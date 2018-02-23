عرض لأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم

هسبريس - و .م .ع

في ما يلي أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم الجمعة ..

* المساء:

- الأبناك تحقق في الانتماء السياسي للمغاربة. في سابقة من نوعها، عمدت مؤسسات بنكية إلى النبش في الانتماءات السياسية للزبناء، من خلال استفسارهم حول الأمر بشكل مباشر، مما جعل هذا الملف يوضع على طاولة محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، من أجل كشف الملابسات المحيطة به، وخلفيات هذه الخطوة. وطالب النائب البرلماني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، عمر بلافريج، في سؤال كتابي موجه لوزير الاقتصاد والمالية، بتوضيح طبيعة العلاقة التي تجمع الأبناك بالانتماء السياسي لزبنائها.

- أفادت الخزينة العامة للمملكة، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، أن حالة التحملات وموارد الخزينة أفضت إلى تسجيل فائض في الميزانية بلغ 2,36 مليار درهم في متم شهر يناير 2018، مقابل 2,16 مليار درهم سنة قبل ذلك. وأوضحت الخزينة العامة للمملكة، في نشرتها الشهرية لإحصاءات المالية العمومية لشهر يناير 2018، أن المداخيل العادية قد ارتفعت بـ0,1 في المئة لتصل إلى 18,29 مليار درهم في متم شهر يناير 2018، في حين بلغت نفقات الميزانية العامة 26,4 مليار درهم، أي بانخفاض نسبته 6,5 في المئة.

* أخبار اليوم:

- سعد الدين العثماني يشهر سلاح محاربة الفساد لتقوية موقعه السياسي. فقد كشف رئيس الحكومة، خلال افتتاح المجلس الحكومي، أن العشرات من المسؤولين متابعون حاليا بتهم الفساد، وأن ملفاتهم معروضة على أنظار القضاء، منهم من يخضع للتحقيق، ومنهم من يخضع للمحاكمة، لكنه لم يكشف أسماء وصفات هؤلاء. وأكد العثماني أن هذه المتابعات تمت إما انطلاقا من شكايات المواطنين المباشرة، أو عن طريق الرقم الأخضر لوزارة العدل، أو انطلاقا من تقارير المفتشيات العامة، أو تقارير المجلس الأعلى للحسابات.

- جلسة غير مسبوقة في تاريخ القضاء المغربي، شهدتها القاعة رقم 4 بقصر العدالة بسيدي يوسف بنعلي بمراكش، صباح أمس الخميس، فلأول مرة تنعقد جلسة دون أكوام ملفات تحوي ركاما من الأوراق والوثائق، موضوعة أمام هيئة الحكم، واقتصر الأمر يوم أمس في أول جلسة إلكترونية بالمغرب، على حاسوبين أحدهما كان موضوعا أمام رئيس الجلسة والآخر كانت تستعمله كاتبة الضبط. والجلسة التي ترأسها القاضي جواد الرجواني، وكانت في إطار القضاء الفردي بالغرفة المدنية بابتدائية المدينة، واستغرقت 40 دقيقة، تم البت خلالها في 60 ملفا، أخذا بعين الاعتبار الإكراهات المتعلقة ببداية إطلاق المبادرة.

* الصباح:

- إدريس جطو يحاصر رؤساء "البونات". فتح الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات ملف "بونات الغازوال" في الجماعات المحلية، الذي وصل حد استعماله من قبل رؤساء مجالس من أجل بناء تحالفاتهم وإسكات النواب والمصوتين لصالحهم في مرحلة انتخاب الرؤساء. وحملت شكايات توصلت المجالس الجهوية بها تهما لرؤساء يوزعون "كعكة" السيارات والمحروقات على ذويهم بلا حسيب ولا رقيب.

