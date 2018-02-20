عرض لأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم

هسبريس - و .م .ع

في ما يلي أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم الثلاثاء..

* المساء:

- الفوسفاط المغربي مهدد بالحصار في أوروبا. رفضت إسبانيا إطارا تنظيميا جديدا من الاتحاد الأوروبي يفرض حصارا على دخول الفوسفاط المغربي، بسبب مادة "الكادميوم" المصنفة ضمن المواد المسرطنة من قبل الخبراء الأوروبيين. ومن المنتظر أن يكون المغرب الأكثر تضررا من هذا الإجراء الأوروبي نتيجة تصنيف الفوسفاط المغربي على أنه يحتوي على "الكادميوم" بنسبة أعلى من نظيره في روسيا. فيما عارضت الحكومة الإسبانية هذه الخطوة بمبرر أن وضع مستويات أكثر صرامة من شأنه أن يضر بصناعة الكيماويات الزراعية الإسبانية، ويخرج إسبانيا من السوق.

- مذكرات رئيس النيابة تثير جدلا بين قضاة ومسؤولين. أثارت مذكرات رئيس النيابة العامة أخيرا جدلا كبيرا بين قضاة ورجال قانون وأعضاء لجنة العدل والتشريع، إذ اعتبرها البعض صالحة للاستئناس فقط، بعد توجيه دورية حول تطبيق الإكراه البدني في مخالفات السير من طرف رئيس النيابة العامة إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية. وكشفت مصادر أن النقاش الجديد حسمته النيابة العامة، التي اعتبرت أن التعليمات الكتابية القانونية الصادرة عن رئيس النيابة العامة ملزمة، ولا تعتبر تطمينات يؤخذ بها على سبيل الاستئناس.

* أخبار اليوم:

- البرلمانيون الشباب لا يريدون تقاعدا في سن ال65. خلق مقترح فرق الأحرار والاستقلال والاتحاد الاشتراكي والحركي، رفع سن تقاعد البرلمانيين إلى 65 سنة، انقساما حادا داخل هذه الفرق بين مؤيد له ومعارض. البرلمانيون في سن ال40 أو ال50 رفضوا، في اجتماعات داخلية، أن يؤدوا 3400 شهريا لصندوق التقاعد، الذي يدبره صندوق الإيداع والتدبير، وألا يحصلوا على معاشاتهم إلا عندما يصلون إلى 65 سنة، ومنهم من أعلن أنه سيصوت لصالح مقترح قانون فريق "البيجيدي" الذي يتجه إلى تصفية الصندوق. ويأتي هذا في وقت تم فيه تأجيل مناقشة المقترحين إلى حين افتتاح الدورة الربيعية.

- المعرض يحقق زيادة بنسبة 50 في المئة في إقبال الزوار. بلغ عدد زوار المعرض الدولي للنشر والكتاب بالدار البيضاء، في دورته الرابعة والعشرين التي اختتمت مساء أول أمس، 520 ألف زائر من مختلف الأعمار. وكشفت وزارة الثقافة والاتصال أن هذا الرقم سجل زيادة وصلت نسبتها إلى 50.72 في المئة مقارنة مع السنة السابقة.

* الصباح:

- كشف محمد بنعجيبة، مدير المركز الوطني لتحاقن الدم، أن مخزون المستشفيات، على المستوى الوطني، إلى حدود الجمعة الماضي، لا يتجاوز خمسة أيام؛ مؤكدا في تصريح للجريدة، عقب إطلاق قافلة التبرع بالدم أمس الإثنين، أنه مخزون غير كاف لأن "الحد الأدنى يجب أن لا يقل عن سبعة أيام، وهو ما لا يتوفر حاليا في جل مستشفيات المملكة". وأبرز السيد بنعجيبة ان المشكل الأساسي في تأمين احتياطي الدم يكمن في خاصية تخزينه، إذ توجد أنواع لا تصمد أكثر من أربعة أيام، ما يفرض بالتالي ضرورة الاسترسال في عمليات التبرع بشكل دوري وبدون انقطاع.

- يطالب المنعشون العقاريون بإعداد خارطة طريق جديدة لإخراج القطاع من الركود الذي يعانيه وتجاوز الصعوبات التي يعانيها الفاعلون فيه. وعقد رئيس الفدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين وأعضاء مكتبها لقاء مع وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، من أجل التباحث في انشغالات المنعشين العقاريين والبحث عن السبل الفعالة لمواكبتهم في مواجهة التحديات من خلال تحيين وتعميم وثائق التعمير وتوفير العقار وإنعاش برامج السكن الاجتماعي ودعم الفاعلين في القطاع لتسويق السكن ذي التكلفة المنخفضة.

