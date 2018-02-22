عرض لأبرز اهتمامات اليوم في الصحف الأوروبيّة

هسبريس - و.م.ع

اهتمت الصحف الصادرة اليوم الخميس ببلدان اوروبا الغربية بالوضع في الغوطة الشرقية وبحيازة الاسلحة في الولايات المتحدة والوضع بفنزويلا وقضية التدريس باللغة الإسبانية بجهة كتالونيا.

وتوقفت الصحف البلجيكية عند الخلاف داخل المجموعة الدولية بخصوص المجزرة في حق المدنيين جراء قصف النظام السوري لمنطقة الغوطة ووقف بلجيكا لأنشطتها النووية.

واتهمت (لوسوار) في مقال تحت عنوان " الأسد يقتل والعالم يتفرج " المجموعة الدولية بال" جبن "، مشيرة إلى أن هذه المجزرة فضيحة صادمة.

وأضافت الجريدة على عمودها أن الغوطة محاصرة من قبل النظام السوري الذي يلجأ لجميع الوسائل للقضاء على المتمردين، وتتعرض منذ أيام لقصف مكثف خلف مئات من القتلى في صفوف المدنيين، ثلثهم من الأطفال.

وفي موضوع وقف بلجيكا لأنشطتها النووية في أفق 2025، اعتبرت (لاليبر بلجيك) أن هذا القرار ممكن شريطة "ضمان توفير الطاقة واحترام الأهداف المناخية ".

سجلت " الإجماع الواسع " في بلجيكا من أجل اللجوء إلى مصادر الطاقة البديلة، مؤكدة على " ضرورة الاستثمار أكثر وفي أسرع وقت " في هذا المجال.

واهتمت الصحف السويسرية بالوضع في الغوطة الشرقية حيث انتقدت صحيفة " تريبيون دو جنيف" موقف الغربيين الذين لم يرو في سوريا الا أولوية: محاربة تنظيم "الدولة الإسلامية".

واضافت اليومية في افتتاحيتها "إذا كان الهجوم ضد هذه الظلامية أمر لا غنى عنه، فإنه لا يعف من رؤية ما بعد"،معربة عن اسفها ازاء التضحية بالقوات الكردية عندما لم تعد تنفع في محاربة داعش.

وكتبت صحيفة "فانت كاتر اور " انه "في سوريا، الآن حرب الجميع ضد الجميع" والتي بموجبها اصبح الصراع أكثر خطورة يهدد بانفجار إقليمي، في حين أن العالم يظهر لامبالاة كبيرة.

ويشير إلى أنه من المفارقات أن القوات العربية الكردية يجب أن تعتمد الآن على الميليشيات التي ترسلها الحكومة السورية لإبطاء الهجوم التركي.

وذكرت صحيفة "لوتون" انه من المرجح ان سيناريو حلب سيتكرر في الغوطة الشرقية، وهذه المرة في ضواحي العاصمة دمشق، مبرزة ان القصف الذى استهدف المنطقة المتمردة والذي اسفر عن مصرع ما لا يقل عن 300 شخص، تقدمه الصحافة المؤيدة للنظام كمقدمة لعملية لاعادة السيطرة على معقل المتمردين فى ضواحي دمشق.

وفي البرتغال، اهتمت الصحف بالانتخابات الرئاسية وقضية الأمن في البرازيل ، وكذا حيازة الأسلحة في الولايات المتحدة.

وكتبت صحيفة (دياريو دي نوتيسيا) أن لولا دي سيلفا أعلن اليوم ترشحه الرسمي عن حزب العمال لخوض انتخابات أكتوبر مستغلا تخليد الذكرى ال38 للحزب .

وأضافت أنه بهذه المناسبة سيلقي رسالة موجهة للشعب البرازيلي، التي ستعطي انطلاقة عودته لقصر بلانلتاو، بعد ثماني سنوات لفسح المجال لزميله ديلما روسيفا .

وأوضحت (بوبليكو) أن القرار غير المسبوق يتفويض تدبير الأمن في ريودجنيرو للجيش أثار موجة من القلق داخل المجتمع الذي لا يزال يعاني من صدمة الدكتاتورية العسكرية.

