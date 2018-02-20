عرض لأبرز اهتمامات اليوم للصحف الأوروبيّة

هسبريس - و .م .ع

اهتمت الصحف الصادرة، اليوم الثلاثاء، في أوروبا الغربية بفضائح تدبير الأموال العمومية ببروكسل و استغلال منجم اليورانيوم في إسبانيا بالقرب من الحدود البرتغالية والإبقاء على وزير الاقتصاد الإسباني لويس دي غيندوس كمرشحا وحيدا لمنصب نائب رئيس البنك المركزي الأوربي وبدء تصويت الحزب الاشتراكي الديمقراطي على اتفاق تشكيل ائتلاف حكومي مع أنجيلا ميركل.

ففي بلجيكا، احتلت فضائح تدبير الأموال العمومية ببروكسل حيزا هاما في الصحف اليومية، حيث كتبت (لاليبر بلجيك) تحت عنوان " يجب تطهير التدبير ببروكسل " أنه ما بين 2000 ونهاية دجنبر 2017 قامت شركة (جيال) التي تم إحداثها في 1993 من قبل مدينة بروكسل للإشراف على تدبير نظامها المعلوماتي، بدفع حوالي ثلاثة ملايين أورو لمديرها المكلف بالتنمية، والذي لم يكن أجيرا لدى الشركة المذكورة.

وبالنسبة للجريدة، فإن هذه الفضيحة، تؤكد أنه، في بعض الإدارات، هناك شعور بالإفلات من العقاب يدفع المسؤولين إلى الاعتقاد بأن كل الشيء مسموح به في تدبير المال العام.

وتحت عنوان " تحقيق ضريبي موجه ضد جيال "، ذكرت (لوسوار) أنه وبعد فضيحة نظام الإغاثة الاجتماعي، على ببروكسل مواجهة فضيحة جديدة خاصة بتعويضات مبالغ فيها.

أما الصحف الإسبانية فسلطت الضوء على وزير الاقتصاد الإسباني لويس دي غيندوس الذي أضحى مرشحا وحيدا لمنصب نائب رئيس البنك المركزي الأوربي بعد انسحاب المرشح الإيرلندي فيليب لاني محافظ البنك المركزي الإيرلندي .

وعنونت صحيفة ( إلموندو ) مقالها حول الموضوع ب " الاتحاد الأوربي يجدد ثقته في إسبانيا "، مشيرة إلى أن مجموعة اليورو بدعمها للويس دي غيندوس تكون قد وضعت حدا لست سنوات من غياب إسبانيا عن مناصب المسؤولية الرئيسية في المؤسسات الأوربية .

وحسب الصحيفة فإن الأمر يتعلق باعتراف بالجهود التي بذلتها إسبانيا من أجل الخروج من الأزمة الاقتصادية الخانقة التي ضربت البلاد عام 2008 .

ومن جهتها ، كتبت صحيفة ( أ بي سي ) أن إسبانيا ستشكل بتقلد لويس دي غيندوس منصب نائب رئيس البنك المركزي الأوربي جزء من النواة الصلبة لدائرة اتخاذ القرار السياسي والمالي على المستوى الأوربي .

وأضافت الصحيفة أن إسبانيا شرعت في استعادت مكانتها داخل بنيات الهندسة المؤسساتية الأوربية مع امتلاكها لسلطة القرار على اعتبار أنه لم يكن من الضروري اللجوء إلى التصويت لاختيار مرشح مدريد لمنصب نائب رئيس البنك المركزي الأوربي .

أما صحيفة ( لاراثون ) فقالت إن وزير الاقتصاد الإسباني سيعلن استقالته من منصبه الوزاري خلال الأيام القليلة المقبلة ودافعت عن " استقلاليته " اتجاه التأثير الألماني .

وبدورها أكدت صحيفة ( البايس ) أن اختيار دي غيندوس لمنصب نائب رئيس البنك المركزي الأوربي سيؤدي إلى تعديل حكومي في إسبانيا .

و أولت الصحف البرتغالية اهتمامها لعدد من المواضيع، من ضمنها استكشاف منجم اليورانيوم في إسبانيا بالقرب من الحدود البرتغالية و التشريع المتعلق بالمنصات الإلكترونية للنقل .

