحت الإدارة العامة للشركة الوطنية في بيان توضيحي، ردا على ما تداولته وسائل الإعلام تعليقا على الإجراء الأخير الذي اتخذه ربابنة الشركة، أن المقترحات والمقترحات المضادة التي صيغت في إطار الحوار الاجتماعي مع الجمعية المغربية للربابنة هي الآن قيد الدراسة "وفقا لقواعد اللياقة والأخلاقيات والإنصاف".

* العلم:

- راسل المجلس الجهوي للمجتمع المدني بجهة الدار البيضاء سطات بتاريخ 7 فبراير 2018، الوزير المنتدب المكلف بالنقل، محمد نجيب بوليف، حول ما تم تداوله بسبب مخالفات الرادار. وفي الوقت الذي ثمن فيه المجلس الإجراءات القانونية الهادفة للوقاية من حوادث السير إلا أنه عبر عن إدانته للطرق التي يتم من خلالها التسويق إعلاميا لاستخلاص الغرامات المسجلة بالرادار الثابت والتساؤل حول احترامها للمساطر القانونية المنصوص عليها والتي صوت لصالحها ممثلو الأمة.

- أحالت عناصر الشرطة القضائية على أنظار النيابة العامة بالمحكمة الزجرية عين السبع شخصا من أجل تهريب الأموال من العملة الصعبة اليورو والدولار. ذلك أنه في إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تقودها المصالح الأمنية بمنطقة أمن مطار محمد الخامس الدولي، تمكنت هذه المصالح بتاريخ الثامن من فبراير 2018 من إحباط محاولة لتهريب مبالغ مهمة من العملة الصعبة.

* رسالة الأمة:

- حل المغرب في المركز الأول عربيا وإفريقيا، والواحد والعشرين عالميا في مؤشر "حماية حقوق الملكية الفكرية العالمي 2018"، الصادر عن مركز حماية حقوق الملكية الفكرية، التابع لغرفة التجارة الأمريكية، والذي يقيس مدى التزام الدول بحقوق الملكية الفكرية. وجاء المغرب في هذه المرتبة في النسخة السادسة للتقرير، برصيد 21.94 نقطة، في حين بلغ المتوسط العالمي 15.39 نقطة، والمتوسط الإقليمي 13.73 نقطة.

- أكد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، يوم السبت بوجدة، أن الحكومة واعية ومستوعبة لمتطلبات ساكنة جهة الشرق، وأنها تمتلك إرادة راسخة للدفع بالمسار التنموي في هذه الربوع. وأضاف السيد العثماني، في لقاء تواصلي خاص بجهة الشرق، حيث كان مرفوقا بعدد من أعضاء الحكومة، أن هذا اللقاء بخلفيتين أساسيتين تتمثل الأولى في تقوية الجهوية المتقدمة كخيار استراتيجي للمغرب ورهان للتنمية، والثانية هي الإنصات والإنجاز.

* الاتحاد الاشتراكي:

- عقد الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، عبد الكريم بنعتيق، يوم السبت بدبي، لقاء تواصليا مع أفراد الجالية المغربية المقيمة بالإمارات، تم خلاله استعراض مختلف الأوراش التي انخرطت فيها الوزارة لفائدة مغاربة العالم. وأكد الوزير، خلال هذا اللقاء، الذي حضره سفير المغرب بالإمارات محمد أيت اوعلي، على العناية السامية التي يوليها جلالة الملك محمد السادس للمغاربة المقيمين بالخارج، وحرص جلالته الكبير على تحسين ظروفهم والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لهم.

- استقبل رئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي، رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية المغرب-الشيلي بمجلس النواب الشيلي، غونزالو فوينساليدا. وبهذه المناسبة، أعرب السيد المالكي عن الشكر والتقدير للموقف القوي الذي أعلنه البرلمان الشيلي بمجلسيه، والمتمثل في دعم مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب كحل واقعي للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية يحترم الشرعية الدولية، مشيرا إلى أن هذه المبادرة التاريخية تعزز روابط التقارب بين الشعبين والبلدين.

