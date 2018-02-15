عرض لأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم

هسبريس - و .م .ع

في ما يلي أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم الخميس ..

* أخبار اليوم:

- خالد زازو، مدير التشريع والدراسات والتعاون الدولي بالمديرية العامة للضرائب، يقول إن حذف العمل بتمبر من فئة 20 درهما مجرد خطوة أولى في طريق الإلغاء التام لهذه الوسيلة في استخلاص الرسوم والضرائب، من قبيل التمبر الخاص بجواز السفر الذي قال إنه سيصبح رقميا ابتداء من العام المقبل؛ مضيفا أن على المواطنين معرفة هذا الحق والمطالبة به ورفض إحضار التمبر من فئة 20 درهما.

- قال وزير العدل، محمد أوجار، إنه "رغم كافة الجهود المبذولة فإن عدد المعتقلين بشكل احتياطي بلغ إلى حدود شهر يناير 2018، 33 ألفا و168 معتقلا احتياطيا، أي ما يمثل 40.19 في المئة من الساكنة السجنية البالغ عددها 82 ألفا و512"؛ حسب ما كشف عنه أوجار وهو يرد على سؤال شفوي بمجلس المستشارين حول "الاعتقال الاحتياطي" تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة بجلسة أول أمس الثلاثاء.

* المساء:

- بعد شهرين من التحذيرات التي أطلقتها المديرية العامة للأمن الوطني بخوص عمليات النصب التي يتعرض لها عدد من المغاربة الذين يريدون الالتحاق بسلك الشرطة، أوقفت المصالح الأمنية بداية الأسبوع الجاري شخصين ضمن شبكة تعمل على إيهام عائلات بتوظيف أبنائها بأسلاك الجيش والشرطة مقابل مبالغ مالية مهمة.

- بعد انتشار أسلحة بيضاء وعصي كهربائية خطيرة للبيع عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع متخصصة في البيع، تدخلت المصالح الأمنية بالدار البيضاء من أجل وقف عمليات بيع الأسلحة البيضاء المذكورة. وأوقفت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالبيضاء ثلاثة مشتبهين فيهم، بينهم قاصر يبلغ من العمر 17 سنة، على خلفية الاشتباه في تورطهم في ترويج أسلحة بيضاء دون سند مشروع.

* الصباح:

- لحسن الداودي، الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة، يبرز أن الحكومات المتعاقبة كانت تعي أن الملايير التي تصرف من صندوق المقاصة، كان يستفيد منها الأغنياء، تحت مسمى حماية القدرة الشرائية للمواطنين، مؤكدا أن سعر قنينة الغاز سيرتفع، وإذا لم يستطع الفقراء أداء الفارق سنؤديه بدلا عنهم. ويقول الداودي، في حوار مع الصحيفة، إن الحكومة جادة في حل المشاكل عبر تدابير عملية في جميع القطاعات الإنتاجية، وتشجيع الشباب لإحداث المقاولة الذاتية، وتوفير فرص الشغل. (حوار).

- نصف المسنين بدون مدخول.. فقد كشفت دراسة جمعية إدارة المركز الاجتماعي للمسنين لمؤسسة محمد الخامس للتضامن أن عدد المسنين بالمغرب يصل إلى ثلاثة ملايين و650 ألفا يعانون من خمسة أمراض مزمنة، إضافة إلى أن كل مسن (يوجد في حالة هشة) من عشرة يعاني سوء تغذية، و40 في المئة منهم يشعرون بالاكتئاب وفقدان الذاكرة. وأشارت منى معمر، عضو المرصد الوطني للأشخاص المسنين، ورئيسة جمعية إدارة المركز الاجتماعي للمسنين لمؤسسة محمد الخامس للتضامن، أن أمل الحياة بالمغرب وصل إلى 75 سنة، مما يطرح تحديات اقتصادية واجتماعية أهمها الجانب الصحي، علما أن المغرب لا يتوفر إلا على 10 أطباء مختصين في طب الشيخوخة.

* رسالة الأمة:

- وصف حكيم بنشماش، رئيس مجلس المستشارين، حصيلة العمل التشريعي والرقابي للغرفة الثانية ب"المتميزة"، حيث قال إنه "على الرغم من أن الدورات البرلمانية لأكتوبر من كل سنة غالبا ما تتسم بضغط القانون المالي، نظرا للتعبئة الاستثنائية التي يفرضها على جميع مكونات المجلس للانخراط في دراسته المعمقة خلال الأجل المحدد بالقانون التنظيمي لقانون المالية، فإن الحصيلة المسجلة خلال هذه الدورة تضفي عليها ميزة أخرى تجعلها امتدادا للولاية البرلمانية التأسيسية ولمرحلة استكمال البناء الدستوري والمؤسساتي والحقوقي".

- قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة، أول أمس بالكويت، إن المغرب يتقاسم أهداف التحالف الدولي ضد ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، ويظل مقتنعا بأن طبيعة هذا التهديد الإرهابي العابر للحدود تتطلب "مقاربة شاملة ومتعاونة وتضامنية على جميع المستويات". وأكد السيد بوريطة، في تدخله خلال الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد (داعش)، أن "المغرب، الذي يتقاسم أهداف التحالف، يعمل على جميع الأصعدة بهدف إيجاد رد دولي يكون في مستوى التهديد الذي يواجهنا"، منوها باعتزام التحالف الدولي تعبئة كل الوسائل المتاحة لمحاربة هذا التنظيم حيثما وجد، خارج المنطقة السورية-العراقية.

* الأحداث المغربية:

- ملاعب القرب تستنفر ثلاث وزارات.. تم أول أمس بالرباط التوقيع على اتفاقية إطار لتمويل برنامج إنجاز حوالي 800 ملعب للقرب بالمجالين القروي وشبه الحضري بين سنتي 2018 و2020، وذلك بميزانية إجمالية تبلغ حوالي 600 مليون درهم. وذكر بلاغ مشترك لوزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الشباب والرياضة أن هذه الاتفاقية تندرج في إطار التعاون بين القطاعات الحكومية والجماعات الترابية وتشجيعها للممارسة الرياضية بالبلاد للنهوض بأوضاع الشباب.

- حدد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان مصطفى الرميد، متم يونيو 2018، تاريخا للإعلان عن إحداث لجنة لتتبع تنفيذ الخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان. وأوضح الرميد، الذي كان يتحدث أمس الثلاثاء في ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء، أنه لا يمكن اعتبار إعداد خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان إنجازا حاسما، رغم أهميته ما لم يتم إحداث آلية لتتبع وتقييم وتنفيذ الخطة.

* العلم:

- أخيرا النقابات وأرباب العمل يتفقون على خلق صندوق الوساطة الاجتماعية. أوضح النعم ميارة، الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، أن بروتوكول الاتفاق المتعلق بهذا الصندوق، والموقع بين الاتحاد العام لمقاولات المغرب والنقابات الأكثر تمثيلية، يمثل آلية لفض نزاعات الشغل وديا، واختصار الطريق على الأجراء لتسوية النزاع مع المشغل، فبدل اللجوء إلى القضاء أو إلى اللجنتين الإقليمية والوطنية للبحث والمصالحة سيكون هناك وسيط اجتماعي معترف به بين الأجير والمشغل يقوم بمهمة المصالحة وتسوية النزاع غير تابع لا للمركزيات أو للباطرونا. وأضاف أن الصندوق سيعمل على تكوين وسطاء اجتماعيين، إضافة إلى دفع تعويض للأجير خلال فترة النزاع من صندوق الوساطة الاجتماعية، الذي تموله الدنمارك.

- أسعار الخضر والفواكه تلتهب بالجهة الشرقية منذ دجنبر المنصرم إلى غاية اليوم، جراء الاضطرابات الجوية، وارتفاع تكاليف الجني والنقل، والسقي، وارتفاع أسعار المحروقات بشكل متتالي. وعرفت أغلب مدن الجهة نقصا ملحوظا في تزويدها بالكميات الكافية من الخضر والفواكه التي اعتادت استقبالها، الأمر الذي أدى إلى التهاب الأسعار بزيادات تراوحت ما بين درهمين وثلاثة دراهم ونصف بالنسبة للخضر، وأكثر من خمسة دراهم بالنسبة لبعض الفواكه.

* الاتحاد الاشتراكي:

- الضريبة على الشركات ترتفع من 30 مليارا إلى 50 مليار درهم في عشر سنوات. ارتفع محصول الضريبة على أرباح الشركات بنسبة 66.5 في المئة، ومر من 30 مليار سنة 2007 إلى نحو 50 مليارا سنة 2017. وتعتبر هذه النسبة أعلى من نسبة ارتفاع المداخيل الضريبية الإجمالية خلال هذه الفترة، والتي بلغت 48.38 في المئة، إذ مرت من 135 مليار درهم سنة 2007 إلى 200.5 مليار درهم سنة 2017.

