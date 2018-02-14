عرض لأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم

هسبريس - و .م .ع

في ما يلي أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم الأربعاء..

* المساء:

- دعا محمد أوجار، وزير العدل، إلى اجتماع حكومي مصغر، أمس الثلاثاء، يضم وزارتي الداخلية والاقتصاد والمالية، إضافة إلى رئاسة النيابة العامة والمديرية العامة للأمن الوطني والقيادة العامة للدرك الملكي، بغرض بحث آليات بديلة عن الإكراه البدني، في ما يخص العقوبات المترتبة عن عدم أداء مبالغ مخالفات السير، سيما تلك المسجلة ب"الرادار" الثابت.

- هل تلاعبت وزارة الإسكان بإعلان مدن بدون صفيح؟ عاد ملف المدن التي تعرف انتشار أحياء الصفيح إلى دائرة الجدل داخل المؤسسة التشريعية، بعدما أشار عدد من النواب إلى استمرار انتشار دور الصفيح في عدد من النقط السوداء. وكان محمد الحفياني، النائب البرلماني ورئيس المجلس الجماعي لسيدي سليمان، قد فجر قنبلة في وجه نبيل بنعبد الله، الوزير السابق في إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، عندما كشف عن فضيحة إعلان "وهمي" للمدينة بدون صفيح، في وقت لازالت عشرات من دور الصفيح تنتشر في الأحياء الهامشية للمدينة.

* أخبار اليوم:

- سعد الدين العثماني يخلف وعده ويدعم معاشات البرلمانيين من أموال الدولة. رغم تعهد رئيس الحكومة بألا تسهم الدولة في أي خطة لإصلاح معاشات تقاعد النواب البرلمانيين، فإن اتفاقه الأخير مع رئيس المجلس، الحبيب المالكي، والذي ترجم إلى مقترح قانون يكشف أن الدولة ماضية في الإسهام في هذه المعاشات، بل وسترفع أيضا مبلغ إسهامها ب300 درهم عما كان عليه الحال سابقا، وإن كان ذلك بتغيير شروط الاستفادة، وضمنها ألا تتدخل الحكومة لسد العجز الموجود في الصندوق حاليا.

- التقدم والاشتراكية ينتقد ضغط أخنوش على العثماني. في أول رد على التقاطب الجديد بين العدالة والتنمية وحزب الأحرار، وجه حزب التقدم والاشتراكية نقدا غير مسبوق إلى مكونات الأغلبية الحكومية، مؤكدا أن الصراعات في ما بينها أدت إلى ردود أفعال غير مواتية ولا مسبوقة، وصلت إلى حد عدم الاضطلاع بمهام دستورية، في إشارة إلى مقاطعة وزراء حزب الأحرار أشغال المجلس الحكومي. وقال نبيل بنعبد الله، في إضاءات على بلاغ للمكتب السياسي للحزب، "نحن لا نريد قصف الأحرار، بل أردنا أن ننبه ونحمل المسؤولية للجميع، (...) فالشعب المغربي ينتظر حكومة قادرة على حمل مشروع إصلاحي تلتف حوله كل مكوناتها، ويؤدي إلى تمتين الديمقراطية، وتقوية الاقتصاد الوطني، وتكريس العدالة الاجتماعية".

* الصباح:

- أطاح خلاف بالمحطة الطرقية بخريبكة، أخيرا بمتهمين ضمن شبكة للاتجار في الرضع توبع عناصرها بتهم بيع وشراء رضيع بمقابل مادي وتحريض الأم على بيع طفلها، وتسهيل الوساطة في ذلك، والمشاركة، وحمل الأم على التعهد في عقد بالتخلي عن طفل، والفساد، كل حسب المنسوب إليه، وهو الملف الذي يروج بالمحكمة الابتدائية في خريبكة.

- في الوقت الذي أقر فيه محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، بأنه رغم الموارد المالية "الهامة" التي توفرها الحكومة للنهوض بقطاع التعليم والمنظومة التربوية، لا يتم تسجيل نتائج إيجابية ترتقي إلى انتظارات وطموح الجميع، نبه عمر عزيمان إلى أن أبرز الاختلالات تسجل أساسا في مرحلة التتبع والتقييم، التي ما تزال مرفوضة من قبل العديدين. جاء ذلك خلال ندوة نظمها المجلس الأعلى للتربية والتكوين أمس حول تقييم السياسات العمومية في التربية والتكوين.

