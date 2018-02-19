عرض لأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم

هسبريس - و .م .ع

في ما يلي أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم الإثنين..

* أخبار اليوم:

- على غرار السنة الماضية، تواصل واردات المملكة ارتفاعها خلال شهر يناير الماضي، لتبلغ مستويات قياسية بسبب فاتورة المواد الغذائية والمواد الطاقية، مقارنة بحجم صادرات في مستويات شبه مستقرة، ما يعمق عجز الميزان التجاري مع بداية السنة. وكشفت بيانات مكتب الصرف أن المبادلات الخارجية للمغرب تميزت بتفاقم العجز في الميزان التجاري بنسبة 4.1 في المئة، متم يناير 2018.

- قال مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، إن حقوق الإنسان بالمغرب "ليست مثالية" وهو الوصف الذي ينطبق على كل بلدان العالم، إلا أن المملكة "قطعت أشواطا في الالتزام باتفاقيات حقوق الإنسان، فهي عندنا متقدمة مقارنة بدول الجوار الجنوبي، لكنها ليست في مستوى حقوق الإنسان في الجوار الشمالي". جاء ذلك في كلمة خلال استضافته أول أمس السبت، في لقاء مفتوح من طرف المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمعرض الدولي للنشر والكتاب.

* المساء:

- كشف مصدر مطلع أن مباراة للمرشدين السياحيين نظمتها وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، ورطت الوزارة في فضيحة، بعد أن تسربت وثائق تشير إلى مرشحين من ذوي السوابق العدلية وأساتذة بالتعليم ومستخدمين بمطاعم تقدموا لمباراة المرشدين غير المرخصين، التي نظمتها وزارة السياحة بالرباط، رغم أن هذه المباراة مخصصة للمرشدين السياحيين المتوفرين على كفاءات ميدانية.

- 4500 كيس من الدم تستنفر وزارة الصحة. ذكر مصدر مطلع أن وزارة الصحة ستعطي اليوم انطلاقة حملة كبيرة للتبرع بالدم، بعد الخصاص الكبير الذي سجلته مراكز تحاقن الدم بمختلف مدن المملكة. وتهدف هذه الحملة، التي ستتواصل إلى غاية 25 مارس المقبل، إلى تحقيق مخزون احتياطي من الدم يغطي على الأقل 7 أيام من الحاجيات، بما يعني جمع 4500 كيس من الدم، وتهم مراكز تحاقن الدم بكل من الرباط والدار البيضاء ومراكش وفاس وطنجة.

* الصباح:

- شركات نافذين تستبيح الضرائب. تجري مصالح إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة تحقيقا في تلاعبات تضمنتها سجلات شركات تملكها شخصيات معروفة وتنشط في مجال استيراد "السيراميك" الأوروبي، وذلك بعدما رصد افتحاص روتيني مؤشرات واضحة عن وجود عمليات غش ضريبي كلفت خزينة الدولة زهاء 40 مليارا على امتداد 12 سنة.

- صفقة أنسولين تورط صيادلة ومنتخبين. فضحت دورة مجلس جماعة الهراويين، التابعة لتراب إقليم مديونة، اختفاء 15 مليونا، بذريعة أنها ميزانية مرصودة لدعم مرضى السكري، في حين تأكد أن مخزن الدواء بالبلدية لم يتوصل بأي علبة، رغم أن الصفقة تمت في يونيو الماضي. وكشفت مصادر أن الصفقة تورط صيادلة شاركوا الرئيس في فبركتها وإمداده بعروض أسعار وفواتير لتمرير ميزانية دعم يوجه إلى عدد كبير من أسر الأحياء الهامشية التي تشكل أغلب تراب الجماعة.

* العلم:

- يتساءل مغاربة هولندا هل فعلا ما أقدم عليه أخيرا مجلس النواب، في جلسة عمومية، من خلال المصادقة بالإجماع على بروتوكول بين المملكة المغربية ومملكة الأراضي المنخفضة، سيمكن من إيقاف عملية مراقبة وتتبع ممتلكات أفراد الجالية المغربية بهولندا، الموجودة ببلدهم الأصل. وأكدت مصادر أن الحكومة المغربية لم يصدر عنها أي موقف حازم لمواجهة خرق الاتفاقية الثنائية مع هولندا بخصوص الضمان الاجتماعي، واكتفت بتصريحات عامة لتهدئة الفئات المستهدفة مما جعل الحكومة الهولندية تدخل مباشرة في تطبيق سياستها، وشرعت في تخفيض تعويضات الأرامل والأطفال بنسبة 40 في المئة.

