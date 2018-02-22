قراءة في مضامين بعض الصحف المغاربية لليوم

هسبريس - و .م .ع

اهتمت الصحف المغاربية الصادرة اليوم الخميس، على الخصوص، بمطالبة الاتحاد العام التونسي للشغل بضخ دماء جديدة في الحكومة التونسية، وارتباك الانفتاح على الحقل السمعي البصري في الجزائر.

ففي تونس اهتمت الصحف بمطالبة الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر مركزية نقابية) بضخ دماء جديدة في الحكومة، حيث أبرزت صحيفة "المغرب" أن الاتحاد وبعد صمته خلال الأسابيع الماضية، اختار أن يبدي رأيه على لسان أمينه العام نور الدين الطبوبي، واعتبرت أن "ما أتى به الاتحاد هذه المرة يبدو أنه سيربك حكومة يوسف الشاهد التي عليها أن تجري تعديلا وزاريا".

وقالت الصحيفة إن دعوة اتحاد الشغل "وإن جاءت بطريقة غير مباشرة من أمينه العام خلال المؤتمر الجهوي للاتحاد في سيدي بوزيد، فإنها واضحة للعيان عبر إقراره بعجز بعض المسؤولين بالحكومة في حلحلة القضايا الحارقة"، حيث أكد على ضرورة "تدعيم الحكومة ببعض الكفاءات الجديدة للحد من تفكك أجهزة الدولة".

ورأت الصحيفة أن دعوة الطبوبي كانت "واضحة المعاني والمقاصد بتشديده على أنه آن الأوان اليوم لإجراء تقييم موضوعي وهادئ في ظل وجود تفكك وعجز في بعض مفاصل الدولة وإدارتها بهدف البحث عن الأسباب والمسببات"، وأنه "لا بد من التفكير بشكل متأني في حال وجود اختلالات أو تقصير".

ورأت الصحيفة أن "الخطأ القاتل لهذه الحكومة قد يكون هو عدم قدرتها على تحويل الأمل الذي أيقظته منذ أشهر ببداية حربها على الفساد إلى أمل دائم وإلى سياسات عمومية عامة ودافعة"، معتبرة أن "العجز عن إنتاج حلم جماعي هو كذلك مسؤولية جماعية، مسؤولية السلطة الحاكمة بكل مكوناتها وكل النخب الفكرية والثقافية والسياسية..."

وتحت عنوان "الاتحاد يدق ناقوس الإنذار" كتبت صحيفة "الصحافة اليوم" في افتتاحيتها، أن رأي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل هو "رأي لا يخالفه فيه إلا القيل من التونسيين"، مضيفة أنه "في الوقت الذي تتراكم فيه المشاكل كل يوم... ويزداد التوتر الاجتماعي وتتوالى فيه التصنيفات الأوربية والدولية والقوائم السوداء...، فإن الحكومة مازالت تتشبث بعناصر الفشل..."

ومضى كاتب الافتتاحية قائلا أنه "عندما يتحدث الطبوبي عن ضرورة ضخ دماء جديدة في الحكومة، فلأنه يعرف فعلا أن أجهزة الدولة وصلت إلى حد من التفكك لم يعد بالإمكان السكوت عليه، ولم يعد يحتمل تأجيل المسائل إلى ما بعد 2019 التي يبدو أنها أصبحت تسيطر على أذهان جميع السياسيين حكما ومعارضة"، على حد قوله.

واعتبرت الصحيفة أن الأمر يتعلق "بصرخة" أطلقها الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل "حتى تستفيق الحكومة، وتكشف الخلل الذي يعطل دواليب أجهزة الدولة".

وكتبت صحيفة "الصباح" من جانبها، أن الأمين العام لاتحاد الشغل أعاد الجدل من جديد حول التعديل الوزاري، معتبرة أنه "يبدو أن توقيت ومحفزات الدعوة إلى التعديل منطقية إلى حد ما من باب البحث عن ضخ دماء جديدة وحلحلة الوضع المتأزم على أكثر من صعيد".

وسجلت الصحيفة في افتتاحيتها أن الوضع "أصبح شبيها إلى حد كبير بحالة العطالة أو العطب في البلاد، وسط غياب الحلول لدى الحكومة وهي قناعة تتأكد يوميا"، مشيرة إلى أن الصورة "تبدو ضبابية وتطرح التساؤل: إلى أي حد يمكن أن تصمد البلاد والحال على ما هي عليه؟"

وقالت الصحيفة إن ما يثير المخاوف مع عودة الحديث عن التعديل الوزاري هو أن ت ختزل المسألة في "خانة التنفيس المؤقت، والوقوع من جديد في جدل الأسماء المرشحة للتوزير ورغبة هذا الطرف أو ذاك في تصفية حسابات...".

ومن جهتها كتبت صحيفة "الشروق"، أن خطاب الطبوبي الذي يمكن أن يوصف "بخطاب الوضوح والصراحة، جاء مفعما بالمعاني ومحملا برسائل واضحة باتجاه الحكومة وكل الفاعلين السياسيين"، ويمكن اختزالها في جملة من النقط منها أن "الأيادي المرتعشة لا يمكنها أن تصنع ربيع تونس وهو ما يستوجب ضخ دماء جديدة في الفريق الحكومي".

