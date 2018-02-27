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الرئيسية | السلطة الرابعة | من صديق إلى بوعشرين: سَدنة السياسة والدين وراء محنة اعتقالك

من صديق إلى بوعشرين: سَدنة السياسة والدين وراء محنة اعتقالك

من صديق إلى بوعشرين: سَدنة السياسة والدين وراء محنة اعتقالك
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 27 فبراير 2018 - 18:45

توصلت هسبريس بـ"رسالة تضامنية" من أستاذ جامعي صديق للصحافي توفيق بوعشرين، ناشر جريدة "أخبار اليوم المغربية"، المعتقل بتهم تتعلق بجرائم جنسية.

الأستاذ الجامعي، الذي لم يرغب في الكشف عن هويته، قال في اتصال هاتفي بهسبريس إن "رغبته في نشر الرسالة وتعميمها على وسائل إعلام محلية تأتي من يقينه بأن مقربين من الصحافي المعتقل تسببوا في محنته، وهم من يوزعون الآن عبارات التعاطف والتضامن، وبعدها "سينفض السامر"...

وكتب المصدر ذاته في رسالته أن "التضامن حملة معلومة في الزمان، محصورة في المكان، وبعدها ينشغل الجميع بآهاته وأحلامه، ويتراجع البرغماتي أولا ثم الرفيق ثانيا، والصديق ثالثا...ولا يبقى بعد وجه ربك سوى الأهل والزوجة والأنجال".

وفي ما يلي نص الرسالة كما توصلت بها هسبريس:

رسالة من صديق ... أخلف موعده مع النصيحة

آثرت أن أكاتبك اليوم، في عزِّ محنتك سي توفيق، وأنا مُدرك أن وقت النصيحة قد ولّى.

لكن عزائي الوحيد..أن خلوتك في أول أيام سجن عين برجة ستجعلك تدرك صدى كلماتي.

وسلواني الأوحد...هو مؤانستك في وحدتك، بعدما تراجع الأصدقاء وتوارى الأخلاء، الذين تعرف حقيقتهم واحدا واحدا، وتدرك حقيقة سرائرهم، لكنك أمعنت الهروب إلى الأمام.

وشفاعتي عندك، وواجبي تجاهك، أني صديق مخلص في حكم الأخ الشقيق، توارى بالأمس بعدما حافَ بك الحواريون وطاف حولك سدنة الدين والسياسة.

أما وإن هذا العهد قد ولّى وتراجع، وأنت فيه جالس وحيدا تناجي نفسك في مكان قصي عنّا وعلينا، لا بد لي من كلمة أقولها لك، وفي حقك، ثم أمضي كما مضيت في السابق.

لقد عرفتك سي توفيق بوعشرين من زمن الدراسة والتحصيل، ورافقتك في أيام الصبا والصبابة، ولازمتك في مدينة الزيتون، وما تبقى من أطلال حاضرة المولى إسماعيل.. كنت فيها نعم الصديق والرفيق.

وعرفتك من خلال كتاباتك وافتتاحياتك...كنت قلم حبر وسط مقلمة من الطباشير، وكنت صاحب رأي وبصيرة، وكاتب رأي وأعمدة، يشهد له البعيد قبل القريب..

لكن الفنجان الذي طالما طالعته في كتاباتك، وكان مَعينكُ في التنجيم، لم يسعفك في إدراك مقاصد وحقيقة أصحاب الاسترزاق الجدد...فتغير بعدها كل شيء.

كنت ذا شأن عندما كنت تكتب وحيدا بدون أجندات... تُحلّل بمعزل عن الخلفيات، وتناقش بتجرد عن الإيديولوجيات..إلى أن طاف حولك الطائفون، وصار قلمك عبدا ولسانك أسيرا.. لأجندات سياسية ودينية مكشوفة.

عندما كنت أرى روح بنعيسى أيت الجيد تطوف بالقرب منك، وتتلّمس تلابيب ثيابك، كنت أقول في نفسي إنها لعنة القبور تطوف بالقرب من صديقي وأخي توفيق بوعشرين.

وعندما كنت أقرأ عمودك اليومي، الذي بات علامة مميزة خاصة بتجار الدين، ومكبر صوت ورجع صدى لأجنداتهم وصراعاتهم السياسية، أيقنت وقتها بأن صحيفتك أضحت منديلا ورقيا (كلينكس)، وأعتذر عن الكلمة، سوف ينتهي به المطاف في سلة المهملات... وكذلك كان أو أنه وشيك الوقوع.

