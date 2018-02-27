عرض لأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم

هسبريس - و .م .ع

في ما يلي أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم الثلاثاء ..

* الصباح:

- كشف مصدر مطلع عن انطلاق تحقيقات موسعة حول متلاشيات خطيرة، بينها مواد مشعة تسربت إلى السوق أخيرا، من منافذ حدودية في الشمال، تتضمن مواد كيماوية وأجزاء ميكانيكية وقطع غيار بعض الأجهزة الطبية، خاصة بمركبات وآلات مختلفة، لا تتوفر على مواصفات السلامة والشروط التقنية المفروضة من قبل مصالح المراقبة الجمركية، وردت بشأنها تعليمات داخلية في أكثر من مناسبة، لغاية التشدد في فحص هذا النوع من الواردات الذي يحقق رواجا تجاريا مهما.

- الضرائب تفتحص تحويلات شركات أجنبية.. فقد أفادت مصادر بأن فرقا من مكتب الصرف والمديرية العامة للضرائب تدقق في حسابات شركات أجنبية، خاصة في ما يتعلق بتحويلاتها إلى الخارج، سواء بالنسبة إلى أرباحها المحصلة من المغرب أو الأداءات التي تنجزها مقابل المساعدة التقنية الأجنبية من شركاتها الأم أو من وحدات أجنبية. وتعمل العديد من الشركات على ابتكار أساليب من أجل تهريب جزء من أرباحها بعيدا عن أنظار الضرائب، إذ تعمل على تضخيم فواتير الخدمات التقنية التي تقدمها لها شركات أخرى بالخارج.

* الاتحاد الاشتراكي:

- أكدت المعطيات الأخيرة للأوروستات (المكتب الأوروبي للإحصاء) أن إسبانيا تعتبر الشريك التجاري الأول للمغرب، مما يعني أنها الزبون والمورد الأول، منذ 2012. فمنذ يناير حتى دجنبر 2017، ارتفعت الصادرات المغربية في اتجاه إسبانيا بنسبة 12.2 في المئة بالمقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، في مقابل ارتفاع بنسبة 9.5 في المئة للصادرات المغربية في اتجاه المجموعة الأوروبية خلال نفس الفترة، كما أشارت إلى ذلك أوروستات.

- كشفت وكالة التصنيف الائتماني "ستاندرز أند بورز"، في تقرير جديد لها، أن المغرب سيصدر ديونا سيادية تجارية بقيمة 11 مليار دولار هذا العام. وأوضحت الوكالة أن هذا المبلغ عرف زيادة طفيفة مقارنة مع عام 2017 (10.8 مليار دولار) وعام 2016 (10.7 مليار دولار). ومع ذلك، فإن هذا المبلغ سيكون أقل من المستوى المسجل في عام 2014 (13.6 مليار دولار) و2015 (13.8 مليار دولار)، وفقا لما ذكرته الوكالة استنادا إلى المعطيات التي توصلت بها من الحكومات المعنية.

* الأحداث المغربية:

- بعد وصول الحوار الاجتماعي إلى الباب المسدود وارتفاع الأصوات النقابية المطالبة بفتح باب الحوار في أفق التوصل إلى اتفاق قبل فاتح ماي المقبل، تستعد الحكومة إلى استئناف الحوار، خلال الأيام المقبلة بعدما نسفه في وقت سابق مطلب الزيادة في الأجور. ووزير الشغل والإدماج المهني، محمد يتيم، قال إنه "سيتم قريبا استئناف الحوار الاجتماعي"، مضيفا انه يأمل في التوقيع على اتفاق مع النقابات.

- كشف امحند العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، أنه لن يترشح لمنصب الأمين العام للحزب خلال المؤتمر الوطني المقبل؛ مشيرا إلى أن موقفه نهائي "ولو تم تعديل القانون الأساسي للحزب، لكنني لن أتهرب من الحزب"، وفق تعبيره. وأضاف العنصر أن "أجهزة الحزب تشتغل بكيفية عادية والمكتب السياسي يعمل بشكل عادي جدا".

* رسالة الأمة:

- سجلت صادرات المغرب من "القرع" نحو دول الاتحاد الأوروبي خلال الفترة الممتدة ما بين أكتوبر الماضي ومنتصف شهر فبراير الجاري، زيادة بنسبة 18 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من الموسم الماضي. ووفق التقرير الأخير الصادر عن مرصد الأسعار والأسواق التابع لوزارة الزراعة ومصايد الأسماك والتنمية الريفية بحكومة إقليم الأندلس، فإن المغرب قام بتصدير نحو 28.568 طنا من "القرع" إلى أسواق الاتحاد الأوروبي، أي أكثر بقليل من نصف العدد المسموح به حتى 20 أبريل المقبل، وذلك منذ الأسبوع 40 من السنة الماضية (اليوم الأول من أكتوبر) إلى غاية 15 فبراير الجاري.

