عرض لأبرز اهتمامات اليوم في الصحف الأوروبيّة

هسبريس - و .م .ع

اهتمت صحف اروبا الغربية الصادرة اليوم الاثنين بعدد من المواضيع المحلية والدولية من ضمنها الوضع في الغوطة الشرقية،بعد قرار مجلس الامن بفرض هدنة لثلاثين يوما، وموقف المعارضة البريطانية من خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوربي، ولائحة مرشحي حزب ميركل في المناصب الوزارية في الائتلاف الحكومي المرتقب، وبموجة الصقيع التي تضرب ايطاليا، فضلا عن وضعية اللاجئين بالبرتغال.

ففي بلجيكا، اهتمت الصحف بقرار مجلس الأمن الذي يطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار يمتد ل 30 يوما في سوريا، والذي سيمكن من وصول المساعدات الإنسانية وإجلاء الجرحى.

وكتبت (لوسوار) تحت عنوان " الأمم المتحدة تصوت على وقف لإطلاق النار، غير أن دمشق تتجاهل ذلك "، أن هذه الهدنة " لم تتجسد على أرض الواقع "، مشيرة إلى أن هذه هي أول مرة منذ سنوات لم تقدم روسيا على استخدام الفيتو وهو " انتصار صغير " حسب أحد المفاوضين.

من جانبها، اعتبرت (لاليبر بلجيك) أن المواجهات مستمرة على الرغم من تصويت الأمم المتحدة حول وقف إطلاق النار، في حين أن فرنسا وألمانيا طالبتا موسكو بالضغط على دمشق.

وقالت إن قوات النظام السوري واصلت الأحد هجومها ضد المتمردين بالغوطة الشرقية، كما استمر القصف الجوي على الرغم من قرار الأمم المتحدة الذي طالب بهدنة بعد مقتل أزيد من 500 مدني في ظرف أسبوع واحد.

وفي سويسرا اهتمت الصحف بإعلان بيونغ يانغ عن استعدادها لإجراء محادثات مع واشنطن وبالوضع في سوريا.

وتساءلت صحيفة "تربيون دو جنيف" عما اذا كان من الضروري الاعتقاد بانفتاح الكوريين الشماليين على مفاوضات حتى وان كان البيت الابيض قد اعلن عن عقوبات اضافية.

واشارت الصحيفة في افتتاحيتها الى ان هذا الخبر يثير الاستغراب خاصة أن الوفد الذي ارسلته بيونغ يانغ يقوده متشدد في النظام وهو الجنرال كيم يونغ تشول الذي اتهم بالتنسيق في عام 2010 لضربات استهدفت جزيرة في كوريا الجنوبية.

من جانبها، اشارت صحيفة "فانت كاتر اور" إلى أن مشاركة الابنة الكبرى للرئيس الأمريكي إيفانكا ترامب في مراسم دورة الألعاب الأولمبية، تسببت في مشكل بروتوكولي بالنسبة للمنظمين لأن هذه الأخيرة لا تعتزم مقابلة وفد كوريا الشمالية.

وبخصوص الوضع في سوريا، كتبت صحيفة "لوتون" تحت عنوان "دمشق تضحك على الأمم المتحدة وتستمر في قصف الغوطة"، أن الغارات متواصلة في منطقة الغوطة الشهيدة على الرغم من قرار مجلس الأمن الذي ينص على هدنة إنسانية لمدة 30 يوما.

وقالت الصحيفة ان استئناف أعمال العنف وموكب الضحايا المدنيين يسلط الضوء مرة اخرى على عجز المجتمع الدولي، مشيرة الى ان الامر يتعلق باخفاق يشكك في جدوى بعض المنظمات الدولية.

وفي بريطانيا ركزت الصحف اهتمامها على موقف المعارضة البريطانية من خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوربي بالإضافة إلى آخر تطورات النزاع في سوريا .

وسلطت صحيفة ( الغارديان ) الضوء على موقف حزب العمال البريطاني بشأن مستقبل العلاقات الأوربية البريطانية بعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوربي مشيرة إلى أن كير ستارمر المسؤول في حزب العمال عن ملف ( البركسيت ) أكد أن الحزب يؤيد الاتفاق حول اتحاد جمركي جديد مع الاتحاد الأوربي بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي .

وأضافت الصحيفة أن هذا الموقف سيتم تأكيده من طرف زعيم حزب العمال البريطاني جيريمي كوربين خلال الكلمة التي سيلقيها اليوم الاثنين بكونفينتري ( وسط انكلترا ) .

ومن جهتها تحدثت صحيفة ( دايلي تلغراف ) عن آخر التطورات في الحرب الأهلية السورية حيث استمرت المعارك أمس الأحد في الغوطة الشرقية رغم تصويت مجلس الأمن على قرار لوقف إطلاق النار لمدة 30 يوما في سوريا .

وأشارت الصحيفة إلى أن اشتباكات عنيفة وقعت على الجبهات الجنوبية والجنوبية الشرقية من الغوطة الشرقية حيث بدأ الجيش السوري عملياته البرية بعد شهر من القصف المدفعي والغارات الجوية.