كان حريّا بي، بما اقتسمنا من ذكريات، وما جمعتنا من آمال وتطلعات، أن أقول لك كفى...وإن اقتضى الأمر أن أردد هذه الكلمة مرات ومرات علّها تنفذ مباشرة إلى قلبك وعقلك.

لكن، وا أسفاه...ها أنا أشكو بثي وحزني إلى الله، بعدما أخلفت موعدي مع النصيحة.

لقد أحاطك الإخوة، والرعيل الثاني مما تبقى من الطلائع الإسلامية، بجدار أسمنتي وخرساني مُوغل في التمجيد والإطراء.. كانوا يقولون في مجالسك إنك معادلة صعبة في الصحافة الوطنية والدولية..وإنك قلم تهابه عيون السلطة وآذانها..

وقالوا عنك إنك غسان بن ثابت الجديد الذي جاء ليمدح شيخهم وكبيرهم الذي علمهم السحر.

شنّفوا مسامعك بعبارات الثناء، وخاطبوا فيك عقدة الأنا، وكان لهم ما كان..دافعت عن مشروعهم وأمعنت الدفاع، مدحت ظلهم العالي وبالغت في المديح...وها أنت وحيدا في مكان بارد من ليالي شباط (فبراير) الباردة.

بعد اعتقالك، سمعتهم يوزعون عبارات التعاطف يمينا وشمالا...لكن ما حزّ في نفسي هي ابتسامة غادرة كان يوزعها أقرب مقربيك بالأمس في بهو محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.

لم أفهم مغزى تلك الابتسامة العابرة والغادرة...لكن أيقنت بأن عنوانها هو "أننا هنا لنكمل المسرحية.. تضامن مبدئي وبعدها ينصرف كل إلى حاله"، وتبقى أنت وحيدا في ركنك الركين.

إنك تعلم أخي توفيق حد اليقين أن التضامن إنما هو حملة معلومة في الزمان، محصورة في المكان، وبعدها ينشغل الجميع بآهاته وأحلامه، ويتراجع البرغماتي أولا ثم الرفيق ثانيا، والصديق ثالثا...ولا يبقى بعد وجه ربك سوى الأهل والزوجة والأنجال.

وها أنت ترى، في أول منعرج على الطريق، كيف وزع خليلك ابتسامته الغادرة على الإعلام، بلباس متراص، ونظرات طبية، وربطة عنق، بينما تجلس أنت في زنزانتك وحيدا، ضائعا بين توجساتك على أسرتك الصغيرة، وأحلامك المحبطة، وما يمليه عليك ضميرك من حسرات وانكسارات وخيبة أمل.

إنهم يقولون في أعماقهم، وفي ثنايا قلوبهم أو ما تبقى من قلوبهم: لقد سقط القناع عن القناع، وأَفل نجم توفيق بوعشرين، فهل من بديل؟.

ومنهم من يقول في العلن "إننا نتضامن"، لكنه يضمر في السر عبارة " يديرها بوعشرين ويفوتها لهيه".

أما أنا فلسان حالي يقول إن الخاسر الأكبر هو "رهطك وآل بيتك".. لقد افتقدوك كشخص، وأخشى أن يفقدوا حبهم لك...فالفاجعة كانت كبيرة، والخيانة تفتت الحجر ولا يعصى عليها قلب إنسانة مُحبة، وجدت نفسها في محيط هادر من الخيانات.

وأنت في مكانك القصي، أقول لهم، أولئك المطبلون بالأمس، كفى من الإفك، إنه ما جاء به عصبة منكم فهو شر لكم، ومن أتى كبره فله عذاب عظيم.

وأقول لك أخي توفيق..إنما الحياة محطات وعبر وبلاء وابتلاء...وها هي الحياة تمتحنك في حريتك وتختبرك في ضميرك...فأحسن الاختيار ولا يضلوك السبيل، كما أضلوك عندما كنت تمسك صولجان الصحافة.