- قال رئيس مجلس النواب إن موضوع أزمة معاشات البرلمانيين تم تضخيمه، لأنه ملف تقني، أخذ أبعادا سياسية، معربا عن أسفه لعدم انعقاد الآلية المشتركة التي تضم إدارتي مجلس النواب ومجلس المستشارين والحكومة، ما أدى إلى وجود متأخرات لدى الصندوق وصلت إلى نحو 45 مليون درهم. ونفى المالكي أن يكون قد مارس ضغوطا على سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، لضخ 8 ملايين في صندوق معاشات البرلمانيين لتفادي إفلاسه، كما قيل، بل هي جمع بين مساهمة البرلمانيين في حدود 2900 درهم، ومساهمة ميزانية المجلس بالمبلغ نفسه، وأداء المتأخرات.

* الأحداث المغربية:

- يواصل المغرب الإجراءات للانضمام إلى برلمان عموم إفريقيا في أفق المشاركة الرسمية المرتقبة للشعبة البرلمانية المغربية في هذه المؤسسة التشريعية، وهو الموضوع الذي تناوله الخليفة الأول لرئيس مجلس المستشارين عبد الصمد قيوح، مرفوقا بالخليفة الثاني لرئيس المجلس، عبد الإله الحلوطي، مع رئيس برلمان عموم إفريقيا، روجير نكودو دانغ. واعتبر السيد قيوح أن عودة المغرب إلى أسرته المؤسسية الإفريقية، قرار تاريخي توج مسارا استراتيجيا على أساس رؤية ملكية متبصرة تجسد التمسك والاعتزاز بالانتماء لإفريقيا.

- بعد أكثر من شهر ونصف من الاحتجاجات عم الهدوء النسبي مدينة جرادة، وعادت الأمور إلى نصابها ولزمت الساكنة بيوتها، باستثناء بعض "الحلقيات" التي تشهدها بعض أحياء المدينة لمناقشة الحلول التي وضعتها الحكومة لتنمية المنطقة، والتي عرفت تجاوبا كبيرا للساكنة. وكشفت مصادر أن المشاريع التي وعدت بها الحكومة والجهات المنتخبة جاهزة، إذ من المنتظر أن يتم الشروع فيها في غضون الأيام المقبلة.

* بيان اليوم:

- دعا عبد الأحد الفاسي الفهري، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، المهنيين إلى الإعداد للانخراط المشترك في عقد البرنامج لتنمية قطاع الهندسة والاشغال العمومية. جاء ذلك خلال استقبال السيد الفاسي مرفوقا بالسيدة فاطنة الكحيل، كاتبة الدولة المكلفة بالإسكان، أمس أول أمس بالرباط، السيد مولودي بنحمان، رئيس الفيدرالية الوطنية للبناء والأشغال العمومية و السيد نبيل بنعزوز، رئيس الجامعة المغربية للاستشارة والهندسة مرفوقين بأعضاء الجامعتين.

- صنفت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف"، المغرب في المرتبة 26 في ترتيب معدل وفيات المواليد الجدد، بمعدل وفاة 17.8 رضيعا من كل ألف مولود حي خلف كل من تونس، في المرتبة 47 بمعدل وفاة 8.1 رضع من كل ألف مولود حي، وسوريا التي حلت في المرتبة 45 بمعدل وفاة 8.9 مواليد من كل ألف مولود حي، وفلسطين التي حلت في المرتبة 39 بمعدل وفاة 10.8 مواليد من كل ألف مولود حي.

* رسالة الأمة:

- انعقد، أول أمس الأربعاء بالرباط بمقر وزارة الداخلية، اجتماع موسع خصص للاطلاع على تقدم وتقييم المشاريع التنموية المنجزة في إطار برنامج "طنجة الكبرى"، الذي أطلقه جلالة الملك محمد السادس في شهر شتنبر 2013. وشكل هذا الاجتماع، الذي ترأسه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، بحضور وزراء وممثلين عن كافة القطاعات المعنية والهيئات والمؤسسات المشاركة، مناسبة لاستعراض تنفيذ مشاريع هذا البرنامج المندمج، والمتوازن والشامل لمدينة البوغاز.