وأوضحت أن اشتباكات عنيفة أخرى سجلت في منطقة ( حرستا ) شمال دمشق حيث بدأ الطيران السوري عملياته مؤكدة أن المتمردين واصلوا بدورهم عمليات إطلاق الصواريخ على العاصمة حيث سقطت حوالي ثلاثين قذيفة يوم أمس الأحد .

وحول نفس الموضوع كتبت صحيفة ( الأندبندنت ) أن معاناة سكان الغوطة الشرقية لا تزال مستمرة مشيرة إلى أن أحد أعضاء المعارضة السورية أكد في تصريحات للصحيفة أن عدة أشخاص تعرضوا للاختناق بعد أن قصف النظام السوري منطقة الغوطة الشرقية التي توجد على مشارف العاصمة دمشق .

وقالت الصحيفة إن الحكومة السورية نفت استخدام الأسلحة الكيماوية في حربها ضد المعارضة التي ستدخل في مارس المقبل عامها الثامن .

من جانبها تناولت الصحف الالمانية لائحة مرشحي حزب ميركل في المناصب الوزارية في الائتلاف الحكومي المرتقب، والوضع في سوريا بعد قرار مجلس الأمن الدولي وقف إطلاق النار.

وكتبت صحيفة "نويه ازنابروكر تسايتونغ" أنه بالرغم من التراجع الواضح لسلطتها، تمكنت المستشارة الالمانية انغيلا ميركل من الجمع بين القوى المتباينة في الحزب المسيحي الديمقراطي، معتبرة ان ميركل تدفع ثمنا باهظا لذلك,

واشارت الى أنه "مع ترشيحها ينس شبان لمنصب وزير الصحة ، فان ميركل تكسب خبيرا في هذا القطاع و تضم واحدا من أشد منتقديها في حكومتها ، مبرزة أنه ليس هناك "طريقة أفضل لفرض الانضباط".

من جهتها ، ترى جريدة "سودفيست برس" أن ميركل استجابت لمطالب شبيبة الحزب، وبالتالي ستوقف احتجاجها، مضيفة انه بالنظر الى ان وزارة الصحة عادة ما تترك وقتا ضئيلا لامور أخرى، فان شبان قلما سيعبر عن رايه حول القضايا المثيرة للجدل الرئيسية للحزب، من قبيل قضية اللاجئين .

أما صحيفة "تاغس تسايتونغ" فأكدت ان لائحة الوزراء المعلن عنها تظهر ان سلطة المستشارة تتضاءل، معتبرة ان إضعاف أنغيلا ميركل ليس وهما بل هي حقيقة وسيظهر ذلك على السطح في الأشهر المقبلة لان سلطة ميركل لديها تاريخ انتهاء الصلاحية، على حد قول الصحيفة.

وتابعت اليومية ان جلوس أحد منتقدي ميركل ينس شبان قريبا على طاولة مجلس الوزراء يعد يمثابة هزيمة للمستشارة، مشيرة الى لأنها، في واقع الأمر، كانت دائما دبلوماسية ومستعدة لتقديم تنازلات. ولكن عندما يتعلق الأمر بالاشخاص، كانت حاسمة وحازمة. ولكن هذا انتهى.

وبخصوص الوضع في الغوطة الشرقية ، قالت صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ " أن قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن سوريا "جاء متأخرا جدا، وضعيفا وغير حاسم"، مضيفة في انه الوقت الذي امضى فيه ممثلو دول مجلس الأمن الخمسة عشر عدة أيام من المشاحنات تحت ضغط روسيا، توفي العديد من المدنيين في الغوطة الشرقية وأصيب آخرون ودمرت المستشفيات، مبرزة ان القرار جاء أخيرا يطالب بوقف إطلاق النار في سوريا، لكنه يسمح للنظام في دمشق بمواصلة محاربة الجماعات الإرهابية.

من ناحية اخرى اهتمت الصحف الإيطالية بموجة الصقيع التي تجتاح إيطاليا وبتطورات الوضع في الغوطة الشرقية.

وكتبت صحيفة (كوريري ديلا سييرا)، في مقال بعنوان 'صقيع تاريخي ..إغلاق المدارس في روما" أن مديرية الأرصاد الجوية بإيطاليا أصدرت نشرة إنذارية بخصوص الطقس الجليدي الذي اجتاح منذ أمس الأحد المناطق الشمالية ثم امتد اليوم إلى وسط وجنوب البلاد مع انخفاض حاد في درجات الحرارة، حيث وصلت إلى 10 تحت الصفر.

و أضافت اليومية أنه على إثر موجة صقيع مصدرها سيبيريا تقرر إغلاق المؤسسات التعليمية بمختلف مستوياتها الدراسية يومي الاثنين والثلاثاء في عدة مدن إيطالية.