ومن جهة أخرى ، ذكرت صحيفة (دي نوتيسيا) أن مجلس النواب لولاية فلوريدا رفض مناقشة مقترح يحظر بيع الأسلحة ،مشيرة إلى أنه تم تقديم ملتمس حول حظر بيع الأسلحة تم تقديمه على خلفية حادث إطلاق النار بثانوية ستونمان دوغلاس يوم 14 فبراير من قبل طالب يبلغ من العمر 19 سنة

وفي إسبانيا، تناولت الصحف الوضع بفنزويلا وقضية التدريس باللغة الإسبانية بجهة كتالونيا التي أثيرت مؤخرا بالإضافة إلى هروب القيادية في حزب الوحدة الشعبية الانفصالي آنا غابريال إلى سويسرا .

وقالت صحيفة ( البايس ) إن المعارضة الفنزويلية أعلنت عدم مشاركتها في الانتخابات الرئاسية التي دعا إليها نظام نيكولاس مادورو والمقرر إجراؤها يوم 22 أبريل المقبل معتبرة أنها انتخابات " سابقة لأوانها " موجهة فقط لتلميع صورة النظام " الذي يبحث فقط عن الشرعية التي لا يملكها " .

وأضافت الصحيفة أن أرضية الوحدة الديموقراطية ( مود ) التي تضم أهم الأحزاب المعارضة للنظام دعت إلى إجراء انتخابات حقيقية ترتكز على المساواة بين الأحزاب وعلى احترام الدستور .

ومن جهتها كتبت صحيفة ( إلموندو ) أن الحزب الشعبي الحاكم دعا وزير التربية والتعليم الإسباني إينييغو مينديز دي فيغو إلى التحرك فورا من أجل الدفاع عن التدريس باللغة الإسبانية بجهة كتالونيا التي أصبحت فيها اللغة الكتالانية نتيجة الضغط الذي مارسته الحكومات المحلية المتعاقبة والداعمة للاستقلال الإقليم مفروضة كلغة رئيسية للتدريس بهذه المنطقة .

أما صحيفة ( لاراثون ) فأكدت أن سويسرا ليست لديها نية ترحيل القيادية الانفصالية الكتالانية آنا غابريال نحو إسبانيا مشيرة إلى أن سويسرا أعلنت حتى قبل أن تبدأ مدريد إجراءاتها القانونية الخاصة بتسليم آنا غابريال أنها من المرجح أن ترفض طلبا كهذا .

وحسب الصحيفة فإن سويسرا تسعى من خلال هذا الموقف إلى الانتقام من حالة هيرفي فالسياني الذي كان موظفا في بنك ( آش إس بي سي ) وكشف بعض الأسرار البنكية ليفر إلى إسبانيا التي رفضت تسليمه سنة 2013 .

وتناولت الصحف الإيطالية تقريرا لمنظمة العفو الدولية يرصد تنامي العنصرية وكراهية الأجانب في إيطاليا و بظاهرة العنف التي خيمت على الحملة الانتخابية. و كتبت صحيفة (لار يبوبليكا) أن تقريرا جديدا لمنظمة العفو الدولية (أمنيستي) حول "حالة حقوق الإنسان للعام 2017/2018 ، أكد استفحال العنصرية وكراهية الأجانب والخوف غير المبرر من الآخر بإيطاليا ، مضيفة أن "البلد الذي كان يفتخر في عام 2014 بإنقاذ حياة اللاجئين" ، أصبح اليوم "رهينة للخوف وتحت رحمة الخطابات المعادية للأجانب".

وأضافت اليومية ان الدينامية السياسة في إيطاليا ساهمت في تفاقم الوضع الذي بات "أكثر خطورة".

ونقلت عن ريكاردو نوري، المتحدث باسم المنظمة ، قوله إنه "بالمقارنة مع السنة الماضية اصبح الوضع الحقوقي مثيرا للقلق"، وأكثر تعقيدا، بالمقارنة مع السنوات الماضية.

