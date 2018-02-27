قراءة في مضامين بعض الصحف المغاربية لليوم

هسبريس - و .م .ع

اهتمت الصحف المغاربية الصادرة اليوم الثلاثاء، على الخصوص، بردود الفعل بعد رد رئيس الحكومة التونسي على مطالب إجراء تعديل وزاري، واستمرار احتجاجات الأطباء المقيمين في الجزائر.

ففي تونس اعتبرت صحيفة "الشروق" أن الدعوة إلى "العودة إلى العمل فورا" كانت هي "إحدى أهم الرسائل" في حديث رئيس الحكومة يوسف الشاهد للتلفزة الوطنية التونسية، مضيفة أنها "دعوة مباشرة وصريحة ويفترض أن تستفز ضمير كل تونسي باتجاه مصالحة فورية مع قيمة العمل" على أساس أنه "لا حل لمشاكلنا الاقتصادية والاجتماعية المتراكمة إلا بالعمل".

وأضافت الصحيفة في افتتاحية بعنوان "الكف عن الجدل والعودة إلى العمل" أنه "مع كل أزمة أو ضائقة تطل برأسها ... كان الحديث عن تعديل الحكومة مفضلا كما لو كانت أزمة البلاد تختزل في تعديل وزاري"، معتبرة أنه "دون المصالحة الشاملة مع العمل فإن كل معادلاتنا لن تستقيم".

ومن جهتها قالت صحيفة "الصحافة اليوم" إن ظهور رئيس الحكومة في أوج الانتقادات الموجهة لفريقه الوزاري "أمر مطلوب ... لكنه يجب أن يكون مقترنا بوقفة حاسمة وشجاعة إزاء الذات، وبإجابة محددة وصريحة على مطلب الاتحاد العام التونسي للشغل وجزء من الرأي العام بشأن التعديل الوزاري"، مسجلة أن "ذلك لم يحصل".

واعتبرت الصحيفة في افتتاحيتها أن الإطلالة الإعلامية لرئيس الحكومة "يجب أن تقترن بتفسيرات وقرارات لا بتبريرات وتخمينات".

وأضافت أن "كثيرا من العمل ينتظر الحكومة في تحديد سياستها الاتصالية واختيار أزمنة تصريحاتها وسياقاتها، والعمل على أن يقترن كل ظهور على مستوى الإعلام بمعطى مستجد على مستوى السياسة.. وإلا فستكون الحكومة لم تضف شيئا لنفسها".

واعتبرت صحيفة "الصباح"، من جانبها، أنه في تأكيد رئيس الحكومة على "مصلحة الوحدة الوطنية" و أن "نجاح البلاد شرطه الاستقرار السياسي وديمومته" ما يتطلب التوقف عنده. وأضافت أن "الحديث عن الاستقرار السياسي يبدو عاديا بقطع النظر عن الجهة الصادر عنها مثل هذا التأكيد، لكن عندما يضيف رئيس الحكومة لهذا الاستقرار ونجاحه "ديمومته" يكون حينها قد تجاوز في رده اتحاد الشغل".

ورأت أن الشاهد يكون بذلك متوجها إلى "أصوات" بعينها ما فتئت تتكهن برحيله، مشيرة إلى أن رئيس الحكومة "تجنب قدر الإمكان الخوض في الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، مفضلا الحديث عن المؤشرات الإيجابية التي تشهدها البلاد".

ومضت الصحيفة قائلة أنه "أمر عادي أن يسعى رئيس الحكومة إلى إقناع التونسيين بنجاحات حكومته وبالتالي نجاحاته شخصيا حيث يتماهى ذلك مع ما نشر من استطلاعات للرأي تضعه في صدارة الشخصيات القادرة على قيادة البلاد".

وفي الجزائر، ذكرت صحيفة "ليبرتي" أنه بعد عقد "اجتماعين غير رسميين" غير مثمرين في الأسبوع الماضي مع أطباء "نصبوا أنفسهم" كممثلين عن الأطباء المقيمين، يبدو أن وزارة الصحة راجعت نفسها من جديد.

