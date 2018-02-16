عرض لأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم

هسبريس - و .م .ع

في ما يلي أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم الجمعة..

* أخبار اليوم:

- كشفت معطيات صادرة عن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أنها أنفقت 146 مليون درهم، أي ما يعادل أزيد من 14.6 مليار سنتيم، على الأضرحة والزوايا، عبارة عن هبات يتسلمها القائمون على شؤون هذه المؤسسات الدينية سنويا بهدف الاعتناء بها والحفاظ على موروثها الديني من الزوال. وأوضحت المعطيات ذاتها أن عدد الزوايا بالمغرب بلغ 1496 زاوية، فيما بلغ عدد الأضرحة 5038 ضريحا.

- عشية حلول الذكرى ال 60 لصدور النظام الأساسي للوظيفة العمومية، عادت الحكومة لتؤكد سعيها نحو القيام بمراجعة شاملة لهذا النظام، بالشكل الذي ينهي نموذج الوظيفة العمومية الحالي في المغرب، والقائم على الاستقرار و"سخاء" الأجور. الوزير المكلف بالوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، محمد بنعبد القادر، أوضح أن النموذج المغربي مطالب بالشروع في اعتماد معيار المردودية والجودة في الخدمات المقدمة من طرف الوظيفة العمومية.

* المساء:

- الضريبة على المرض.. الحكومة تفرض رسوم واجبات التنبر على الأدوية. في الوقت الذي كان ينتظر فيه المواطن المغربي تخفيض أسعار الدواء، خرجت الحكومة بقرار جديد يهم الرفع من هذه الأسعار عبر فرض رسوم وواجبات التنبر. وأوضح يوسف فلاح، خبير السياسة الدوائية وصيدلاني، أن المواطن المغربي بات مطالبا عند اقتنائه للدواء بوصفة طبية بأداء 0.25 في المئة عن كل 100 درهم واجبا للتنبر، فيما بات الصيدلاني مكلفا باستخلاص هذا التنبر وتسليمه لخزينة الدولة كل ثلاثة أشهر.

- نقل مستشارو حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي مطلب فتح تحقيق في مشاريع الرباط مدينة الأنوار، التي كلفت ميزانية فلكية تقدر ب940 مليارا، من أروقة المجلس الجماعي إلى مكتب رئيس المجلس الأعلى للحسابات، من خلال شكاية رسمية، وهو ما سيجعل وزير الداخلية والوالي السابق للرباط، عبد الوافي لفتيت في الواجهة.

* الصباح:

- "البام" غاضب من غياب الوزراء. أكد عزيز بنعزوز، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، في معرض رده على أسئلة للصحيفة في ندوة رعاها الحزب بمقره العام، إنهم سجلوا تغيب قرابة 20 وزيرا في كل جلسة أسبوعية للأسئلة الشفوية، بل إن أغلبهم يرفض الاستجابة لطلبات اللجان البرلمانية الدائمة لمناقشة القضايا التي تستأثر باهتمام المواطنين.

- إضراب وطني للجماعات. يخوض موظفو الجماعات المحلية إضرابا وطنيا يوم 28 فبراير الجاري بجميع الجماعات الترابية مصحوبا بأشكال احتجاجية جهوية أو إقليمية، وذلك ابتداء من الحادية عشرة صباحا. وأوضح المكتب الجامعي للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية، التابعة للاتحاد المغربي للشعل، أن هذه الاحتجاجات تأتي عقب استمرار وزارة الداخلية في إقفال باب الحوار وإصرارها على الاستفراد بإصدار القوانين التي تعني الموظفين دون إشراك ممثليهم النقابيين.

* العلم:

- أعلن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أمس الخميس، عن تمكنه من إيقاف 3 عناصر خطيرة موالية لما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية، تتراوح أعمارهم بين 24 و30 سنة، ينشطون بكل من العيون وسلا ومراكش. والجديد الذي كشفته الأبحاث الأولية وفق بلاغ لوزارة الداخلية، هو كون أحد عناصر الخلية الداعشية المفككة، سبق له أن التحق بمخيمات انفصاليي "البوليساريو" بتندوف، وكان في طور الإعداد للقيام بعمليات إرهابية داخل المغرب تنفيذا لأجندة التنظيم الإرهابي.

