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الرئيسية | السلطة الرابعة | إحالة الصحافي توفيق بوعشرين على النيابة العامة

إحالة الصحافي توفيق بوعشرين على النيابة العامة

إحالة الصحافي توفيق بوعشرين على النيابة العامة
هسبريس ـ محمد لديب
الاثنين 26 فبراير 2018 - 13:05

مثل الصحافي توفيق بوعشرين، اليوم الإثنين، أمام الوكيل العام لاستئنافية الدار البيضاء، بعد أن تمت إحالته على النيابة العامة من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.

والتحق النقيب محمد زيان، المحامي بهيأة الرباط، بالمحكمة لمؤازرة ناشر يومية "أخبار اليوم"، وقال: "هناك من يريد تصوير توفيق بوعشرين على أنه تابت"، في إشارة إلى قضية "الكوميسير تابت"، السفاح الجنسي الشهير التي أثير ملفه منتصف تسعينات القرن الماضي وعوقب بالإعدام.

وطالب النقيب زيان بإحالة ملف الصحافي توفيق بوعشرين على "ابتدائية عين السبع" في الدار البيضاء، وقال في تصريح لوسائل الإعلام: "إذا أريد تطبيق القانون فإن الملف يجب أن يحال إلى المحكمة الابتدائية وقضائها الجنحي".

وكان عبد الصمد الإدريسي، محام بهيأة مكناس، قد صرح ليلة أمس أمام مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بأن قضية بوعشرين ستكون "قضية القرن" بسبب التفاصيل التي سيكشف عنها بعد إحالة موكله على النيابة العامة.

وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قد أعلن، في بلاغ رسمي أصدره يوم السبت الماضي، أن البحث القضائي الجاري في حق توفيق بوعشرين، ناشر جريدة "أخبار اليوم"، جاء من أجل شكايات تتعلق باعتداءات جنسية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (17)

