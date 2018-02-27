عرض لأبرز اهتمامات اليوم في الصحف الأوروبيّة

هسبريس - و .م .ع

أولت صحف اروبا الغربية الصادرة اليوم الثلاثاء، أبرز اهتماماتها ، لعدد من القضايا المحلية والدولية من ضمنها، الوضع الماساوي بالغوطة الشرقية بسوريا، و الانتخابات التشريعية الإيطالية ليوم الأحد المقبل، والاتحاد الجمركي الجديد الذي تطالب بتأسيسه المعارضة البريطانية بعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوربي، وقرار الحزب الشيوعي الصيني إلغاء البند المحدد للمدة القانونية لولاية رئيس البلاد، وتداعيات المشروع الانفصالي بكاتالونيا.

ففي البرتغال، ركزت الصحف على الوضعية المأساوية في الغوطة الشرقية ، إلى جانب مواضيع أخرى من قبيل العنف الأمني.

وكتبت صحيفة (بوبليكو) أنه في الوقت الذي تظهر فيه تقارير تتحدث عن استخدام الأسلحة الكيميائية من قبل نظام الأسد ، تنصاع روسيا للضغط الدولي بفرض هدنة في المنطقة التي دمرها عدوان لا إنساني.

وذكرت اليومية أن الغوطة الشرقية بريف دمشق تتعرض لقصف عنيف من قبل نظام بشار الأسد مدعوما بحلفائه الروس منذ حوالي أسبوع ، ما خلف مقتل أزيد من 500 شخص ، مضيفة أنه تم أمس الاثنين استخدام أسلحة الكيميائية ظهرت أعراضها على عدة أشخاص تم قصفهم بقنابل غاز الكلور.

وحسب جمعية الطب السورية الأمريكية فإن الأمر يتعلق بالهجوم ال197 بلأسلحة الكيميائية في سوريا منذ 2011 والسادس في 2018 .

من جانبها، كتبت صحيفة (دياريو دي نوتيسيا) أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمر أمس الاثنين ب"هدنة إنسانية" يومية في الغوطة الشرقية معقل القوات المتمردة، حيث قتل ما لا يقل عن 521 شخصا في الأسبوع الماضي عقب هجوم لقوات نظام بشار الأسد.

و تطرقت صحيفة (البوبليكو) لموضوع العنف الأمني، مسجلة ان البرتغال تتموقع في مقدمة بلدان أوروبا الغربية بالنسبة لحالات العنف الأمني، بحسب جوليا كوزما رئيسة بعثة لجنة مناهضة التعذيب بمجلس أوروبا التي زارت البرتغال في 2016 .

وفي بلجيكا، علقت الصحف على الانتخابات التشريعية الإيطالية ليوم الأحد المقبل والتي من المنتظر أن تشهد عودة الوزير الأول السابق سيلفيو بيرلوسكوني الذي يبدو الأوفر حظا.

واهتمت (لوسوار) بعودة سيلفيو بيرلوسكوني إلى الحياة السياسية، حيث أكدت في مقال تحت عنوان " بيرلوسكوني عودة القرن "، أن هذا الأخير وفي سن ال 81، والمتهم بالغش الضريبي، والذي تم طرده من مجلس الشيوخ، يبقى المرشح الأوفر حظا في انتخابات الأحد المقبل.

واعتبرت أن بيرلوسكوني مدين في عودته إلى الوضع السياسي المتردي في البلاد والاستياء من اليسار وكذا من الوزير الأول المستقيل ماتيو رينزي.

وركزت (لاليبر بلجيك) على البرامج الانتخابية للمرشحين لانتخابات الأحد، حيث أشارت إلى أن بيرلوسكوني وعد بضريبة تلغي السلاليم المتقدمة للنظام الضريبي الحالي وفرض ضريبة موحدة بنسبة 23 في المائة على مداخيل الأشخاص الطبيعيين والمقاولات.

ووصفت (ليكو) استحقاقات الأحد المقبل ب " المصيرية بالنسبة للبلاد وأوروبا "، مضيفة أن بيرلوسكوني خاض الحملة الانتخابية بكل الوسائل التي تفسر نجاحه في الماضي والمتمثلة في القدرة على الإقناع، وطاقة لا حدود لها وعزيمة قوية لخوض التحديات.

وفي بريطانيا ركزت الصحف على الانفجار الذي هز يوم الأحد الماضي مدينة ليسيستر وكذا على الاتحاد الجمركي الجديد الذي تطالب بتأسيسه المعارضة البريطانية بعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوربي.

