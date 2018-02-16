عرض لأبرز اهتمامات اليوم للصحف الأوروبيّة

هسبريس - و .م .ع

تناولت الصحف الصادرة اليوم الجمعة ببلدان أوروبا الغربية الجدل حول حمل السلاح في الولايات المتحدة بعد عملية إطلاق النار في فلوريدا، واستراتيجية توسع الاتحاد الأوروبي نحو بلدان البلقان الغربية وتعليم اللغة الإسبانية بإقليم كاتالونيا، وزيارة رئيس الوزراء التركي لألمانيا بالإضافة إلى عدد من المواضيع الدولية المتفرقة.

ففي سويسرا، اهتمت الصحف اليومية بمسألة حمل الأسلحة النارية في الولايات المتحدة وبنكسة قانونية أخرى تتكبدها إدارة ترامب حول الهجرة.

وتساءلت صحيفة "لوتون" عما إذا كان مقتل 17 طالبا في مدرسة في فلوريدا سيدفع الطبقة السياسية الأمريكية إلى النظر بجدية في مسألة حمل الأسلحة النارية.

وأضافت الافتتاحية أن الأمريكيين بقدر ما يتساءلون أكثر فاكثر عن علامات التحذير التي كان من الممكن ان تجنب واحدة من أسوأ عمليات القتل في المدارس، فانهم يحتجون على تقاعس الكونغرس في تقنين الحصول على الأسلحة.

وتحت عنوان "" مرسوم مكافحة الهجرة يخرق الدستور "، توقفت صحيفة "تريبيون دو جنيف" عند مرسوم مكافحة الهجرة الذي وضعته إدارة ترامب، وعرض على المحكمة العليا التي ينبغي أن تبت في شرعيته بحلول يونيو المقبل.

وأضافت الصحيفة أن محكمة الاستئناف في ريتشموند هي التي كانت وراء احالة هذه القضية بعد ان قضت بان النص الذي يستهدف ستة بلدان ذات غالبية مسلمة كان تمييزيا ضد ديانة، وانه يخالف الدستور .

من جانبها، أكدت صحيفة "فانت كاتر اور" أنه في انتظار قرارها، أذنت أعلى محكمة أمريكية بتطبيق المرسوم، الذي صدرت آخر نسخة له في سبتمبر الماضي.

واهتمت الصحف البلجيكية بالأساس بمستقبل العلاقات بين بلجيكا والمملكة المتحدة بعد خروج هذه الأخيرة من الاتحاد الأوروبي والضوء الأخضر لتوسيع مهمة حلف شمال الأطلسي في العراق والخلافات حول استراتيجية الاتحاد الأوروبي من أجل التوسع نحو بلدان البلقان الغربية.

ونشرت (ليكو) حوارا مع الوزير البريطاني المكلف بالبريكسيت، الذي دعا إلى "علاقات قوية " مع بلجيكا بعد الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، مؤكدا أن هذا الانسحاب لا يعني قطع العلاقات مع أوروبا أو بلجيكا.

من جانبها، سلطت (لاليبر بلجيك) الضوء على اجتماع الأربعاء والخميس لوزراء دفاع بلدان حلف شمال الأطلسي والذين وافقوا على مهمة موسعة للحلف في العراق.

وذكرت نقلا عن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي يانس ستولتينبيرغ قوله إن داعش فقدت 98 في المائة من الأراضي التي كانت تسيطر عليها في العراق وسوريا " لكن علينا أن نكون متأكدين من الحفاظ على هذه المكاسب ".

وفي موضوع آخر، اهتمت (لوسوار) تحت عنوان " الأوروبيون منقسمون حول خارطة طريق من أجل البلقان " بالخلافات حول استراتيجية الاتحاد الأوروبي من أجل التوسع اتجاه بلدان البلقان الغربية والتي تم تقديمها أمس الخميس بصوفيا.

وكتبت (لوسوار) أن خارطة الطريق التي تم وضعها من أجل انضمام بلدان البلقان الغربية قد لاقت مواقف متباينة بين من اعتبر أن طرح هذه الخارطة جاء في وقت سابق لأوانه في حين يرى آخرون ضرورة تسريع هذه العملية.

