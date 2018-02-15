قراءة في بعض صحف منطقة أمريكا الشمالية

هسبريس - و.م.ع

رصدت الصحف الصادرة ببلدان أمريكا الشمالية، أبرز عناوينها لمصير الآلاف من المهاجرين الشباب مع اقتراب انتهاء العمل ببرنامج "داكا" الذي يحميهم من الترحيل من الأراضي الأمريكية، وكذا لتمكين الرئيس البنمي السابق ريكاردو مارتينيلي، المعتقل بالولايات المتحدة، من حق المتابعة في حالة سراح مقابل كفالة، ولاعتقال الرئيس السابق لغواتيمالا، فضلا عن الأزمة السياسية في فنزويلا.

فبالولايات المتحدة، اهتمت صحيفة "وول ستريت جورنال" بمصير 700 ألف من المهاجرين الشباب الذين كانوا وصلوا إلى البلاد كقاصرين رفقة آبائهم ويطلق عليهم اسم "الحالمين"، وذلك مع قرب انصرام أجل ستة أشهر الذي منحه الرئيس دونالد ترامب للكونغرس من أجل التصويت على قانون لاستبدال برنامج حماية هؤلاء الشباب (داكا) الذي أطلقه الرئيس السابق باراك أوباما، وقرر ترامب إلغاءه في شتنبر الماضي.

واضافت الصحيفة ان الكونغرس لم يتمكن منذ اشهر من إيجاد حل لمصير هؤلاء المهاجرين لحمايتهم من الترحيل، مشيرة الى ان مجلس الشيوخ يناقش مقترحات بشأن ملف الهجرة هذا الاسبوع، لكن سينتهي العمل بالبرنامج اذا لم يتم التوصل لاتفاق قبل الموعد النهائي، وهو الخامس من مارس المقبل.

من جهتها، توقفت صحيفة ''نيويورك تايمز'' عند تقرير لمصالح الاستخبارات الأمريكية حول تدخل روسي محتمل في الانتخابات التجديد النصفي التي ستجرى في نونبر القادم.

وكتبت الصحيفة أن كبار المسؤولين بالاستخبارات الأمريكية أعلنوا الثلاثاء أن روسيا تتدخل فعلا في انتخابات التجديد النصفي هذا العام، محذرين من أن موسكو تستخدم استراتيجية رقمية لزيادة الانقسامات الاجتماعية والسياسية بالبلاد.

ونقلت اليومية عن كبار المسؤولين بالاستخبارات الأمريكية قولهم إن روسيا تستخدم حسابات وهمية بوسائل التواصل الاجتماعي لنشر المعلومات الخاطئة، مشيرة إلى أن الانتخابات الأوروبية مستهدفة أيضا، وإلى أن الهجمات لن تنتهي هذا العام.

وسجلت الصحيفة أن هذه التحذيرات تتناقض مع التصريحات العلنية الأخيرة للرئيس ترامب والتي سخر فيها من فكرة التدخل الروسي المحتمل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لسنة 2016 وهاجم من خلالها من يزعمون حصول هذا التدخل.

من جهتها، اهتمت "صحيفة واشنطن بوست" بفوز الحزب الديمقراطي الامريكي في انتخابات مجلس النواب المحلي بولاية فلوريدا، مشيرة إلى ان المرشحة الديمقراطية مارغريت غود فازت بنسبة 51.1 في المائة من الأصوات على منافسها الجمهوري جيمس بوكانان في منطقة دعمت ترامب خلال رئاسيات 2016.

واعتبرت أن الحزب الجمهوري يواجه تراجعا في شعبيته منذ أزيد من سنة، قد يؤثر سلبا في النتائج المرتقبة لحزب الرئيس الامريكي في انتخابات التجديد النصفي في نونبر القادم.

