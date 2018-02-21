قراءة في مضامين أبرز الصحف بأمريكا الشمالية

هسبريس - و.م.ع

تمحور اهتمامات الصحف الصادرة بأمريكا الشمالية، أساسا، حول تأييد الرئيس الأمريكي لتشديد اجراءات التدقيق في السوابق عند اقتناء الاسلحة النارية، والنزاع التجاري بين واشطن وأوتاوا حول تجارة الخشب، ومفاوضات تجديد اتفاق التبادل الحر لأمريكا الشمالية.

في الولايات المتحدة كتبت (واشنطن بوست) أن الرئيس دونالد ترامب أبدى تأييده لإجراء تشريعي يتعلق بتشديد المراقبة على اقتناء الاسلحة النارية وذلك على إثر حادث اطلاق النار باحدى المدارس في فلوريدا والذي خلف17 قتيلا وعددا من الجرحى.

وذكرت الصحيفة، نقلا بيان للمتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز، "فيما تتواصل المحادثات ويجري البحث في تعديلات، فإن الرئيس يدعم الجهود من أجل تحسين النظام الفدرالي للتدقيق في السوابق".

وأشارت الى أن الرئيس "تحدث الجمعة مع السناتور الجمهوري جون كورنين في موضوع مشروع القانون الذي يؤيده الحزبان والذي قدمه السناتور الديموقراطي كريس مورفي وكورنين لتحسين القانون الفدرالي حول التحري عن السوابق الجنائية ".

من جهتها، كتبت (وول ستريت جورنال ) أن مشروع القانون يظل محدود الفعالية إذ يدعو فقط السلطات الفدرالية والمحلية الى إبلاغ، كما ينبغي، السجلات الجنائية إلى السجل الوطني للتحقيق الفوري في السجل العدلي، فضلا عن تخصيص تحفيزات مالية للولايات الامريكية للقيام بالعمل نفسه.

صحيفة ( نيويورك تايمز) كتبت في مقال رأي أن الولايات الأمريكية "أصبحت لاتأبه بحياة الأطفال مضيفة " نبكي موتهم عندما يسقطون بالطبع ، لكنه حداد +أجوف+ لا يواكبه مجهود للحد من المزيد من المعاناة".

وأكدت (نيويورك تايمز)، استنادا الى دراسة متخصصة، أن حوادث اطلاق النار وحوادث السير من الاسباب الرئيسية التي تجعل الولايات المتحدة "البلد الغني الأكثر خطورة بالنسبة للاطفال".

و من أجل التصدي لآفة حوادث إطلاق النار، تقترح الصحيفة تشديد المراقبة على السوابق الجنائية والعدلية وتقييد نطاق اقتناء البنادق الآلية.

في كندا، اعتبرت صحيفة (لابريس) أن الرسوم الضريبية التي فرضتها الولايات المتحدة على واردات الخشب الكندية، "لم تزعزع ثقة المنتجين الكنديين" بالنظر الى الطلب القوي الناجم عن نمو أوراش البناء في الولايات المتحدة ومحدودية العرض "وهوالامر الذي سيسهم في ارتفاع الاسعار سنة 2018".

واشارت الصحيفة في هذا الصدد، إلى ان المنتجين الكنديين يتوقعون في ظل الطفرة التي تشهدها أوراش البناء في الولايات المتحدة والتي تجاوزت سقف التوقعات في يناير الماضي، أن تظل أسعار الأخشاب قوية خلال السنة الجارية.

صحيفة (لو دوفوار) اهتمت من جهتها، بمفاوضات تجديد اتفاق التبادل الحر لأمريكا الشمالية، مشيرة الى أن غالبية الكنديين "لا يخشون من المفاوضين التجاريين الأمريكيين الشرسين"، حيث أكد أزيد من 57 في المئة من المشاركين في استطلاع للرأي عن ثقتهم في قدرة كندا على حماية مصالحها الاقتصادية.