- دافع أحمد بوكوس، عميد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، بشراسة عن اللغة الأمازيغية المعيار في مواجهة تقنية البث المتزامن بالروافد الثلاثة (تامازيغت، تاريفيت، تاشلحيت) التي أعلن محمد مماد، مدير القناة الثامنة (تمازيغيت) عن إطلاقها في ندوة نظمتها قناته أول أمس الأربعاء 14 فبراير 2018 بالرباط. ودعا بوكوس الإعلام الناطق بالأمازيغية إلى التعامل مع هذه المسألة بنوع من الحرص على تحصين العلاقة التكاملية بين اللغة الأمازيغية المعيار وروافدها الثلاث.

* بيان اليوم:

- أكدت كاتبة الدولة المكلفة بالماء، شرفات أفيلال، أول أمس الأربعاء بخنيفرة، العزم على مواصلة العمل من أجل مواجهة الإكراهات الكبرى التي تعيق تنمية وتدبير الموارد المائية بهذا الإقليم، من خلال حزمة من التدابير والمشاريع ذات الصلة. وأبرزت أفيلال، خلال لقاء تواصلي حول وضعية الموارد المائية بإقليم خنيفرة، أن هذه التدابير تتمثل في مواصلة إنجاز مشاريع الحماية من الفيضانات ومشاريع السدود الصغرى والمتوسطة لتلبية الحاجيات من الماء الشروب والري الصغير والمتوسط، وإنتاج الطاقة الكهرومائية حسب الأولويات.

- أعلنت وكالة حساب تحدي الألفية-المغرب، المؤسسة العمومية المسؤولة عن تنفيذ برنامج التعاون الثاني "الميثاق الثاني" الموقع بين الحكومة المغربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، ممثلة بهيئة تحدي الألفية، عن إطلاق طلب المشاريع الثاني في إطار صندوق الشراكة للتعليم من أجل قابلية التشغيل، وذلك من 13 فبراير الجاري إلى 13 أبريل 2018. وأوضح بلاغ للوكالة أن طلب المشاريع هذا يستهدف الفاعلين التقنيين والماليين الراغبين في الانضمام إلى هذا الصندوق الذي رصد له غلاف مالي يناهز 4,6 مليون دولار.

* الأحداث المغربية:

- المغرب يتفوق على الصين في إيطاليا.. أفاد اتحاد الغرف بإيطاليا بأن المغاربة يوجدون في مقدمة المهاجرين الأكثر تأسيسا للمقاولات الأجنبية الخاصة في هذا البلد؛ موضحا في تقريره السنوي برسم 2017 أن عدد المقاولات الخاصة التي أسسها المهاجرون المغاربة في إيطاليا بلغ إلى غاية متم السنة الماضية ما مجموعه 68 ألفا و259 مقاولة، في حين يحتل الصينيون المرتبة الثانية ب 52 ألف مقاولة.

- مخطط تنمية الدار البيضاء ينجو من الصراع السياسي.. فبعد سنتين من التأخير، صادق مجلس الدار البيضاء أخيرا على مخطط للتنمية الحضرية يمتد ل 5 سنوات قادمة. المستشارون التجمعيون تحاشوا استعمال ورقة المخطط للرد على هجمات رئيس الحكومة السابق عبد الإله بن كيران، لينجو بذلك مخطط تنمية البيضاء من الصراعات السياسية.

* رسالة الأمة:

- في إطار عملية المراجعة السنوية للوائح الانتخابية العامة برسم سنة 2018، قامت اللجان الإدارية برئاسة السادة القضاة بتضمين قراراتها في جداول تعديلية نهائية تم إيداعها، في كل جماعة ومقاطعة، بمكاتب السلطات الإدارية المحلية وبمصالح الجماعات أو المقاطعات، رهن إشارة العموم، طيلة ثمانية أيام، من 15 إلى غاية 22 فبراير الجاري. وأفاد بلاغ لوزارة الداخلية، حول إيداع الجداول التعديلية النهائية بمناسبة المراجعة السنوية للوائح الانتخابية العامة، أنه يمكن لكل من يعنيهم الأمر الاطلاع على الجداول المذكورة في عين المكان داخل أوقات العمل الرسمية، كما يمكن لكل شخص يعنيه الأمر الاطلاع على البيانات الخاصة به خلال نفس الأجل عبر الموقع الإلكتروني الخاص باللوائح الانتخابية العامة" www.listeselectorales.ma ".