1 - fus الاثنين 26 فبراير 2018 - 13:21
الم يسبق هدا قضية نصب على احد المواطنين بمناسبة بيعه لفيلته للصحفي تم ان كل هده الزوبعة ستخمد عند عرض ما وقع بالظبط
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24
2 - بركاني الاثنين 26 فبراير 2018 - 13:22
J espere que la justice marocaine sera du côté des victimes au lieu des violeurs. C est une question de dignité humaine. Imaginer un instant que la victime soit soit une de votre famille.que dieu preserve nos filles de ces monstres
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-79
3 - khaled الاثنين 26 فبراير 2018 - 13:30
Ce n’est parce qu’il est journaliste qu’il peut tout faire sans être interrogé par la justice. Dans cette affaire, il ya des victimes qui ont déposé plainte. Et la règle dans tous les pays démocratique, c’est que le présumé coupable réponde à ses actes. Ce qu’on voit aujourd’hui, c’est des avocats de Bouachrine qui crient au scandale… et on n’oublie malheureusement de donner la parole aux victimes. A aucun moment on se pose la question que Bouachrine peut ne pas être innocent ! Pensez d’abord aux victimes !
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-44
4 - المخزن ينتقم من بوعشرين الاثنين 26 فبراير 2018 - 13:42
المخزن لا يحب من يعارضه ولا من يعارض اتباعه من الخدام.. بوعشرين يؤدي ثمن صدقه وثمن جهره بالحقيقة قالها في وجه مافيا المخزن فجاء جواب المخزن سريعا بالصاق تهمة التحرش الجنسي به ...هل هناك عاقل يمكن أن يصدق تطويق العشرات من رجال الأمن لمقر جريدة من أجل شكايات بالتحرش ؟هده البلاد لم تعد لها مصداقية....الصادقون يزج بهم في السجن و الانتهازيون تعطى لهم الحظوة والسلطة....لكن المخزن بأسلوبه هذا كمن يحفر قبره بيده....هده الممارسات تغدي الاحتقان يوما عن يوم ... البارحة في الريف اليوم في جرادة.. .هل سيكون المخزن قادر على اخماد انتفاضة من قبيل انتفاضة الريف ادا اشتعلت في أكثر من جهة ؟ رجاء لا تلعبوا بمستقبل هذه البلاد ...هذا رآه سميتو اللعب ديال داراري...والدولة التي لا تستطيع تحمل قلم صحفي ليست بدولة
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153
5 - غيلان قدور الاثنين 26 فبراير 2018 - 13:42
ولماذا الكيل بمكيالين في قضايا مماثلة مثلا قضية مدير محطة تلفزية وقضايا خطيرة اخرى مثل ملفات الفساد والصفقات ونهب الميزانيات لا يستعمل مع رموز الفساد السلطوي والانتخابي والمالي نفس الأسلوب ؟؟؟
القانون يجب ان يسري على الجميع وليس انتقاءي وهذا هو الخطر
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145
6 - مغربي مغترب الاثنين 26 فبراير 2018 - 13:43
كل بني ءادم بداخله شيطان وسي بوعشرين بني ءادم فإن كان بريئا من عمله الشيطاني فإن القضاء سينصفه وهذا أمر طبيعي وعادي في كل الدول التي تؤمن بالديموقراطية
أما إذا كان الشيطان قد ركبه وكان مذنبا فيجب على القضاء محاكمته على قد الجرم الذي إرتكبه بعيدا عن أي تسييس للقضية
يا مغاربة طلعو النيفو شويا فليس هناك من هو معصوم من الخطأ وما نتمناه هو أن يكون سي بوعشرين بريئا مما ألصقت به من تهم لأنه لو كان متهما فسينزل في عيوننا لأن واقعة ثابت لازالت في ذاكرتنا
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-78
7 - تهم سهلة الاثنين 26 فبراير 2018 - 13:45
الغريب أن.تهم التحرش والاغتصاب والعنف ضد النساء أصبحت من التهم المتداولة عبر العالم ربما لسهولة تلفيقها أو الحصول على شهود وقرائن بمختلف الوسائل. للتذكير : نستعرض قضايا صاحب تسربات ويكيليكس والوزير الفرنسي ستروس كان والفنان سعد لمجرد والمفكر الاسلامي طارق رمضان. أتمنى أن يكون القضاء المغربي منصفا في حالة الصحافي توفيق بوعشرين.
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70
8 - Abou marwa الاثنين 26 فبراير 2018 - 14:10
السلام عليكم هل يعقل ان جميع المشتكيات جمعن في وقت واحد هذا ليس من الصواب ولا يصدقه العقل إذن هناك مؤامرة مطبوخة من وراء الستار
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79
9 - moharbati الاثنين 26 فبراير 2018 - 14:11
كل دخان من ورائه نار .انتظروا يامن يصدرون الأحكام قبل القضاء.عندلك كونوا مع بوعشرين
أو ضده.القانون فوق الجميع كبر شأنه أو صغر
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1
10 - hamid الاثنين 26 فبراير 2018 - 14:29