* الاتحاد الاشتراكي:

- علم من مصادر أوروبية أن وزراء الفلاحة والصيد البحري ال28 للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي المجتمعين، أمس ببروكسيل، كلفوا المفوضية الأوروبية بالتفاوض حول اتفاق جديد للصيد البحري مع المغرب. وكان تقرير تقييمي حول حصيلة واستشراف اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، نشر مؤخرا، قد أوصى المفوضية الأوروبية بتجديد هذا الاتفاق حيث ثبتت "فعاليته في بلوغ هدفه المتمثل في استدامة الاستغلال".

- أعلنت وزارة الصحة، أمس الإثنين، انطلاق فعاليات القافلة الرسمية للتبرع بالدم المنظمة تحت شعار "التبرع بالدم مسؤولية الجميع"، التي ستمتد لخمسة أسابيع وذلك إلى غاية 25 مارس المقبل، بهدف تجاوز الخصاص المسجل في احتياطي الدم بكبريات المدن، كما هو الحال بالنسبة للدار البيضاء، الرباط، مراكش، فاس وطنجة، والعمل على توفير مخزون يغطي على الأقل 7 أيام من الحاجيات المطلوبة.

* العلم:

- تطورات كبيرة في قضية حادث طنجة: أوامر ملكية بفتح تحقيق، والنيابة العامة تشرع في البحث القضائي. فقد ذكر بلاغ مشترك لوزارة الداخلية ووزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، أمس الاثنين، أنه على إثر حادث الاصطدام الذي وقع، يوم السبت 17 فبراير، بين قطار لنقل البضائع وسيارة لنقل المستخدمين بطنجة، والذي خلف مصرع 6 أشخاص وإصابة 14 آخرين، أمر جلالة الملك محمد السادس، بإحداث لجنة مشتركة بين المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية والمفتشية العامة لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، لإجراء بحث إداري شامل، بهدف الاطلاع على كافة الحيثيات المتعلقة بالحادث واتخاذ التدابير القانونية والإدارية اللازمة ضد كل من ثبت في حقه تقصير أو إخلال في القيام بمهامه.

- أصدر حسن بيرواين، نقيب المحامين الجديد بالدار البيضاء، قرارا يعلن فيه منع محاميي هيئة الدار البيضاء من تقديم أي تصريحات لوسائل الإعلام، دون الحصول على إذن منه؛ مطالبا إياهم بالكف عن المشاركة في أي وسيلة من وسائل الإعلام، سواء بالاستشارة أو الفتوى أو برأي حول الشأن المهني أو أي تصريح قد يشكل نوعا من أنواع الدعاية أو الإشهار.

* الأحداث المغربية:

- أثار قرار فرض "واجبات التنبر" على اقتناء الأدوية غضب الصيادلة والهيئات الصحية، التي اعتبرت الرسوم الجديدة "إجحافا في حق المرضى". وكان الصيادلة قد انتقدوا هذه الرسوم التي تبقى غير قابلة للتحصيل بسبب أن ثمن أزيد من 70 في المئة من المبيعات اليومية للصيدليات لا يتجاوز100 درهم من جهة، كما أن الوضعية الاقتصادية الهشة لعدد كبير من الصيدليات لا تسمح بتحمل عبء هذه الرسوم"، متهمين الحكومة بكون هذه الإجراءات تهدد استقرار أكثر من 10 آلاف صيدلي.

- تنظم وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، بشراكة مع المرصد الوطني لحقوق النخب، اليوم الثلاثاء، ندوة حول موضوع "تتبع تنفيذ توصيات آلية الاستعراض الدوري الشامل والتخطيط الاستراتيجي في مجال حقوق الإنسان". وذكر بلاغ للوزارة أن تنظيم هذه الندوة يأتي في إطار تفاعل المغرب مع المنظومة الأممية لحقوق الإنسان، حيث التزمت المملكة، على إثر اعتماد مجلس حقوق الإنسان لتقرير الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل في شتنبر 2017، بتقديم تقرير مرحلي عن تنفيذ التوصيات الصادرة عن هذه الآلية، مرسخة بذلك الالتزام الطوعي الذي أعلنت عنه خلال اعتماد التقرير الوطني برسم الجولة الثانية منها سنة 2012.

* بيان اليوم:

- قال يوسف العمراني، المكلف بمهمة بالديوان الملكي، إن الأمن البشري ظل على الدوام في صلب انشغالات المملكة تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حيث يحتل العنصر البشري مكانة أساسية في جميع استراتيجيات التنمية التي تم تنفيذها. وأوضح السيد العمراني، الذي كان يتحدث خلال مائدة مستديرة في إطار مؤتمر ميونيخ للأمن، أن "المغرب جعل بشكل مبكر من مكافحة الهشاشة والفقر أولوية من خلال إطلاق جلالة الملك محمد السادس في أوائل 2005، المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والتي تهدف إلى تأمين شروط حياة كريمة لجميع الفئات الاجتماعية".