- أكد محمد يتيم، وزير الشغل والإدماج المهني، إمكانية توقيع اتفاق جماعي بين الحكومة والحركة النقابية قبل فاتح ماي المقبل، مشيرا إلى أنه في القريب العاجل سيتم استئناف الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، قائلا في اتصال مع الجريدة إن "الحكومة بصدد الاشتغال على هذا الموضوع، في إطار حرصها على إنجاح الحوار".

* المساء:

- معطيات مثيرة كشفها تقرير لمركز الدراسات للمكتب الشريف للفوسفاط حول البطالة وسوق الشغل بالمغرب، حيث أن العاطلين المغاربة الباحثين عن عمل يقضي 67 في المئة منهم أكثر من سنة في البحث عن عمل، فيما يجد العاطلون الذين لم يسبق لهم أن اشتغلوا صعوبة في الحصول على عمل، ولازالت التغطية الصحية تغيب لدى القطاع غير المهيكل كما بالقطاع المهيكل، بينما نسبة مهمة من المشتغلين يشتغلون بدون تقاضي أجر.

- أكدت كاتبة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، جميلة المصلي، بتطوان، أن الاقتصاد الاجتماعي يعد قطاعا محدثا للشغل والثروات، الذي يحتاج إلى مواكبة من خلال الاستثمار في العنصر البشري وإرساء آليات للحكامة الجيدة. وأبرزت السيدة المصلي، في مداخلة بمناسبة افتتاح الملتقى الجهوي حول القطاع التعاوني والاقتصاد الاجتماعي المنظم تحت شعار "التعاونيات والمنتوجات المجالية بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة.. بين التنوع والإبداع"، أهمية هذا القطاع الواعد، الذي يشغل 600 ألف شخص من الساكنة النشيطة بالمغرب، في تنفيذ المبادرة المحلية، وامتصاص البطالة والمساهمة في التنمية المحلية.

* أخبار اليوم:

- الشركات لا تخصص سوى 8 بالمئة من ميزانيتها التواصلية للإعلان بالمنصات الرقمية. سجلت دراسة حديثة نشرها تجمع المعلنين المغاربة، ضعفا في الميزانيات التي تخصصها الشركات للإعلانات في المنصات الرقمية، إذ لا تمثل سوى 8 في المئة من إجمالي ميزانياتها التسويقية والتواصلية، لكنها توقعت أن ترتفع هذه النسبة إلى 13 في المئة خلال العام الجاري. وكشفت الدراسة، التي تم تقديمها ضمن القمة الرقمية الإفريقية المنظمة مؤخرا بالدار البيضاء، تزايدا كبيرا في أعداد المقاولات المغربية التي تعتمد الاستراتيجيات الرقمية، إذ بلغت نسبة الشركات التي تتوفر على استراتيجية حقيقية في هذا المجال نحو 81 في المئة.

- وقع المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، عبد اللطيف زغنون، ومدير الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، عبد العزيز عدنان، اتفاقية تروم تحديد كيفية تدبير والحفاظ على الموارد المالية لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة. وبموجب هذه الاتفاقية، يكلف الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي صندوق الإيداع والتدبير بإدارة احتياطه الأمني والاحتياطات المتعلقة بالخدمات المتبقي أداؤها، وكذا الفائض المحتمل تحقيقه من طرف نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة الذي يدبره الصندوق بموجب أحكام القانون 12-116.

* العلم:

- اندلاع "حرب" البلاغات بين وزارة التربية الوطنية ومدرسي الفلسفة. أكد مدرسو الفلسفة، في بيان صادر عن جمعيتهم، أن قرار الوزارة الصادر بتاريخ 6 دجنبر 2017، والذي صدر بالجريدة الرسمية، أقصى مادة الفلسفة تدريسا وامتحانا من مستويات الأولى والثانية بكالوريا بالشعب والمسالك المهنية. واعتبرت الجمعية المغربية لمدرسي الفلسفة قرار الوزارة يتناقض مع القرار، الذي اعتمدته في مرجعها القانوني منذ أكتوبر 2006، والذي يشرع تدريس وتقويم الفلسفة ووضعها الاعتباري كمادة إشهادية وطنية معممة على جميع شعب ومسالك البكالوريا المغربية. وقال مدرسو الفلسفة إن قرار الوزارة يؤشر على تراجع غير مؤسس قانونيا وتربويا، كما أنه لا يحقق تكافؤ الفرص بين تلاميذ جميع المسالك.

- أنهت اللجنة الاستطلاعية البرلمانية لأسعار المحروقات مهامها، إذ من المرتقب أن يرفع غدا عبد الله بوانو، رئيس اللجنة، التقرير النهائي إلى رئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي. وأكد مصدر مقرب أن تقرير اللجنة وقف على عدد من الاختلالات والتلاعبات في ما يخص أسعار الوقود.

