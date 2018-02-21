عرض لأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم

هسبريس - و .م .ع

في ما يلي أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم الأربعاء ..

* المساء:

- دخلت النيابة العامة بالدار البيضاء على خط ملف الشواهد الطبية المزورة التي استعملت من أجل الزج بمواطنين أبرياء في السجن. وأوضح المصدر ذاته أن العملية جاءت بعد ظهور ملفات جديدة تخص مساطر كانت جارية أمام القضاء. وأكد مصدر مطلع للجريدة أن وزارة الصحة، من خلال مندوبيتها بالدار البيضاء -أنفا، تلقت شكايات جديدة بخصوص شواهد طبية مزورة تم استعمالها في مساطر قانونية كانت جارية أمام القضاء. - منحت المفوضية الأوروبية الضوء الأخضر لبدء التفاوض حول اتفاقية الصيد البحري مع المغرب، بعدما تم اعتماد القرار، أول أمس الإثنين، بالإجماع، من قبل مجموعة ال28 عضوا، في انتظار قرار القضاء الأوروبي على ضوء رأي المدعي العام المعارض للاتفاق. واتفق الوزراء المشرفون على قطاع الصيد في الاتحاد الأوروبي على فتح مفاوضات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لتحديث بروتوكول اتفاقية الصيد البحري، التي تنتهي في 14 يوليوز المقبل، في انتظار أن يصدر القضاء الأوروبي قراره حول قانونية الاتفاق.

* الصباح:

- أقر سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، بأن رتبة المغرب في مجال محاربة الرشوة مازالت "متدنية"، استنادا إلى التقارير الوطنية والدولية التي دقت ناقوس الخطر، بالنسبة إلى هذا الورش الذي لم يتحقق فيه التقدم الكافي، رغم المجهودات التي بذلت في هذا المجال. وأكد العثماني أن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التي وضعتها الحكومة تعمل جاهدة على محاربة الرشوة، وكل مظاهر الفساد، ما سيؤثر إيجابيا في نسبة النمو وفي كل أهداف التنمية المستدامة، وعبرها سيسرع المغرب من وتيرة التنمية ويتجه نحو محو الفوارق الاجتماعية والمجالية.

- انتقلت التحقيقات إلى السرعة القصوى حول اختلالات نظام المساعدة الطبية "راميد" بتعليمات من أناس الدكالي، وزير الصحة الجديد، بعد توصله برسائل "استغاثة" من مجموعة من المستشفيات، على رأسها المركز الاستشفائي الجامعي والمستشفى الإقليمي الحسن الثاني بفاس، بعد مراكمتهما متأخرات بالملايير على النظام المذكور، الأمر الذي انزاح بهما إلى الإفلاس، والعجز عن تقديم المزيد من الخدمات العلاجية في هذا الشأن.

* أخبار اليوم:

- يونيسيف: وفيات الأطفال مازالت مرتفعة في المغرب. رسم تقرير جديد لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة صورة قاتمة بشأن المواليد حديثي الولادة، حيث أبرزت اليونيسيف أن المغرب يأتي في المرتبة ال26 بين دول العالم، التي تشكل خطرا على المواليد الجدد، إذ أنه من بين كل ألف طفل يموت 18 طفلا في الأيام الأولى من ولادته. وحسب المصدر ذاته، فإن أكثر من 80 بالمئة من وفيات حديثي الولادة تكون جراء ثلاثة أسباب قابلة للعلاج والمنع، وهي الولادة المبكرة، وبعض المضاعفات كنقص الأوكسجين عند الولادة، وإصابة حديثي الولادة بالعدوى، لاسيما الالتهاب الرئوي وتعفن الدم.