- المغاربة تبادلوا أكثر من 6 ملايير "رسالة نصية" سنة 2017. سجلت حظيرة الهاتف المتنقل، ارتفاعا سنويا قدر ب5.8 في المئة، بلغ معها عدد المشتركين في الهاتف المتنقل 43.92 مليون مشترك مع نهاية سنة 2017، فيما بلغ عدد مستعملي الانترنت المتنقل من الجيل الرابع أكثر من 6.8 مليون زبون خلال نفس الفترة، مقابل 2.8 مليون زبون في نهاية 2016، بنمو سنوي يقدر ب143 في المئة، وفقا لما كشفته الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات.

* الاتحاد الاشتراكي:

- الحبيب المالكي يرصد الحصيلة الرقابية والتشريعية والدبلوماسية في اختتام الدورة التشريعية. كشف رئيس مجلس النواب أن عدد الأسئلة الموجهة إلى الحكومة بلغ 3 آلاف و594 سؤالا، منها ألف و611 سؤالا شفويا، وألف و940 سؤالا كتابيا، و49 سؤالا موجها إلى رئيس الحكومة في إطار الجلسات الشهرية الخاصة بالسياسة العامة التي بلغ عددها أربع جلسات. وأوضح المالكي أن هذه الجلسات تناولت عشرة محاور من قبيل البعد الاجتماعي في السياسات العمومية، والسياسة المالية، وتنمية المناطق الجبلية والقروية وإصلاح منظومة التربية والتعليم والسياسات الموجهة للشباب والجهوية المتقدمة.

- منع الاستشارات القانونية إعلاميا بالدار البيضاء. دعا نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء، حسن بيراوين، عموم أصحاب البذلة السوداء إلى عدم التعامل مع وسائل الإعلام والتوقف عن تقديم استشارات قانونية من خلال هذه المنابر، باعتبار أن هذه الخطوة تعتبر شكلا من أشكال الدعاية والإشهار، تصريحا أو تلميحا.

* لوماتان:

- قامت كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، مونية بوستة، بزيارة إلى جاكرتا، حيث قدمت للأمين العام لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) خطة العمل المتعلقة بترشيح المغرب للحصول على وضع شريك للحوار القطاعي لرابطة الآسيان. وبفضل موقعه الاستراتيجي ودوره الريادي على الصعيد الإفريقي، يمكن للمغرب أن يحمل قيمة مضافة حقيقية لهذا التجمع، الذي يطمح أيضا إلى تنويع شركائه، وتعزيز روابطه التجارية مع تكتلات إقليمية أخرى.

- تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، المتعلقة بتقديم المساعدات لساكنة المناطق التي عرفت انخفاضا شديدا لدرجات الحرارة وتساقطات ثلجية كثيفة وفك العزلة عنها، تجندت مصالح وزارة الداخلية وكافة القطاعات الحكومية والمصالح المعنية، من قوات مسلحة ملكية ودرك ملكي وقوات مساعدة ووقاية مدنية، لاتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة، عبر التعبئة الشاملة لجميع الوسائل اللوجستيكية والموارد البشرية لتقديم الدعم للمواطنين والتخفيف من تداعيات موجة البرد والتساقطات الثلجية الاستثنائية التي شهدها عدد من عمالات وأقاليم المملكة.

* ليكونوميست:

- حصلت المجموعة الفرنسية (فولتاليا) على تراخيص لإنشاء مشروعين جديدين في مجال الطاقة الكهرومائية على مستوى الأطلس المتوسط. وتبلغ قيمة الاستثمار 500 مليون درهم. ومن المقرر أن يتم تشغيل المحطتين بحلول 2020. وتبلغ القدرة الإجمالية للمحطتين 17 ميغاواط. ولا تزال المجموعة الفرنسية تنتظر التراخيص لإنشاء أربعة مشاريع أخرى في مجال الطاقة الشمسية والريحية والكهرومائية.

- المساهمة الإبرائية للأشخاص الأجانب المقيمين بالمغرب تواصل إثارة الاهتمام، وهو ما كشفه اللقاء الذي نظمته الغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة أمس الخميس. وأوصى يونس الإدريسي القيطوني، المدير الجهوي للضرائب في الدار البيضاء، بعدم انتظار الأسبوع الأخير من دجنبر للتصريح بالمداخيل. ويهم هذا التدبير فقط الأشخاص الأجانب الذين لهم موطن ضريبي في المغرب.