* بيان اليوم:

- إجماع على انتقاد تردي أوضاع الواحات أمام وفد وزاري ومسؤولين ومنتخبين بزاكورة. انتقد وزير الثقافة والاتصال، محمد الأعرج، الأوضاع التي أصبحت عليها الواحات، مشيرا إلى أن أسباب هذا التردي تعود إلى ما هو طبيعي وبشري، حيث دعا كل المتدخلين في القطاع إلى تكثيف الجهود من خلال تأطير الفلاحين والشباب الساهرين على تسيير الجمعيات بالمنطقة، إضافة إلى البحث عن بدائل حديثة وناجعة على مستوى الممارسة. وإجماع على أن إنقاذ واحات درعة يتطلب تدخلا عاجلا وسن سياسة عمومية مندمجة.

- قال مستشار صاحب الجلالة، السيد أندري أزولاي، يوم السبت بالصويرة، إن افتتاح مركز الدراسات والأبحاث أبرهام زغوري حول القانون العبري بالمغرب، يأتي ليعزز مرة أخرى مكانة الصويرة باعتبارها "فضاء لكل الممكنات ومقاومة النسيان". وأضاف السيد أزولاي، الرئيس المؤسس لجمعية الصويرة موغادور، خلال اللقاء الافتتاحي لهذا المركز، أن هذه "المبادرة غير المسبوقة تأتي تتويجا لهذا الالتزام الجدي وهذا العزم المتجدد الذي يحدونا لمواجهة النسيان والتراجع والقطيعة والنكران"، قائلا "إننا نسير في هذا المسار منذ عقود بالمغرب بشكل عام وبالصويرة على وجه الخصوص".

* لوماتان:

- أجرى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، يوم الإثنين 26 فبراير 2018، عملية كللت بالنجاح. وعرف جلالة الملك، نصره الله، يوم السبت 20 يناير 2018، اضطرابا في الإيقاع الأديني un trouble du rythme cardia-ue. وأفاد أطباء جلالة الملك بأن الفحوصات الطبية، التي تم إجراؤها في هذا الشأن، أبانت عن وجود un flutter auriculaire sur cœur sain وقد مكنت إزالة هذا الاضطراب عبر استعمال تقنية radiofré-uence (ablation par radiofré-uence de cette arythmie) التي أجريت اليوم بمصحة Ambroise Paré بباريس، من انتظام إيقاع نبض القلبnormalisation du rythme cardia-ue

* ليكونوميست:

- تشكل المقاولات الصغرى والمتوسطة بالكاد 1 في المئة من المقاولات المصدرة. وقد قامت 6000 وحدة بإنجاز عملية تصدير واحدة على الأقل من بين 600.000 شركة. وبذلك يتمركز المغرب بعيدا خلف ماليزيا وتركيا، رغم تدابير الدعم المقدمة. وتتجلى أهم العقبات في الولوج إلى التمويل، وتغطية مخاطر الصرف، وضعف المواكبة.

* أوجوردوي لوماروك:

- شارك قرابة خمسة عشر من الفاعلين في قطاع البناء والأشغال العمومية في رحلة عمل من أجل استكشاف فرص الشراكة مع نظرائهم البلجيكيين في إطار معرض (باتيبو) للبناء والابتكار وتهيئة مقرات المهنيين والخواص.

* لوبينيون:

- سجلت حركة النقل للمسافرين بالمطارات المغربية أزيد من مليون و687 مسافرا خلال شهر يناير الماضي، وذلك بارتفاع بنسبة 16,49 في المائة مقارنة مع شهر يناير من سنة 2017. وأوضح المكتب الوطني للمطارات أن غالبية المطارات عرفت نموا من رقمين خصوصا أكادير المسيرة (+26.49 في المئة) وفاس سايس (+31.41 في المئة) ومراكش المنارة (+26.49 في المئة) وطنجة بن بطوطة (+13.88 في المئة).

* البيان:

- عقدت جمعية المحامين المغاربة العاملين بإسبانيا ( آوميم ) بالعاصمة مدريد جمعها العام السنوي الذي خصص لبحث ومناقشة القضايا التي تهم نظامها الأساسي، بالإضافة إلى دراسة عدة مواضيع تتعلق بالمشاريع أو المبادرات التي ستطلقها هذه الجمعية الفتية التي تضم أكثر من 20 عضوا يمارسون مهنة المحاماة بعدة مدن وأقاليم بإسبانيا .

* ليبيراسيون:

- أكد المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، مصطفى الكثيري، أن الذكرى ال60 للزيارة التاريخية التي قام بها جلالة المغفور له محمد الخامس في 25 فبراير 1958 لمحاميد الغزلان، تحمل دلالات عميقة تعكس الالتحام الوثيق بين العرش والشعب والعزم المشترك على مواصلة الكفاح الوطني واستكمال الوحدة الترابية للبلاد. واعتبر الكثيري هذه الذكرى فرصة لاستحضار إحدى أهم المحطات المشرقة في سجلات التاريخ المغربي الحافل.