* لوماتان:

- استفادت حوالي 1100 أسرة من ساكنة الدواوير التابعة لإقليم إفران، يومي الخميس والجمعة الماضيين، من عملية توزيع مساعدات غذائية وأغطية لمواجهة آثار موجة البرد التي تجتاح المنطقة خلال هذه الفترة من السنة. وشملت هذه المبادرة التضامنية، التي تأتي تنفيذا للتعليمات الملكية السامية المتعلقة بتقديم الدعم والمساعدة لساكنة المناطق الجبلية والنائية وفك العزلة عنها، الجماعات الترابية تزكيت (50 أسرة) ومنطقة هبري التابعة لجماعة بنصميم والمتواجدة على علو يصل الى 1969 مترا (70 أسرة)، بالإضافة إلى منطقتي البقريت وتسماكت تيفواتين، التابعتين لجماعة سيدي المخفي (972 أسرة).

- مذكرات المندوبية السامية للتخطيط حول إدماج خريجي التكوين المهني تعجل بإطلاق مشروع تحقيق وطني حول إدماج هؤلاء الخريجين في سوق الشغل. وينبغي على الحكومة، في مارس المقبل، أن تعهد بإجراء هذا التحقيق إلى مؤسسة بقيمة تزيد عن 3.8 مليون درهم. وسيشمل التحقيق ما مجموعه 182 ألفا و93 خريجا من مختلف الشعب.

* أوجوردوي لوماروك:

- أعلن المكتب الوطني للسكك الحديدية أنه أسند إلى الشركة الفرنسية "ألستوم" عقدا من أجل تصنيع وتسليم 30 قاطرة كهربائية من "الجيل الجديد" لتدعيم حظيرة معدات نقل المسافرين. وأوضح المكتب، في بلاغ له، أن طلب العروض الذي أطلقه، أفضى إلى إسناد العقد لشركة "ألستوم"، من أجل تصنيع وتسليم الثلاثون قاطرة كهربائية السالفة الذكر، وذلك بقيمة 1,4 مليار درهم، تهم القاطرات وقطع الغيار وقطع الحظيرة وذلك بتمويل كامل من طرف الدولة الفرنسية، من خلال قرض يمتد 40 سنة، مع فترة إعفاء لمدة 10 سنوات ونسبة فائدة لا تتعدى 0,0016 في المئة.

- الحوار الاجتماعي مع الجمعية المغربية للربابنة "يظل مفتوحا". وأوضحت الإدارة العامة للخطوط الملكية المغربية، في بيان توضيحي، ردا على ما تداولته وسائل الإعلام تعليقا على الإجراء الأخير الذي اتخذه ربابنة الشركة، أن مبدأ الزيادة في الأجور كما تطالب بذلك الجمعية "قد لقي موافقة مبدئية منذ عدة أشهر".

* ليكونوميست:

- رغم المصادقة عليها ونشرها بالجريدة الرسمية العام الماضي، يبدو أن النصوص القانونية المتعلقة بالتغطية الصحية وبتقاعد العاملين المستقلين ستأخذ مزيدا من الوقت قبل أن تجد طريقها نحو التنفيذ الفعلي. والسبب يرتبط ببعض النصوص التطبيقية المتعلقة بتسيير النظام. وهذه النصوص تتطلب تشاورا مع المهنيين. ويتعين أن توافق المهن المنظمة على الهيئة التي ستمثلها.

- بعد الأطباء، يأتي الدور على أطباء الأسنان لتقديم خدماتهم لسكان المناطق القروية. وهكذا، سيقوم نحو 90 من أطباء الأسنان والمساعدين الطبيين والإداريين من 13 إلى 18 فبراير الجاري بتقديم علاجات لأمراض اللثة بجهة مراكش آسفي.

* لوبينيون:

- يوقع الاتحاد العام لمقاولات المغرب يوم غد الثلاثاء بروتوكول اتفاق لإنشاء صندوق الوساطة الاجتماعية في المغرب. والهدف يتمثل في تعزيز آليات تسوية النزاعات الجماعية في الشغل من خلال الوساطة الاجتماعية. وشهدت سنة 2016 تراجعا في النزاعات الجماعية بنسبة 17.7 في المئة، و218 إضرابا مقابل 265 سنة 2015، وفقا للأرقام التي نشرتها الوزارة الوصية.