- دعت الفيدرالية الديمقراطية للشغل الحكومة إلى فتح الحوار الاجتماعي حول الملف الاجتماعي للشغيلة المغربية والاستجابة لمضامينه بشكل عاجل، خاصة الزيادة في الأجور والتخفيض من العبء الضريبي والتكاليف الاجتماعية، وتعزيز الحماية الاجتماعية والوفاء بالالتزامات السابقة، خاصة اتفاق 26 أبريل 2011، وفتح الحوار القطاعي، والتوصل إلى اتفاق اجتماعي قادر على تجاوز وضعية الاحتقان، التي تعيشها الشغيلة المغربية.

* بيان اليوم:

- أساتذة التعليم العالي يضربون الثلاثاء القادم.. فقد أعلنت النقابة الوطنية للتعليم العالي عن خوضها إضرابا وطنيا يوم الثلاثاء القادم وذلك بعد استنفاذ كل السبل والوسائل لحمل الحكومة والوزارة الوصية على أجرأة الاتفاقات السابقة. وطالبت النقابة، في بيان لها، بالزيادة في الأجور ورفع حالة الاستثناء عن الأساتذة حاملي الدكتوراه الفرنسية، وكذا تسوية ملف الدرجة "دال" والدرجة الاستثنائية في إطار أستاذ التعليم العالي.

- أفادت كتابة الدولة المكلفة بالماء بأن حقينة السدود الرئيسية بالمغرب، بلغت أزيد من 6,1 مليار متر مكعب بتاريخ 13 فبراير 2018، مسجلة بذلك نسبة ملء بلغت 40,1 في المئة. وأوضحت كتابة الدولة، التي نشرت مؤخرا الوضعية اليومية للسدود، أن هذا المستوى يقل عن المستوى المسجل في نفس الفترة من سنة 2017، التي بلغت فيها المخزونات حوالي 8,3 مليار متر مكعب، أي بنسبة ملء بلغت 54,4 في المئة.

* لوماتان:

- وقع الائتلاف المغربي للماء، الذي أحدث خلال التحضير لمؤتمر كوب 22 الذي احتضنته مراكش في نونبر 2016، اتفاقيتين مع (وورلد وايد فوند فور نيتشر) و(غرين كروس فرانس إي تريتوار). وأبرزت حورية التازي صادق، رئيسة الائتلاف، أنه سيتم بمقتضى هذه الشراكة، عقد اجتماعات كل ستة أشهر إلى غاية سنة 2021 من أجل تحديد أجندة الأعمال المشتركة، مشيرة إلى أن "المغرب يتوفر على خبرة معترف بها عالميا يمكن أن تلهم الدول التي لها أوضاع مائية مماثلة".

- أعرب الرئيس المالي، بوبكر كيتا، مساء أمس الثلاثاء بباماكو، عن خالص شكره لأمير المؤمنين، جلالة الملك محمد السادس، على تكوين 500 إمام مالي في المغرب. وقال بوبكر كيتا، خلال استقبال بالقصر الرئاسي خص به مجموعة من 300 إمام مالي أكملوا مؤخرا تكوينهم في معهد محمد السادس لتكوين الأئمة والمرشدين والمرشدات، "أتوجه بالشكر الخالص لجلالة الملك محمد السادس على هذه المبادرة السعيدة المتمثلة في تكوين 500 إمام بالمغرب".

* أوجوردوي لو ماروك:

- زبناء الأنترنت يسجلون نموا سنة بعد أخرى. وهذا ما أكدته المؤشرات التي كشفتها أمس الأربعاء الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات. فقد شهد قطاع الإنترنت عبر الهاتف النقال، خلال 2017، انخراط 5 ملايين مشترك جديد، ليصل المجموع إلى 20.83 مليون، أي بنمو قدره 31.69 في المئة مقارنة مع السنة السابقة.

- قال وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، محمد ساجد، يوم الثلاثاء بالرباط، إنه يتم الإعداد حاليا لتوقيع عقدة برنامج ثانية تمكن شركة الخطوط الجوية الملكية المغربية من مواكبة التقلبات الكبرى التي يشهدها قطاع الطيران عبر العالم، خصوصا مع بروز الشركات منخفضة التكلفة. واتخذت الشركة الوطنية العديد من الإجراءات التدبيرية خلال السنوات العشر الأخيرة، تمثلت في تخفيض عدد المستخدمين، ب36 بالمئة (ما بين 2012 و2016)، وإغلاق بعض الخطوط والوكالات خارج المملكة، فضلا عن توقيع عقدة برنامج التزمت فيها بتحسين بعض الخدمات.

* ليكونوميست:

- قدم برلمانيون من العدالة والتنمية مقترح قانون لتعديل المادة 114 من قانون التأمين على المرض. وهذا من شأنه أن يمنح الشركات المؤمنة من قبل شركات تأمين خاصة مهلة سنتين للانضمام إلى نظام التأمين الإجباري على المرض، أي ما يقارب 3500 شركة.