- أبرز وزير السياحة، والنقل الجوي، والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، محمد ساجد، أول أمس الأربعاء بفاس، ضرورة إنشاء شبكة داخلية للنقل الجوي، بهدف تعزيز الربط بين الجهات والوجهات السياحية الرئيسية. وقال الوزير، خلال لقاء تواصلي مع المنعشين الاقتصاديين بالجهة، نظمته ولاية فاس- مكناس، إن الوزارة تعمل بشراكة مع المكتب الوطني المغربي للسياحة والجهات، على إبرام شراكات مع شركات للنقل لخلق رحلات جوية جديدة. وعلاوة على تنمية قطاع النقل الجوي، شدد الوزير على ضرورة التفكير في اعتماد أنجع الآليات لتنفيذ المشاريع السياحية، بغية تدعيم التنمية السوسيو- اقتصادية وتعزيز التنافسية السياحية بالجهة.

* العلم:

- عبرت مجموعة ضغط تضم منتجي البواكر والطماطم من فرنسا وإيطاليا وإسبانيا نهاية الأسبوع بإسبانيا عن تخوفها من "غزو" الطماطم المغربية لأسواق الاتحاد الأوروبي. واجتمع ممثلو المجموعة في الدول الثلاث في مدينتي أليكانتي الواقعة جنوب شرق إسبانيا، من أجل مناقشة "ارتفاع" حجم صادرات المغرب من الطماطم للاتحاد الأوروبي واتخذوا قرارا بالضغط على مفوضية الاتحاد الأوروبي بدعم من برلمانيين أوروبيين وطالبوها بوضع شروط وضوابط على الواردات الفلاحية من الرباط.

- بلغ حجم منتجات قطاع الصيد الساحلي والتقليدي المسوقة في البيع الأولي 1.310.494 طن سنة 2017 بقيمة 7,3 مليار درهم، مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 6 في المائة من حيث القيمة مقارنة مع السنة الماضية، حسب ما جاء في بلاغ للمكتب الوطني للصيد صدر عقب اجتماع مجلسه الإداري أول أمس الاربعاء بأكادير .واستعرض المجلس الإداري للمكتب، الذي انعقد تحت رئاسة عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بحضور مباركة بوعيدة، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، مؤشرات الأنشطة برسم سنة 2017 كما صادق على خطة العمل وميزانية السنة المالية 2018.

* الاتحاد الاشتراكي:

- أعلن رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي أن اجتماعات متواصلة مع رئيس الحكومة تتدارس ملف المعاشات البرلمانية من أجل حل جوهري وجذري لهذا الملف الذي لم يعالج في حينه؛ مؤكدا، خلال ندوة صحفية أمس، أن موضوع المعاشات لا يهم فريقا دون آخر، وأن المسؤولية مشتركة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

- أكد مدير المدرسة الوطنية العليا للمعلوميات وتحليل النظم، محمد السعيدي، أول أمس الأربعاء بالرباط أن المغرب سجل تقدما على درب تملك تكنولوجيا الفضاء. وشدد السيد السعيدي خلال ندوة صحافية لتقديم مشروع إطلاق المغرب لكبسولة فضائية، على الإرادة القوية للجامعات المغربية للمساهمة في النهوض بالبحث العلمي في صناعة الفضاء، مضيفا أن هذه الجهود تتم بفضل الإصلاحات العميقة التي أطلقتها المملكة في المجال العلمي تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

* لوماتان:

- أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، أمس الخميس بالرباط، أنه "سيقع ترتيب الجزاءات على كل من ثبت في حقه تقصير" في حادث اصطدام بين قطار لنقل البضائع وسيارة لنقل المستخدمين بطنجة، الذي خلف مصرع 6 أشخاص وإصابة 14 آخرين. وقال السيد الخلفي، في لقاء صحفي عقب انعقاد الاجتماع الأسبوعي للحكومة، إن "التحقيق لا يزال جاريا وسيقع ترتيب الجزاءات على كل من ثبت في حقه تقصير أو إخلال أدى إلى وقوع هذه الفاجعة"، التي تعيد إلى الأذهان إشكالية ضمان عبور آمن بجميع ممرات السكك الحديدية عبر مناطق المملكة.

