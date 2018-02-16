جولة في صحف أوروبا الشرقية الصادرة اليوم

هسبريس - و .م .ع

اهتمت الصحف، الصادرة اليوم الجمعة بمنطقة شرق أوروبا، بقضايا ومواضيع متنوعة، من بينها قرار القضاء البولوني توقيف أشخاص سبق وأن تحملوا مسؤوليات سياسية واقتصادية رفيعة، وجديد المفاوضات بين أثينا وسيكوبيي لتسوية الخلاف بينهما حول تغيير الأسماء، ومستقبل العلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي، وأبرز مرتكزات مشروع إصلاح الاتحاد الأوروبي، والمباحثات التي جرت ببروكسل بين وزير الدفاع التركي ونظيره الأمريكي حول الخلاف بين البلدين في سوريا، إضافة إلى مواضيع أخرى.

ففي بولونيا، كتبت صحيفة "فبروست" أنه "من حيث المبدأ ،فإن قرار القضاء العام توقيف أشخاص سبق وأن تحملوا مسؤوليات سياسية واقتصادية رفيعة ،يحسب للقضاء ويمنح الثقة في مسعى السلطات القضائية والتنفيذية لمحاربة كل أشكال الفساد ونفض الغبار عن ملفات لم تجرأ الحكومات السابقة في إخراجها الى العلن ".

وأضافت الصحيفة أنه "وأمام خطورة التهم الموجهة للكثير من الاشخاص ،الذين تم اعتقالهم أو رفع الحصانة عنهم بفعل مواقعهم الحساسة ،يجب أن تتوفر الارادة السياسية للذهاب أبعد ما يمكن للنبش في هذه الملفات الثقيلة ،ومحاسبة كل من تورط في استغلال النفوذ من أجل قضاء مصالحه الخاصة ومصالح شركائه ،شريطة أن يكون ذلك بأثر رجعي ".

وكتبت صحيفة "غازيتا برافنا" أن "الدور الذي يقوم به القضاء في محاسبة ومتابعة المشبوهين والمتورطين في قضايا استغلال النفوذ ،هو الدور الذي يهدف إليه إصلاح القضاء ،الذي تبنته الحكومة البولونية ،وجعل القانون يعلو ولا يعلى عليه ،وتنقية المجتمع السياسي وغيره من الشوائب ،التي علقت به منذ سنوات كثيرة".

ورأت الصحيفة أن "ما يقوم به القضاء حاليا يعيد الثقة للمجتمع في هذا القطاع الحيوي ،الذي يجب أن توفر له كل الصلاحيات لممارسة عمله كما يستوجب القانون ،دون ضغط من أي جهة كانت ،شريطة أن يحرص القضاء كل الحرص على تنفيذ القوانين بحذافيرها" .

ورأت صحيفة "فبوليتيسي" أن "الجدل السياسي ،الذي واكب عمليات توقيف أشخاص كانت لهم مسؤوليات اعتبارية سياسية واقتصادية ،لا يجب أن يخرج عن إطاره القانوني الصرف ،كما لا يجب أن يتم بخلفيات حزبية انتخابية ،لأنه لا حق لأي أحد أن يملي على مكونات القضاء ما يجب القيام به في التعامل مع هذه الملفات المعقدة الى حد ما ".

وشددت الصحيفة على أن "الكلمة الأخيرة يجب أن تكون للقضاء وليس للفاعل السياسي ،في احترام تام لمبدأ فصل السلط ،وفي احترام تام لمقررات الدستور ،التي تؤكد مقتضياته على استقلالية القضاء ،وأن كل أفراد المجتمع بغض النظر عن مسؤولياتهم سواسي أمام القانون ،وكل من ثبت تورطه في أية قضية يجب أن يطبق عليه القانون دون تمييز" .

وفي اليونان ذكرت (كاثيمنيري) أن حكومة سكوبيي قطعت خطوة هامة نحو تسوية خلافاتها مع اليونان حول مواضيع الأسماء والرموز التاريخية ،حيث دخل الخميس قرار تغيير اسم مطار العاصمة والطريق السريع ،الذي يقطع البلد ،حيز التنفيذ. وأضافت الصحيفة أن السلطات شرعت في إزالة 19 لوحة من الطريق السيار تحمل اسم (الاسكندر المقدوني) لتغييرها بلوحات جديدة باسم (طريق الصداقة) ،فيما شرعت بتغيير لوحات ومطبوعات مطار العاصمة ،من (مطار الاسكندر المقدوني) الى (المطار الدولي لسكوبيي).