* الأحداث المغربية:

- بعد أن خلقت مناقشته بمجلس النواب ضجة وصلت إلى حد تمرد نواب "البيجيدي" على الوزير المكلف بحقوق الإنسان، مصطفى الرميد، مر مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان بمجلس المستشارين في صمت، حيث صادقت لجنة العدل والتشريع أول أمس الإثنين، على المشروع دون مناقشة تفصيلية ولا تقديم للتعديلات ومناقشتها.

- فيما نفى عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، في مكالمات هاتفية أجراها مع كل من رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، ومع لحسن الداودي، الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة، أن يكون وزراء التجمع قد قاطعوا أنشطة الحكومة، يبدو أن قيادة البيجيدي غير مقتنعة كلها بتبريرات أخنوش، ولذلك قال مصطفى الرميد، أمس الثلاثاء، في ضيافة وكالة المغرب العربي للأنباء، أنه "إذا صحت المقاطعة فأنا لم أعد أفهم شيئا في السياسة، ولا بد أن هناك اختلالات جسيمة طالت منطق الفاعل السياسي والحكومي".

* رسالة الأمة:

- بعد إعلان الحكومة لأكثر من مرة نيتها رفع الدعم عما تبقى من المواد المدعمة من طرف صندوق المقاصة، وخاصة مادتي البوتان والسكر، وتوزيع هذا الدعم على الفئات الهشة والفقيرة، جدد لحسن الداودي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، التأكيد على أن الحكومة مستعدة لمنح 1000 درهم لكل عائلة، في حدود مليون أسرة، وهو ما يعادل 12 مليار درهم، قيمة الاعتمادات المخصصة لصندوق المقاصة.

- حل المغرب في المرتبة الأولى على مستوى شمال إفريقيا والشرق الأوسط في عدد السجناء وذلك حسب آخر تقرير صادر عن المعهد الدولي البريطاني للسياسات الجنائية. وقدر التقرير عدد السجناء في المغرب بنحو 76 ألف نزيل إلى حدود شهر أبريل من سنة 2015، بمعدل 222 من كل مئة ألف نسمة وذلك من أصل حوالي 11 مليون نزيل يقبعون في سجون العالم.

* العلم:

- استضاف المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي يوم أمس الثلاثاء واليوم الأربعاء، مسؤولين فرنسيين في قطاع التربية بالإضافة إلى سفير فرنسا بالمغرب جون فرانسوا جيرو، وفيليب ديلبيكو، المفتش العام بوزارة التربية الوطنية بفرنسا، وذلك لتنشيط ندوة حول "تقييم السياسات العمومية في مجال التعليم: مقاربات منهجية". وأوضحت رحمة بورقية، مديرة الهيئة الوطنية للتقييم لدى المجلس الأعلى للتربية والتكوين، أن هذا اللقاء يروم إعطاء الانطلاقة لشراكة في شكل توأمة مؤسساتية بين مؤسستها والمركز الدولي للدراسات البيداغوجية.

- في إطار الاستعدادات لإطلاق الموسم التخييمي 2018 ومرور قرن على تأسيس المخيمات بالمغرب، تم، أمس الثلاثاء بالرباط، توقيع اتفاقية إطار بين وزارة الشباب والرياضة والجامعة الوطنية للتخييم. وتروم هذه الاتفاقية، التي وقعها كل من وزير الشباب والرياضة، رشيد الطالبي العلمي، ورئيس الجامعة الوطنية للتخييم، محمد القرطيطي، تأسيس نهج تعاقدي بين الوزارة والجامعة من أجل توحيد الجهود للارتقاء بالشأن التربوي عن طريق تقديم محتوى بيداغوجي وتربوي متجدد لفائدة المستفيدات والمستفيدين من أطفال، ويافعين وشباب.

* الاتحاد الاشتراكي:

- أعلن والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة أنجاد معاذ الجامعي، يوم الاثنين بجرادة، عن المحاور الكبرى لبرنامج تنموي طموح يتوخى تحقيق الإقلاع الاقتصادي والاجتماعي للإقليم، تفاعلا مع تطلعات الساكنة. ويشمل هذا البرنامج، الذي أعلن عنه خلال لقاء تواصلي مع ممثلي شباب الإقليم، تدابير ناجعة تجعل المواطن في صلب الاهتمامات وتستجيب لانتظارات الساكنة، لا سيما في ما يتعلق بالتشغيل وتحسين ظروف العيش ومواكبة التحولات الاجتماعية وإيجاد الحلول المناسبة للمشاكل البيئية.