وأكدت صحيفة ( الغارديان ) أن الانفجار الذي أدى أول أمس الأحد إلى انهيار مبنى في ليسيستر أسفر عن مصرع خمسة أشخاص وإصابة خمسة آخرين أحدهم إصابته خطيرة مشيرة إلى أن مصدر الانفجار وأسبابه لا تزال غير معروفة .

وأوضحت الصحيفة أنه بالرغم من أن العديد من الأشخاص لا يزالون في عداد المفقودين جراء هذا الانفجار فإن عمليات البحث للعثور على ناجين محتملين قد علقت بسبب المخاوف بشأن سلامة مبنى مجاور لمكان وقوع الحادث .

ومن جهتها سلطت صحيفة ( دايلي تلغراف ) الضوء على الدعوة التي أطلقها زعيم حزب العمال البريطاني المعارض جيريمي كوربين من أجل " إحداث اتحاد جمركي جديد " مع الاتحاد الأوربي بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي مما يضع مزيدا من الضغوط على رئيسة الوزراء المحافظة تيريزا ماي.

وأضافت الصحيفة أن تيريزا ماي التي من المقرر أن تحدد يوم الجمعة المقبل رؤيتها لطبيعة الشراكة مع الاتحاد الأوربي بعد ( البريكسيت ) رفضت إلى حد الآن فكرة البقاء داخل السوق الموحدة والاتحاد الجمركي بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي يوم 29 مارس 2019 .

وحول نفس الموضوع تطرقت صحيفة ( التايمز ) إلى ردة فعل بوريس جونسون وزير الشؤون الخارجية الذي يعد أحد المؤيدين لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي والذي اتهم جيريمي كوربين ب " خيانة الناخبين الذين صوتوا على المغادرة " .

واهتمت الصحف الإيطالية بمخاوف الاتحاد الأوروبي من النتائج غير المؤكدة لانتخابات التشريعية بإيطاليا وانتعاش اقتصاد منطقة الأورو والاضطربات التي خلفتها العاصفة الثلجية بروما.

و كتبت صحيفة (كوريري ديلا سيرا) أن الاتحاد الأوروبي يتنبأ بشلل في إيطاليا بعد انتخابات الرابع من مارس التي قد تفرز نتائج غير مؤكدة ، مضيفة أن الاتفاق بشأن تشكيل ائتلاف كبير بين القوى السياسية المؤيدة لأوروبا يجنب هذا البلد "أسوأ سيناريو".

وقالت ان رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر اعرب أمله في أن تتمكن إيطاليا بعد إجراء الانتخابات من تشكيل حكومة تستند على دعم برلماني.

و سجلت اليومية ارتفاع نسبة المؤيدين لتحالف يمين الوسط الذي يضم "فورتسا إيطاليا " وأحزاب من اليمين المتطرف (رابطة الشمال وإخوة إيطاليا) مع اقتراب موعد الانتخابات ، غير أن النتيجة لا تزال غير محسومة.

وذكرت صحيفة (لاستامبا) أن اقتصاد منطقة الأورو حقق خلال سنة 2017 نموا بنسبة 2,5 في المائة، مما يعكس دينامية داخلية قوية للاستهلاك و الاستثمار، مضيفة أنه بعد هذا الانتعاش ستبرز الحاجة إلى "سیاسات طموحة" لتعزیز اقتصاد المنطقة .

وأشارت إلى أنه بالرغم من الزخم القوي لاقتصاد منطقة الأورو الذي عزز بشكل واضح الثقة في توقعات التضخم، فإن حالة عدم اليقين لا تزال سائدة، خاصة بسبب التقلبات الأخيرة التي شهدتها الأسواق المالية، لا سيما في سعر الصرف، معتبرة أن الحفاظ على هذا الزخم يتطلب مراقبة دقيقة للآثار المحتملة على المدى المتوسط من أجل استقرار الأسعار ".

واعتبرت صحيفة (كوريري ديلا سيرا) أن العاصفة الثلجية التي اجتاحت روما أبانت عن عدم استعداد العاصمة الإيطالية مطلقا للثلوج"، بسبب معاناة المواطنين أمس من صعوبات جمة ، خاصة على مستوى وسائل النقل العمومي .

وفي فرنسا اهتمت الصحف بقرار الحزب الشيوعي الصيني إلغاء البند المحدد للمدة القانونية لولاية رئيس البلاد، وتصويت الثقة الذي منحه الحزب المسيحي الديموقراطي لاتفاق حكومة انجيلا ميركل مع الاشتراكيين الديموقراطيين.

