عرض لأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم

هسبريس - و .م .ع

في ما يلي أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم السبت ..

* المساء:

- "الهاكا" تمنع طلب الإحسان العمومي عبر الراديو. دخلت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري على خط بعض البرامج الإذاعية التي تقوم بدعوة المستمعين إلى القيام بتبرعات مادية، وهو الأمر الذي يتنافى مع المقتضيات القانونية المنظمة للإحسان العمومي، والتي تستوجب الحصول على إذن الأمين العام للحكومة. وأصدرت "الهاكا" قرارا في حق إذاعة خاصة بوقف بث البرنامج لمدة شهر وتوجيه إنذار لها.

- لجنة مركزية للبحث في اختلالات تجهيز لحوم المجازر. كشفت مصادر مطلعة أن إدارة مكتب السلامة الصحية أوفدت منذ بداية الأسبوع الجاري لجنة تفتيش مركزية إلى مختلف المصالح البيطرية للتحقيق في الاختلالات التي شابت عمليات ترقيم الأبقار على أبواب المجازر. وأوضحت المصادر ذاتها أن لجنة التفتيش تبحث ملف عمليات توزيع الأرقام التي تحملها الحيوانات كشرط أساسي من أجل توجيهها نحو المجازر، وهي العملية التي شابتها بعض الاختلالات، حيث تم اكتشاف أن عمليات الترقيم تتم في بعض الأحيان لحظات قبل إدخال الحيوانات إلى المجازر من طرف بعض الجمعيات المهنية، دون أن يتم إدخال المعطيات الخاصة بها في الحاسوب المركزي.

*أخبار اليوم:

- حصة المغرب من الذهب لم تتغير منذ عقود. احتل المغرب الرتبة ال11 عربيا وال59 عالميا ضمن قائمة الدول ذات الاحتياطي الأعلى من الذهب خلال فبراير الجاري. جاء ذلك في تقرير لمجلس الذهب العالمي، الذي يوجد مقره ببريطانيا، والذي أكد أن احتياطي المملكة يبلغ 22 طنا من الذهب الخالص، مشيرا إلى أن المغرب تراجع إلى الرتبة 11 عربيا وال59 عالميا. وتابع المجلس أن كمية المغرب لم تتغير منذ عقود، وتبلغ قيمتها الإجمالية 910 ملايين دولار.

- 115 سجينا ينتظرون في ممرات الموت. ما بين 112 و115 شخصا يقبعون في سجون المغرب بعد إدانتهم بعقوبة الإعدام، هو المعطى الذي كشفه رئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي خلال اللقاء الذي جمعه هذا الأسبوع بالسفراء الأجانب المعتمدين بالمغرب، والذين طرحوا معه موضوع استمرار العمل بهذه العقوبة في المغرب. وأبرز عبد النباوي أن المغرب أوقف تنفيذ هذه العقوبة منذ 25 سنة، مضيفا أن ما معدله 10 أحكام بالإعدام تصدر سنويا، وهو ما يعني إدانة 250 شخصا بهذه العقوبة خلال هذه الفترة.

* الصباح:

- التحقيقات تحاصر فساد المزادات العلنية. أشعلت النيابة العامة جبهة الحرب على شبكات تدور في فك تلاعبات السطو على أراضي الأجانب ومغاربة الخارج، إذ حاصرت التحقيقات المفتوحة من قبل الفرقة الوطنية للدرك أذرع مافيا متخصصة في تجييش شهود الزور واختراق مساطر المزادات العلنية. وينتظر أن تشمل التحريات النظر في أسباب تجميد أحكام صدرت منذ سنوات خلت وتضمنت أوامر قضائية بإجراء بيوعات في المزاد العلني، دون أن تتمكن مصالح التنفيذ من تنزيلها على أرض الواقع.

