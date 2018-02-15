جولة في صحف أوروبا الشرقية الصادرة اليوم

هسبريس - و .م .ع

تناولت الصحف، الصادرة اليوم الخميس بمنطقة شرق أوروبا، قضايا ومواضيع متنوعة، من بينها النقاش العمومي حول الإصلاح الدستوري المرتقب خلال العام الجاري، وتطورات التوتر التركي اليوناني القبرصي بعد منع أنقرة لباخرة استكشاف للنفط من الوصول إلى سواحل قبرص، واستعداد روسيا للاضطلاع بدور رئيسي في حل النزاع الفلسطيني - الإسرائيلي ، والاتفاق بين أنقرة وموسكو على شراء منظومة ثانية من منظومة الدفاع الصاروخي (إس-400)، ومصادقة الحكومة النمساوية على مشروع قانون يهدف إلى تقليص مواطني عدد الدول المستفيدة من حق اللجوء بالبلاد.

ففي بولونيا، كتبت صحيفة "غازيتا برافنا" أن "العد العكسي لطرح الاصلاحات الدستورية المرتقبة قد انطلق وبدأ النقاش العمومي حول الموضوع يأخذ أبعادا أكثر جدية ،مما يعني أن التسعة أشهر القادمة ستكون مسرحا للحوار الفكري والتشريعي بامتياز ".

وأضافت الصحيفة ،المختصة في المجال القانوني ، أن "الفعاليات السياسية والمؤسسات التشريعية والتنفيذية المعنية مباشرة بموضوع تنظيم الاستفتاء حول الاصلاحات الدستورية قد دخلت مجال التشاور قبل تنزيل المخطط الاستراتيجي لبلورة هذا الاستحقاق ،المتوقع أن يجرى خلال شهر نوفمبر القادم "،مبرزة في ذات الوقت أن "تنظيم الاستفتاء لا يهم فقط الجانب التنظيمي بقدر ما يتطلب إعداد إطار فكري مجتمعي لإغناء النقاش العمومي" .

واعتبرت صحيفة "ناش دجينيك" أن "النقاش المجتمعي حول الدستور المقبل يجب أن ينطلق من الآن موازاة مع الاجراءات التحضيرية لتنظيم الاستفتاء حول الاصلاحات ،التي ستحدد معالم النظام السياسي للبلاد في المستقبل".

كما اعتبرت أن "النقاش الدائر حاليا في الأوساط السياسية والبرلمانية حول تاريخ اجراء الاستفتاء حول الدستور ،الذي اقترحه رئيس البلاد أندري دودا ،والذي قد يصادف موعد الانتخابات المحلية يومي 11 و12 من شهر نوفمبر القادم والذكرى المائوية لعيد الاستقلال ،ليس مهما للغاية بقدر ما يهم مضمون وقيمة الاصلاحات من الناحيتين التشريعية والسياسية" .

وفي نفس السياق ،كتبت صحيفة "فبوليتيسي" أن النقاش حول موعد الاستفتاء القادم داخل الدوائر السياسية والبرلمانية "يبقى ثانويا مقارنة مع النقاش الذي يجب أن يكون حول حجم ومضمون الاصلاحات وآليات الإشراك النوعي والمكثف لكل فئات المجتمع والمجتمع المدني بكل مكوناته والطبقة السياسية بكل تفرعاتها في النقاش العمومي".

وأكدت أن "الرهان الاساسي ،الذي يجب أن تكسبه بولونيا من خلال تنظيم الاستفتاء حول الاصلاحات الدستورية ،هو المشاركة الواسعة للمجتمع بعد مرور أزيد من عشرين سنة على صدور آخر دستور ،والذي أعقبته تحولات سياسية واقتصادية واجتماعية كثيرة ".

وفي اليونان، تناولت الصحف التوتر التركي اليوناني القبرصي بعد منع أنقرة لباخرة استكشاف للنفط من الوصول الى سواحل قبرص ،بدعوى حماية حقوق القبارصة الأتراك واصطدام قارب دورية تركي مع قارب دورية يوناني بينما كان يمنعه من الاقتراب من جزر غير مأهولة قبالة السواحل التركية يتنازع البلدان السيادة عليها. صحيفة (كاثيمينيري) ذكرت أن المسؤولين القبارصة يعولون على الجهود الديبلوماسية والتدخل الأوربي للتسوية السريعة لهذا الخلاف ،والسماح لباخرة التنقيب التابعة لشركة إيني الإيطالية من الوصول الى منطقة اشتغالها.