- أعلنت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة أن قانون المالية لسنة 2018 أقر الإعفاء من أداء الغرامات والزيادات وفوائد التأخير وصوائر التحصيل المتعلقة بالرسوم والمكوس الجمركية المستحقة قبل فاتح يناير 2016. واستعرضت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، في بلاغ صحفي، شروط الاستفادة من الإعفاء، والتي تتجلى في ضرورة ارتباط العقوبات والغرامات وفوائد التأخير وصوائر التحصيل برسوم ومكوس جمركي. وتشترط إدارة الجمارك أداء الرسوم والمكوس المستحقة تلقائيا أو رضائيا خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير سنة 2018 إلى غاية 31 دجنبر منها، وكذا استحقاق الرسوم والمكوس الجمركية قبل فاتح يناير 2016.

* ليبيراسيون:

- أعلن رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، يوم السبت بوجدة، عن مجموعة من القرارات "الهامة والآنية" لفائدة ساكنة إقليم جرادة، مؤكدا أن الحكومة وضعت برنامجا مندمجا لتنمية الإقليم. وتوقف رئيس الحكومة عند أول قرار "صارم" اتخذ بهذا الخصوص، ويتجلى في السحب الفوري لجميع رخص استغلال المعادن التي تخالف المقتضيات القانونية، مؤكدا أن هذا القرار اتخذ على إثر نتائج التحقيق، وسيتم تنفيذه في القريب العاجل. وكشف السيد العثماني أنه قد انطلقت دراسة لقطاع المعادن، إذ تبين أن هناك معادن أخرى في الإقليم غير مستغلة، من قبيل الرصاص والزنك والنحاس.

- انعقد مجلس إدارة الاتحاد العام لمقاولات المغرب بالرشيدية، برئاسة مريم بنصالح شقرون. ووافق المجلس على تاريخ 22 مايو المقبل لعقد الجمع العام العادي الانتخابي، والذي سيتم خلاله انتخاب الرئيس والنائب العام لرئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لمقاولات المغرب. ووفقا للنظام الأساسي والنظام الداخلي للاتحاد، فقد تم تحديد موعد بدء تقديم طلبات الترشيح، في يوم 12 مارس 2018.

* البيان:

- أجرى رئيس النيابة العامة، محمد عبد النبوي، مباحثات مع المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودة، تمحورت حول سبل تعزيز التعاون الثنائي في المجال القضائي. وبهذه المناسبة، قدم السيد عبد النبوي لمحة عامة عن المسلسل الذي انخرط فيه المغرب من أجل تكريس حقوق الإنسان والحريات، ومختلف المراحل التي تم قطعها على صعيد ورش استقلال السلطة القضائية، منذ المصادقة على دستور 2011. ومن جهتها، اطلعت السيدة بنسودة على أحكام مشروع القانون الجنائي المغربي، الذي يتضمن عدة مقتضيات تتعلق بالجرائم التي تقع ضمن مجال اهتمام المحكمة الجنائية الدولية.

- أكد سفير جمهورية الصين الشعبية بالمغرب، السيد لي لي، أن سنة 2017، شكلت مرحلة محورية في مسار تطوير العلاقات الصينية المغربية، وذلك في سياق الجهود الحثيثة المبذولة من أجل الارتقاء بالشراكة الاستراتيجية بين البلدين. وأوضح السيد لي لي، في كلمة بمناسبة أمسية فنية نظمت، بالمسرح الوطني محمد الخامس بالرباط، إيذانا بانطلاق الاحتفالات بالسنة الصينية الجديدة، أن السنة الماضية تميزت بالتوقيع في شهر نونبر على اتفاق بين الصين والمغرب حول مبادرة "الحزام والطريق"، مما جعل من المملكة أول دولة بالمنطقة تشارك في هذه المبادرة، وكذلك بزيارة ما يقارب 100 ألف سائح ورجل أعمال صيني للمغرب، مما أدى إلى تعزيز العلاقات بين الشعبين المغربي والصيني.