- انتهت فترة الآجال القانونية لملاءمة المواقع الإخبارية والجرائد مع القانون الجديد للنشر والصحافة ليلة أول أمس الخميس، بعدما منحت وزارة الاتصال والثقافة مهلة إضافية امتدت من 15 غشت الماضي إلى 15 فبراير الجاري. وأكد محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة لدى المجلس الأعلى للسلطة القضائية، في تصريح صحفي، أن تطبيق قانون الصحافة والنشر الجديد سيكون في القريب العاجل، موضحا أن "مواقع إخبارية لاءمت وضعيتها القانونية مع القانون الجديد للصحافة والنشر، ومواقع ومطبوعات دورية لم تستكمل الإجراءات القانونية، ونطالب أصحاب هذه المواقع بالإسراع في تسوية وضعيتها في أقرب الآجال، لأن القانون سيطبق".

*الأحداث المغربية:

- مروحيات وتجهيزات في مواجهة الثلوج. تجندت مصالح وزارة الداخلية وكافة القطاعات الحكومية والمصالح المعنية، من قوات مسلحة ملكية ودرك ملكي وقوات مساعدة ووقاية مدنية، لاتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة، عبر التعبئة الشاملة لجميع الوسائل اللوجيستيكية والموارد البشرية لتقديم الدعم للمواطنين والتخفيف من تداعيات موجة البرد والتساقطات الثلجية الاستثنائية، التي شهدها عدد من عمالات وأقاليم المملكة، وذلك تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، المتعلقة بتقديم المساعدات لساكنة المناطق التي عرفت انخفاضا شديدا لدرجات الحرارة وتساقطات ثلجية كثيفة وفك العزلة عنها.

* بيان اليوم:

- أكد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أن الحكومة مجندة لدعم ترشيح المغرب لاحتضان كأس العالم 2026، وأنها ستفي بجميع الالتزامات الضرورية للفوز بهذا الترشيح. وأبرز السيد العثماني، في كلمة خلال افتتاح المجلس الحكومي، أن الحكومة تدعم البرنامج الغني الذي أعدته اللجنة المكلفة بملف ترشيح المغرب، مشددا على أنها ستتفاعل معه إيجابيا بتقديم الاقتراحات والملاحظات الضرورية. وقال إن "القطاعات الحكومية المعنية والجامعات الرياضية ستكون في الصورة ولدينا أمل كبير في أن ننجح".

- تمكنت فرقة الشرطة القضائية بمدينة تمارة، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء الأربعاء، من تفكيك شبكة إجرامية تنشط في مجال سرقة السيارات والتزوير واستعماله. وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن المشتبه فيه الرئيسي، وهو من ذوي السوابق القضائية، تم توقيفه على متن سيارة تحمل لوائح ترقيم مزورة، والتي تم العثور داخلها على إيصالات لتحويل ملكية السيارات في اسم الغير، وإكسسوارات ومفاتيح خاصة بسيارات من أنواع مختلفة، كما أسفرت عملية التفتيش المنجزة بمرآب العمارة التي يقطن بها على حجز سيارة أخرى تحمل صفائح مزورة وكانت موضوع بلاغ بالسرقة.

* رسالة الأمة:

- لتشجيعها والرفع من تنافسيتها .. المصادقة على قوانين جديدة تسمح بإحداث المقاولات إلكترونيا. صادق مجلس الحكومة على مشروع قانون يهم إحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها. ويروم هذا المشروع، الذي تقدم به وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، تبسيط المساطر وتقليص الآجال المتعلقة بمختلف مراحل إحداث المقاولات بغية تنمية الاستثمارات الوطنية والأجنبية وتشجيعها وإنعاشها وخلق فرص الشغل وتحسين مناخ الأعمال.

- قال وزير العدل، محمد أوجار، إن المغرب والسينغال يأملان في إعطاء دفعة جديدة للتعاون بين البلدين في مجال العدالة. وأوضح أوجار، في تصريح للصحافة، عقب مباحثات أجراها مع وزير العدل السينغالي، إسماعيلا ماديور فال، أن السنغال ترغب في الاستفادة من التجربة المغربية في مجال العدل، مشيرا إلى أن المملكة قد أطلقت إصلاحات عميقة في مجال تدبير العدالة، خصوصا ضمان استقلال السلطة القضائية مع خروج النيابة العامة من وصاية السلطة التنفيذية.