لا يوجد اي قانون يمنع تنقل عناصر الشرطة الى المكان الذي يتواجد به المشتكى به و اقتياده الى مقر الامن. سواء مانوا عشرات او حتى مئات. و من كان يعلم ان بوعشرين سوف يغادر ارض الوطن؟ ستقولون حينئذ ان هناك تواطؤ معه من طرف المخزن على حساب الضحايا. اذ اعتقل بوعشرين فالمخزن و اذا لم يتم ايقافه فالمخزن في كلتي الحالتين. العجب
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-28
11 - سعيد السوسي الاثنين 26 فبراير 2018 - 14:29
لا لاسكات الاقلام و الافواه .
لكن الصحفي مواطن يحاسب على افعاله المهنية و الاجتماعية و لا احد فوق القانون
الى بعض المعلقين
لا يجب ان نركب على قضية بوعشرين و نصنع من انفسنا مناضلين و معارضين و
المخزن و الاقلام و الصحافة .
ثريتوا و استقوا الخبر قبل مهاجمة الغير و هذا فيه خير لكم لاتضلموا احدا و تنقصوا من ميزان حسناتكم
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9
12 - abderazzak / kenitra الاثنين 26 فبراير 2018 - 15:05
توفيق بوعشرين اصبح كبش فداء كل من يكتب عن الحق يعد من الاعداء اما ان تكون معنا و الا سوف يكون مصيرك السجن . اما عن موضوع التهمة فهي تلفيق ليس الا حتما سوف يضهر الحق و لو بعد حين رحم الله الزيدي و باها
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18
13 - عبده/ الرباط الاثنين 26 فبراير 2018 - 15:44
لماذا نستبق الأحداث ... فهذا مع الاسف طبعنا جميعا... علينا ان ننتظر بلاغ النيابة العامة لمعرفة نوع التهم و المشتكين او المشتكيات ما دام الامر يتعلق بافعال جنسية ... فليس هناك دخان بدون نار... اما عن المخزن او المؤامرة فاعتقد ان السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء لا يمكنه ان ينزل الى هذا المستوى و تلفيق التهم اعتباطا ... و ان الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لا يمكنها ان تقوم بتوقيف المعني بالامر ان لم تكن هناك شكايات و شهود ... فالمرجو قليلا من التعقل ( واش النيابة العامة و الشرطة مساليا غير لتلفيق التهم ؟؟؟؟ ) ...
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1
14 - Tango alpha الاثنين 26 فبراير 2018 - 15:52
شيوحدين كقولو انتظروا القضاء يقول كلمته، بحتل معايشينش فهاد، معارفينش سوابق القضاء المغربي، هناك انعدام الثقة في القضاء، حتى هاد المجلس الاعلى للقضاء ما فيه ثقة، سوابق المخزن لهو كذلك القضاء تشهدوعلى ذلك حتى اذا جائوا بأدلة و طبلو قي القنوات العمومية
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12
15 - محمد بلحسن الاثنين 26 فبراير 2018 - 15:59
النيابة العامة التي أصبحت مستقلة ابتداءا من 7 أكتوبر 2017 ستكون منصفة.
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-8
16 - بنت الري______________ش الاثنين 26 فبراير 2018 - 17:07
طريقة توقيف الصحافي بعدد كبير من الامنيين وطريقة تطويق المبنى وعدم متابعته ابتدائية عين السبع !!! كلها غير قانونية والمراد منها ارسال رسالة واضحة لكل قلم حر نزيه حاول الاقتراب وتعرية بيض التماسيح ,بالواضح احالته ومتابعته بهذه المحكمة هي متعمدة لانها تعتبر سيف بتار الدولة بامتياز ;لم ولن ينفع معه محامي او مليون او ترليون محامي التهمة لابسها لابسها هي مفصلة ومعدلة على مقاصه ;فخ منصوب باحكام ;وما علينا سوى ان نتفرج على مسرحية جديدة باسلوب قديم بعد مهزلة محاكمة ابناء الحسيمة حان وقت الاقلام الداعمة والمدعمة لصوت الحق.ما بني على باطل فهو باطل.
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3
17 - أحلام اليقظة الاثنين 26 فبراير 2018 - 17:07
إلي صاحب التعليق رقم 13 لدي سؤال : تقول واش النيابة العامة مسلين باش الصقوا التهم ؟... ما تقوله صحيح لكن صحيح في السويد والنرويج وكندا ...أما دولة مغرقة في الاستبداد والزبونية والتسلط والانقلاب على نتائج الانتخابات وخلق نخب من ورق وأحزاب من كرطون وزعمات من العجينة ...فليس فقط النيابة العامة فقط هي لي مسليا لهدشي بل أجهزة الدولة كلها ...في الدول الديمقراطية لا أحد فوق القانون أما في الدول المتخلفة كالمغرب فالقانون وسيلة لتصفية الحسابات ...وإلا بماذا تفسر كيف أن الدولة أغمضت أعينها عن الشكايات بالتحرش الموجهة ضد سليم الشيخ مدير دوزيم المدعومة بأدلة مخرجة العينين ...وضد سعد المجرد ...وضد وضد وما خفي أعظم ...كنت أتمني من كل قلبي أن يكون ما تقوله هو الصدق لكن للأسف الزاقع لا يرتفع ...مع ذلك أشكرك لأنك أشعرتنا بأننا نعيش في السويد ولو من باب احلام اليقظة .
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6
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