وعزائي أنا...أنني حاولت محتشما ذات يوم... لكنني سأحفظ لك الود والـمُنى بعدما يغيب الجميع عن ساحة النضال والتضامن، ولا يبقى سوى ظلهم وسرابهم، بينما أنت مجرد رقم في صحيفة سوابق.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (41)

1 - Youssef الثلاثاء 27 فبراير 2018 - 19:02
كون السيد بوعشرين صحافيا مشهورا لا يخول له له الحصول على امتيازات قضائية فالجميع سواسية امام القانون. ادا تبت انه سجل فيديوهات جنسية لفتيات و نساء و هو يمارس عليهن الجنس ثم يبتزهم بعد ذلك فهذه كارثة و وصمة عار على "الجسم الصحفي". لا حول و لا قوة إلا بالله.
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3
2 - خاصة الخاصة الثلاثاء 27 فبراير 2018 - 19:03
المغربي يحب ان يتم استغلاله.

ايها الاستاذ ماذا لو فعلا كان صديقك يستغل النساء كما يستغل كما يغعل الاساتذة الجامعيون مع الطالبات الفقيرات.
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27
3 - ارار الثلاثاء 27 فبراير 2018 - 19:04
هذا تضامن ولو طارت معزى. السيد الجامعي يتضامن معه وهو لا يدري هل صحيح ما فعله ام لا. السيد الجامعي وجد حالة جديدة لركوب عليها لظهور بعد اختفائه
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10
4 - لبيب وادي زم الثلاثاء 27 فبراير 2018 - 19:04
لا جريمة بدون نص ، ولا ادانة بدون اتباث ، والسيد بوعشرين ولا غيره من البشر ، استطاعته ادعاء الفضيلة ، اد لا عصمة الا لنبي ، وكما يقول المثل ، ليس كل مدنب شيطان ابليس ، وليس كل بريىء نبيا او مسيح .
في جميع الأحوال ، اعتقد أن الاعتقال ، ما كان ليكون في غياب اسباب الادانة وللاتباث .
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5
5 - كريم وجدة الثلاثاء 27 فبراير 2018 - 19:05
هذه والله اعلم ليست رسالة مواساة انما رسالة تشفي، لا اعتقد انه بهذا الأسلوب يمكن مواساة شخص وضع في السجن لتوه
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39
6 - البرودي الثلاثاء 27 فبراير 2018 - 19:05
هي نصيحة في الوقت الميت وهي اشبه من الشماتة منها الى النصيحة
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38
7 - امازيغ سوسي الثلاثاء 27 فبراير 2018 - 19:05
"في عز محنتك " هده الجملة لوحدها كفيلة باعطاء نظرة عن الاساتدة الجامعيين في المغرب . بوعشرين اغتصب وتحرش وصور ووثق وهدد و استغل السلطة والنفود فياتي "استاد جامعي واحسرتاه" جامعي " ليقول له "اكتب اليك في عز ازمتك " كان الاقدار كالت له الضربات من كل الجهات وهو مسالم لا يد له في ما حصل وما سيحصل . قمة السفاهة . وهدا كله لانه صديقه . فاين المنطق في رسالته ؟ ارجو ان تنشر هسبريس تعليقي هدا لانني اريد ان اعممه وطنيا وشكرا .
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2
8 - الطنجاوي الثلاثاء 27 فبراير 2018 - 19:06
الاستاذ الجامعي لم يرغب في الكشف عن اسمه
لكنه كشف عن عدة مواقف سياسية وهاجم فصيلا سياسيا بقوة
هذا دليل انه غير حيادي البتة
سأرى مدى حيادية هسبريس في نشرها تعليقي
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31
9 - مغترب الثلاثاء 27 فبراير 2018 - 19:10
من هو أقرب المقربين الذي كان كان يوزع ابتساماته بمحكمة الاستئناف؟ افيدونا ولكم الشكر .
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16
10 - عصام الثلاثاء 27 فبراير 2018 - 19:11
كلام فضفاض السيد بوعشرين صحفي وسياسي نزيه دافع عن المغاربة وحارب الفساد بقلمه وإن أخطأ ووقع ما وقع يسري عليه ما يسري على المواطنين إلى طاحت البقرة تيكثروا الجناوه الله يعافينا وإياكم
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12
11 - صديق الثلاثاء 27 فبراير 2018 - 19:11
