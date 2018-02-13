عرض لأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم

هسبريس - و .م .ع

في ما يلي أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم الثلاثاء..

* المساء:

- الفرقة الوطنية تحقق في جوازات سفر مشبوهة. ذكر مصدر مطلع أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحقق، بتنسيق مع فرق أمنية بالشمال، مع موظفين بمقاطعات حضرية ورجال سلطة وأعوانها، تبين أنهم وراء شواهد إدارية وشواهد للسكنى مزورة لتمكين أصحابها من إنجاز جوازات سفر بمدينة الفنيدق، ومن ثمة الدخول إلى سبتة المحتلة.

- لجنة لتقصي الحقائق في خروقات استثناءات "التعمير" بالمحمدية. ذكر مصدر مطلع أن المجلس الجماعي للمحمدية صادق على إحداث لجنة لتقصي الحقائق في خروقات التعمير والصفقات، التي استفاد منها كبار منعشي العقار بالمدينة. اللجنة ستناط بها مهمة التحقيق في الاختلالات والتجاوزات الكبيرة التي طالت رخص الاستثناء في التعمير، الممنوحة خارج مخطط التهيئة، إلى جانب الكشف عن الاختلالات التي شابت مجال الأشغال والمصاريف العامة للجماعة.

* أخبار اليوم:

- لحسن الداودي يستبق نتائج اللجنة البرلمانية للتحقيق في أسعار المحروقات ويبرئ الشركات. أوشكت اللجنة الداخلية التي شكلها وزير الشؤون العامة والحكامة، لتحقق في أسعار المحروقات وهوامش الربح التي تجنيها شركات البيع والتوزيع، على إنهاء أشغالها وتقديم خلاصاتها. وكشف مصدر مطلع أن المعطيات الأولية التي توصلت إليها اللجنة، "تنفي وجود تواطؤ بين الشركات في ما يخص أسعار الوقود".

- القضاء ينتصر للمدافعين عن العربية ويطعن في استعمال الفرنسية بالإدارة. أيدت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية الإدارية في يونيو من السنة الماضية، والقاضي بعدم مشروعية استعمال اللغة الفرنسية من قبل الإدارة المغربية. واعتبر فؤاد أبو علي، رئيس الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية، أن الحكم يمثل انتصارا قانونيا على "اللوبي الفرانكفوني".

* الصباح:

- أخضعت مصالح المديرية العامة للضرائب 3900 ملف للتمحيص خلال عمليات مراقبة أنجزتها خلال السنة الماضية، مكنت من مراجعة مبالغ الضرائب المطالب بأدائها. وأفاد عمر فرج، المدير العام للضرائب، أن عمليات المراقبة الميدانية مكنت من تحصيل 6 ملايير و700 مليون درهم؛ مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بمراقبة أولية. وسجلت المديرية العامة زيادة في عمليات المراقبة بنسبة 20 في المئة.

- لم يقل رشيد الطالبي العلمي، وزير الشباب والرياضة، إنه سيمنع قرابة 200 ألف طفل في مخيمات الاصطياف من أداء صلاة الجمعة، كما روج البعض، وإنما شدد على أنه غير متفق وضع الأطفال تحت أشعة الشمس في درجة حرارة تصل الأربعين، فيما الكبار يحتمون بالظل. وأكد الطالبي، في ندوة صحافية عقدها، أخيرا، أنه سيطالب بأن يؤدي الأطفال صلاة الجمعة في مكان مغطى سقفه.

* الأحداث المغربية:

- بعد أربعة أشهر على تفكيك المكتب المركزي للأبحاث القضائية لشبكة إجرامية منظمة تنشط في مجال الاتجار الدولي للمخدرات، هي الأكبر من نوعها في السنوات الأخيرة؛ نجح المكتب المركزي مرة أخرى، أول أمس الأحد، في حجز كمية كبيرة منها بلغت 541 كيلوغراما داخل حاوية للبضائع بميناء الدار البيضاء كانت قادمة من أمريكا الجنوبية، وبالضبط من ميناء ساوباولو بالبرازيل.

- استجاب رئيس الحكومة والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، سعد الدين العثماني، لحلفائه في التحالف الحكومي، ورضخ لضغوط بقية الأحزاب المشاركة، ورضي بتجميد مقترحات قوانين تصفية صندوق تقاعد البرلمانيين. ووجه العثماني الحكومة نحو عدم التفاعل مع أي مقترح في الموضوع، إلى غاية التوافق بين مكونات الأغلبية الحكومية حول إصلاح محتمل لصندوق تقاعد البرلمانيين، وفقا لإفادات مصادر داخل الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية.