وقالت إن هناك جهودا تجري في الكواليس من قبل الدول الأوربية وخصوصا إيطاليا على مستويات متعددة ،من أجل أن تسمح تركيا للباخرة باستكمال طريقها ،مستطردة أن هذه المشاكل سوف تطرح باستمرار مادامت القضية القبرصية لم تجد حلا ،وهو ما يجعل الجانب التركي يقوم كل مرة منذ الشروع قبل سبع سنوات في الاستكشافات النفطية والغازية في عرض قبرص بعمليات مماثلة لتوتير العلاقات في المنطقة.

صحيفة (إيثنوس) ذكرت أن وزير الدفاع اليوناني دعا حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوربي الى تبني موقف واضح من الاعتداءات التركية ،وذلك على هامش مشاركته الأربعاء في بروكسيل في المؤتمر الوزاري للحلف.

وأضافت الصحيفة أن الوزير عرض فيديو ومواد صوتية لما قال إنها دلائل على الاعتداءات التركية المتواصلة في بحر إيحة ،داعيا الحلفاء الى التدخل ومعتبرا أن الجزر الصغيرة غير المأهولة قبالة السواحل التركية هي يونانية وليست تركية كما تدعي أنقرة.

صيفة (تا نيا) ذكرت أن رئيس المفوضية الأوربية جان كلود يونكير ندد ،يوم الأربعاء، بالاعتداءات التركية والتوتر الذي خلقته في بحر إيجة مع اليونان وقبرص ،محذرا من هذه المبادرات التركية التي قد تلحق الضرر بعلاقات حسن الجوار .

وقالت الصحيفة ان المفوضية الاوربية تعتبر أن تركيا تخرق القوانين الدولية وتزرع التوتر في الحدود الشرقية للاتحاد الأوربي بشكل لا يمكن السكوت عليه.

وفي روسيا، أبرزت صحيفة (إر بي سي) تأكيد وزير الشؤون المدنية الفلسطينى، حسين الشيخ، الذي كان ضمن الوفد المرافق للرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال زيارته الأخيرة لموسكو، التي التقى خلالها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن علاقات روسيا ببلدان منطقة الشرق الأوسط "تتيح لها الاضطلاع بدور رئيسي في حل الصراع الإسرائيلي – الفلسطينى"، مشيرا إلى أن حضور الولايات المتحدة، "يبقى، مع ذلك، ضروريا لحل النزاع بشكل تام".

ونقلت الصحيفة عن الوزير الفلسطيني قوله إن وجود روسيا فى المنطقة "يمكن أن يخلق رؤية جديدة وخطة جديدة لحل الصراع"، مسجلا أن الفلسطينيين "يثقون" في ما يمكن أن تقوم به موسكو في هذا الشأن، للدفع قدما بمسلسل التسوية.

ومضت الصحيفة قائلة إن بوتين أكد للرئيس محمود عباس استعداد روسيا لتوسيع مشاركتها فى حل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي "بهدف حماية القانون الدولى والقرارات الأممية ذات الصلة"، مشيرة إلى أن المباحثات ،التي جرت في الكرملين ،تناولت إمكانية عقد مباحثات ثلاثية تجمع روسيا والطرفين المعنيين .

وفي سياق متصل، نقلت الصحيفة تأكيد المحلل السياسي زيف هانين ، أن مشاركة روسيا في مسلسل التسوية بمنطقة الشرق الأوسط "ستحظى بالترحيب من قبل دول المنطقة، نظرا للعلاقات الجيدة التي تجمع روسيا بهذه الدول"، معتبرا أنه، مع ذلك، فإن روسيا "لا يمكن أن تصبح بديلا كاملا للولايات المتحدة كوسيط رئيسي، لأنها لا تملك ما يكفي من الموارد الدبلوماسية والمالية لتحقيق ذلك".

من جهتها، توقفت صحيفة (نيزافيسمايا غازيتا) عند اجتماع وزراء دفاع حلف شمال الأطلسي (الناتو) ،الذي انعقد أمس الأربعاء ببروكسل، وكتبت أن الاجتماع بحث جملة من القضايا الهامة ،في مقدمتها مستقبل العلاقة بين الحلف وروسيا، وقضايا السلامة النووية.

ونقلت الصحيفة تأكيد الممثل الدائم للولايات المتحدة لدى حلف الناتو كاي بيلي هاتشيسون، أن الحلف يرغب في تحسين علاقاته بروسيا ، لكنه "يتعين على موسكو، في المقابل، تغيير استراتيجيتها العسكرية، لأن حلفاء الناتو ينظرون الآن إلى روسيا على أنها تهديد"، كما أن "التعاون في أفغانستان وكوريا الشمالية لا يسير بالشكل المطلوب".

وتابعت الصحيفة، نقلا عن هاتشيسون، أن واشنطن "تتوقع مواصلة الحوار مع موسكو في المستقبل، لكنه لا يمكن حاليا الحديث عن أي جهود مشتركة بين البلدين في مجال مكافحة الإرهاب، الذي يشكل تهديدا مشتركا لكل من حلف الناتو وروسيا"، مؤكدة أنه "يتعين على موسكو تغيير سلوكها والالتزام بالاتفاقات المبرمة سابقا".