وكتبت الصحيفة أن هذا المنحى"التفاؤلي" يشهد ارتفاعا مقارنة بنسبة 46 بالمائة المسجلة في يوليوز الماضي، مشيرة إلى أن أغلبية ضئيلة (51 بالمائة) تعتبر أيضا أن أوتاوا لديها على الأقل توازن معين في القوة في مواجهة واشنطن ومكسيكو، علما أن هذه النسبة كانت 43 بالمائة في الصيف الماضي.

في المكسيك، أوردت صحيفة (ايل يونيفرسال) خير الزلزال الجديد الذي ضرب ولاية اوكساكا جنوب البلاد وبلغت قوته 6 درجات.

وذكرت الصحيفة نقلا عن الهيئة الوطنية لرصد الزلازل أن مركز الزلزال يقع على عمق 40 كم شمال شرق ولاية اوكساكا، مشيرة الى أن الهيئة أكدت عدم تسجيل أضرار جسيمة أو إصابات.

ومن جهة اخرى، توقفت (لا خورنادا) عند عملية اعتقال أحد بارونات الاتجار بالمخدرات، خوسيه الفريدو كارديناس مارتينيز، والذي يعرف أيضا باسم 'إل كونتادور".

ونقلت الصحيفة عن القوات البحرية قولها إن نشاط الشبكة الاجرامية التي يقودها مارتينيز مسؤولة عن إدخال آلاف الكيلوغرامات من المخدرات سنويا الى الولايات المتحدة.

في بنما، ذكرت صحيفة "بنما أميريكا" أن المحكمة العليا بالبلاد قبلت دعوى تقدم بها العديد من الساسة ضد قانون منظم للحملات الانتخابية أعلنته المحكمة الانتخابية في أكتوبر الماضي، بسبب ما وصفوه خرق هذا القانون للدستور ولإحدى مواد القانون القضائي.

وأشارت اليومية إلى أن معارضي القانون يطلبون من المحكمة العليا بإعلان عدم دستورية هذا الأخير، الذي يحظر القيام بحملات خارج الفترات المسموح بها قانونيا، وهي 45 يوما قبل الانتخابات الداخلية للأحزاب و60 يوما قبل الانتخابات العامة.

وفي موضوع آخر، أوردت يومية "إل سيغلو" ان المحكمة الانتخابية أعلنت حزب "الجبهة الموسعة من أجل الديمقراطية" حزبا سياسيا قانونيا جديدا بالبلاد بعد تمكنه من جمع 65 ألف توقيع التي اشترطتها المحكمة من أجل الاعتراف به، مشيرة إلى أن الهيئة الانتخابية وافقت أيضا على النظام الأساسي للحزب الذي عقد مؤتمره التأسيسي في 29 أكتوبر الماضي.

وأوردت الصحيفة أن الحزب الجديد تشكل سنة 2013، غير ان المحكمة الانتخابية أعلنت انه لم يعد تشكيلا سياسيا قانونيا إثر عدم حصوله على الأصوات المطلوبة في الانتخابات العامة التي جرت في 4 ماي 2014، واشترطت جمعه أزيد من 65 ألف توقيع لإعادة إعلانه كحزب جديد.

اقتصاديا، أشارت صحيفة "لاإستريا" إلى أن حركة التجارة في منطقة كولون للتجارة الحرة ببنما، إحدى أكثر مناطق التجارة الحرة نشاطا في العالم، سجلت نموا بنسبة 24.7 في المائة خلال شهر يناير المنصرم.

وكشفت اليومية، استنادا إلى معطيات لإدارة منطقة التجارة الحرة، حيث تنشط نحو 2.500 شركة، أن المنطقة شهدت حركة تجارة تجاوزت قيمتها 1.718 مليار دولار في الشهر الأول من السنة، شملت واردات بقيمة 775.5 مليون دولار وسلع معاد تصديرها بقيمة 943.2 مليون دولار.