* العلم:

- في خضم الجدل الذي أثير حول قرار توسيع رسم الضريبة على الشاشة، أكدت المديرية العامة للضرائب، أخيرا، أن الصحافة الإلكترونية غير معنية بالقرار. وأوضحت فدرالية الناشرين أنها عقدت اجتماعا مثمرا مع المدير العام للضرائب عمر فرج، بحضور جمعية وكالات الإشهار، وتجمع المعلنين المغاربة، بهذا الشأن حيث تم حل هذا المشكل من خلال التأكيد على أن الصحافة الإلكترونية ليست معنية بمقتضى المادة 251 من مدونة الضرائب.

- كشفت معطيات إحصائية حديثة صادرة عن المصالح الحكومية بالرباط، حول الواردات المغربية من المحروقات عن زيادة قياسية في واردات المغرب من المحروقات من السوق الأوروبية، بعد تخليه عن استيراد النفط من مناطق الشرق الأوسط والجزائر وآسيا، بسبب توقف نشاط المصفاة الوحيدة التي يمتلكها عن العمل. وارتفعت الواردات المغربية من الغازوال خلال السنوات الثلاث الأخيرة من 2.7 مليون طن في سنة 2014 إلى 4.2 مليون طن في السنة الماضية، أي بزيادة قاربت 40 في المئة.

* رسالة الأمة :

- قررت النقابات الأكثر تمثيلية التصعيد ضد حكومة العثماني، بسبب تعثر الحوار الاجتماعي وتجاهل الملف المطلبي للطبقة العاملة، وذلك باتخاذ وسائل وسبل مختلفة للاحتجاج، خلال الشهر الجاري. وفي الوقت الذي أعلنت فيه مركزية الاتحاد المغربي للشغل عن تنفيذ احتجاجاتها في مختلف القطاعات، أعلنت مركزية الكونفدرالية الديمقراطية للشغل الاحتجاج أمام البرلمان يوم 23 فبراير الجاري، للتنديد بالسياسة الحكومية في تدبير القضايا المرتبطة بالشق الاجتماعي وتأخرها في استشارة النقابات حول مشروع قانون الإضراب، والذي قررت هذه الأخيرة أن تأخذ وقتها الكافي في تدارس المشروع قبل تقديم اقتراحاتها حول الموضوع.

- أعلنت وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي أن قطاع السياحة المغربي سجل سنة "استثنائية" في 2017، مع نمو قوي في عدد الوافدين من السياح غير المقيمين، وعدد ليالي المبيت في المؤسسات الفندقية المصنفة، وكذا في مداخيل السياحة من العملة الصعبة. وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن عدد السياح الوافدين على النقط الحدودية وصل إلى 11,35 مليون في 2017، بزيادة قدرها 10 في المئة مقارنة مع 2016، أي أكثر من مليون سائح إضافي.

* بيان اليوم:

- من المتوقع أن تصدر اللجنة البرلمانية المكلفة بتقصي الحقائق حول ارتفاع أسعار المحروقات بالمغرب تقريرها بهذا الخصوص في غضون الأيام القليلة القادمة. ويأمل الرأي العام الذي يتابع بقلق شديد الارتفاع الصاروخي وغير المبرر لأسعار الوقود بمختلف محطات التوزيع أن تكشف اللجنة عن كل ملابسات هذا الارتفاع وتحدد مسؤولية كل المتسببين فيه والمتلاعبين بالقدرة الشرائية للمواطنين.

- أعلن بنك المغرب أن الدرهم ارتفع بنسبة 0,3 في المائة مقارنة مع الأورو وانخفض بنسبة 0,59 في المائة مقابل الدولار خلال الأسبوع المتراوح ما بين 01 و07 فبراير 2018. وأبرز البنك المركزي، الذي نشر مؤشراته الأسبوعية، أنه قام، خلال هذه الفترة، بخمس عمليات بيع للعملات بمبلغ إجمالي هم 96 مليون دولار، بمعدل متوسط بقيمة 9,1619 درهم للدولار الواحد.