* الاتحاد الاشتراكي:

- دعا النائب الأوروبي، إيلان كيوكيوك، في مقال نشرته جريدة البرلمان "دو بارلييمنت ماغازين"، الاتحاد الأوروبي إلى عدم تقويض شراكته الاستراتيجية مع المغرب. وحذر كيوكيوك، وهو عضو لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي، ونائب رئيس حزب تحالف الديمقراطيين والليبراليين من أجل أوروبا، من أن النزاع حول الصحراء، الذي يتم تدبيره من طرف الأمم المتحدة "لا يجب توظيفه لعرقلة علاقات الاتحاد الأوروبي مع المغرب، الشريك الاستراتيجي الأورو متوسطي منذ مدة طويلة، والذي يتمتع بوضع متقدم في إطار سياسة الجوار الأوروبي".

- سجل حجم تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر بالمغرب ارتفاعا بنسبة 25 في المئة ليبلغ 1.88 مليار درهم عند متم شهر يناير 2018، مقابل 1.5 مليار درهم قبل سنة، وفقا للمعطيات الصادرة عن مكتب الصرف. وعزا المكتب، في مذكرته حول المؤشرات الأولية للمبادلات الخارجية بالنسبة لشهر يناير 2018، هذا التطور إلى ارتفاع العائدات ب1.09 مليار درهم، بزيادة أهم من النفقات (زائد 706 مليون درهم).

* العلم:

- الاتحاد الأوروبي يزلزل اللوبي الانفصالي ويعبد الطريق نحو تجديد اتفاقية الصيد البحري. منحت دول الاتحاد الأوروبي الضوء الأخضر للمفوضية الأوروبية للشروع في مفاوضات مع المغرب تفضي إلى تجديد اتفاقية الصيد البحري التي تنتهي منتصف يوليوز المقبل. وفشلت مناورات اللوبي الانفصالي في ثني لجنة الممثلين الدائمين للاتحاد الأوروبي، التي تضم سفراء الدول الأعضاء، عن اتخاذ قرار بالسماح للمفوضية الأوروبية بفتح باب التفاوض مع الرباط بشأن بروتوكول جديد لاتفاق الشراكة في مجال الصيد البحري بين الطرفين.

- أفاد اتحاد الغرف بإيطاليا بأن المغاربة يوجدون في مقدمة المهاجرين الأكثر تأسيسا للمقاولات الأجنبية الخاصة في هذا البلد. وأوضح الاتحاد، في تقريره السنوي برسم 2017، أن عدد المقاولات الخاصة التي أسسها المهاجرون المغاربة في إيطاليا بلغ إلى غاية متم السنة الماضية ما مجموعه 68 ألفا و259 مقاولة، مضيفا أن عدد المغاربة الذين أسسوا مقاولات خاصة بهم سجل ارتفاعا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة.

* لوماتان:

- ترأس وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، يوم الخميس بالرباط، اجتماعا خصص لتتبع تنفيذ المشاريع المعتمدة في إطار برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية والترابية بالوسط القروي (2017-2023). وشكل هذا الاجتماع، الذي حضره أعضاء الحكومة المعنيون والولاة ورؤساء جهات المملكة الـ12، مناسبة للوقوف على سير المشاريع المبرمجة في إطار هذا البرنامج، والتي تهم، بالأساس، العالم القروي. وبهذه المناسبة، ذكر السيد لفتيت بأن هذا البرنامج، الذي رصدت له ميزانية إجمالية قدرها 50 مليار درهم، يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية لسكان المناطق القروية والجبلية من خلال التكفل باحتياجاتهم ذات الأولوية في مجال البنى التحتية الأساسية والمرافق الاجتماعية للقرب.