وأضافت أن وزارة مختار حزبلاوي وجهت دعوة جديدة الى الممثلين الـ 12 المعروفين في تنسيقية الأطباء الجزائريين المقيمين، مشيرة إلى أن اللقاء الجديدة بين طرفي النزاع منذ ما يقرب من اربعة أشهر يأتي بعد صدام 4 فبراير عندما انسحب ممثلو التنسيقية من طاولة المفاوضات بسبب تسويف اللجنة التي يرأسها البروفسور بن الديب صلاح الدين.

وقالت إن المفاوضات بين الطرفين ظلت في مأزق بسبب تمسك المحتجين بشأن الاستجابة التامة لمطالبهم، وخاصة إلغاء الطابع الاجباري للخدمة المدنية.

وأشارت صحيفة "ألجيري باتريوتيك"، إلى أن الأطباء العامين وأطباء المستشفيات الجامعية يدعمون حركة احتجاج الأطباء المقيمين المتواصلة منذ أكثر من شهرين.

ونقلت عن مصدر موثوق قوله إن المسيرة الوطنية ليوم 28 فبراير في قسنطينة التي دعت إليها تنسيقية الأطباء المقيمين ستشهد مشاركة الأطباء المتخصصين وأطباء المستشفيات الجامعية والأطباء العامين.

وأشارت إلى أن تنسيقية الأطباء المقيمين وجهت نداء إلى باقي الأطباء من أجل التضامن وزيادة الضغط على السلطات، مضيفة أنه سيتم تنظيم اعتصامات بموازاة مع المسيرة على مستوى جميع المؤسسات الصحية فى البلاد.

وقالت إن المتظاهرين الذين "سيحملون شارة سوداء تعبيرا عن سخطهم من الوضع المتأزم الذي وصل إليه النظام الصحي" في الجزائر، سيرفعون شعارات تعبر عن المحنة التي يوجد عليها القطاع الصحي ولإظهار تمسكهم بمطلبهم الرئيسي المتمثل في إلغاء الطابع الإلزامي للخدمة المدنية.

ولاحظت الصحيفة أن الاطباء المقيمين الذين لم يجتازوا أي امتحانات منذ بداية العام يتجهون نحو سنة بيضاء في مختلف كليات الطب بالبلاد.

وسجلت صحيفة "ليكسبريسيون" من جهتها، أن المفاوضات التي بدأتها الوزارة الوصية منذ أسابيع علقت من قبل هذه الأخيرة التي وضعت شرطا مسبقا على الأطباء المقيمين لاستئناف النقاش، يتمثل في تجميد إضرابهم غير المحدود الذي تم الشروع فيه منذ نحو ثلاثة أشهر.

وقالت الصحيفة إن احتجاجات الأطباء تزايدت للتنديد بـ"صمت السلطات المعنية"، ودعوة الحكومة إلى الاهتمام بالانشغالات التي تمت إثارتها، بشكل ملموس.

ومن جهة أخرى أضافت الصحيفة أن تنسيقية الأطباء المقيمين انتقدت قيام وزارة الصحة بإحداث لجنة مشتركة بين الوزارات لا تتوفر على أي سلطة لاتخاذ القرار، مشيرة إلى أن الأطباء المقيمين نظموا في الأسبوع الماضي، ثلاث مسيرات متزامنة في ثلاث ولايات هي وهران وسطيف والبليدة.

وكتبت صحيفة "الوطن" من جهتها، أن مسيرة وطنية مقررة يوم الأربعاء في قسنطينة استجابة لدعوة التنسيقية التي قررت المشاركة في جلسة للفرصة الأخيرة معربة عن الأمل في تتم الاستجابة لمطالب الأطباء المقيمين حتى ولو على المدى الطويل، مع أنهم يتجهون نحو شهر رابع من الإضراب دون أن تستجيب الوزارة الوصية لجميع المطالب، ومنها إلغاء الطابع الإلزامي للخدمة المدنية، والإعفاء من الخدمة العسكرية، وتحسين التكوين ومراجعة الوضع الخاص.

وبخصوص تصريحات بعض الأطراف التى تتهم التنسيقية بأنها متحكم فيها، قال مثل للنقابة إن "التنسيقية غير مسيسة وأنه من حق الاطباء المقيمين المطالبة بتحسين ظروفهم الاجتماعية والمهنية". وأضاف أن "الحركة الاحتجاجية ما تزال على نفس الوتيرة مع تصميم قوي من طرف الأطباء من أجل المضي قدما، على الرغم من كل محاولات التخويف والانقسام من هذا الجانب أو ذاك".