وفي تركيا، ذكرت صحيفة (دايلي صباح) أن أنقرة ستوقع اتفاقا مع موسكو لشراء منظومة ثانية من منظومة الدفاع الصاروخي (إس-400) سنة 2021، بعد استكمال توريد المنظومة الأولى منتصف عام 2020.

وأضافت الصحيفة، نقلا عن مصادر رسمية، أن العقد الخاص باقتناء منظومة الدفاع الصاروخي الثانية سيكون مشابها للعقد الذي أبرم بين الجانبين برسم منظومة الدفاع الأولى، مشيرة إلى أن الاتفاق الجديد سيتضمن توطينا جزئيا للإنتاج ،مع مساهمة بعض الشركات التركية في إنتاج "قطع غير حساسة" من المنظومة.

من جهتها، انتقدت صحيفة (الفجر الجديد) عبارة "التمرد النشط" ،التي استخدمها وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس في معرض وصفه الأعمال "الإرهابية" ،التي يرتكبها حزب العمال الكردستاني، واعتبرت العبارات التي تم استعمالها "غير مناسبة ".

ورأت الصحيفة أن الأعمال التي يقوم بها حزب العمال الكردستانى ضد تركيا تعتبر "أعمالا إرهابية واضحة"، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة تصنف حزب العمال الكردستانى ضمن خانة المنظمات الإرهابية.

وقالت الصحيفة إن تركيا والولايات المتحدة سيسعيان، خلال اللقاءات ،التي سيعقدها وزير الخارجية الأمريكي، ريكس تيليرسون، بأنقرة مع المسؤولين الأتراك ابتداء من اليوم الخميس، للتخفيف من حدة التوتر القائمة بين البلدين، لاسيما في ما يتعلق بالسياسات التي ينتهجها البلدان الحليفان في سوريا.

وأضافت أنه "يتعين على من يريدون التعاون مع أنقرة أن يسعوا إلى التوصل إلى حل سياسي بسوريا، والتوقف عن دعم المنظمات الإرهابية ،التي تهدف إلى تقسيم سوريا".

من جهتها، أفادت صحيفة (ستار) أنه ،خلافا للسياسة التي تنتهجها وزارة الدفاع الأمريكية ، وصف رئيس جهاز الاستخبارات الوطنية الأمريكية، دانييل كوتس، أمس الأربعاء، وحدات حماية الشعب بـ"الميليشيات السورية التابعة لحزب العمال الكردستاني الإرهابى".

وقالت إن كوتس حذر، في تقرير التقييم العالمي للتهديدات الذي أحيل على الكونغرس الأمريكي، من أن هذه الميليشيات "ربما تسعى إلى الوصول إلى شكل من أشكال الحكم الذاتي ، لكنها ستواجه مقاومة من قبل روسيا وإيران وتركيا ".

وفي النمسا، أفادت صحيفة (داي بريس) أن مجلس الوزراء، الذي ترأسه أمس الأربعاء المستشار النمساوي، سيباستيان كورتز، صادق على مشروع قانون يتعلق بتوسيع قائمة البلدان الآمنة، مما سيؤدي إلى تسريع مسطرة معالجة ملفات طالبي اللجوء، الذين ينحدرون من هذه الدول، وبالتالي تقليص عدد المستفيدين من حق اللجوء.

وأوضحت الصحيفة أن هذه القائمة التي أعدها وزير الداخلية، هيربيرت كيكل، تضم أوكرانيا وأرمينيا وبنين، وقد تتوسع لتشمل دولا أخرى في المستقبل، مشيرة إلى أن السلطات النمساوية تروم، من خلال هذه الخطوة، إرساء "نظام لجوء مقيد وفعال"، حسب ما أكد وزير الداخلية في تصريح صحفي.

من جهتها، ذكرت صحيفة (كوريير) أن وزير الداخلية النمساوي، هربرت كيكل، أعلن، أمس الأربعاء، عزمه توظيف ما لا يقل عن 2100 شرطي بحلول نهاية ولاية الحكومة النمساوية التي تم تنصيبها في 18 دجنبر الماضي .

ونقلت عنه قوله إنه سيتم تبسيط المعايير المطلوبة لاختيار عناصر الشرطة الجدد، دون أن يعطي مزيدا من التفاصيل حول الكلفة الإجمالية لعملية التوظيف الضخمة هاته، مسجلا أيضا أن الرفع من عدد أفراد الشرطة يروم، بالخصوص، المكافحة الفعالة للجريمة وتعويض عناصر الشرطة المحالين على التقاعد، حيث يتقاعد سنويا ما لا يقل عن 1000 شرطي.