و حسب الصحيفة فإن تساقط الثلوج سيؤثر على أكثر من 1500 كيلومتر من الشبكة الطرقية بمختلف المناطق، لذلك قامت شركة الطرق السيارة بتفعيل خطة مكافحة الثلوج واتخاذ تدابير آخرى احترازية.

و كتبت صحيفة (لاريبو بليكا) أن أكثر المناطق التي شهدت تساقطات ثلجية كثيفة هي منطقتي أستي و كونيزي، حيث بلغ علو الثلوج حوالي ثلاثة أمتار كما ارتفع علوها كذلك في إقليمي ليمون وبيمونتي على الحدود مع فرنسا.

من جانبها، تطرقت صحيفة (لاستامبا) إلى تطورات الوضع في سوريا الذي يزداد سوءا غداة صدور قرار دولي عن مجلس الأمن يطلب هدنة "من دون تأخير" لمدة 30 يوما.

وأضافت اليومية أن 14 مدنيا على الأقل أصيبوا بأعراض اختناق أدت إلى مقتل طفل، بعد قصف لقوات النظام السوري على بلدة في الغوطة الشرقية المحاصرة، مشيرة إلى أن أبرز فصائل الغوطة الشرقية اتهمت قوات النظام بقصف البلدة التي يسيطر عليها بغاز الكلور، في حين اتهمت وزارة الدفاع الروسية الفصائل "بالتخطيط لهجوم بمواد سامة بهدف اتهام" دمشق بذلك.

وفي فرنسا تطرقت الصحف الى مأساة الغوطة الشرقية وللوضع السياسي في الصين .

وكتبت صحيفة (لوفيغارو) ان معارك عنيفة جرت الاحد بين قوات النظام السوري ومتمردين جنوب الغوطة الشرقية، المحاصرة على الرغم من صدور قرار السبت بالاجماع عن مجلس الامن يدعو الى هدنة بدون تاخير لمدة 30 يوما في كل انحاء سوريا.

وفي تعليقها عل استثناءات وقف اطلاق النار في ما يتعلق بالمعارك بين المجموعات الجهادية، الدولة الاسلامية والقاعدة، الذي اشار اليه القرار بطلب من موسكو، اعتبرت الصحيفة ،ان القرار يمكن ان يخضع لتأويلات متناقضة، ذلك ان دمشق تصف المتمردين المدعومين من الغرب بالارهابيين.

من جهتها ذكرت صحيفة (ليبراسيون) ان سكان الغوطة قد يكونوا استفادوا لفترة محدودة من وقف اطلاق النار، ليلة السبت الى الاحد بعد التصويت على القرار من قبل مجلس الامن.

واضافت الصحيفة ان نص القرار الذي اعتمد بعد ثلاثة ايام من المفاوضات المكثفة بنيويورك من اجل تجنب فيتو اخر لروسيا افرغ من محتواه، موضحة انه اذا كان القرار يطلب وقفا لاطلاق النار لثلاثين يوما من اجل التمكن من توزيع المساعدات الانسانية ونقل الجرحى ، فانه يدرج اجراءات اخرى يمكن ان تخضع لتأويلات متناقضة.

وفي موضوع اخر اهتمت صحيفة (لوباريزيان) بالوضعية السياسية بالصين، حيث يطمح الرئيس كسي جينبين القفز على كل ما من شأنه ان يحول دون مواصلة ولايته .

وفي البرتغال، اهتمت الصحف بوضعية اللاجئين المقيمين في البلاد و بمقترح حزب المعارضة الشيوعي الصيني.

وكتبت صحيفة (بوبليكو ) أنه بالنسبة لعدد من اللاجئين الذين وصلوا إلى البرتغال في إطار برنامج إعادة التوطين بالاتحاد الأوروبي الذي انطلق العمل به في دجنبر 2015 فإن الحصول على بطاقة الإقامة يشكل انتصارا في حد ذاته.

و أضافت اليومية أنه في جميع الحالات من اجل الحصول على هذه البطاقة الصالحة لمدة ثلاث سنوات بالنسبة (للحق في الحماية الدولية) وخمس سنوات لـ( وضعية اللاجيء) يتم تجديدها في نفس المدة ، مستشهدة على ذلك بـمصطفى و حيدر من العراق اللذان انتظرا 18 شهرا .

وأشارت إلى أنه بعد عام من الانتظار من أجل الحصول على الوضع الذي يسمح لهم بإحضار زوجاتهم وأطفالهم إلى البرتغال ، لايزال اللاجئون اللذين وصلوا لوحدهم ينتظرون شهورا أخرى دون معرفة متى ستبدأ إجراءات لم الشمل.

وذكرت صحيفة (دياريو دي نوتيسيا )، أن الحزب الشيوعي يريد إنهاء الحد الأقصى لولايتين للرئيس وترك بذلك الباب مفتوحا لكسي للبقاء في السلطة إلى ما بعد 2023 .

وأضافت ان المقترح الذي تم إطلاقه في أكتوبر، لم يحدد، خلافا للتقليد الجاري الذي يحدد نهاية مؤتمر الحزب الشيوعي الصيني ، اسم الخلف المحتمل للرئيس كسي.