- بشر وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بتحرك دبلوماسي كبير نحو القارة الأسيوية، يتجسد في تحركات دبلوماسية مكثفة، وفتح سفارات جديدة، وعقد اللجان العليا المشتركة. الإعلان تم من خلال دعوة رؤساء البعثات الدبلوماسية الأسيوية المعتمدة بالرباط إلى اجتماع استثنائي مع وزير الخارجية. اجتماع أعقبه انتقال الوزيرة المنتدبة في الخارجية، مونية بوستة، إلى جاكرتا، حيث قدمت رسميا طلب المغرب الانضمام شريكا في الحوار القطاعي بجمعية برلمانات الدول الأعضاء في رابطة جنوب شرق آسيا، المعروفة اختصار باسم "أسيان".

* الأحداث المغربية:

- العثماني: الحكومة لا تسير برأسين. وضعت مكونات الأغلبية الحكومية حدا لكل ما قيل عن تماسكها ومستقبلها، بعدما تمكن قادتها، أول أمس الاثنين، من وضع الخلافات جانبا، والتوقيع على ميثاق أخلاقي يضمن تلاحمها، ويحدد أهدافها ويوجه تصوراتها. وتلتزم الأحزاب المكونة للأغلبية مجتمعة، وفق نص الميثاق، بمنهجية تقوم على بلورة رؤية تشاركية وموحدة ومندمجة لحسن سير العمل الحكومي، خاصة حول الملفات الكبرى التي تحددها هيئة رئاسة الأغلبية، إضافة إلى العمل على تعزيز التضامن بين مكونات الأغلبية، وإرساء التشاور والتعاون والتنسيق الدائم في ما بينها، واحترام التزامات الأغلبية، والانضباط لقراراتها، والحرص على تماسكها وعدم الإساءة للأحزاب المكونة لها.

- موجة هجرة غير مسبوقة في طريقها للمغرب. دقت تقارير إعلامية إسبانية في اليومين الأخيرين ناقوس الخطر من إمكانية أن تحطم الهجرة السرية كل الأرقام القياسية بين المغرب وإسبانيا هذه السنة، متوقعة أن يؤدي تدهور الوضع الأمني في ليبيا وفقدان المهاجرين الأفارقة الأمل في بلوغ السواحل الإيطالية، إلى إغراق المغرب بالمهاجرين السريين عبر البوابة الجزائرية.

* الاتحاد الاشتراكي:

- قال الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، إن المغرب أدرك الأهمية المركزية للعدالة الاجتماعية والمجالية في ترسيخ الديمقراطية ودولة القانون، فعمل على التنصيص عليها في الدستور حتى تكون هدفا ملزما للجميع وأفقا التقائيا للسياسات العمومية، إدراكا منه لضرورة إعطاء الديمقراطية مضمونها وبعدها الاجتماعي والمجالي، واستيعابا للأجيال الجديدة لحقوق الإنسان. جاء ذلك في كلمة بمناسبة الجلسة الافتتاحية المتعلقة بالمنتدى البرلماني الثالث الذي نظم أول أمس بمجلس المستشارين.

- تستضيف مدينة الدار البيضاء يومي 1 و2 مارس 2018 بمقر الجهة تظاهرة "فيوتشرز إن أفريكا" وهو حدث غير مسبوق يهدف إلى تحفيز التبادلات بين الفاعلين داخل المجال الرقمي الإفريقي والفرنسي. ويأتي هذا الحدث بعد توقيع اتفاقية شراكة في 2016 بين جهة الدار البيضاء-سطات وجهة إيل دو فرانس بهدف تطوير الابتكار الرقمي الذي سيستخدم كرافعة لتطوير المجال الترابي من أجل مصلحة المواطنين.

* العلم:

- قرر المغرب، من خلال وزارة الصيد البحري، تفعيل توصيات منع وحظر أصناف من القروش في البحر الأبيض المتوسط وشمال المحيط الأطلسي، بعدما تأكد للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري بأنها قلت وأصبحت مهددة بالانقراض، ومنها القروش الزرقاء المحيطية، علما بأن عدد أصناف القروش المحظور صيدها في حوض الأبيض المتوسط يقارب 20 صنفا.