* الاتحاد الاشتراكي:

- الفاتورة الغذائية للمغرب أصبحت تكلف الميزان التجاري 5 ملايير دولار. المغرب بلد فلاحي بامتياز، إلا أن فلاحته مازالت بعيدة عن تأمين جميع الحاجيات الغذائية المتزايدة للمغاربة، الأمر الذي جعل فاتورة الغذاء المستورد من الخارج تتضاعف بملايير الدراهم خلال السنوات الأخيرة. والمغرب يصدر الطماطم "طرية" ويستوردها "مركزة" بالدولار.

- شدد الوزير المنتدب المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية محمد بنعبد القادر، على أهمية ميثاق لاتمركز الإدارة، الجاري إعداده من طرف الحكومة، في إنجاح ورش الجهوية المتقدمة. وأكد السيد بنعبد القادر، خلال يوم دراسي نظمته جامعة مولاي إسماعيل بمكناس حول "اللاتمركز الإداري دعامة أساسية للجهوية الموسعة"، أن "وضع ميثاق للاتمركز ضروري لاستكمال مسلسل الجهوية الموسعة التي قطعت أشواطا مهمة منذ الانتخابات الجهوية الأخيرة"، موضحا أن ميثاق اللاتمركز الإداري يروم تحديد مهام ودور الإدارات المركزية واللامركزية، وجعلها في خدمة الجهة كإطار ملائم تتناسق فيه السياسات العمومية، فضلا عن إمكانية تجميع المهام الإدارية المشتركة أو التكميلية في منظومة إدارية وزارية مختلطة على الصعيد الجهوي.

* لوماتان:

- قدم فريق العمل المكلف بتقييم السياسات العمومية للتنمية القروية، الذي أنشئ على مستوى مجلس النواب، تقريره حول أثر البرنامج الوطني الثاني للطرق القروية لفك العزلة عن المناطق القروية والجبلية. وأبرز التقرير أن هذا البرنامج، الذي لم يحقق سوى 84 في المئة من هدفه الرئيسي (1500 كلم من الطرقات سنويا)، مكن من تطوير المؤشر الوطني للوصول إلى الطرقات القروية.

- الوكالة المغربية للطاقة المستدامة تقدم، في 16 فبراير الجاري بالدار البيضاء، وضعية تقدم سير مختلف مشاريع الطاقة المتجددة، مقارنة بالأهداف المحددة لسنة 2020. وبالنظر إلى المشاريع المنجزة والتي توجد في طور الإنجاز، فإن المغرب يسير على الطريق الصحيح نحو تحقيق الأهداف الطاقية.

* أوجوردوي لو ماروك:

- تعاني المستشفيات العمومية من نقص في مجال الأدوية، بما في ذلك أقسام المستعجلات. وحذر يوسف الخياطي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان، من انعكاسات هذا الوضع الذي يستمر منذ نحو عشرة أشهر. والنقص يشمل الأدوية الحيوية، لاسيما المتعلقة بالتخدير والمورفين، والمسكنات والمضادات الحيوية.

- شكل تعزيز التعاون المغربي-الياباني في مجال الصيد البحري وتربية الأحياء المائية محور زيارة العمل التي قامت بها لليابان كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، السيد مباركة بوعيدة، وذلك في الفترة من 6 إلى 8 فبراير الجاري. ورافق السيدة بوعيدة خلال هذه الزيارة كل من مديرة الوكالة الوطنية لتنمية تربية الاحياء المائية، السيدة مجيدة معروف، وسفير المغرب المعتمد لدى اليابان، السيد رشاد بوهلال. وعقد الوفد المغربي سلسلة اجتماعات مع عدد من كبار المسؤولين اليابانيين للاطلاع أساسا على خبرة اليابان في مجال تربية الأحياء المائية وصناعة الصيد البحري واستشراف آفاق تعميق التعاون الثنائي في هذه المجالات.

* ليكونوميست:

- قدم فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب مقترح قانون لتنظيم العلاقات بين المختبرات الطبية والأطباء. ويهدف النص إلى إقرار الشفافية في الهبات والهدايا الأخرى التي تقدمها بعض الشركات المصنعة للأدوية للأطباء من أجل تحفيزهم على وصف الأدوية التي تنتجها. وسيحدد سقف الهدايا في 2000 درهم سنويا ولكل مستفيد.

