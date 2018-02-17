عرض لأبرز اهتمامات اليوم ضمن الصحف الأوروبيّة

هسبريس - و .م .ع

اهتمت الصحف الصادرة اليوم السبت بأوروبا الغربية باتهام شبكة التواصل الاجتماعي (فايسبوك) بجمع معطيات مستعملي الأنترنيت بشكل غير قانوني، و بدراسة نشرت في فرنسا تحذر من تأثير الأغذية المعدلة على الصحة، وكذا بموضوع استعمال اللغة الإسبانية كلغة للتدريس بالمدارس في منطقة كتالونيا.

ففي بلجيكا، اهتمت الصحف باتهام شبكة التواصل الاجتماعي (فايسبوك) بجمع معطيات مستعملي الأنترنيت بشكل غير قانوني، حيث سلطت (لوسوار) تحت عنوان " فايسبوك : القضاء يحمي معطيات البلجيكيين " الضوء على حكم المحكمة الابتدائية ببروكسل التي أدانت أمس الجمعة شبكة التواصل الاجتماعي " بشكل صارم " بحجة عدم احترام التشريعات البلجيكية المتعلق بحماية المعطيات والاستغلال الغير قانوني للمعلومات حول مستعملي الأنترنيت البلجيكيين.

وكتبت جريدة (ليكو) أن الحرب ستتواصل أمام محكمالاستئناف، مشيرة إلى أن لجنة الحياة الخاصة كسبت المعركة الأولى أمام فايسبوك في مجال جمع المعلومات المتعلقة بمستعملي الأنترنيت.

من جانبها، ذكرت (لاليبر بلجيك) أن كاتب الدولة البلجيكي المكلف بحماية الحياة الخاصة فيليب دو بيكر أشاد بحكم المحكمة واعتبره " لحظة حاسمة في مجال حماية الحياة الخاصة لجميع مستعملي الأنترنيت " مشددا على أن " تتبع شخص دون الحصول على موافقته أمر غير مقبول ". وأعرب عن أسفه للجوء فايس بوك إلى استئناف الحكم.

أما في فرنسا فركزت صحف اهتمامها على دراسة نشرت في البلاد، تحذر من تأثير الأغذية المعدلة على الصحة.

و في هذا الصدد كتبت صحيفة (ليبراسيون) أن توحيد المعايير الغذائية، أدى إلى إدخال عدد كبير من المواد الإضافية على الوجبات المعدة للبيع ، مشيرة إلى أن تاثير هذه المواد على المدى البعيد لا تزال غير معروفة. وأضافت الصحيفة أن إدخال هذه المواد تزامن مع ارتفاع حالات الإصابة بالسرطان.

من جهتها ، قالت صحيفة (لوموند) أن المنتوجات المعدلة اكتسحت مؤخرا الأسواق، مشيرة إلى أن أطباق الفرنسيين أضحت تشتمل أكثر فاكثر على هذه المواد. واشارت الصحيفة الى ان هذه المواد الضارة تمثل ما بين 25 و50 في المائة من اغذيتنا بشكل عام.

من جانبها، عادت الصحف للحديث عن موضوع استعمال اللغة الإسبانية كلغة للتدريس بالمدارس في منطقة كتالونيا . وكتبت صحيفة ( البايس )، في هذا الصدد ، أن إينييغو مينديز دي فيغو وزير التربية والتعليم الناطق الرسمي باسم الحكومة المركزية الإسبانية أكد أن الحكومة ستقوم بتفعيل قرار المحكمة الدستورية الذي يمنع الاستعمال الأحادي للغة الكتالانية في مدارس الجهة .

وأضافت الصحيفة أن الحكومة الإسبانية وعدت بضمان استخدام اللغة الإسبانية بنسبة 25 في المائة في العملية التعليمية بمختلف المدارس بإقليم كتالونيا دون تغيير النظام التعليمي أو النموذج اللغوي في المنطقة .

وحول نفس الموضوع قالت صحيفة ( إلموندو ) إن الوزير الإسباني في التربية والتعليم دخل في سباق ضد الساعة من أجل إيجاد الوسائل والآليات لتفعيل قرار منع استعمال اللغة الكتالانية كلغة وحيدة للتدريس بالإقليم وبالتالي تحقيق رغبة آباء وأولياء التلاميذ الذين يريدون أن تكون اللغة الإسبانية هي لغة تدريس أبنائهم في المدارس بالمنطقة .

وحسب الصحيفة فإن الحكومة تسعى إلى استغلال الهامش الذي يتيحه الفصل 155 من الدستور الذي تم تطبيقه في منطقة كتالونيا والذي يسمح لها بمراقبة وتدبير شؤون الجهة إلى حين تشكيل الحكومة المحلية للإقليم من أجل فرض احترام قرارات العدالة الإسبانية التي تضمن حرية اختيار لغة التدريس .

