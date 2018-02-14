إطلالة على أبرز الصحف الصادرة بأمريكا الجنوبيّة

هسبريس - و.م.ع

أولت الصحف الصادرة ببلدان أمريكا الجنوبية، اهتماماتها الرئيسية لمحاور تتعلق بالمسيرة الاحتجاجية المرتقبة الأسبوع المقبل بالأرجنتين، وقضية تطبيق عقوبة الإعدام ضد مغتصبي الأطفال القاصرين بالبيرو، وإحداث السلطات البرازيلية مجموعة عمل ستضطلع بمهمة مواجهة تدفق الفنزويليين الذين ينزوحون من بلادهم نحو ولاية روريما البرازيلية والاجتماع المقبل لمجموعة ليما، ونفي الجيش الكولومبي وجود مخطط مفترض يرمي إلى إطلاق هجوم ضد فنزويلا، والاعلان عن قرار يهم تقليص المساعدات التي تقدمها الولايات المتحدة الى كولومبيا اعتبارا من العام المقبل.

ففي الأرجنتين، توقفت اليوميات عند انتقاد نقابة" كاميونيروس" لباقي النقابات التي أعلنت عدم مشاركتها في المسيرة المرتقبة في 21 فبراير الجاري، و نمو مبيعات السيارات خلال يناير الماضي.

وهكذا، كتبت يومية "إل كرونيستا" أن الكاتب العام لنقابة" كاميونيروس" (سائقي الحافلات)، هوغو مويانو، اتهم قادة باقي النقابات، الذين أعلنوا عدم مشاركتهم في المسيرة الاحتجاجية المرتقب تنظيمها في 21 فبراير الجاري، ب"اتباع تعليمات الحكومة".

ونقلت اليومية تصريحات لمويانو اعتبر فيها أن للحكومة يد في قرار عدم مشاركة بعض النقابات في المسيرة المذكورة، مضيفا ان الجهاز التنفيذي يحث هذه الهيئات على عدم المشاركة بهدف إضعاف الاحتجاج المرتقب.

ومن جهتها، أفادت يومية "كلارين"، بناء على أرقام صادرة عن غرفة تجارة السيارات، أن مبيعات السيارات، الجديدة و المستعملة، سجلت خلال شهر يناير الماضي رقما قياسيا، مشيرة إلى أن مبيعات السيارات المستعملة بلغت 164.683 سيارة.

وأوردت اليومية تأكيد غرفة تجارة السيارات، أن القطاع سجل دينامية كبيرة خلال الشهر الماضي ربطتها بإعادة تحديد أسعار السيارات.

وفي البيرو، خصصت الصحف المحلية حيزا هاما من صفحاتها للحديث عن موقف الحزب الحاكم من قرار محكمة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان الذي يقضي بحفظ الدعوى ضد أربعة قضاة من المحكمة الدستورية، و استطلاع للرأي حول تطبيق عقوبة الإعدام ضد مغتصبي الأطفال القاصرين، و توقيع اتفاقية للتبادل الحر بين البيرو و أستراليا.

وهكذا، كتبت يومية "دياريو إكسبريسو" أن الحزب الحاكم "بيروفيين من أجل التغيير"، انتقد "التحيز الإيديولوجي" لمحكمة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان وإن كان أبدى امتثاله لقرارها.

وأوضحت اليومية أن الحزب يعتبر أن البيرو يمكن أن تقود بلدان أمريكا اللاتينية لمطالبة منظمة الدول الامريكية بإعادة هيكلة المحكمة لأنها "تفقد مكانتها بسبب هذا النوع من الأحكام".

ويجري التحقيق مع القضاة الأربعة بتهمة تغيير تصويت أحد زملائهم السابقين في حكم صدر سنة 2013 بشأن قضية "إل فرونتون" حيث تتم محاكمة أفراد من البحرية بتهمة إعدام سجناء مدانين بالإرهاب خارج نطاق القضاء. و من جهتها، كتبت يومية "إل كوميرسيو" أن قضية الطفلة خيمينا، التي اختطفت واغتصبت وقتلت خلال بداية الشهر الجاري، أعادت مرة أخرى النقاش حول تطبيق عقوبة الإعدام على المعتدين جنسيا على القاصرين.