وبالنسبة للصحيفة فإن الأمر لا يقتصر على "شيطنة المنظمات غير الحكومية وعمليات الإنقاذ التي تقوم بها في البحر ، بل طال حتى المواطنين ، خاصة في المناطق الحدودية الذين تأثروا بخطابات العداء وكراهية الأجانب.

و عزت صحيفة (لاستامبا) تنامي ظاهرة كراهية الأجانب إلى ربط "الهجرة على قدم المساواة بانعدام الأمن"، والتي تعزز بتوظيف شعارات مثل "العرق الأبيض مهدد بالانقراض" التي انتشرت على نطاق واسع في شبكات التواصل الاجتماعي.

وأوضحت أنه من أجل رصد انتشار خطاب الكراهية، أطلقت منظمة العفو الدولية حملة بهذا الخصوص، أكدت نتائجها الأولى أن الصور النمطية التمييزية و العنصرية والمحرضة على الكراهية والعنف متفشية في خطاب ثلاثة أحزاب في تحالف يمين الوسط ويتعلق الأمر برابطة الشمال 50 في المائة وإخوة إيطاليا 27 في المائة ثم فورتسا إيطاليا 18 في المائة.

وأكدت صحيفة( كوريري ديلا سيرا) أن العنف الذي طغى على الحملة الانتخابية للاستحقاقات القادمة والتي تجلت خصوصا في الاعتداء على مرشح حزب فورتسا نوفا في باليرمو، يعتبر الأسوء ، إذ لم تشهده البلاد منذ سنوات .

ونقلت اليومية عن وزير داخلية الإيطالي ماركو مينيتي تأكيده أنه "لا تسامح مع العنف في الحملة الانتخابية".

زواصلت الصحف الالمانية اهتمامها بالوضع في الغوطة الشرقية التي تتعرض للقصف منذ الاحد الماضي، الى جانب تسليطها الضوء على قضية حيازة السلاح في الولايات المتحدة.

فبخصوص الوضع في الغوطة الشرقية، قالت صحيفة "ستوتغارتر تسايتونغ" أن الامر المأساوي بخصوص الوضع في سوريا هو أنه لم تعد هناك أي دولة تمتلك السلطة اللازمة لوقف المذابح في سوريا، مشيرة الى ان "هناك حربا عالمية في شكل إقليمي، الجميع جزء من الصراع وبالتالي فقدوا دور الوساطة ".

من جهة أخرى ،كتبت صحيفة "نويه أوسنابروكر تسايتونغ" أن أكثر من 15 الف أمريكي يلقون حتفهم كل عام بسبب الأسلحة النارية، وهو عدد كبير جدا، مشيرة الى ان اعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حظر جميع الأجهزة التي تحول الأسلحة المشروعة إلى بنادق أوتوماتيكية هي خطوة غير كافية.

وأضافت اليومية أن عددا كبيرا من الأمريكيين يحبون الحرية ويعتمدون على الدفاع عن النفس، وانه منذ عام 1791 ، يضمن التعديل الثاني لكل أمريكي الحق في امتلاك السلاح . بيد أنه ينبغي حسب الصحيفة أن "تخضع الأسلحة أيضا لتنظيم صارم ومحدود في الولايات المتحدة، اذ لا يحتاج المواطن الى اسلحة حرب

وفي تعليقها على نفس الموضوع ، أشارت صحيفة "باديشن نويستن ناخشيتن" الى ان الامر يتعلق بجيل، نشأ على وقع تواتر الأخبار السيئة حول مجازر جديدة في المدارس والجامعات والذي يجب عليه ان يتمرن باستمرار على الاختفاء في الفصول الدراسية من القتلة المسلحين، هذا الجيل، تضيف اليومية، "يريد أن يعلم السياسيون المترددون انه يكفي! إنه يريد أن يرى تحركا بدلا من الكلمات الجميلة".

وتابعت الصحيفة انه من خلال تعامل هذا الجيل مع وسائل التواصل الاجتماعي والقدرة على التعبير أمام الكاميرات، فانه سيضاعف من تأثير احتجاجه ويبعث الأمل، متسائلة "عما ما إذا كان الشباب المثير للإعجاب من ولاية فلوريدا على وشك تغيير الأمور؟ سنرى ذلك. "