* لوبينيون:

- أكد وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، عزيز رباح، يوم الأربعاء في الدار البيضاء، أن المغرب يقود استراتيجية طموحة في قطاع الطاقة من خلال الانخراط في برامج تهدف تطوير هذا القطاع، تصل قيمتها إلى 40 مليار دولار في أفق سنة 2030، منها 30 مليار دولار مخصصة للطاقات المتجددة والمعادن والتنمية المستدامة. وأوضح السيد رباح، في كلمة له بمناسبة انعقاد الدورة الأولى للمؤتمر الدولي للتبريد وتكييف الهواء والتدفئة في الدار البيضاء (سيفاك)، أن التحول الطاقي في المغرب بدأ يؤتي ثماره، إذ بلغت حصة الرياح والطاقة الشمسية في الطاقة الكهربائية، والتي كانت في حدود 2 في المئة فقط أوائل سنة 2009، ما نسبته 13 في المئة سنة 2016.

- أعلنت وكالة التنمية الفلاحية أنها أطلقت حملة ترويجية "واسعة" لزيادة تعزيز وتحديث المنتجات المحلية من الفلاحة التضامنية. وأفادت الوكالة بأن هذه الحملة، التي تعد جزءا من الأنشطة الترويجية التي تنفذ لفائدة صغار منتجى المنتجات المحلية، "بدأت مع شركائها (مرجان) و(لابيل في) اللذين ساهما بنشاط في فتح الباب أمام التوزيع الحديث للمنتجات المحلية من الفلاحة التضامنية".

* ليبيراسيون:

- أخيرا، صادق البرلمان يوم الأربعاء على مشروع القانون المثير للجدل لمحاربة العنف ضد المرأة. وقد تمت الصادقة على هذا القانون، الذي طال انتظاره، في قراءة ثانية من قبل مجلس النواب. وعلى الرغم من أهميته، فإن هذا القانون لا يحظى بإجماع الجمعيات النسائية، التي تدعي أنه غير كاف للتصدي لهذه الظاهرة. وقالت زهرة الوردي، الرئيسة السابقة لاتحاد العمل النسائي، عضو اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالدار البيضاء – سطات، إن "الأمر لا يتعلق، في الواقع، بقانون، وإنما بتعديلات لمواد بالقانون الجنائي".

- بعد تخريبه للعديد من الهكتارات وإزعاج منتجي الكوسى (القريع) في تونس وبعدة بلدان أسيوية، وكذا في إسبانيا وإيطاليا، هاجم فيروس نيودلهي المحاصيل الزراعية المغربية. وأكدت منظمة وقاية النبات الأوروبية والمتوسطية، وهي هيئة حكومية دولية مسؤولة بشكل خاص عن التعاون الأوروبي في مجال الصحة النباتية، نهاية سنة 2017، رصد أعراض هذا الفيروس في محاصيل الكوسى بعد تحليل عينات أوراق مأخوذة من نباتات مريضة والتحقق منها من خلال اختبارات جزيئية بمنطقة أكادير وتارودانت، حيث تظل نحو 2000 هكتار مهددة.

* البيان:

- أكد الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، سعد الدين العثماني، أن الأغلبية الحكومية، تواصل القيام بمهامها بطريقة عادية. وذكر بلاغ للأمانة العامة للحزب، أصدره عقب اجتماعه يوم الثلاثاء، أن السيد العثماني شدد على أن حزبه، "من موقع تحمل المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقه، حريص على تماسك الأغلبية ملتزم بالوفاء لتحالفاته والتزاماته ضمنها". ونوهت الأمانة العامة بأداء وزراء وبرلماني الحزب، خصوصا على صعيد تسريع وتيرة العمل الحكومي وتعزيز الإنتاج التشريعي.

- تسلم الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي، يوم الأربعاء بمقر المنتدى الدبلوماسي بالرباط، شهادة التميز موقعة من طرف أزيد من 40 سفيرا معتمدا بالمغرب. وحسب بلاغ لرئاسة النيابة العامة، منحت الهيئة الدبلوماسية بالمغرب شهادة التميز لرئيس النيابة العامة، تقديرا لجهوده في تطوير عمل النيابات العامة بمختلف محاكم المملكة وتجويد خدماتها، ولسياسته التواصلية وانفتاحه وتجاوبه مع انشغالات الهيئات الدبلوماسية المعتمدة بالمغرب.