وأضافت الصحيفة، في افتتاحيتها، أن من بين تلك النقط أيضا "أن الحكومة مطالبة بتحقيق نتائج في مستوى تطلعات الشعب". ورأت أن "حديث الصراحة هذا يأتي بمثابة التشخيص الدقيق لأعراض الأزمة المستعصية التي تضرب البلاد".

وفي الجزائر، لاحظت صحيفة "ليبرتي" أن الانفتاح المتسرع في الحقل الإعلامي على السمعي البصري، غداة الربيع العربي، أدى إلى خلق ارتباك تام اليوم سواء على مستوى البرمجة أو على مستوى وضعية القنوات التلفزية.

وأضافت الصحيفة أنه من الناحية الرسمية، فإن هذه القنوات التلفزيونية هي مكاتب معتمدة في الجزائر العاصمة، يتعين أن تقتصر مهمتها على تغطية الأخبار، مشيرة إلى أن معظمها غير مسموح لها حتى بالعمل على التراب الوطني. وأشارت إلى أن أغلب تلك القنوات أحدثت من طرف صحف منحتها اسمها بل إن تلك القنوات بها عدد من العاملين يفوق عدد من يعمل في تلك الصحف.

وقالت الصحيفة في افتتاحيتها إن قناة التلفزة الوطنية التي تقوم بمهمة المرفق العام، مع توفرها على موظفين دائمين ومضمونين، من حقها أن تتساءل عن السبب الذي يدفع المسؤولين إلى التهافت على الظهور في تلك المحطات مع أنها غير قانونية من الناحية الرسمية.

ويرى كاتب الافتتاحية أن السبب من وراء السماح بإحداث هذه المحطات دون وضع دفتر تحملات ينظم مهامها بالتفصيل أملاه الاستعجال من جهة، والرغبة في تلويث الحقل الإعلامي، من جهة ثانية.

وبخصوص النقطة الأخيرة أوضحت صحيفة "الشروق" أن اعتماد المكاتب لا ينبغي أن يكون إلا بالنسبة لوسائل الإعلام الأجنبية التي ليس لها الحق في الإعلانات، باستثناء الإعلانات الأجنبية. ورأت الصحيفة أن "هذه الممارسة انحرفت نحو منزلقات لا تستطيع سلطة ضبط السمعي البصري الجزائرية مراقبتها في ظل غياب نصوص تنظيمية بسبب عدم وجود دفتر تحملات".

واعتبرت الصحيفة أن السؤال الأساسي الذي يطرح نفسه هو أن هذه القنوات الخاضعة لقانون أجنبي ودون مقر في الجزائر، وبالتالي فإنها غير موجودة، يمكن أن يكون لها شركاء أجانب يستطيعون التحكم في خطها التحريري، إذا كانوا يتوفرون على الأغلبية. وأضافت أن "مواجهة "الجزيرة" و"المغاربية" أمر جيد، ولكن خلق وحدات مستنسخة للدفاع ليس مهنيا".

واعتبرت أنه من الملح تنظيم القطاع بأقصى قدر من الشفافية وتحرير وسائل الإعلام، أيا كانت وسائطها، والتي ينبغي أن تعمل على أساس تقنين منظم وعادل ومنصف.

من جانبها، قالت "الوطن" أنه على عكس الخطاب الرسمي ومقتضيات الدستور المعدل في عام 2016، فإن النظام لا يقوم بأي مبادرة لإسماع صوت المعارضة. بل على العكس - تضيف الصحيفة - فإنه لا يترك لها أي مساحة تقريبا من خلال: المنع من الوصول إلى وسائل الإعلام السمعية البصرية، العامة والخاصة، وتقييد تراخيص الاجتماعات العامة ومضاعفة العوائق.

وتحت عنوان "النظام يعرقل أحزاب المعارضة"، أعربت الصحيفة عن أسفها لأنه فضلا عن القيود على حرية التجمع، فإن وسائل الإعلام وخاصة القنوات التلفزية العامة والخاصة تنبذ أحزاب المعارضة.

وأضافت أنه منذ الانتخابات المحلية الأخيرة، فإن ظهور مسؤولي هذه الأحزاب على شاشات التلفزة يبقى نادرا إن لم يكن منعدما.

ولاحظت أنه في الوقت الذي تحظى فيه حتى الاجتماعات الداخلية للأحزاب الحاكمة بتغطية التلفزة العمومية فإنه يمنع ظهور قادة أحزاب المعارضة على شاشة المؤسسة العمومية للتلفزيون منذ عدة سنوات. وأشارت الصحيفة في هذا الصدد إلى قضية زعيم حزب "الجيل الجديد"، سفيان جيلالي الذي لم يعد ي ستدع لا هو ولا حزبه من طرف القنوات التلفزية الخاصة بسبب حديثه عن الفراغ في السلطة.

وفي السياق نفسه، تطرقت صحيفة "لكسبريسيون" إلى كون أحزاب سياسية تواجه ممارسات رجعية أخرى، مستشهدة بحالة التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية الذي عانى أيضا من العديد من العقبات من أجل عقد مؤتمره الخامس.

فلم يتمكن الحزب الذي كان يرغب في عقد مؤتمره في 2017، حسب رئيسه محسن بلعباس، من حجز قاعة، لأن جميع الطلبات المقدمة لهذا الغرض واجهت الرفض بحجة أن تلك القاعات مشغولة وهو أمر غير صحيح بحسب زعيم الحزب.