- القانون الجديد المتعلق بالعمال المنزليين، الذي يدخل حيز التنفيذ في 2 أكتوبر المقبل، يثير العديد من التساؤلات. وإذا كانت مفتشية الشغل أو تلك التابعة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بإمكانها مراقبة الشركات بسهولة، فإن المنازل تتطلب الحصول على حكم قضائي. وقال محمد يتيم، وزير الشغل والإدماج المهني: "إننا بصدد دراسة هذه القضية مع النيابة العامة".

* لوبينيون:

- أفاد بنك المغرب بأن وتيرة نمو الائتمان البنكي تراجعت إلى 2,9 بالمئة في دجنبر 2017، بعدما كانت في حدود 4.2 في المئة سنة 2016. وعزا بنك المغرب هذا التباطؤ بالأساس إلى تراجع القروض ذات الطابع المالي بنسبة 3.6 في المئة بعد تسجيلها لارتفاع بنسبة 5.8 في المئة. كما تراجعت حاجيات البنوك من السيولة في يناير 2018 إلى 41.2 مليار درهم كمعدل أسبوعي، مقابل 42.2 مليار في دجنبر، وفقا للبنك المركزي. ويرجع هذا الانخفاض أيضا، وبشكل خاص، إلى ارتفاع الاحتياطي من العملة الصعبة.

- أكد سفير جمهورية الصين الشعبية بالمغرب، لي لي، أن سنة 2017، شكلت مرحلة محورية في مسار تطوير العلاقات الصينية المغربية، وذلك في سياق الجهود الحثيثة المبذولة من أجل الارتقاء بالشراكة الاستراتيجية بين البلدين. وأوضح السيد لي لي، في كلمة بمناسبة أمسية فنية نظمت، بالمسرح الوطني محمد الخامس بالرباط، إيذانا بانطلاق الاحتفالات بالسنة الصينية الجديدة، أن السنة الماضية تميزت بالتوقيع في شهر نونبر على اتفاق بين الصين والمغرب حول مبادرة "الحزام والطريق"، مما جعل من المملكة أول دولة بالمنطقة تشارك في هذه المبادرة، وكذلك بزيارة ما يقارب 100 ألف سائح ورجل أعمال صيني للمغرب، مما أدى إلى تعزيز العلاقات بين الشعبين المغربي والصيني.

* ليبيراسيون:

- عرفت حركة المسافرين عبر مطار فاس-سايس ارتفاعا بنسبة 24.93 في المئة سنة 2017، مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2016. وحسب أرقام المكتب الوطني للمطارات، فإن مليونا و115 ألفا و595 مسافرا عبروا مطار فاس- سايس خلال سنة 2017، مقابل 892 ألفا و974 مسافرا خلال سنة 2016. وعلى الصعيد الوطني، سجلت الحركة الإجمالية للنقل التجاري للمسافرين ارتفاعا بنسبة 11.63 في المئة سنة 2017 مقارنة مع سنة 2016.

- توقع المركز المغربي للظرفية أن يصل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي سنة 2018 إلى 3,3 بالمئة بدلا من 3,7 بالمئة التي كانت متوقعة في مرحلة أولى.

* البيان:

- تم مساء يوم السبت بباماكو، إعادة انتخاب المغرب بالإجماع، رئيسا للجمعية الإفريقية للماء في شخص، عبد الرحيم الحافظي، المدير العام بالنيابة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب. وجرت إعادة انتخاب المملكة لولاية ثانية (2018/2020) خلال انعقاد الجمع العام للجمعية، التي تسعى كمؤسسة من أجل العمل على تحسين أداء الشركات التي تعنى بالماء والصرف الصحي في إفريقيا. واعتبر السيد الحافظي تجديد انتخاب المغرب على رأس هذه المنظمة بمثابة إنجاز للمملكة في قلب إفريقيا، كما يدل مرة أخرى على كفاءة ومصداقية المملكة في القارة.

- أفادت وزارة الصحة بأن المستشفى المدني المتنقل ومتعدد التخصصات بإميلشيل قدم 7840 استشارة طبية عامة ومتخصصة. وأوضح المصدر ذاته أن المستشفى المدني المتنقل، الذي قام بزيارته مؤخرا وزير الصحة، أناس الدكالي، قدم كذلك 1545 فحصا مخبريا و1865 فحصا إشعاعيا، بالإضافة إلى إنجاز 65 عملية جراحية منها 39 عملية جراحية كبيرة، و24 عملية ولادة طبيعية واثنتين قيصريتين.