- أكد رئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي، على دور الدبلوماسية البرلمانية في تعزيز التعاون بين المغرب والأوروغواي. وأوضح السيد المالكي، خلال استقباله السيد أوتيكي فيغا ماركوس خافيير عضو مجلس الشيوخ بالأوروغواي، أن من شأن الدبلوماسية البرلمانية أن تفتح آفاقا جديدة للتعاون بين البلدين، داعيا إلى تسريع وتيرة عمل لجنة الصداقة البرلمانية المغربية-الأوروغويانية.

* بيان اليوم:

- تعتزم الحكومة إطلاق دراسة ميدانية حول مآل خريجي مؤسسات التكوين المهني بعد التخرج ومدى ولوج هذه الفئة إلى سوق الشغل. وستحدد هذه الدراسة، التي ستنطلق منتصف مارس المقبل، كيفية انصهار خريجي مؤسسات التكوين المهني في الحياة العملية، ودرجة ولوجهم لسوق الشغل بعد تسعة أشهر من مغادرتهم معاهد التكوين. كما ستحدد طبيعة الأنشطة التي ولجها الخريجون ودرجة البطالة في صفوف هذه الفئة. وستشمل الدراسة حوالي 182 ألف شخص، فيما سيتم تخصيص 3.8 مليون درهم لتمويلها.

- حزب التقدم والاشتراكية يرفض الممارسة السياسية الحزبية التي تصل إلى حد عدم الاضطلاع بمهام دستورية. تطرق المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، في اجتماعه الدوري، يوم الاثنين 12 فبراير 2018، إلى التفاعلات السلبية الناجمة عن العلاقات بين أطراف من الأغلبية في الفترة الأخيرة، وما أدت إليه من ردود أفعال غير مواتية ولا مسبوقة وصلت إلى حد عدم الاضطلاع بمهام دستورية. وأكد على المسؤولية الجماعية التي تتحملها كافة مكونات الأغلبية في إنجاح العمل الحكومي وجعل التجربة الحالية قادرة على تحقيق التراكم الإصلاحي اللازم في مختلف القطاعات التي تهم بشكل مباشر المعيش اليومي لفئات واسعة من المواطنين.

* لوماتان:

- المهن العالمية في المغرب تحقق صادرات بقيمة 80 مليار درهم سنة 2017 مقابل 73.4 مليار درهم سنة 2016 و46.8 مليار درهم سنة 2013، أي بمعدل نمو سنوي بلغ 14.3 في المئة خلال الفترة 2013-2017. ويمكن تفسير هذا الأداء بارتفاع حجم المبيعات بجميع القطاعات المعنية، لاسيما السيارات والطيران والالكترونيات.

- وقع الاتحاد العام لمقاولات المغرب، أمس بالدار البيضاء، بروتوكول اتفاق مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، يتعلق بخلق صندوق للوساطة الاجتماعية. وسيعمل هذا الأخير على تمويل عمليات الوساطة الاجتماعية، ووضع آليات جديدة لتطوير الوساطة الاجتماعية.

* أوجوردوي لو ماروك:

- من بين 15 ألفا و700 تعاونية أنشئت منذ دخول القانون 112-12 حيز التنفيذ، ثلثها فقط الذي يتلاءم مع مقتضيات هذا النص القانوني الجديد. وهكذا، استكملت نحو 5000 تعاونية قديمة عملية التكيف مع هذا النص الجديد، الذي يهدف إلى تعزيز استقلاليتها وتشجيع المبادرة الحرة لأصحاب التعاونيات. والهدف يتمثل في تحسين عملية تدبير وتنظيم التعاونيات، التي تشكل مصدرا رئيسيا لخلق فرص الشغل، خاصة في المناطق النائية بالمملكة. أما التعاونيات المتبقية، والبالغ عددها 10 آلاف و700 فستظل مدعوة، إلى غاية 2019، لاتخاذ المبادرات الضرورية لتصحيح وضعها القانوني.

- استفادت 51.710 عائلة بعدد من الاقاليم من توزيع المواد الغذائية والأغطية وذلك في إطار الجهود التي تبذلها جميع القطاعات الحكومية والمصالح المعنية من أجل التخفيف من التداعيات السلبية لموجة التساقطات الثلجية الكثيفة والانخفاض الشديد في درجات الحرارة الذي تعرفه بعض مناطق المملكة. وحسب معطيات لوزارة الداخلية، فقد همت هذه المساعدات، التي تندرج في إطار تقديم الدعم والمساعدة وفك العزلة، ساكنة أقاليم الحوز، الحسيمة، بني ملال، أزيلال، بولمان، شفشاون، خنيفرة، إفران، ميدلت، تاوريرت، تارودانت، تازة، تنغير، صفرو، شيشاوة، جرسيف، الرشيدية وورزازات.