- المقاولات الصغرى والمتوسطة المغربية المصدرة لا تزال تواجه صعوبات للاندماج في سلاسل القيمة العالمية. وهي وضعية تضيع على البلاد نقاط هامة لتعزيز النمو. وأكدت دراسة، وقعها البنك الإفريقي للتنمية، والمعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات، والمنتدى الأورومتوسطي لمعاهد العلوم الاقتصادية، العقبات الأبدية التي تواجه المقاولات الصغرى والمتوسطة، والتي تحد من طموحاتها في مجال التصدير.

* ليكونوميست :

- في انتظار التصديق على الاتفاقيات، تعتزم الحكومة إعطاء أساس قانوني لتبادل المعلومات الضريبية. وقد تم تقديم مشروع مرسوم قانون بمجلس الحكومة. ويتعين على المؤسسات البنكية وشركات التأمين تقديم معلومات بانتظام حول مداخيل الأشخاص الطبيعيين والمعنويين إلى سلطات البلدان، التي تجمع المغرب معها اتفاقيات.

- التحسيس والتكوين والمواكبة في التحول نحو التنمية أبرز ركائز مخطط عمل "مبادرة مناخ من أجل المغرب" لسنة 2018 التابع للاتحاد العام لمقاولات المغرب. والمخطط، الذي يهدف إلى تحويل المخاطر المناخية إلى فرص اقتصادية، تم تقديمه خلال الأيام الجهوية "المقاولات وتغير المناخ"، التي نظمت بمراكش في 22 فبراير الجاري. ويروم المخطط وضع ميثاق للمناخ، يحدد التزامات المقاولة في مشاركتها في مكافحة تغير المناخ وبروز اقتصاد أخضر جديد، بانبعاثات كربونية منخفضة، حسب مديرة المبادرة، هدى بوشتية.

* أوجوردوي لوماروك:

- حقيبة جديدة تسند لصندوق الإيداع والتدبير. عبد اللطيف زغنون، المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، وعبد العزيز عدنان، مدير الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي يوقعان بالرباط، اتفاقية تروم تحديد كيفية تدبير والحفاظ على الموارد المالية لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة. وبموجب هذه الاتفاقية، يكلف الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي صندوق الإيداع والتدبير بإدارة احتياطه الأمني والاحتياطات المتعلقة بالخدمات المتبقي أداؤها، وكذا الفائض المحتمل تحقيقه من طرف نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة الذي يدبره الصندوق بموجب أحكام القانون 12-116.

- أكدت رئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة، أنا فونسيكا، أمس الخميس بالرباط، أن المغرب قرر نهج سياسة طوعية بالانخراط في ضمان خدمات صحية للمهاجرين. وأعربت فونسيكا في مداخلة، خلال ملتقى دراسي بالمدرسة الوطنية للصحة العمومية حول موضوع "الهجرة والصحة"، عن ارتياحها لالتزام المغرب الثابت في مجال معالجة قضايا الهجرة، مضيفة أن "المهاجرين يستفيدون من الرفاه البدني والعقلي والاجتماعي، مما يتيح لهم المشاركة بكثافة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية في مجتمعات بلدان الاستقبال".

* البيان:

- أفادت الخزينة العامة للمملكة، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، أن حالة التحملات وموارد الخزينة أفضت إلى تسجيل فائض في الميزانية بلغ 2,36 مليار درهم في متم شهر يناير 2018، مقابل 2,16 مليار درهم سنة قبل ذلك. وأوضحت الخزينة العامة للمملكة، في نشرتها الشهرية لإحصاءات المالية العمومية لشهر يناير 2018، أن المداخيل العادية قد ارتفعت بـ 0,1 في المائة لتصل إلى 18,29 مليار درهم في متم شهر يناير 2018، في حين بلغت نفقات الميزانية العامة 26,4 مليار درهم، أي بانخفاض نسبته 6,5 في المائة.