- حل المغرب في الرتبة 11 ضمن 98 دولة من حيث احتياطي الذهب، حسب تقرير لمجلس الذهب العالمي الذي نشر في بداية فبراير الجاري. واحتلت السعودية المرتبة الأولى متبوعة بلبنان، وحصل المغرب على هذه الرتبة بتوفره على 22 طنا من احتياطي الذهب، بعد كل من الأردن ب 43.5 طنا وقطر 29.7 طنا، وسوريا 25.8 طنا.

* الأحداث المغربية:

- إغلاق أكبر مطرح للنفايات بالمغرب.. فقد قرر مجلس مدينة الدار البيضاء إغلاق أكبر مطرح للنفايات بالمغرب، الواقع بمنطقة مديونة، بحلول نهاية شهر أبريل المقبل. قرار الإغلاق نهائي، بالنظر إلى الأثر البيئي الكارثي للمطرح، وسيتم فتح مطرح آخر جديد بجواره.

- أخنوش يعلن عن مشروع مجتمعي .. فبعدما انتهى حزب التجمع الوطني للأحرار من مرحلة إعادة ترتيب البيت الداخلي وتنظيم المؤتمرات الجهوية، كان رئيس الحزب عزيز أخنوش، أول أمس السبت، على موعد مع أطر الحزب في التنظيمات الموازية، حيث أكد في كلمة له بالمناسبة على أن حزبه بصدد صياغة مشروع مجتمعي متكامل.

* رسالة الأمة:

- بعد احتجاج أطباء القطاع العام ضد "تدني أجورهم وتعويضاتهم" والمطالبة ب"توفير شروط عمل تحفظ كرامتهم"، خرج أول أمس السبت العشرات من الممرضين في مسيرة احتجاجية، انطلاقا من "باب الأحد" في اتجاه مقر البرلمان، وذلك من أجل التنديد بظروف العمل "المزرية" التي يشتغلون فيها، والمطالبة بتحسن وضعيتهم المادية. ورفع المحتجون الذين قدموا من مختف مدن المملكة، شعارات تطالب فيها الحكومة، وخاصة وزارة الصحة بمراجعة القانون المنظم لمهنة التمريض، وإخراج "المصنف العام للأعمال المهنية"، وإحداث "الهيئة الوطنية للممرضين وتقنيي الصحة".

- محمد الوافي، عضو الأمانة العامة للاتحاد المغربي للشغل، يقول إن قيادة الاتحاد ومناضليه سيستمرون في التصدي للمقاربة الحكومية الانفرادية المجسدة في تغييبها للمقاربة التشاركية عند إعداد ما أسمته بمشروع القانون التنظيمي للإضراب. ودعا الوافي الحكومة على اعتماد مقاربتها واحترام المعايير الدولية والتقيد بالتوجيهات المالية التي جاءت في الخطاب السامي بمناسبة افتتاح البرلمان سنة 2016، والتي أكدت على التوافق في بلورة القانون التنظيمي للإضراب خلافا لما قامت به الحكومة بانفرادها وعدم تمكين النقابات من مسودته إلا بعد شهور من وضعه بالبرلمان.

* بيان اليوم:

- قال يوسف العمراني، المكلف بمهمة بالديوان الملكي، أمس الأحد بميونيخ، إن الأمن البشري ظل على الدوام في صلب انشغالات المملكة تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حيث يحتل العنصر البشري مكانة أساسية في جميع استراتيجيات التنمية التي تم تنفيذها. وقال السيد العمراني، الذي كان يتحدث خلال مائدة مستديرة في إطار مؤتمر ميونيخ للأمن (16-18 فبراير) برئاسة ديفيد ميليباند، كاتب الدولة البريطاني للشؤون الخارجية وشؤون الكمنولث سابقا، بحضور على الخصوص رئيس رواندا، بول كاغامي، وعدد من كبار المسؤولين في المنظمات الدولية المعنية بقضايا التنمية البشرية والأمن، إن "المغرب جعل بشكل مبكر من مكافحة الهشاشة والفقر أولوية من خلال إطلاق جلالة الملك محمد السادس في أوائل 2005، المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي تهدف إلى تأمين شروط حياة كريمة لجميع الفئات الاجتماعية".

- صادقت اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية بالإجماع على مشاريع وثائق المؤتمر الوطني العاشر للحزب المزمع انعقاده من 11 إلى 13 مايو المقبل. وأكد نبيل بنعبد الله، الأمين العام للحزب، في كلمة خلال افتتاح الدورة العاشرة والأخيرة للجنة المركزية للحزب قبيل المؤتمر الوطني، على أهمية تكثيف الجهود من أجل إنجاح محطة المؤتمر العاشر. كما شدد السيد بنعبد الله على ضرورة تجاوز الصراعات الهامشية والخلافات بين مكونات الأغلبية الحكومية لأنها لا تفيد في شيء، مؤكدا انخراط التقدم والاشتراكية في دينامية الإصلاح، وداعيا إلى نفس ديمقراطي جديد.