وكتبت صحيفة (نوتيسيا) أن إسبانيا سمحت باستغلال منجم لليورانيوم في ريتورتيلو الواقعة على بعد حوالي 40 كيلومتر من الحدود البرتغالية دون استشارة دولة البرتغال أو إنجاز دراسة حول التأثير البيبئ العابر للحدود.

وأضافت اليومية أن المشروع انطلق بالفعل في إقليم سلمانكا من قبل شركة بيركلي الاسترالية، التي حصلت على رخصة استغلال المنجم في عام 2014 وسوف تبدأ نشاطها في 2019، مشيرا إلى أن التلوث المحتمل لنهر يلتس والأضرار التي سيلحقها بصحة الساكنة المحلية تثير قلق النواب البرلمانيين والمسؤولين المحليين البرتغاليين والإسبان.

ولاحظت صحيفة (بوبليكو) من جانبها ، أن تدخل الحكومة البرتغالية لدى نظرائها الإسبان يبقى الأمل الأخير بالنسبة للفاعلين في المجال البيئي لوقف التنقيب عن الأيورانيوم على بعد 40 كيلومتر من الحدود .

من جهة أخرى، أشارت صحيفة (دياريو دي نوتيسيا) إلى أنه بعد سنة داخل رفوف البرلمان، سيتم أخيرا مناقشة مقترحات لتنظيم منصات النقل في لجنة الاقتصاد بعد غد الخميس، مشيرا إلى أنه منذ وصوله في عام 2014 إلى البرتغال، راكمت منصة اوبر 5000 سائق شريك كما حصل هذا التطبيق على أزيد من مليون تحميل.

و في فرنسا ركزت الصحف على التقرير الذي قدمه النائب اوريليان تاشي عن حزب الجمهورية إلى الامام، بطلب من الوزير الأول ادوار فيليب ، حول اندماج المهاجرين بفرنسا.

واعتبرت صحيفة (لوموند) أن هذا التقرير الذي تضمن 72 اقتراحا يتعلق أساسا بتعزيز تعلم اللغة الفرنسية، والترخيص بالعمل، والولوج إلى السكن، والذي يتطلب 600 مليون أورو، ينم عن" سياسة حقيقية للاندماج ".

وأضافت الصحيفة أن هذا التقرير الذي تم الانتهاء منه قبل عدة أسابيع، تفضل الحكومة خروجه بالتزامن مع عرض مشروع القانون حول اللجوء والهجرة على مجلس الوزراء الاربعاء.

من جهتها قالت صحيفة (لوفيغارو) إن التقرير يتميز بكونه اجتماعي وبراغماتي في نفس الوقت، مشيرة إلى أن صدور التقرير يأتي قبل يومين من بحث مجلس الوزراء لقانون اللجوء و الهجرة الذي يلاقي انتقادات من قبل اليسار ل"منطقه القمعي" كما يشكل ازعاجا حتى بالنسبة للاغلبية.

من جهتها ذكرت صحيفة (ليبراسيون) أن التقرير يتناول عددا من المواضيع ، منها تعلم الفرنسية ، إضافة إلى العمل والسكن، مشيرة إلى أن النائب أورليان تاشي يقترح من اجل اندماج افضل للمهاجرين واللاجئين او المتواجدين فوق التراب الفرنسي لأسباب اقتصادية ،أو عائلية، الرفع إلى ضعفين أ وثلاثة عدد ساعات تعلم الفرنسية.

وفي إيطاليا، اهتمت الصحف بالمشاكل المالية التي تتخبط فيها شركة (إمبراكو) المتخصصة في أنظمة التبريد، حيث كتبت صحيفة (كوريري ديلا سيرا) أن شركة (إمبراكو) التي قامت بتسريح 497 عاملا تواجه مشاكل مالية جسيمة ، اضطرت معها إلى البدء في إجراءات نقل أنشطتها إلى سلوفاكيا في مارس المقبل.

وأشارت اليومة إلى أن وزير التنمية الإيطالي كارلو كاليندا سيتوجه غد الأربعاء إلى بروكسيل من أجل عقد لقاء مع المفوضية الأوروبية المكلفة بالمنافسة مارغريث فيستاجر بخصوص للتباحث بشأن تنافي نقل الشركة الإيطالية إلى سلوفاكيا مع القواعد المعمول بها في الاتحاد الأوروبي .