- أكد وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان، المصطفى الرميد، أمس الثلاثاء بالرباط، أن تفاعل المملكة المغربية مع الآليات الأممية لحقوق الإنسان بشكل عام، ومع آلية الاستعراض الدوري الشامل بشكل خاص، باعتبارها آلية تعاونية، يعرف تطورا مستمرا يترجم إرادة المملكة في مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز حماية حقوق الإنسان والنهوض بها. جاء ذلك في كلمة للرميد ألقاها نيابة عنه الكاتب العام بالوزارة، عبد الرزاق روان، خلال افتتاح أشغال ندوة حول موضوع "تتبع تنفيذ توصيات آلية الاستعراض الدوري الشامل والتخطيط الاستراتيجي في مجال حقوق الانسان".

* رسالة الأمة:

- إعلان تنسيق ثلاثي يجمع نقابة الحلوطي وميارة وفاتيحي. قرر التنسيق النقابي الثلاثي الذي يجمع مركزية الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والفيدرالية الديمقراطية للشغل، والذي تم إعلانه رسميا، رفع مذكرة مطلبية لرئيس الحكومة واعتبارها مدخلا لإطلاق دينامية تفاوضية، متشبثا بتوحيد نضالات الشغيلة والاستجابة لانتظاراتها، مشيرا إلى أن اتساع رقعة الاحتجاج في العديد من المناطق تستدعي تبني سياسات عمومية منصفة ترتكز على مبادئ العدالة الاجتماعية والمجالية.

- مكتب التكوين المهني يرسم خارطة طريق خلال 2018. صادق المجلس الإداري لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل المنعقد الجمعة الماضي برئاسة محمد الغراس، كاتب الدولة المكلف بالتكوين المهني، على برنامج العمل والميزانية برسم سنة 2018. وتتميز خطة عمل المكتب برسم 2018 بمواصلة المكتب إنجاز الأوراش المهيكلة عبر تفعيل الشطر الرابع من مخطط التنمية في أفق 2021، وتحسين جودة التكوين، وتنمية الخدمات الموجهة للمقاولات والرفع من قابلية التشغيل لدى الشباب.

* بيان اليوم:

- "أوبر" ترفع الراية البيضاء وتعلق أنشطتها بالمغرب. بعد الشد والجذب بين مهنيي النقل داخل المدن وشركة "أوبر" التي تشتغل بنظام التطبيقات الذكية لنقل الأشخاص، أعلنت "أوبر المغرب" عن تعليق أنشطتها، وذلك بسبب ما أسمته عدم الوضوح الذي واجهته الشركة في تقديم خدماتها لنقل الأشخاص منذ ما يقارب 3 سنوات من اشتغالها بالمغرب. وأكدت "أوبر المغرب"، في بيان لها، أنه "ما دامت بيئة العمل غير متوفرة للاشتغال وفق الحلول الذكية في مجال النقل، فإن الشركة مضطرة لوقف أنشطتها انطلاقا من هذا الأسبوع".

- وزير الصحة، أناس الدكالي، يطلق حملة وطنية للتبرع بالدم تشمل خمس جهات، ستكون أولها جهة الرباط سلا القنيطرة. وقال الوزير إن الهدف من هذه القافلة يكمن في توفير مخزون احتياطي من الدم يغطي على الأقل 7 أيام من الحاجيات، وذلك بمعدل 4500 كيس من الدم، إضافة إلى تكريس ثقافة التبرع بالدم داخل المجتمع، وكذا التعريف والتحسيس والتوعية، كما تروم الرفع من مستوى مخزون المشتقات الدموية بمراكز تحاقن الدم بالرباط، والدار البيضاء ومراكش وفاس وطنجة.

* لوماتان:

- أنباء مطمئنة للمغرب. الهدوء المسجل مؤخرا على مستوى أسعار النفط الخام بالأسواق العالمية سيتواصل، وفقا لتوقعات مركز السياسات (بوليسي سانتر) التابع للمكتب الشريف للفوسفاط، الذي توقع، في نشرة جديدة حول حصيلة الأسواق العالمية للمواد الأولية 2017 وتوقعات 2018، 60 دولارا للبرميل (وهو السعر الذي اعتمدته الحكومة برسم ميزانية 2018).