صحيفة (تا نيا) ذكرت أن البلدين أحرزا تقدما هاما في المفاوضات بينهما ،خصوصا بعد لقاء وزيري الخارجية في فيينا يوم الأربعاء ،ومباحثاتهما الجديدة المتوقعة اليوم الجمعة في العاصمة البلغارية صوفيا ،على هامش اجتماع غير رسمي لوزراء الخارجية الأوربيين.

وقالت الصحيفة إن رئيس وزراء مقدونيا تحدث عن إحراز تقدم ملموس ،معربا عن استعداد بلاده للقبول باسم مركب يلبي رغبة اليونان ويشمل (صفة جغرافية).

وأضافت الصحيفة إنه لم تعرف تفاصيل أخرى عن فحوى المفاوضات والملفات الجديدة المطروحة ،خصوصا مطالب اليونان بتضمين تلك التغييرات في دستور البلاد وأيضا ماهية الاسم الجديد الذي سيطلق رسميا على لغة هذا البلد الواقع غرب البلقان.

وفي روسيا، تناولت صحيفة (كوميرسانت) مستقبل العلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي، وكتبت أن وتيرة الاتصالات بين المسؤولين الروس ونظرائهم الأوروبيين تسارعت في الآونة الأخيرة، حيث زار ثلاثة مسؤولين أوروبيين رفيعى المستوى موسكو خلال الأسبوعين الماضيين، كما زار دبلوماسيان روسيان كبيران بروكسل وعقدا عدة لقاءات ومباحثات.

ونقلت الصحيفة عن سفير الاتحاد الأوروبي لدى فيدرالية روسيا، قوله إنه" لا يمكن اعتبار الزيارات المتبادلة مؤشرا على عودة العلاقات الكاملة بين موسكو والاتحاد الاوربى إلى وضعها الطبيعي".

وأضاف الدبلوماسي الأوروبي أنه "لا توجد حاليا اتصالات سياسية دائمة على أعلى مستوى بين الجانبين ، وقد تم الحفاظ على الحوار أساسا على مستوى الخبراء"، مع وجود بعض استثناءات قليلة ،من بنيها المحادثات التي أجرتها مفوضة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف فى أبريل الماضي بموسكو، وتم الاتفاق خلالها على "ضرورة مواصلة التعاون فى القضايا الدولية".

من جهتها، أفادت صحيفة (إر بي سي) أن روسيا تخطط لوقف الإنتاج في حقل أوديسا النفطي بشبه جزيرة القرم ، بسبب الخلاف الذي اندلع بينها وبين أوكرانيا ،التي لجأت إلى محكمة التحكيم الدولية في شتنبر 2016 ،بشأن "انتهاك روسيا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، بخصوص الحقول على جرف البحر الأسود"، وتأكيدها على أن حقل أوديسا أقرب إلى الساحل الأوكراني.

وقالت الصحيفة إن كييف تعتبر أنشطة روسيا في البحر الأسود، بعد ضمها شبه جزيرة القرم سنة 2014، "غير قانونية ومخالفة للقانون الدولي"، مسجلة أن قرار روسيا بوقف الإنتاج بحقل أوديسا "مجرد خطوة تكتيكية تروم إضعاف موقف أوكرانيا وإحباط ادعاءاتها"، مستبعدة إقدام روسيا على وضع الحقل النفطي، مثار الجدل، تحت تصرف السلطات الأوكرانية.

ونقلت الصحيفة عن مجموعة من الخبراء أن موقف روسيا "ضعيف من الناحية القانونية"، على اعتبار أنه "يستبعد أن تعترف محكمة التحكيم الدولية بشرعية ضم روسيا لشبه جزيرة القرم ، وبالتالي فإن الأعمال التي تقوم بها روسيا في الفضاء البحرى ،التابع لشبه الجزيرة ،مخالفة لمقتضيات القانون الدولى".

وفي تركيا، كتبت صحيفة (الفجر الجديد) أن قنوات الاتصال بين أنقرة وواشنطن "مازالت مفتوحة"، وذكرت، نقلا عن وزير الدفاع الأمريكي، جيمس ماتيس، أن البلدين "نجحا في إيجاد أرضية مشتركة، بالرغم من اختلاف وجهات نظرهما إزاء عدد من القضايا"، لاسيما الملف السوري وتزويد واشنطن ميليشيات وحدات حماية الشعب الكردية السورية بالأسلحة.