- صادق مجلس النواب مؤخرا، خلال جلسة عامة، على مشروع قانون يتعلق بتسنيد الأصول. وقد تمت إحالة هذا النص القانوني على مجلس المستشارين من أجل دراسته من قبل لجنة المالية. وفي الواقع، يتعلق الأمر بتعديل القانون، الذي يهم بشكل رئيسي شهادات الصكوك، وذلك لأنه لأول مرة يتم إدراج مصطلح صكوك في هذا القانون، الذي يعود إلى سنة 2013.

* لوبينيون:

- تكلف حوادث الترامواي، التي سجلت ارتفاعا سنة 2017 بنسبة 4.13 بالمئة، مدينة الدار البيضاء سنويا نحو 12 مليون درهم. كما أنها تحرم البيضاويين لعدة ساعات من هذه الوسيلة، التي تستقبل يوميا ما يقارب 140 ألف مسافر. وهذا ما تم التطرق إليه أمس الثلاثاء في مؤتمر صحفي بالدار البيضاء، خصص لمخطط عمل 2018 للتحسيس والتوعية بسلامة الترامواي.

- قام الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفير عمر هلال، يوم الثلاثاء، بزيارة عمل لواشنطن بصفته رئيسا ل"تشكيلة جمهورية إفريقيا الوسطى للجنة تعزيز السلام التابعة للأمم المتحدة". وخلال هذه الزيارة، أتيحت الفرصة للسفير هلال لتسليط الضوء على إنجازات تشكيلة جمهورية إفريقيا الوسطى التي يرأسها منذ سنة 2014، ولا سيما من حيث التحسيس وتعبئة الموارد والتنسيق، واستكشاف التحديات والفرص المرتبطة بتنفيذ المخطط الوطني للنهوض وتعزيز السلم الذي أطلق سنة 2017.

* ليبيراسيون:

- أكد الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، يوم الثلاثاء بالرباط، أن الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي آلية ناجعة لتقييم مدى احترام الحكومة لالتزاماتها الدستورية والقانونية في مجال تقليص الفوارق بين الجنسين. وأوضح السيد المالكي، خلال لقاء احتضنه المجلس حول "ميزانية النوع الاجتماعي"، أن هذه الآلية أضحت اليوم ضمانة أساسية لالتقائية السياسات العمومية وتنفيذها والنهوض باستقلالية النساء.

- تنظم الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية النسخة الثالثة من مسابقة الجوائز المغربية للوجيستيك (موروكان لوجيستيك أواردز 2018)، وهي مسابقة موجهة إلى شركات ومهنيين يساهمون عبر ممارسات وحلول مبتكرة في تطوير نجاعة واستدامة قطاع اللوجيستيك في المغرب. وذكر بلاغ للوكالة أن هذه المسابقة التي جرى إطلاقها بشراكة مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب ومهنيي القطاع، تكافئ سنويا فعاليات بالمجتمع اللوجستيكي أطلقت مشاريع ومبادرات ذات مساهمة ملموسة في تطوير اللوجيستيك، مع التركيز بشكل خاص على تشجيع وتثمين الممارسات اللوجيستيكية الجيدة ومبادرات التنمية المستدامة والتميز والإبداع والابتكار في هذا القطاع.

* البيان:

- أعلن المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية عن فتح باب إيداع طلبات الترشح لنيل جائزة الثقافة الأمازيغية لسنة 2017. وأفاد بلاغ للمعهد بأن الجائزة الوطنية للثقافة الأمازيغية تمنح للأشخاص أو المجموعات، غير المنتمين للمعهد، في ثمانية مجالات متعلقة بالأمازيغية.

- قال وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والسكنى وسياسة المدينة عبد الأحد الفاسي الفهري، يوم الثلاثاء بالرباط، إن الوزارة ستعمل على إعداد برامج تعاقدية، مع الأطراف المعنية، لفائدة ما تبقى من المباني المهددة بالانهيار حسب إحصاء 2012، مؤكدا ضرورة التحيين المستمر للمعطيات المتعلقة بعدد هذه المباني. وأوضح الوزير في رده على سؤال بمجلس المستشارين، أن الوزارة عملت منذ 2012 وإلى غاية الآن، بشراكة مع القطاعات المعنية، على توقيع العديد من الاتفاقيات التي تهدف إلى معالجة وضعية ما يقارب 27.500 بناية بكلفة ناهزت 3,64 مليار درهم منها 1,11 مليار درهم كمساهمة من الوزارة، مذكرا بأنه تم بموجب الإحصاء الرسمي لسنة 2012، تحديد عدد المباني الآيلة للسقوط في 43.697 بناية.