- أعلن بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية أن أسعار الأصول العقارية سجلت نموا بنسبة 0.9 في المئة، مع تسجيل ارتفاع بنسبة 1.8 في المئة في أسعار البقع الأرضية، و4.4 في المئة بالنسبة للعقار المخصص لأغراض مهنية، فيما استقرت أسعار الإقامات السكنية.

* ليكونوميست:

- يعتمد المغرب بنسبة 93 بالمئة على الوقود الأحفوري لتوليد الكهرباء وتعزيز أمنه الطاقي. لكنه مع ذلك يظل بعيدا عن المعدل العالمي. وتبذل المملكة قصارى جهدها لتدارك هذا التأخير وتقليص هذا الارتباط إلى 82 بالمئة سنة 2030. وسيتم تدارك هذا الأمر بفضل الطاقات المتجددة، علما أن انخفاض تكاليف إنتاج الطاقة الشمسية سيساهم في تسريع هذا الورش. وتراهن الوكالة المغربية للطاقات المتجددة (مازن) أيضا على الطاقة الريحية، والطاقة المائية، وتصدير الكهرباء النظيفة نحو أوروبا.

- مرتكبو المخالفات الطرقية المهددون بعقوبة الإكراه البدني بسبب عدم أداء الغرامات يتنفسون الصعداء. وضعت وزارتا العدل والداخلية، والإدارة العامة للأمن الوطني، والنيابة العامة، والدرك الملكي، والخزينة العامة، اللمسات الأخيرة على مقتضى جديد يحول دون ترحيل الأشخاص الموقوفين خلال عملية مراقبة نحو مدن إقامتهم، حيث سيكون بإمكانهم أداء الغرامات في مراكز الشرطة أو الدرك بالمدينة التي تم إيقافهم بها.

* أوجوردوي لو ماروك:

- أعلن رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، سوما شاكرابارتي، أمس الثلاثاء، أن البنك يعتزم فتح خطوط جديدة للائتمان لصالح المقاولات المغربية الصغرى والمتوسطة. كما يعتزم البنك الأوروبي دعم المجالات ذات الأولوية بالنسبة للحكومة المغربية، لاسيما إيجاد فرص الشغل والنهوض بالمقاولات الصغرى والمتوسطة. واستثمر البنك، خلال الخمس السنوات الأخيرة، 1,5 مليار أورو ضمنها 300 مليون خلال سنة 2017 لوحدها.

- المنتجات المحلية تدخل بقوة إلى سوق التجارة الإلكترونية. وقد تم إحداث واجهات رقمية لتوسيع تسويق هذه المنتجات، التي تشهد اليوم إقبالا ليس فقط من قبل المستهلكين المغاربة، وإنما الأجانب أيضا. وبهذا، فإن محلات جديدة توجد في طور الإحداث ستستفيد منها 10 مجموعات. وتمثل 17 تعاونية تضم 373 مزارعا، وستة قطاعات للمنتوجات المحلية، في إشارة إلى الأركان والعسل وزيت الزيتون والصبار، والنباتات العطرية والطبية، والتوابل.

* البيان:

- أعربت الجمعية الوطنية (البرلمان) للبنين عن تأييدها لطلب المغرب الانضمام إلى المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (سيدياو)، وذلك على لسان رئيسها السيد أدريان أونبيدجي. وقال السيد أونبيدجي، فى تصريح للصحافة، عقب مباحثاته مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة، إن المغرب "بلد إفريقي وبلد غرب إفريقي بالخصوص يطور سياسة استثمارية في منطقة غرب إفريقيا ".

