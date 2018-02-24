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الرئيسية | السلطة الرابعة | محققون يستمعون إلى عاملين بـ"أخبار اليوم"

محققون يستمعون إلى عاملين بـ"أخبار اليوم"

محققون يستمعون إلى عاملين بـ"أخبار اليوم"
هسبريس من الرباط
السبت 24 فبراير 2018 - 14:12

أفاد بلاغ صحافي بأن العاملين في هيئات تحرير وإدارات كل من جريدة "أخبار اليوم" وموقع "اليوم 24" وموقع "سلطانة"، "فوجئوا باستدعاءات واعتقالات بعد عملية المداهمة التي قامت بها عناصر أمنية بعد زوال أمس الجمعة 24 فبراير، واعتقالها مدير نشر الجريدة والموقع، توفيق بوعشرين".

وأضاف البلاغ ذاته أن عناصر أمنية تابعة للفرقة الوطنية انتقلت، صباح اليوم، "إلى بيت الزميلة ابتسام مشكور، مديرة نشر موقع سلطانة، وطلبت منها مرافقتها دون أن تكشف عن سبب التوقيف".

كما أن موظفتين في إدارة كل من جريدة "أخبار اليوم" وموقع "اليوم 24"، يضيف البلاغ ذاته، "توصلتا باستدعاء للمثول أمام الفرقة، إحداهما توصلت به مساء أمس الجمعة ببيتها بمدينة الدار البيضاء، فيما توصلت الثانية باتصال هاتفي صباح اليوم السبت يدعوها للالتحاق بمقر الفرقة من أجل الاستماع إليها".

ووفق البلاغ ذاته، فإن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية "تواصل لحد اللحظة اعتقال مدير نشر جريدة أخبار اليوم وموقع اليوم 24، توفيق بوعشرين، الذي يخضع للتحقيق منذ لحظة توقيفه، دون أن يتمكن دفاعه أو أفراد عائلته من لقائه".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - ملاحظ 20 السبت 24 فبراير 2018 - 15:35
سقطت اخر اوراق التوت من الديمقراطية مصطنعة في هذا الوطن...يسجن الشرفاء و يبقى الوزير المدلل ينهش فيما تبقى من القيم
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19
2 - التهامي السبت 24 فبراير 2018 - 15:41
الله يدوز القضية بخير ويلطف ببلادنا في ظل هذه الانتهاكات الفضيعة لحرية الصحافة وللتهجم المخزني المتواصل على الكلمة والقلم الحرين، الصحافة هي اساس اي تقدم وتطور وعندما تقمع ويتهجم عليها فاستعدوا لمرحلة فد تؤدي بنا لما قد لا يحمد عقباه.
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14
3 - قدور السبت 24 فبراير 2018 - 15:54
هاللي ما بغيناش في هذه البلاد، المس بالصحافة واستقلاليتها وكرامتها، كان هناك من دافع عن اعتقال بوعشرين بحجة ان الصحافي كذلك مواطن ولا علاقة لهذا الفعل بعمله ومهنته ولكن الآن يتبين ان القضية هي قضية حرية الكلمة والتعبير وبهذه الاعتقالات والاستدعائات نعود 30 سنة الى الوراء وهذا أمر مرفوض طبعا. الصحافي له مساحة غير محدودة في ممارسة عمله ومهامه ولا يجب لاي كان التدخل فيها او التشويش عليها.
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