- في اليوم الوطني للسلامة الطرقية.. الالتزام بقواعد المرور خيط ناظم لأسس احترام الحق في الحياة. بين احترام قوانين المرور المنوط بالسائقين والالتزام بضوابط السير والجولان الملزمة للراجلين، خيط رفيع ناظم لأسس السلامة الطرقية التي يتعين ترسيخ ثقافتها ضمن المجتمع، عبر مختلف وسائل وقنوات التواصل، بغية تنشئة جيل مدرك لرهان حقيقي يتمثل في حفظ حياة النفس والغير.

* رسالة الأمة:

- يقوم وفد من رجال الأعمال المغاربة بزيارة لقطر، ابتداء من أمس الإثنين، من أجل تعزيز المبادلات والشراكات الاقتصادية التجارية. وذكر بلاغ للجمعية المغربية للمصدرين، التي تنظم هذه البعثة بشراكة مع سفارة المغرب بالدوحة، حتى الجمعة المقبل، أن هذه البعثة تشكل فرصة لتعزيز المبادلات والشراكات بين رجال الأعمال المغاربة ونظرائهم القطريين، والتي تبقى دون المؤهلات المتوفرة بالبلدين.

- سعد الدين العثماني غير راض عن تفاوت الأجور بالإدارات، ويعلن عن قرب إطلاق ورش مراجعة النموذج التنموي. شدد رئيس الحكومة على ضرورة التفكير في إرساء "عدالة أجرية" بالمغرب، وذلك خلال افتتاح أشغال المنتدى البرلماني الدولي المنظم من قبل مجلس المستشارين. وأكد أن النموذج التنموي الحالي "لم يكن فاشلا، بقدر ما إنه تمت صياغته في مرحلة معينة كان إبانها يستجيب لأهداف تلك المرحلة وتطورات المجتمع المغربي، واليوم تغيرت الكثير من الأمور وتجددت الكثير من المعطيات، التي فرضت إعادة النظر فيه وفق دينامية جديدة".

* لوماتان:

- وجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رسالة سامية إلى المشاركين في أشغال المنتدى البرلماني الدولي الثالث للعدالة الاجتماعية، الذي انطلقت أشغاله الاثنين بالرباط، تحت شعار "رهانات العدالة الاجتماعية والمجالية ومقومات النموذج التنموي الجديد". وأكد جلالة الملك على أن العدالة بين الفئات والجهات تشكل دائما "جوهر توجهاتنا السياسية والاقتصادية والاجتماعية".

- بعد المرابحة العقارية، تستعد الأبناك التشاركية إلى التوصل بعقود المرابحة العقارية - سيارات وتجهيزات -، التي صادق عليها المجلس الأعلى للعلماء. وهناك عزم على أن تفرض مكانها في معرض السيارات، المقرر عقده في أبريل المقبل بالدار البيضاء. لكن يبقى السؤال الرئيسي: كيف يمكن اقتراح تمويل لشراء سيارة في غياب تكافل؟

* ليكونوميست:

- يعتزم مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل رصد أكثر من 3.7 مليار درهم لمخطط عمله برسم سنة 2018. وتمت المصادقة على هذا القرار خلال اجتماع مجلسه الإداري الأخير. وستتعزز الطاقة الاستيعابية لمعاهد التكوين المهني سنة 2018 ب592 ألف مقعدا بيداغوجيا. ولتحقيق ذلك، التزم المكتب بإحداث 24 مؤسسة جديدة للتكوين، تغطي مختلف القطاعات الاستراتيجية، بهدف الوصول إلى ما مجموعه 370 مؤسسة، وفقا لبيان صادر عن المكتب.

- توليد الكهرباء من الطاقات المتجددة، والبحث والتطوير، والتكوين، والتكامل الصناعي، والتنمية المحلية .. ركائز أساسية لنموذج الوكالة المغربية للطاقات المتجددة (مازن). وتتمحور خبرة (مازن) حول الطاقة الشمسية والريحية والمائية. كما أنها ستقود عملية تطوير أي طاقة متجددة أخرى من شأنها أن تكون جيدة في المستقبل (طاقة الكتلة الحيوية، والمد والجزر).