- أوصى المشاركون في ختام أشغال المنتدى البرلماني الثالث للعدالة الاجتماعية، بضرورة التفعيل الحقيقي والجدي للحوار الاجتماعي والتأكيد على أن مأسسته مدخل أساسي لتحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية. وأكدت التوصيات الصادرة عن هذا المنتدى، الذي نظمه مجلس المستشارين على مدى يومين تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، على ضرورة إعادة النظر في دور النقابات والعمل النقابي من خلال إعطاء الممارسة النقابية بعدا جديدا باعتبارها شريكا أساسيا وحاسما في نجاح المقاولة، مع إشراك كافة الفاعلين الاجتماعيين في إنتاج التشريع الاجتماعي، والتفكير في وضع إطار قانوني لتنظيم الحوار الاجتماعي، وكذا إحداث المجلس الوطني للحوار الاجتماعي.

* لوبينيون:

- على بعد أسبوع من صدور قرار محكمة العدل الأوروبية بشأن صحة اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، في 27 فبراير الجاري، حذر عدد من رجال القانون من انعكاسات قرار يتعدى حدود تدخل المحكمة ويضرب حياد قضاتها. ويأتي ذلك بعد التصريحات الأخيرة للمدعي العام لمحكمة العدل الأوروبية الذي أراد توريط المحكمة في نزاع ذي طبيعة سياسي. وبالنسبة لرجال القانون هؤلاء، فإن واجب المحكمة يتمثل في تصحيح العيوب، من خلال الحرص على احترام المعايير القانونية الأوروبية، وقول الحق دون الدخول في اعتبارات سياسية.

- سجل مؤشر الأسعار عند الاستهلاك ارتفاعا، خلال يناير 2018، بنسبة 0,1 في المائة مقارنة مع الشهر الذي قبله. ويعود هذا التحول إلى ارتفاع مؤشر المنتجات غير الغذائية بنسبة 0.5 في المئة، وانخفاض مؤشر المنتجات الغذائية بنسبة 0.5 بالمئة. وهم الانخفاض، الذي شهدته المنتجات الغذائية ما بين دجنبر 2017 ويناير 2018، بالأساس "الخضر" بنسبة 4.5 في المئة، و"الفواكه" بنسبة 2.0 في المائة، و"اللحوم" بنسبة 0.6 في المائة، وفواكه البحر بنسبة 0.3 بالمئة.

* ليبيراسيون:

- أعلنت المركزيات النقابية، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والفيدرالية الديمقراطية للشغل، عن اتفاقها على رفع مذكرة مطلبية لرئيس الحكومة، واعتبارها مدخلا لإطلاق دينامية تفاوضية ونضالية جديدة. كما أعلنت المركزيات النقابية الثلاثة، في ختام لقاء خصصته لتدارس تقوية العمل المشترك بينها ومأسسة التنسيق النقابي الثلاثي وتوحيد التصور المطلبي، عن مواصلة التنسيق النقابي المفتوح كآلية لتوحيد نضالات الشغيلة المغربية والاستجابة لانتظاراتها ودعوة الحركة النقابية المغربية إلى التنسيق والتعاون من أجل صون مصالح الشغيلة المغربية والمصالح العليا للوطن.

- أعلنت مديرية الدراسات والتوقعات المالية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، عن تسجيل مؤشرات واعدة للاقتصاد الوطني برسم سنة 2018، لا سيما بعد انتهاء سنة 2017 في ظروف جيدة. وأوضحت المديرية، في نشرتها الأخيرة حول الظرفية الخاصة بشهر فبراير الجاري، أن "المؤشرات الأولى برسم سنة 2018 تبشر باستمرار الديناميات القطاعية الإيجابية خلال هذا العام بعد الأداء الجيد خلال سنة 2017، لا سيما في ما يتعلق بالتوجهات الجيدة للطلب الخارجي الموجه إلى المغرب".