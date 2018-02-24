محققون يستمعون إلى عاملين بـ"أخبار اليوم"

هسبريس من الرباط

أفاد بلاغ صحافي بأن العاملين في هيئات تحرير وإدارات كل من جريدة "أخبار اليوم" وموقع "اليوم 24" وموقع "سلطانة"، "فوجئوا باستدعاءات واعتقالات بعد عملية المداهمة التي قامت بها عناصر أمنية بعد زوال أمس الجمعة 24 فبراير، واعتقالها مدير نشر الجريدة والموقع، توفيق بوعشرين".

وأضاف البلاغ ذاته أن عناصر أمنية تابعة للفرقة الوطنية انتقلت، صباح اليوم، "إلى بيت الزميلة ابتسام مشكور، مديرة نشر موقع سلطانة، وطلبت منها مرافقتها دون أن تكشف عن سبب التوقيف".

كما أن موظفتين في إدارة كل من جريدة "أخبار اليوم" وموقع "اليوم 24"، يضيف البلاغ ذاته، "توصلتا باستدعاء للمثول أمام الفرقة، إحداهما توصلت به مساء أمس الجمعة ببيتها بمدينة الدار البيضاء، فيما توصلت الثانية باتصال هاتفي صباح اليوم السبت يدعوها للالتحاق بمقر الفرقة من أجل الاستماع إليها".

ووفق البلاغ ذاته، فإن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية "تواصل لحد اللحظة اعتقال مدير نشر جريدة أخبار اليوم وموقع اليوم 24، توفيق بوعشرين، الذي يخضع للتحقيق منذ لحظة توقيفه، دون أن يتمكن دفاعه أو أفراد عائلته من لقائه".