* الاتحاد الاشتراكي:

- سلط سفير المغرب بفرنسا، شكيب بنموسى، الضوء على دينامية السياسة الافريقية للمغرب، مؤكدا أن السياسة "النشطة جدا" التي تنهجها المملكة تجاه إفريقيا، ترجمت خلال السنوات الأخيرة بزيارات متعددة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس للقارة، وبالتوقيع على عدد كبير من الاتفاقيات مع البلدان الافريقية. وأوضح بنموسى، في حديث نشره الموقع الإخباري (لاديبيش .إف.إر)، أن هذه الدينامية مكنت من تطوير تعاون متعدد الأبعاد (جنوب- جنوب)، وارتفاع في حجم الاستثمارات المباشرة للمغرب بإفريقيا، ليصبح بذلك ثاني مستثمر إفريقي بالقارة، والأول بإفريقيا الغربية.

- الموت يتهدد مرضى ابن سينا بسبب جهاز طبي يخطئ تشخيص الأمراض. كشفت طبيبة اختصاصية في طب الأشعة أنه بقلب مستعجلات المستشفى الجامعي ابن سينا بالرباط تجري الاستعانة بجهاز للفحص بالصدى (إيكوغرافي) وهو في وضعية معتلة، مما يتسبب في تشخيصات خاطئة للمرضى. وكشفت الطبيبة أن هذا الجهاز لا يظهر، لقدمه، سوى الطبقات العليا للجسم، ويتعذر عليه تحديد تفاصيل الأعضاء الداخلية، كما أنه لا يستطيع فحص الشرايين والأوردة والبحث عن انسداد بها كما ينبغي، مما قد يتسبب في وفيات بالجلطة الرئوية.

* لوماتان:

- بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس رسائل تعازي ومواساة إلى أسر ضحايا حادث الاصطدام المفجع الذي وقع يوم السبت بين قطار لنقل البضائع وسيارة لنقل المستخدمين بطنجة، وقرر جلالته التكفل شخصيا بلوازم دفن الضحايا، ومآتم عزائهم، وبتكاليف علاج المصابين.

- المغرب يسير بحزم نحو تحقيق أهدافه الطاقية. الوكالة المغربية للطاقات المتجددة (مازن) تطلق برنامجا جديدا "فوتوفولتايكا": نور بي في 2. وسيكون هذا المشروع، الذي ستصل قدرته الإنتاجية إلى 800 ميغاواط، جاهزا سنة 2020. وقد تم تحديد موقعين بكل من العيون وبوجدور، على أن تليهما أربعة مواقع أخرى.

* أوجوردوي لوماروك:

- حصل رواق المغرب على الجائزة الأولى في التواصل والتنشيط والتصميم الهندسي، التي يمنحها منظمو المعرض الدولي للسياحة والأسفار، الذي يلتئم حاليا بالعاصمة التشيكية براغ. وأكد منظمو المعرض أن حصول رواق المغرب على جائزة التواصل والتنشيط والتصميم الهندسي، جاء عن "جدارة واستحقاق، لتميزه بآليات التواصل مع ضيوف المعرض ومهنيي قطاع السياحة، وتصميمه الهندسي الفريد الذي يعكس أصالة التراث المعماري المغربي، وإبداع وسائل تنشيط جلبت اهتمام الزوار ومنحت فكرة شاملة عن المؤهلات السياحية والروافد الثقافية المتنوعة للمملكة".

- من المقرر أن يتم اليوم توقيع ميثاق الأغلبية الحكومية. وتؤكد المستجدات الرئيسية للميثاق الجديد على التنسيق بين مختلف فرق الأغلبية بمجلسي البرلمان. وللقيام بذلك، سيتم إحداث منصب جديد يتمثل في منسق الأغلبية، الذي سيسهر على وضع الأولويات التشريعية.

* ليكونوميست:

- الوكالة المغربية للطاقات المتجددة تعتزم، برسم سنة 2018، تسريع تنفيذ الاستراتيجية الطاقية، وإطلاق سلسلة من المشاريع، إضافة إلى دعم الكفاءات وتحقيق الاندماج المجلي. وبهذا، سنتمكن ليس فقط من تحقيق 42 في المئة من القدرات في مجال الطاقات المتجددة وإنما تجاوزها.

- واجب التمبر، والتصريح الإلكتروني بالضريبة على الدخل بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، والمساهمة الإبرائية للأشخاص الأجانب المقيمين بالمغرب... مقتضيات نص عليها قانون المالية 2018، لكنها تطرح العديد من المشاكل في تطبيقها. وهي وضعية أثارت انتقادات حادة. وسيتم تمديد أجل التصريح الإلكتروني بالنسبة للأشخاص الطبيعيين إلى غاية 30 يونيو. وتعمل المديرية العامة للضرائب ووزارة الداخلية على إلغاء التمبر الورقي، الخاص بجواز السفر، وتعويضه بتمبر إلكتروني. وفي هذا الصدد، أكد عمر فرج، المدير العام للضرائب أن "التمبر الورقي يشكل عائقا في مسلسل رقمنة الادارة. وبإزالة باقي الفئات الأخرى من الطوابع، سنسهل على المؤسسات العمومية عملية رقمنة جميع معاملاتها".