وأضافت الصحيفة أن المسؤول الأمريكي أكد أن بلاده وحلف شمال الأطلسي يتعاونان "من أجل تبديد المخاوف الأمنية المشروعة لتركيا"، مشيرا إلى أن التعاون بين بلاده وأنقرة خلال الفترة المقبلة "سيتواصل دون انقطاع ".

ورأت صحيفة (ستار)، من جهتها، أنه يتعين على الولايات المتحدة أن تتخذ موقفا واضحا حيال وحدات حماية الشعب ،التي تعتبرها أنقرة امتدادا لحزب العمال الكردستاني، والتي تعتبر السبب الرئيسي لتوتر العلاقة بين البلدين، مجددة التأكيد على استعداد تركيا لتطهير مدينة عفرين (شمال سوريا) من إرهابيي وحدات حماية الشعب وعناصر تنظيم (داعش)، بغية تأمين حدودها وحدود المنطقة، و"إحباط الخطط الرامية إلى إنشاء ممر إرهابي على طول حدودها وإقامة دولة إرهابية ".

من جهتها، أفادت صحيفة (الحرية) أن الولايات المتحدة "اعترفت" ضمنيا بأن قرارها التعاون مع وحدات حماية الشعب في الحرب ضد تنظيم (داعش) لم يكن "البديل الأنسب"، في الوقت الذي "تكثف أنقرة ضغطها على واشنطن" بهدف قطع علاقاتها بالمجموعة ،التي ترى أنقرة أنها تشكل تهديدا لأمنها القومي.

وأضافت الصحيفة أن ماتيس صرح عقب المحادثات ،التي أجراها ببروكسل مع نظيره التركي، نور الدين جانيكلي، قائلا "أعتقد أننا سنجد أرضية مشتركة وأننا قمنا في بعض الأحيان، نظرا لظروف معينة، باختيار بدائل سيئة".

وفي النمسا، علقت صحيفة (فينر زايتونغ) على مشروع إصلاح الاتحاد الأوروبي ،الذي قدمه رئيس المفوضية الأوروبية، جون كلود يانكر، الذي يهدف إلى تعزيز الروابط بين الاتحاد الأوروبي ومواطنيه، وينص بالخصوص على إحداث نظام بغرفتين، إضافة إلى انتخاب كل من رئيس المفوضية الأوروبية، ورئيس المجلس الأوروبي، بشكل مباشر.

ورأت الصحيفة، المقربة من الحكومة، أن الإصلاح المقترح سيكون مفيدا للاتحاد الأوروبي، حيث يسعى يانكر إلى جعل الاتحاد أكثر شفافية وديمقراطية، ويعتزم، على المدى المتوسط، دمج مهام رئيسي المجلس الأوروبي والمفوضية الأوروبية، وإرساء نظام يقوم على مجلسين ،هما البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي.

واعتبرت الصحيفة أن تخفيض عدد الرؤساء على المستوى الأوروبي سيساعد مواطني الاتحاد الأوروبي، من دون شك، على "فهم" الصلاحيات المخولة لكل هيئة على حدة، وتعزيز جاذبية الاتحاد.

من جهتها، توقفت صحيفة (داي بريس) عند إعلان وزير الشؤون الخارجية النمساوية، كارين كنيسل، عن توقيع اتفاق حول "برنامج عطل العمل" بين النمسا وأستراليا ، وكتبت أن المسؤولة النمساوية رحبت بالتوصل إلى هذا الاتفاق الذي يروم تعزيز التبادل بين شباب البلدين.

ونقلت الصحيفة عن رئيسة الدبلوماسية النمساوية قولها إن بلادها تجمعها برامج مماثلة مع عدة بلدان ،كنيوزيلندا وجمهورية كوريا وتايوان وهونغ كونغ واليابان وكندا والشيلى، مما يجعلها تحتل المرتبة الأولى أوروبيا في هذا المجال، مسجلة أن هذا البرنامج موجه بالأساس للنمساويين المتراوحة أعمارهم بين 18 و 30 سنة، ويتيح لهم استكشاف بلد آخر مع إمكانية إيجاد فرصة عمل في نفس الوقت.