وفي بنما، تطرقت صحيفة "لاإستريا" لقضية الرئيس البنمي السابق، ريكاردو مارتنيلي (2009-2014)، المعتقل منذ يونيو الماضي بأحد السجون الفيدرالية بولاية فلوريدا في انتظار تسليمه لبلاده، على خلفية متابعته باتهامات بالفساد خلال ولايته الرئاسية، مشيرة إلى أن القاضية الأمريكية، مارسيا كوك، منحت مارتينيلي، الثلاثاء، حق المتابعة في حالة سراح مقابل كفالة بقيمة مليون دولار.

وأوضحت الصحيفة أن مارتينيلي سينتقل من السجن إلى الإقامة بمنزل في ميامي، حيث يشترط أن يمكث إلى حين الحسم في إمكانية تسليمه لسلطات بلاده، مشيرة إلى أن القاضية كوك استندت في قرارها إلى اعتبارات مثل كونه "رئيسا سابقا" و"تقدمه في السن" و"وضعيته الصحية الصعبة".

وأشارت إلى أن دفاع مارتينيلي يعتزم، بعد تمكين الأخير من السراح المؤقت، استئناف قرار أولي بتسليمه لسلطات بلاده، مضيفة أن النيابة العامة الأمريكية، التي تمثل الدولة البنمية، أعلنت من جهتها، نيتها استئناف القرار الصادر عن القاضية كوك.

إقليميا، توقفت صحيفة "إل سيغلو" عند إعلان النيابة العامة في غواتيمالا، الثلاثاء، عن اعتقال الرئيس الأسبق ألفارو كولوم (2008-2012)، على خلفية اتهامات بالتورط في فضيحة فساد تتعلق بخروقات شابت اقتناء حافلات عمومية في عهد حكومته.

وأوضحت النيابة العامة ان اعتقال كولوم، الذي يواجه تهم بالاحتيال واختلاس أموال عمومية مرتبطة بصفقة تمت سنة 2009 لتحديث قطاع النقل الحضري بالعاصمة غواتيمالا، تم خلال عملية موسعة أفضت أيضا إلى اعتقال تسعة من وزراء حكومته، يشتبه في تورطهم في هذه الفضيحة.

وفي المكسيك، اهتمت صحيفة "لا خورنادا" بالأزمة السياسية في فنزويلا، مشيرة إلى أن وزراء خارجية "مجموعة ليما"، الائتلاف الذي يضم عدد من بلدان أمريكا اللاتينية بالإضافة إلى كندا، طلبوا من الحكومة الفنزويلية وضع جدول زمنى انتخابي جديد، عقب اجتماع الثلاثاء خصص للانتخابات الرئاسية المبكرة التي ستشهدها فنزويلا في 22 أبريل المقبل.

وذكرت الصحيفة أن بلدان التحالف دعت، في بيان مشترك عقب هذا الاجتماع، "الحكومة الفنزويلية إلى إعادة النظر في الدعوة إلى انتخابات رئاسية وإلى تقديم برنامج انتخابي جديد، مشددة على أنه لا يمكن إجراء انتخابات حرة ونزيهة دون مشاركة كافة الأحزاب السياسية".

من جانبها، أفادت صحيفة "إل صول دي ميخيكو" أن وزراء خارجية بلدان المجموعة، بينها المكسيك، التي تشهد تدفق أعداد كبيرة من المهاجرين الفنزويليين، اتفقوا على "تنسيق الجهود لمواجهة هجرة الآلاف من الفنزويليين الفارين من الأزمة الخطيرة في بلادهم".

ونقلت اليومية عن وزير الخارجية المكسيكي قوله إنه لا يمكن حل الازمة الفنزويلية الخطيرة للغاية إلا بالوسائل السلمية والديمقراطية ومن خلال انتخابات شفافة وذات مصداقية.

وفي موضوع آخر، تطرقت صحيفة "إل فينانسيريو" إلى مفاوضات تحدي اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (نافتا)، بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، مشيرة إلى أن رئيس المفاوضين الكنديين انتقد الثلاثاء تعنت مخاطبيه واعتبر أنه سيكون من الصعب استكمال المناقشات كما كان مقررا في غضون بضعة أسابيع.