* لوبينيون:

- أكد عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، أن السنة الأولى من تطبيق الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية برسم سنة 2017 عرفت تسجيل نتائج إيجابية تجلت في انخفاض عدد الحوادث المميتة بنسبة 47ر2 في المئة وعدد القتلى بنسبة 62ر2 في المئة. وأوضح الوزير، في كلمة بمناسبة افتتاح الندوة الدولية حول "التربية على الوقاية والسلامة الطرقية: مقاربات وتجارب"، أن هذه الاستراتيجية، التي تغطي العقد الممتد من 2017 إلى 2026، تهدف إلى تقليص عدد الوفيات بنسبة 25 في المئة في أفق سنة 2021 على ألا يتجاوز عدد الوفيات الناجمة عن حوادث السير الجسمانية 2800 قتيل في أفق تحقيق الهدف الرئيسي لهذه الاستراتيجية المتمثل في تخفيض عدد الوفيات بنسبة 50 في المئة سنة 2026.

- أفاد بنك المغرب، في نشرته الخاصة بالمؤشرات الأسبوعية، بأن الدرهم ظل شبه مستقر مقابل الأورو والدولار خلال الأسبوع الممتد من 8 إلى 14 فبراير 2018. وأشار البنك المركزي إلى أنه قام، خلال هذه الفترة، بعمليتي بيع للعملات بمبلغ إجمالي قدره 45 مليون دولار، بمتوسط سعر صرف بقيمة 9,2189 درهم للدولار.

* ليبيراسيون:

- شكل تعزيز التعاون البرلماني محور مباحثات أجراها رئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي، مع رئيس البرلمان البرتغالي السيد إدواردو فيرو رودريغيز. ودعا السيد المالكي، في لقاء صحفي عقب هذه المباحثات، إلى تعزيز التعاون البرلماني، في أفق إبرام اتفاقية للتعاون الثنائي تشكل إطارا للتشاور والحوار ولتعزيز تبادل التجارب والخبرات بين البرلمانيين من البلدين، مشددا على أهمية دور الثقافة في تعزيز التعاون، بالنظر إلى العلاقات التاريخية العريقة القائمة بين البلدين.

- مع قرب صدور قرار محكمة العدل الأوروبية، في 27 فبراير الجاري، حول صحة اتفاق الصيد البحري الموقع بين المغرب والاتحاد الأوروبي، نظم الاتحاد العام لمقاولات المغرب - جهات الجنوب، بتعاون مع فيدرالية الصيد البحري وتربية الأحياء المائية، والكونفدرالية الإسبانية للصيد البحري، وجمعية صناعات منتجات الصيد البحري بأكادير، اجتماعا للجنة المشتركة المغربية الأوروبية لمهنيي الصيد البحري. ويروم هذا اللقاء التأكيد على أن التطوير الشامل لهذا القطاع سيكون بالأساس في صالح الساكنة المحلية.

* البيان:

- عبر ممثلو هيئات سياسية ومنظمات نقابية وفعاليات المجتمع المدني بإقليم جرادة عن "ارتياحهم الكبير" للتفاعل الإيجابي للسلطات العمومية (إدارة ترابية وقطاعات حكومية) مع الملف المطلبي لساكنة الإقليم. جاء ذلك في بلاغ صدر على إثر اللقاء التواصلي الذي عقدته السلطات الإقليمية والولائية مع ممثلي الهيئات السياسية والمنظمات النقابية وفعاليات المجتمع المدني ،مؤخرا بمقر عمالة جرادة، والذي تم خلاله الإطلاع على العديد من التدابير التي تم اتخاذها للإستجابة لانتظارات وتطلعات الساكنة المحلية.

- ترأس وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، اجتماعا بالرباط خصص لتتبع تنفيذ المشاريع المعتمدة في إطار برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية والترابية بالوسط القروي (2017-2023). وشكل هذا الاجتماع، الذي حضره أعضاء الحكومة المعنيون والولاة ورؤساء جهات المملكة الـ12، مناسبة للوقوف على سير المشاريع المبرمجة في إطار هذا البرنامج، والتي تهم، بالأساس، العالم القروي. وجاء هذا البرنامج، الذي رصدت له ميزانية إجمالية قدرها 50 مليار درهم، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية الواردة في خطاب العرش لعام 2015 المتعلقة بالجهة.