وأضافت الصحيفة، استنادا إلى استطلاع للرأي، أجرته مؤسسة إيبسوس خلال الفترة الممتدة ما بين 7 و 9 فبراير، أن 87 بالمائة من البيروفيين يؤيدون تطبيق عقوبة الإعدام على مغتصبي و قاتلي الأطفال القاصرين.

وفي الشق الاقتصادي، أفادت يومية "خيستيون" بأن البيرو وأستراليا وقعتا، الاثنين بكانبيرا، اتفاقية للتبادل الحر، مشيرة إلى أن هذه الاتفاقية ستعود بالنفع على الشركات البيروفية. و نقلت عن وزير التجارة الخارجية والسياحة البيروفي، إدواردو فيريروس، قوله "إن هذه الاتفاقية ستجعلنا أقرب الى أحد أهم الاسواق في منطقة أسيا و المحيط الهادي بساكنة تتميز بقدرة شرائية كبيرة. وأنا واثق من أن هذه الاتفاقية ستوفر فرصا كبيرة لمصدرينا في مجال السلع والخدمات".

وأضافت أن الوزير كشف أن أزيد من 96 بالمائة من صادرات البلد الجنوب أمريكي ستدخل السوق الأسترالية دون رسوم جمركية بمجرد دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، علما أنه في السنة الرابعة سيتم إعفاء جميع السلع تقريبا من واجبات الرسوم.

وفي البرازيل، استأثر باهتمام الصحف المحلية إحداث مجموعة عمل ستضطلع بمهمة مواجهة تدفق الفنزويليين الذين ينزوحون من بلادهم بسبب الأزمة التي تضربها نحو الولاية الحدودية البرازيلية روريما، ويوميات الكرنفال.

وهكذا، أوردت "أو غلوبو" إعلان الرئيس ميشال تامر، الاثنين، عن إحداث مجموعة عمل ستضطلع بمهمة مواجهة تدفق الفنزويليين الذين ينزوحون من بلادهم بسبب الأزمة التي تضربها نحو الولاية الحدودية البرازيلية روريما، موضحا أن هذه الهيئة ستتولى التنسيق على المستوى الفدرالي مع الولاية لتسوية هذا المشكل التي تتكبده روريما وباقي الأراضي البرازيلية.

ونقلت اليومية تأكيد الرئيس تامر أنه سيتم اعتماد إجراء مؤقت بهذا الشأن في أفق الخميس المقبل لتعبئة الموارد الضرورية لعمل هذه المجموعة التي ستتمحور مهمتها حول مواجهة تدفق الفنزويليين بشكل كثيف على روريما.

وذكرت "أو إيستادو دي ساو باولو" أن السلطات ستضاعف أعداد العسكريين على حدود ولاية روريما لينتقل عدد هذه العناصر من 100 إلى 200 جندي، موضحة أن هذه الإجراءات تندرج في إطار إنشاء مجموعة العمل المذكورة.

وفي شأن آخر، أبرزت "جورنال دو برازيل" أنه على الرغم من المخطط الأمني الذي تم إطلاقه لضمان أمن كرنفال ريو دي جانيرو، تعرض العديد من السياح الوافدين على المدينة، لاعتداءات مجموعات من المجرمين بحي إيبانيما الراقي المطل على شواطئ ريو.

ونقلت اليومية تصريحات لقائد شرطة ريو، ايفان بلاز، ذكر فيها، عقب هذه الحوادث المتكررة، أن الشرطة عززت من عناصرها خلال فترة الكرنفال، ووعد بتعزيز الإجراءات الأمنية بالمواقع السياحية.

