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الرئيسية | السلطة الرابعة | النيابة تمدد الحراسة النظرية للصحافي بوعشرين

النيابة تمدد الحراسة النظرية للصحافي بوعشرين

النيابة تمدد الحراسة النظرية للصحافي بوعشرين
هسبريس من الرباط
الأحد 25 فبراير 2018 - 17:30

قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء تمديد الحراسة النظرية في حق توفيق بوعشرين، ناشر يومية "أخبار اليوم"، لمدة 24 ساعة بطلب من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.

وقال مصدر قضائي إن قرار التمديد جاء من أجل السماح للفرقة الوطنية بالاستماع لشاهدات أخريات في قضية بوعشرين، الذي يواجه اتهامات بارتكاب اعتداءات جنسية.

وجاء في بيان للوكيل العام نجيم بنسامي: "تبعا للبلاغين الصادرين عنه بشأن البحث القضائي الجاري في حق السيد توفيق بوعشرين، فقد تم تقديم هذا الأخير إلى النيابة العامة مساء يومه الأحد 25 فبراير".

وتابع: "بعد الاستماع إليه طبقا للمادة الـ80 من قانون المسطرة الجنائية، تمت الموافقة على طلب الشرطة القضائية بتمديد الحراسة النظرية في حقه لمدة أربع وعشرين ساعة لإتمام البحث الجاري. وسيتم تقديمه من جديد إلى النيابة العامة يوم غد 26 فبراير".

وواصلت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحقيقاتها مع توفيق بوعشرين، مدير نشر جريدة "أخبار اليوم"، على خلفية فتحها لبحث قضائي بأمر من النيابة العامة، على خلفية شكايات تتعلق باعتداءات جنسية.

وأقدمت الفرقة الوطنية على تسليم مفتاح مقر جريدة "أخبار اليوم" إلى كاتبة بوعشرين، التي لم تفصح عن تفاصيل الاستماع إليها من لدن عناصر الأمن، مؤكدة أنها قدمت توضيحات عن مهامها الإدارية.

وينتظر أن تتوجه مرية مكريم، مديرة نشر موقع "فبراير. كوم" التي توجد في مهمة مهنية بمدينة أكادير، إلى مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء للاستماع إليها بشأن مواضيع مرتبطة بقضية بوعشرين.

وحسب إفادات توصلت بها هسبريس من مرية مكريم، التي ما زالت في مدينة أكادير، فإن سبب الاستدعاء يهم تقديم شهادتها في الموضوع دون أن تعطي أي تفاصيل أخرى.

وكانت النيابة العامة باستئنافية الدار البيضاء قد أكدت، في بلاغ لها أصدرته يوم أمس، أنها توصلت بشكايات، وجرى وضع بوعشرين رهن الحراسة النظرية الليلة ما قبل الماضية.

وأضاف البيان: "مصالح الشرطة القضائية تواصل أبحاثها في القضية، وقد تم الاستماع لبعض المصرحين وبعض الضحايا وما زال البحث متواصلا".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (16)