وحسب اليومية فإن مسؤولين إيطاليين يعارضون نقل الشركة إلى بلد آخر خاصة و أنها تستفيد من الأموال العامة للدولة، مشيرة إلى أن هؤلاء المسؤولين يلقون باللوم على السوق الأوروبية الموحدة التي تشجع على نقل الشركة إلى إحدى دول الاتحاد الأوروبي حيث تتاح ظروف عمل أفضل .

ونقلت صحيفة (لاريبو بليكا) عن وزير التنمية الإيطالي قوله إن وقف النزيف المالي للشركة وتسوية مشاكلها يتطلب على الخصوص إحداث صندوق لإعادة هيكلتها من اجل الحيلولة دون نقل أنشطتها إلى دولة أخرى خارج إيطاليا، وكذلك سن قوانين مستقبلا تقضي بوقف استفادة الشركات الراغبة في الانتقال إلى دول أوروبية أخرى من الدعم المالي الذي تمنحه الدولة.

وسجلت اليومية أنه في خضم الحملة الانتخابية هناك في المقابل ، من اعتبر أن إلزام الشركات بالبقاء في إيطاليا "أمر سخيف".

من جانبها، تطرقت صحيفة (لاستامبا) إلى تغيير شركة الطيران الإيطالية "ميريديانا" اسمها إلى "إير إيطاليا" واتخاذ من مطار مالبينسا في ميلانو مركزا جديدا لها، في محاولة لمضاعفة زبنائها أربع مرات وتعزيز أسطولها بحلول 2022 .

وأضافت اليومية أن الشركة قامت باعتماد خطة جديدة لإعادة الهيكلة ترتكز على إنشاء مسارات جديدة محلية وعابرة للقارات، في مسعى لأن تصبح شركة الطيران الوطنية في إيطاليا.

و اهتمت الصحف الالمانية ببدء تصويت الحزب الاشتراكي الديمقراطي على اتفاق تشكيل ائتلاف حكومي وبترشيح انغريت كرامب-كارينباور لمنصب الامينة العام لحزب ميركل المسيحي الديمقراطي.

وكتبت صحيفة "فرانكفورتر روند شاو" ان الحزب الاشتراكي الديمقراطي يطلق اليوم رسميا عملية التصويت حول تجديد ائتلاف كبير (غروكو) مع الاتحاد المسيحي بمشاركة حوالي 463 ألف عضو والذي من المنتظر ان تنتهي في 2 مارس.

وحسب الصحيفة، سيتم الإعلان عن نتيجة التصويت يوم 4 مارس وفي حال تاييد الاتفاق بالاغلبية ، يمكن لانغيلا ميركل تشكيل حكومة بعد نحو نصف عام على الانتخابات في البوندستاغ.

من جانبها، نقلت صحيفة "فرانكفورتر الغماينه تسايتونغ" عن اندريا ناليس، رئيسة الكتلة البرلمانية للحزب والمرشحة لرئاسته قولها "ما اذا كنا سندخل في ائتلافا كبير جديد في الحزب الاشتراكى الديمقراطي ليس قرارا بيد قيادة الحزب لوحدها، نحن الاشتراكيون الديمقراطيون نتخذ هذا القرار معا".

و أضافت اليومية ان ناليس تتنقل كثيرا في البلاد لإقناع أعضاء الحزب بمحتوى الاتفاق. ونقلت ناليس التي ترغب في أن تكون أول امرأة تتولى رئاسة الحزب في مؤتمره المقرر في 22 أبريل "النجاح جدير بان نكافح من اجله" .

أما كتبت صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" فتوقت عند ترشيح انغريت كرامب-كارينباور لمنصب الامينة العام لحزب ميركل معتبرة أن 19 فبراير يسجل الانتقال من عهد ميركل نحو المستقبل، مبرزة بأنه لم يتوقع أحد أن تصبح رئيسة وزراء ولاية زارلاند أنيغريت كرامب-كارنباور الأمينة العامة الجديدة.

وترى اليومية ان كرامب-كارنباور كان بإمكانها بسهولة أن تواصل تولي منصبها، لكنها قررت المخاطرة مضيفة ان " شجاعة كرامب كارنباور الآن تعد ضربة حظ بالنسبة لميركل".