* أوجوردوي لو ماروك:

- قررت شركة "أوبر" تعليق أنشطتها في المغرب، وهو ما أعلنته الشركة، التي أوضحت في بيان لها، أنه "منذ إطلاق عملنا في المغرب قبل ثلاث سنوات، لم نتمكن من تكوين رؤية واضحة عن إدماج تطبيقات مثل أوبر في النموذج القائم للنقل". وأشارت الشركة إلى أنه في المغرب، هناك نحو 19 ألفا من المستعملين المنتظمين الذين ينتقلون عبر أوبر، و300 سائق الذين يستعملون التطبيق.

- أعلنت وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، أنه تم فتح حركة السير بجميع المحاور الطرقية التي شهدت اضطرابات وصلت إلى حد الانقطاع بعدد من المحاور الطرقية، بفعل التساقطات المطرية والثلجية الاستثنائية المسجلة في الفترة ما بين 4 و 12 فبراير الجاري. وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن طول المقاطع الطرقية التي تعرضت لتساقط الثلوج بلغ ما مجموعه 5886 كيلومترا من الطرق الوطنية والجهوية والإقليمية، ما تسبب في انقطاع حركة السير بما مجموعه 109 مقاطع خاصة على مستوى الأطلسين الكبير والمتوسط والريف والهضبة العليا الشرقية.

* البيان:

- قام ممثلون عن المجموعة الفرنسية لصناعات البناء والأنشطة البحرية بزيارة عمل إلى أكادير لإجراء محادثات حول الفرص الاستثمارية المتاحة بهذا القطاع بجهة سوس ماسة. واستقبل الوفد الفرنسي المكون من طوماس لوكهارت وريجي توسان، من قبل رئيس المجلس الجهوي، إبراهيم حافيدي، بحضور نائب رئيس المجلس، عبد الله أوباري، ومدير الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع، حكيم بوحوت.

- أكد مشاركون في لقاء بمدينة الجديدة، أن جهة الدار البيضاء سطات تساهم بنسبة 35 بالمئة من إنتاج البذور المختارة على الصعيد الوطني. وأبرزوا، خلال اليوم الوطني حول قطاع بذور الحبوب المنظم تحت شعار "الممارسات الجيدة لوقاية زراعة الحبوب والرفع من الإنتاجية، أن "الجهة، التي تخصص لإنتاج البذور المختارة مساحة تقدر ب 16 ألف و500 هكتار، تنتج حوالي 500 ألف قنطار".

* لوبينيون:

- أعلن بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية أن أسعار الأصول العقارية وحجم المعاملات سجلا انخفاضا بنسبة 1.3 و2.4 في المائة خلال الفصل الأخير من سنة 2017. وأوضحت مذكرة لبنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية حول وضعية سوق العقار خلال هذه الفترة، أن أسعار الإقامات السكنية انخفضت بـ1.7 في المئة والبقع الأرضية بـ1.2 في المئة، فيما ارتفعت أسعار المحلات التجارية ب3.4 في المئة.

- عقد وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والسكنى وسياسة المدينة، عبد الأحد الفاسي الفهري، اجتماعا مع أعضاء الفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين. والهدف: مناقشة انشغالات الفيدرالية المتعلقة بالعقار، بما في ذلك تطبيق القوانين لتحسين مواكبة دينامية القطاع، وتحيين وتعميم وثائق التعمير، وتعزيز برامج السكن الاجتماعي.

* ليبيراسيون:

- حصل رواق المغرب في براغ على الجائزة الأولى في التواصل والتنشيط والتصميم الهندسي، التي يمنحها منظمو المعرض الدولي للسياحة والأسفار ،الذي يلتئم حاليا بالعاصمة التشيكية. وأكد منظمو المعرض أن حصول رواق المغرب على جائزة التواصل والتنشيط والتصميم الهندسي، جاء عن "جدارة واستحقاق، لتميزه بآليات التواصل مع ضيوف المعرض ومهنيي قطاع السياحة، وتصميمه الهندسي الفريد الذي يعكس أصالة التراث المعماري المغربي، وإبداع وسائل تنشيط جلبت اهتمام الزوار ومنحت فكرة شاملة عن المؤهلات السياحية والروافد الثقافية المتنوعة للمملكة".

- سجل حجم تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر بالمغرب ارتفاعا بنسبة 25 في المئة ليبلغ 1.88 مليار درهم عند متم شهر يناير 2018، مقابل 1.5 مليار درهم قبل سنة، وفقا للمعطيات الصادرة عن مكتب الصرف. وعزا المكتب، في مذكرته حول المؤشرات الأولية للمبادلات الخارجية بالنسبة لشهر يناير 2018، هذا التطور إلى ارتفاع العائدات ب 1.09 مليار درهم، بزيادة أهم من النفقات (زائد 706 مليون درهم).