1 - تمغربيت الأحد 25 فبراير 2018 - 17:43
من أجل شكايات جنسية احتجتم الي قوات تحالف التي اقتحمت مقر الجريدة واستدعاء كل ؤلاءك صحافيين.. فقط لو كنتم تتعاملون مع حتي شكايات الجنسية لرجال سلطة لكنا قلنا ان في بلدنا يكرهون الرذيلة؟؟؟!!
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21
2 - said الأحد 25 فبراير 2018 - 17:43
Ce qui est 1 peux bizarre dans cete à faire c pourquoi une vingtaine de policier pour l arrêter ????
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9
3 - الحـــــ عبد الله ــــاج الأحد 25 فبراير 2018 - 17:50
- كون كانت الدولة كتعامل مع شكايات التحرش الجنسي بهاد الطريقة مع جميع المواطنين وما شي غير مع أصحاب المقالات لي كتنتقد لورد فولدمورت كون واهلي فين وصلنا، وغير العام لي فات، واحد البنت اتهمات مدير القناة الثانية سليم الشيخ بالتحرش والإغتصاب، لكن الداخلية ما صيفطاتش 20 بوليسي يشدوه أو دارو بلاغ في التلفزة عليه أو أسموها الضحية، بل بالعكس تم متابعة هاد البنت بتهم السب والتشهير، وبلا ما نهدرو على دعم الدولة لسعد المجرد في قضية الإغتصاب ...
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26
4 - ابن حلالة الأحد 25 فبراير 2018 - 17:51
بو عشرين أول من سيتذوق ثمرة القانون المخرب للنساء و البلاد الذي تم المصادقة عليه دون رأي الشعب المغربي المسلم
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10
5 - الجْوِلِيلِي الأحد 25 فبراير 2018 - 17:53
مواكبة النيابة لحدث وضع بوعشرين تحتَ الحراسة النظرية ببلاغات توضيحية،وقيام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بعملية التحقيق وإنجاز المحاضر يوحي بحجم القضية بغض النظر عن كون صاحبها مدير نشر جريدة وموقع،إذن لا داعي لاتخاذ المواقف المتسرعة،مادامت الأمور في إطار مجرياتها المسطرية ومادامت قرينة البراءة تبقى محفوظة.
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2
6 - mohamedharher الأحد 25 فبراير 2018 - 17:59
اعتقال بوعشرين توبين ان الحالة هي هي لا عدلة ولا حرية قال لك المغرب نمودج نعم نمودج لكن في القمع.وبس.شوهتونا في العالم تعلموا من سيادكم الاوربيين.هم نمودج.
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6
7 - عزام الأحد 25 فبراير 2018 - 18:00
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم...غريب صحفي ومثقف لكن الأخلاق في الحضيض...؟ إن كان أبا فكيف سيكون وقع الخبر؟ لا يمكن أن تكون القضية مفتعلة.لا دخان بدون نار....!:عزام
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-19
8 - عبدالله الأحد 25 فبراير 2018 - 18:05
ورآه عيفتونا في هاذ البلاد ، هاذ التواصل الاجتماعي خليوه الناس لي في المستوى ، النغرب كولشي فيه شواف او كولشي ولى بغا يمشي البلاد او دخول الفضول ، خليو الناس ديال الحرفة يديرو خدمتهم باراك من الفهامات الخاوية ، نهار يوصل عندكم العدو لباب داركم راه هاذ الناس لي غادين يحميوكوم .
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1
9 - نشري هسبريس على حسابي الأحد 25 فبراير 2018 - 18:06
دابة اي معارض مشاكس للنظام ولرموز الفساد السياسي والاقتصادي إلى بغاو يتفكو منو .أول حاجة الإغراء بالمال.ثاني حاجة التهديد والابتزاز.ثالث حاجة يلصقو ليه تهمة الاتجار الدولي فالمخدرات بحال سعيد شعو. أو يتهموه بمحاولة إدخال دبابة للمغرب بحال الصحافي المهداوي. أو يتاهموه بتدبير الانفصال عن المغرب بحال الزفزافي. أو يتفاهمو مع شي ... وتقدم شكاية ضدو بالتحرش أو الاغتصاب .رغم هاد الشكاية كان وارد جدا يتابعوه فحالة سراح مؤقت بضمان الوظيفة ديالو
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10 - المحتار الأحد 25 فبراير 2018 - 18:07
ليعلم الجميع أن البرلمان كان قد صادق على قانون التحرش. لذلك فالأمر لم يعد كالسابق. أجمع رأسك. ..
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11 - متمرد الأحد 25 فبراير 2018 - 18:10
مهزلة سياسية بكل المقاييس ، منذ متى اصبح لدينا التحرش الجنسي؟ ومتى تم التصدي للمثليين او للمغتصبين ايضا؟ اين حقوق ضحايا الاغتصاب من اطفال و نساء و رجال ؟ حتى المسنات لم تسلمن من أنياب الذئاب!! عندما تكتشف الحقيقة من طرف السلطة الرابعة و قول الحقيقة او الحق للشعب وجعل كل شيء قريب للمواطن، يتمرد النظام و يقوم بشتى انواع التهديد ليبطل عمل الصحافة ، زمان القرون الوسطى ولى
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12 - تايتان الأحد 25 فبراير 2018 - 18:17
غادي اجيبو بعض البنات ويشهدو الزور باش القاو التخريجة والقاضي غادي احكم عليه راه هدا هو القضاء المخزني ....
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13 - الصراحة على عين ميكا الأحد 25 فبراير 2018 - 18:25
هناك قضايا بالمغرب اهم من وسوسة شياطين الانس مثل الفساد ونهب المال العام.
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14 - آسفي الأحد 25 فبراير 2018 - 18:35
كول متهم بريئ حتا تتم متابعته سؤال ماهو علاقة الجريدة بتوهم ولماذا تم إغلاقها واهل جميع المتهمين يتم عتقلهم بمجرد شكاية أن من تجربتي أن أحد الأشخاص اعتدا على ابي راجل كبير في سن وقدمنا شهداة طبية ولم نرا أي قانون يطبق لان لمعتدي اببن عون صلطة
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0
15 - ساكتين هاد الساعة الأحد 25 فبراير 2018 - 18:41
معمر نيابة تمدد الحراسة و يخلى سبيله، لانه لو خرج سيكنب عن ما يجري في السجون من حالات مزرية و طرف القمع و الاستنطاق
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0
16 - Mounir الأحد 25 فبراير 2018 - 18:42
C'est le système judiciaire le plus beau du monde dans le pays le plus beau du monde. Les délits sont préparés pour vous surtout quand vous êtes contre al mekhzan et les corrompus .
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