وبخصوص قرار الحزب اشيوعي الصيني، اعتبرت صحيفة (لوموند) ان هذا الاعلان الذي يتيح للرئيس الحالي كسي جيمبين البقاء في السلطة لولاية ثالثة ، كان بمثابة الصدمة،مضيفة ان الغاء المدة المحددة في ولايتين لا يمكن مقارنته مع نظام الولاية مدى الحياة في عهد ماو.

واشارت الى ان التاريخ يظهر ان هذا القرار لا يمكن ان يؤدي سوى الى الكارثة ، ناقلة عن المحلل السياسي الصيني هو كسينغدو قوله "لا اعتقد ان كسي جينبين سيذهب حتى هذا المدى".

من جهتها اهتمت صحيفة (لوفيغارو) بتصويت الثقة للحزب المسحي الديموقراطي لفائدة اتفاق حكومة المستشارة انجيلا ميركل مع الاشتراكيين الديموقراطيين ، مشيرة الى ان الامر يتعلق بنصف انتصار.

واشارت الصحيفة الى انه بعد نصف الفشل الانتخابي ل24 شتنبر ، حيث لم يحصل حزب ميركل سوى على 32،9 في المائة من الاصوات، دخل الحزب في منطقة اضطرابات، مبرزة ان سلطة انجيلا ميركل اضحت موضع شك .

وفي تعليقها على قرار انجيلا ميركل تعيين انيغريت كرامب كرامبوار الشخصية رقم اثنين في الحزب، والتي يمكنها خلافة ميركل من بعد، كتبت صحيفة (ليبراسيون) ان المستشارة اختارت سيدة تحظى بالتوافق داخل الحزب، تشبهها من حيث الاسلوب السياسي، وبامكانها تحقيق انتصارات انتخابية.

وفي إسبانيا تناولت الصحف الصادرة مجموعة من القضايا والمواضيع التي لها علاقة بمسلسل الاستقلال في جهة كتالونيا .

وكتبت صحيفة ( البايس ) أن الأحزاب القومية الكتالانية الداعمة لاستقلال الإقليم اتفقت فيما بينها على اقتراح جوردي سانشيز الرئيس الأسبق للبرلمان الجهوي الكتالاني الذي يوجد حاليا رهن الاعتقال لدوره في الأحداث التي وقعت على هامش تنظيم الاستفتاء حول استقلال منطقة كتالونيا في الفاتح من أكتوبر السنة الماضية كمرشح لرئاسة الحكومة المحلية للإقليم .

وأضافت الصحيفة أن الاتفاق بين حزبي ( جميعا من أجل كتالونيا ) واليسار الجمهوري الكتالاني تضمن كذلك تنظيم احتفال يوم الأحد المقبل ببروكسيل من أجل إعطاء نوع من الشرعية لكارليس بيغدومنت الرئيس السابق للمنطقة الذي يعيش حاليا في بلجيكا هربا من متابعات قضائية مؤكدة أن الجلسة العامة لتنصيب سانشيز ستجري في وقت قريب .

وحول نفس الموضوع قالت صحيفة ( لاراثون ) إن قاضي المحكمة العليا بابلو لارينا المكلف بملف الانفصال في إقليم كتالونيا لن يعطي لجوردي سانشيز رخصة من أجل الانتقال إلى مقر البرلمان الجهوي وحضور جلسة تنصيبه كرئيس للحكومة المحلية .

وأشارت الصحيفة إلى أن قاضي المحكمة العليا يعتقد أن الإفراج المؤقت عن جوردي سانشيز من شأنه أن يخلق مشاكل للنظام العام مضيفة أن الحضور المادي لسانتيز في الجلسة العامة للتنصيب يظل أمرا ضروريا حتى يتمكن من أن يصبح رئيسا للحكومة المحلية لإقليم كتالونيا .

ومن جانبها أكدت صحيفة ( أ بي سي ) أن الحكومة المحلية الداعمة للاستقلال التي تمت إقالتها خلال السنة الماضية خلقت منذ سنة 2015 عشر ضرائب جديدة أربعة منها خلال عام 2017 فقط موازاة مع إطلاق مسلسل الانفصال بهذه الجهة .

وتابعت الحصيفة أنه رغم كل هذا فإن المسؤولين على مستوى الجهة لم يقوموا بتخفيض الضريبة على دخل الأشخاص الذاتيين مشيرة إلى أن إقليم كتالونيا ظل دائما هو المنطقة الوحيدة التي تتمتع بنظام الحكم الذاتي التي تحصل على مداخيل كبيرة عبر الضرائب.