* ليكونوميست:

- المغرب من بين 45 بلدا تعاني في نقص المياه في العالم، وفقا للأمم المتحدة. وعلى الرغم من أنه يظل بعيدا كل البعد عن "النقص الكبير"، لكن الوضع أصبح حرجا أكثر فأكثر. لهذا أصبح من الضروري تدبير هذه الأزمة بشكل جيد، لا سيما بالنسبة لمجالات أساسية، مثل الفلاحة والصناعة والأسر.

- لم يتبق سوى أسبوعين للأشخاص الذاتيين من أجل التصريح بمداخيلهم. فابتداء من 1 يناير 2018، أصبح إلزاميا أن تتم هذه العملية عبر الإنترنت. وآخر موعد هو 28 فبراير، لا ينبغي انتظار اللحظة الأخيرة. فقد أشارت أنباء إلى أن دافعي الضرائب واجهوا صعوبات في التصريح الإلكتروني بالضريبة على الدخل.

* لوبينيون:

- مخطط التنمية السوسيو اقتصادية لإقليم جرادة: برنامج يروم خلق 5000 فرصة شغل مباشرة في عدة قطاعات. وتعبئة 3000 هكتار من أراضي السلاليات للاستغلال الزراعي. وبرمجة 108 مشاريع في قطاعات الطرقات، والتعليم، والصحة، والماء والكهرباء.

- تم مساء يوم الاثنين في الدار البيضاء إطلاق الدورة الثالثة من الدخول الأدبي 2018، التي تميز تخليدها بإصدار أكثر من 250 مؤلفا، وذلك بحضور نخبة من رجال الإعلام والأدب والثقافة، وعدد كبير من الناشرين المغاربة والأجانب. وشكل هذا الموعد السنوي، المنظم من قبل مؤسسة التجاري وفا بنك والاتحاد المهني للناشرين بالمغرب، على هامش الدورة الرابعة والعشرين من المعرض الدولي للكتاب والنشر في الدار البيضاء، فرصة أمام الحضور لاكتشاف أحدث المستجدات في مجال الطبع والاضطلاع على آخر الإصدارات الأدبية لعام2017.

* ليبيراسيون:

- أجرى الوزير المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، محمد بنعبد القادر، يوم الإثنين بدبي، على هامش مشاركته في الدورة السادسة للقمة العالمية للحكومات مباحثات مع مسؤولين بارزين إماراتي وأذربيجاني، همت سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجال تطوير منظومة الموارد البشرية والإدارة الرقمية. وفي هذا الصدد، عقد السيد بنعبد القادر، لقاء مع وزير الدولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة، ورئيس الهيأة الاتحادية للموارد البشرية بالامارات، السيد أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي، تم خلاله بحث العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك في المجالات ذات الصلة بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية لا سيما تعزيز استعمال تكنولوجيا المعلومات كركيزة لتحديث تدبير هذه الموارد البشرية.

- تحتضن مدينة مراكش في الفترة ما بين 14 و16 مارس المقبل المؤتمر الإفريقي الأول لمنظمات النقل واللوجستيك، بمشاركة حوالي ثلاثين بلدا إفريقيا. والمؤتمر، المنظم من طرف المنظمة الديمقراطية لمهنيي النقل بشراكة مع وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء وفدرالية النقل واللوجستيك التابعة للاتحاد العام لمقاولات المغرب، سيتناول موضوع "المنظمات وأرباب المقاولات .. شراكة من أجل تنمية مستدامة لمهن النقل واللوجستيك بالقارة الإفريقية".

* البيان:

- أكد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، المصطفى الرميد، أمس الثلاثاء بالرباط، أن "خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان 2018 - 2021، لقيت صدى إيجابيا لدى الفاعلين الحكوميين والحقوقيين، على حد سواء وكذا لدى مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. وأضاف السيد الرميد، الذي حل ضيفا على ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء حول موضوع "خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان 2018 -2021 .. المكتسبات والاختيارات"، أن هذه الخطة تعد "حدثا مهما بجميع المقاييس وسيتم إيداعها قريبا لدى هيئة الأمم المتحدة المكلفة بحقوق الإنسان".

- أعلن المكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يوم الاثنين، أن الخبرة العلمية التي أنجزت على عينات من مخدر الكوكايين المحجوز بميناء الدار البيضاء، أوضحت أن نسبة تركيز هذا الصنف من المخدرات بلغت 97 بالمئة، وهو ما يؤشر على ارتفاع كبير في القيمة المالية للشحنات المخدرة المضبوطة. وكان المكتب المركزي للأبحاث القضائية قد تمكن بفضل معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من حجز 541 كيلوغراما من الكوكايين الخام.