- أكد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أن إرساء السلم والاستقرار الاجتماعيين مرتبط في جزء كبير منه بتحقيق العدالة الاجتماعية، معتبرا أن أي نقلة نوعية في النموذج التنموي ينبغي أن تستحضر بعدي العدالة المجالية والاجتماعية. وشدد السيد العثماني، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لأشغال المنتدى البرلماني الثالث للعدالة الاجتماعية، الذي ينظمه مجلس المستشارين تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، على أن تحقيق عدالة اجتماعية يحتاج لتغيير المقاربات، مستحضرا الدعوة التي وجهها جلالة الملك في الرسالة السامية الموجهة للمشاركين في أشغال المنتدى، لتعميق التفكير قصد بلورة نموذج تنموي جديد أو العمل على مراجعة نموذج تنموي وطني يستطيع اتخاذ أبعاد جديدة تدفع نحو إعطائه القوة لتحقيق الأهداف.

* لوبينيون:

- قال رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، إن هدف الحكومة هو تقليص عدد قتلى حوادث السير في أفق 2026 بنسبة 50 في المئة، وفي أفق 2021 بنسبة 25 في المئة، وذلك تنفيذا للاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية 2017-2016. وأضاف السيد العثماني، خلال كلمة بمناسبة تخليد اليوم الوطني للسلامة الطرقية، أن عدد قتلى حوادث السير سجل انخفاضا بنسبة 2,62 في المئة خلال سنة 2017، الأمر الذي مكن من إنقاذ حياة 94 شخصا مقارنة مع سنة 2016، وذلك بفضل إجراءات السلامة الطرقية.

- أفادت وكالة التنمية الاجتماعية بأنها ستمول أربعة برامج اجتماعية تهم مدن الدار البيضاء وطنجة والعيون والعرائش وفاس ومحاميد الغزلان بكلفة إجمالية تبلغ 6 ملايين و984 ألف درهم. وأشار بلاغ للوكالة إلى أن تمويل هذه البرامج تقرر خلال أول اجتماع للجنة اعتماد المشاريع بالوكالة برسم 2018، والذي خصص لتمويل مشاريع وبرامج تقدمت بها جمعيات وتعاونيات ومجموعات ذات النفع الاقتصادي. وفي هذا السياق، اعتمدت اللجنة مشروع "ارتقاء هانديكاب" في جهة الدار البيضاء سطات، والذي يدخل في إطار الرفع من قدرات الفاعلين المحليين والجهود المبذولة من قبل المغرب في مجال تعزيز قدرات الجمعيات.

* ليبيراسيون:

- على بعد أيام قليلة عن قرار محكمة العدل الأوروبية، قدم وزراء الفلاحة والصيد البحري بالدول ال28 الأعضاء في الاتحاد الاوروبى، يوم الاثنين ببروكسيل، بالإجماع، تفويضا للمفوضية الأوروبية للتفاوض بشأن اتفاق جديد للصيد البحري مع المغرب. لكن السؤال الذي يطرح نفسه: هل ستتراجع المؤسسات الأوروبية عن هذا القرار، إذا كان قرار محكمة العدل الأوروبية المنتظر في 27 فبراير يقضي بإبطال اتفاق الصيد البحري الحالي ؟.

- أكد رئيس مجلس المستشارين، حكيم بن شماش، أن النموذج التنموي المغربي الذي هو قيد إعادة النظر والبناء التشاركيين، يتأسس على العدالة الاجتماعية، وعلى ضمان الولوج الفعلي إلى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية. وقال السيد بن شماش، خلال افتتاح أشغال المنتدى البرلماني الدولي الثالث للعدالة الاجتماعية تحت شعار "رهانات العدالة الاجتماعية والمجالية ومقومات النموذج التنموي الجديد"، المنظم تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس، إن تحقيق العدالة الاجتماعية في بعدها المجالي، شكل غاية النموذج التنموي المغربي ونواته الصلبة، و"هو أمر ما فتئ جلالة الملك يوجه كافة الفاعلين المعنيين إلى استحضاره بشكل دائم".