وفي إسبانيا تحدثت الصحف الصادرة اليوم عن إرادة الحكومة المركزية الإسبانية إعادة الاعتبار للغة الإسبانية في منطقة كتالونيا التي ظلت فيها هذه اللغة مهمشة لفائدة اللغة الكتالانية . وأكدت صحيفة (البايس ) في هذا الصدد أن الحكومة الإسبانية تخطط لوضع حد للتعليم الذي يقتصر على اللغة الكتالانية فقط بهذه المنطقة مشيرة إلى أن وزارة التربية والتعليم تدرس لهذا الغرض إمكانية استخدام الفصل 155 من الدستور الذي تم تفعيله بإقليم كتالونيا في مواجهة محاولة الاستقلال والذي سمح لمدريد بالسيطرة المباشرة على المنطقة .

وأضافت الصحيفة أن عدم قدرة وعجز دعاة الانفصال عن تشكيل الحكومة المحلية في كتالونيا يوسع من فترة تدخل الدولة الإسبانية عبر الفصل 155 من الدستور مضيفة أن وزارة التربية والتعليم تخطط لاستخدام هذا الفصل من أجل السماح للعائلات التي ترغب في اختيار اللغة الإسبانية كلغة للتعليم بدلا من الكتالانية .

ومن جهتها قالت صحيفة ( إلموندو ) إن وزارة التربية والتعليم لم تقرر بعد اللجوء إلى الفصل 155 من الدستور لأنها تشكك في الفائدة من وراء هذا الإجراء كما أنها لا تعرف حتى الآن ما إذا كانت مسؤولة عن اتخاذ مثل هذا القرار .

أما صحيفة ( لاراثون ) فاعتبرت أن المبادرة التي تروم استعادة مكانة اللغة الإسبانية كلغة للتدريس بمنطقة كتالونيا إلى جانب اللغة المحلية إنما جاءت بناء على عريضة نشرت على إحدى المنصات الإلكترونية وتم توقيعها من طرف 5000 شخص خلال يوم واحد .

واهتمت الصحف الالمانية بزيارة رئيس الوزراء التركي لبرلين وبتغيير القيادة في جنوب أفريقيا بعد استقالة الرئيس السابق جاكوب زوما.

وتوقفت صحيفة "راين تسايتونغ" عند العلاقات الالمانية التركية مشيرة الى "أنه ليس من الممكن محو كل شيء" في حالة تركيا، حيث يمكن لرئيس الوزراء بنعلي يلدريم أن يقترح بشكل ودي، الآن فتح صفحة جديدة ونسيان الماضي، حيث حدثت الكثير من الامور ، مبرزة ان "اعتقال مواطنين ألمان لأسباب سياسية واضحة يعد أحد النقاط المؤلمة".

وأضافت الصحيفة إن تركيا " لا تثبت أنها دولة دستورية "، كما يريد يلدريم جعل الألمان يعتقدون. والا لما ظل الصحافي الالماني التركي دنيز يوسيل ، قابعا في السجن من دون تهمة لمدة عام .

واعربت صحيفة "لايبتسيغر فولكس تسايتونغ" أنه من السذاجة فتح فصل جديد في العلاقات الألمانية التركية. لأن "برلين يمكن أن تقع بسرعة مرة أخرى في تأييد أردوغان. هذا العدو المفضل الآن للولايات المتحدة الأمريكية"، مضيفة ان اردوغان هدد مؤخرا واشنطن ب "صفارات عثمانية" بسبب دعمها للأكراد السوريين. وهو الان ممتن لعدد قليل من الاصدقاء الاقوياء من جانبه، وهذا هو الدور الذي تعلقه أنقرة الآن على ألمانيا.

وبخصوص استقالة رئيس جنوب افريقيا زوما، سلطت صحيفة "دي فيلت" الضوء على خلف زوما سيريل رامافوسا، مشيرة الى ان الرئيس الجديد البالغ من العمر 65 عاما "يحظى بالمصداقية بعد مسار ناجح في مجال الاعمال دون فضائح فساد".

وتابعت اليومية ان رامافوسا يرغب في إبراز قيم نيلسون مانديلا، التي شهدت جنوب افريقيا تحت قيادته روح التفاؤل التي كانت منسية تقريبا في التسعينيات، مؤكدة انه يمكن وضع الثقة في الرئيس الجديد من اجل اعادة احياء هذه الذكريات.