ومن جهتها كتبت صحيفة ( أ بي سي ) في مقال تحت عنوان " الحكومة تدافع عن اللغة الإسبانية لكنها لحد الآن لا تعرف كيف يتم ذلك " أن الحكومة المركزية الإسبانية أكدت التزامها بالتدخل من أجل ضمان حضور اللغة الإسبانية في النظام التعليمي والتربوي بمنطقة كتالونيا لكنها لم تعتمد بعد السبل التي ستسلكها من أجل تحقيق هذا الهدف .

و في إيطاليا، أولت الصحف اهتمامها لتظاهر آلاف الأشخاص ضد عنصرية اليمين المتطرف في إيطاليا و التخوف الأحزاب السياسية من العودة لصناديق الاقتراع في حال الفشل في تشكيل أغلبية برلمانية بعد الانتخابات المقبلة .

و كتبت صحيفة (لاريبو بليكا) أن آلاف المتظاهرين تجمعوا أمس الجمعة، في وسط مدينة بولونيا (شمال البلاد) احتجاجا على عنصرية اليمين، مضيفة أن هذه المظاهرات خلفت إصابة سبعة أشخاص بجروح ، من بينهم رجل شرطة.

و أشارت إلى أن التوتر بلغ ذروته مساء أمس ، حيث اندلعت اشتباكات بين المتظاهرين وعناصر الشرطة التي استخدمت خراطيم المياه والغازات المسيل للدموع لتفريق المحتاجين ، مما أدى إلى إصابة البعضهم منهم بجروح و نقلهم للمستشفى .

وسجلت أن صحفيا بيومية "كوريير دي بولونيا" أصيب هو الآخر عندما كان يصور مظاهرة معظم المشاركين فيها شباب و طلبة جامعيين.

و اعتبرت اليومية أنه من "المخجل أن تقوم الشرطة بقمع المناهضين للفاشية باستعمال العنف، وتسمح بدل من ذلك لتفشي كراهية الأجانب وللنازيين و الفاشيين الجدد بالتعبير عن آرائهم" .

و كتبت صحيفة (لاستامبا ) أن بعض المحتجين حاملوا خلال هذه التظاهرة لافتة كتب عليها "المجلس البلدي للفاشيين". و شارك في الاحتجاجات متظاهرون من مراكز اجتماعية.

و حسب اليومية فإن الوضع عاد إلى طبيعته بعد هذه المظاهرات غير المصرح بها و التي استعمل فيها المحتجون الزجاجات الحارقة والحجارة .

من جانبها، تطرقت صحيفة (كوريري ديلا سيرا) إلى المخاوف التي تساور قيادي الأحزاب السياسية في إيطاليا من إمكانية العودة إلى التصويت مرة أخرى في حال الفشل في تشكيل أغلبية برلمانية .

واعتبرت اليومية أن فرضية العودة إلى صناديق الاقتراع ستعزز أكثر حظوظ سيلفيو برلسكوني زعيم تحالف يمين الوسط في تولي السلطة من جديد . في البرتغال، اهتمت الصحف بمواضيع مختلفة من ضمنها قضية كوسوفو التي تقسم الاتحاد الأوروبي ومحاكمة الشابة الفلسطينية عهد التميمي .

وفي مقال بعنوان "بعد عشر سنوات كوسوفو لازالت تقسم أوروبا" ، كتبت صحيفة (دياريو دي نوتيسيا)، أنه بعد مرور عشر سنوات على التصريح الأحادي الجانب الخاص باستقلال كوسوف، يظل موقف الاتحاد الأوروبي يفتقد للإجماع حول هذه القضية . مع احتمال التوسع المستقبلي في غرب البلقان، لاسيما صربيا، حيث عاد النقاش بقوة إلى الواجهة حول هذا الموضوع خلال هذه الأيام.

وذكرت اليومية أن حقيقة التوسع المقبل جاري مناقشته واحتمال انضمام صربيا إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2025 قاد وزير الخارجية الألماني إلى الإعلان هذا الأسبوع أن الاعتراف بكوسوفو شرط لصربيا للانضمام إلى الاتحاد. وأضافت أن الرئيس الصربي رفض هذه الفكرة، مشيرا الى أن حرب كوسوفو التي دامت 18 سنة أدت إلى مقتل 13 ألف شخص.

وذكرت صحيفة (بوبليكو) أن يوم الجمعة حمل أنباء جيدة و سيئة لكوسوف في ما يخص انضمامها للاتحاد الأوروبي من جهة. و إبرام بريشتينا اتفاق مع مونتينغرو حول الاتفاقية الموقعة في 2015 المتعلقة ترسيم الحدود بين البلدين ، مذكرة أنه شرط مطلوب من بروكسيل من اجل الانضمام مستقبلا للاتحاد.

من جهة أخرى ، كتبت صحيفة (نوتيسيا) أن عهد التميمي الوجه المعروف جيدا من قبل السلطات الإسرائيلية من خلال مواجهة وتحدي هذه الشابة الفلسطينية للجنود منذ سنوات في قريتها الصغيرة، مضيفة أنه تم توقيفها في شهر دجنبر الماضي و سيتم محاكمتها في جلسة مغلقة لن يتتبع أطوارها المجتمع الدولي .