وأبرزت اليومية تأكيد بلاز أن تنظيم الكرنفال لمواكب بشوارع غير رسمية بعضها استقطب أكثر من 300 ألف شخص "جعل مهمة الشرطة أكثر صعوبة".

وفي الشيلي، أفردت اليوميات المحلية اهتماماتها لمشاركة الشيلي في الاجتماع المقبل لمجموعة ليما ونتائج الدورة الثانية من بطولة الشيلي لكرة القدم.

وأوردت "إل ميركيريو" أن وزير الشؤون الخارجية الشيلي، هيرالدو مونيوز، سيتوجه اليوم الى البيرو للمشاركة في اجتماع مجموعة ليما المنعقد عقب قرار السلطات الانتخابية الفنزويلية تنظيم انتخابات سابقة لأوانها في 22 أبريل المقبل.

وأوضحت اليومية أن الاجتماع يهدف الى تقييم الإجراءات التي يتعين اتخاذها على ضوء تطور الوضع السياسي بفنزويلا.

من جهتها، كتبت "لا تيرسيرا" أن مجموعة ليما، التي تتشكل من الأرجنتين وكندا والشيلي وكولومبيا وغواتيمالا وهندوراس والمكسيك وبنما والبراغواي والبيرو وسانتا لوسيا والبرازيل وكوستاريكا وغويانا، كانت قد أبدت في 23 يناير الماضي، رفضها لدعوة الجمعية الوطنية التأسيسية الفنزويلية، الأحادية الجانب، إلى تنظيم انتخابات رئاسية قبل 30 أبريل المقبل.

وتوقفت "لا ناثيون" عند نتائج الجولة الثانية من البطولة الشيلية لكرة القدم (القسم الأول)، مبرزة في هذا الصدد أن فريق كولو كولو قد فاز بهدفين مقابل لا شيء على نادي أوداكس ايطاليانو فيما هزم يونيفيرسيداد كاتوليكا نادي كزرسيو يونيدو بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، مشيرة إلى أن يونيفيرسيداد دي شيلي قد هزم بدوره ديبورتيس إيكيكي بهدفين اثنين مقابل هدف واحد.

وفي كولومبيا، تطرقت اليوميات المحلية لمواضيع من أبرزها نفي الجيش وجود مخطط كولومبي مفترض يرمي إلى إطلاق هجوم ضد فنزويلا والاعلان عن تقليص المساعدات التي تقدمها الولايات المتحدة الى كولومبيا اعتبارا من 2019.

وأوردت "إل تييمبو" نفيا للجيش الكولومبي أصدره عقب تصريحات مسؤول فنزويلي اتهم فيها كولومبيا باعتزام إطلاق هجوم عسكري ضد بلاده.

وكتبت اليومية أن المدعي الفنزويلي، طارق ويليام صعب، كان قد اتهم كولومبيا بإعداد مخطط لغزو فنزويلا، مبرزة أن قائد القوات المسلحة الكولومبية الجنرال ألبيرتو خوسي ميخيا قد أصدر نفيا قاطعا بشأن هذه الاتهامات.

وبسطت اليومية تصريحا لقائد القوات المسلحة الكولومبية قال فيه "إن بلاده لديها عدد من المشاكل التي يتم تركيز الجهود عليها، إن ما يهمنا هو ايجاد حلول لمشاكل الشعب الكولومبي".

وفي شأن آخر، كشفت "بورتافوليو" أن الادارة الأمريكية قد قررت، انطلاقا من 2019، تقليص المساعدات الممنوحة لكولومبيا من أجل مكافحة المنظمات الإجرامية.

وكتبت اليومية أنه في حالة المصادقة عليها من قبل الكونغريس، فإن هذه المساعدات ستنتقل من 180 مليون دولار حاليا إلى 100 مليون دولار خلال العام المقبل، موضحة ان هذا التخفيض يندرج في إطار التقليص المرتقب في ميزانية الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية الذي سيؤثر على مختلف دول أمريكا اللاتينية.