- بلغ عدد القضايا الرائجة بالغرفتين الابتدائية والاستئنافية لجرائم أموال بالدائرة الاستئنافية بالرباط ما مجموعه 105 ملفا حكم منها 57 ملفا بنسبة إنجاز بلغت 28ر54 بالمئة .وأوضح الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، حسن الداكي، خلال الافتتاح الرسمي للسنة القضائية الجديدة، أن عدد الشكايات المسجلة برسم السنة المنصرمة بلغ 61 شكاية أنجز منها 73ر55 بالمئة.

* لوبينيون:

- أكد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، السيد محمد الصقلي الحسيني، أن نسبة الولوج إلى العدالة الإدارية ارتفعت بنحو 40 في المئة ما بين سنتي 2012 و2017، مضيفا أن العام الماضي عرف تسجيل 7900 قضية مقابل 7615 قضية سنة قبل ذلك، مما انعكس على الرائج الذي وصل إلى 11189 قضية. وأوضح السيد الحسيني، في كلمة بمناسبة افتتاح السنة القضائية 2018، أن هذا الإقبال الملحوظ على المرفق القضائي اقترن بتحقق البت في 7978 قضية، أي بنسبة بت لامست 98ر100 في المئة من المسجل ونسبة 30ر71 في المئة من الرائج، مع انخفاض المعدل العمري للقضايا المحتسب بالأيام من 150 يوما المسجلة سنة 2016، إلى 108 يوما برسم سنة 2017، وفق آليات تدبير الوقت القضائي المعتمدة لقياس الأداء القضائي.

- تم تصنيف ميزانية المغرب في المرتبة الثانية في قائمة البلدان الأكثر شفافية في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط (بعد الأردن) من قبل التحقيق حول الميزانية المفتوحة لسنة 2017، الذي أجرته المنظمة الدولية للشراكة المالية. وحقق المغرب تطورا كبيرا حيث انتقل من المرتبة 74 من أصل 102 بلدا سنة 2015 إلى المرتبة 58 من أصل 115 بلدا شملتها هذه الدراسة برسم سنة 2017.

* ليبيراسيون:

- الاشتراكات في الهاتف المتنقل والإنترنت تحقق نتائج جيدة، وفقا للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، التي أشارت في إحصائياتها الأخيرة، إلى أن حظيرة الإنترنت (الثابت والمتنقل) بلغت، مع نهاية سنة 2017، 22,2 مليون مشترك بنمو سنوي يقدر بـ30,1 بالمئة ونسبة نفاذ تبلغ 63,67 بالمئة. وبخصوص الإنترنت المتنقل، بلغ عدد المشتركين 20,83 مليون مشترك بنمو سنوي يقدر بـ31,69 بالمئة (ما يقرب من 5 ملايين اشتراك).

* البيان:

- الصيد البحري: الفاعلون في مجال الصيد البحري بالأقاليم الجنوبية ينتظرون 27 فبراير الجاري بفارغ الصبر. وهو التاريخ الذي ستصدر فيه محكمة العدل الأوروبية حكمها بشأن اتفاق الصيد البحري الذي يربط المغرب بالاتحاد الأوروبي، وبالتالي وضع حد لمسلسل من التوتر.

- قال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، إن عدد الأسئلة الشفهية التي أجابت عنها الحكومة خلال الجلسات الأسبوعية برسم الدورة الخريفية، بلغت 648 سؤالا، ينضاف إليها 77 سؤالا شفويا أجاب عنه رئيس الحكومة في إطار الجلسات الشهرية. وأوضح السيد الخلفي، أنه في ما يخص الأسئلة الكتابية، أجابت الحكومة عن 1130 سؤالا، من أصل 2227 سؤالا، بنسبة 50.6 في المئة، مبرزا أن هذه النسبة بلغت 59 في المئة في مجلس المستشارين.