رسالتك هذه في هذا الظرف وعبر الصحافة اكبر دليل على شماتتك وخسة معدنك...زعما كون بغيتي ليه النصيحة تصيفتها للصحافة؟لاحول ولاقوة الا بالله...سير زورو ولاغير ضامن بقلبك...قاليك رسالة من صديق!!!تتوصل الميساجات لي بغيتي على ضهرو في وقت مايمكن ليه حتى ارد عليك...
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21
12 - saud الثلاثاء 27 فبراير 2018 - 19:12
أشد المتشائمين لن يتوقعوا الايقاع ب بوعشرين الصحفي الذي بزغ بريقه في المغرب يلتهمه المخزن
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10
13 - المختار الثلاثاء 27 فبراير 2018 - 19:13
أن يمتنع هذا الصديق عن نشر إسمه دليل قاطع على الخوف والفزع الذي يصيبنا إذا ما أردنا التعبير عن رأينا في الدولة المخزنية، هذا الخوف الذي لم يكن يصيب الأخ بوعشرين الذي طالما عبر عن رأيه في بعض رموز السلطة وهاهو الآن يؤدي الثمن قابعا في السجن، اللهم أنصر كل مظلوم وكسر شوكة كل ظالم.
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11
14 - القادري الثلاثاء 27 فبراير 2018 - 19:13
كنت أتساءل الى ماذا يرجع انهـيار مستوى تعليمنا الجامعي،فإذا بي أجد الجواب في هـذا الشخص المنتسب إلى الجامعة وهـو في الواقع مجرد قلم مرتزق لدى المخزن وأخنوش ...و ما جاورهـما، وإلا فكيف تجرأ هـذا الشخص على التشفي في صحفي رفض القول العام زين، أيخطر ببال عاقل أن رجلا من مستوى بوعشرين يدرك تمام الإدراك أن المتربصين به كثر أن يسقط في فخ رائحة أصحابه تزكم الأنفاس؟؟!!
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19
15 - سمير الثلاثاء 27 فبراير 2018 - 19:14
عن اي تدين يتحدث هذا الاخ العزيز ، عن محنة ألن تيمية التقي الورع اما عن الزاني المحصن الذي يجب رجمه حتى الموت كما تنص على ذلك الشريعة الاسلامية . انشري ياهيبريس فلكي منا شكرًا جزيلا
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-1
16 - الطيب الثلاثاء 27 فبراير 2018 - 19:15
حاولت جاهدا أن أجد في هذا المقال ما ينم عما سماه الأستاذ تضامنا لكن للأسف لم أجد سوى ما خيل لي حقدا دفينا ربما يعود الى سنين خلت ولم أجد سوى تشفيا لا يليق بالعدو قبل الصديق . لا ... لا يمكن للتضامن أن يكون بهذه الطريقة يا أيها الأستاذ الجامعي
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18
17 - رسالة ملغومة الثلاثاء 27 فبراير 2018 - 19:16
لمادا يأيها الصديق" اللدود" لم ترسل رسالتك إلى صديقك" اللدود" بالبريد المضمون؟ لمادا اترت نشر رسالتك نشر الغسيل فوق السطوح؟
أشتم من خلال نشر غسيلك رائحة التشفي.
ياسيدي انه مغرب الغرائب والعجائب، فحتى الأمس القريب كنت اضحك على تهم السيسي لمعارضيه، واليوم أطمر وجهي لغرائب المخزن في بلاد المخزن.
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19
18 - Holanddddddddd الثلاثاء 27 فبراير 2018 - 19:16
كلام جميل اظن انه صدق الا ان المنصوح بوعشرين يستحق الاعدام اذا كان قد فعل بالمسلمين ما فعل اما اذا كان بريءا فاجره عند الله لن يظيع اجر المحسنين
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-7
19 - rachida الثلاثاء 27 فبراير 2018 - 19:17
المسالة ليست سهلة واذا كانت التهم صحيحة فهذا مخزي فعلا ويستحق العقاب لان اسوء شيء ان تبتز فتاة او امرءة في عمل كهذا قذر . اتمنى لصديقك ان يكون هذا فقط كابوس مزعج .
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-2
20 - صاحب الحق سلطان الثلاثاء 27 فبراير 2018 - 19:18
أغلبية من يتضامنون مع *** بوعشرين (الحاج تابت) الجديد وهم قلة، يتضامنون معه لدوافع سياسة وفكرية فقط !! أقول لكم من هذا المنبر حكموا ضمائركم ودعوا شخصيته الصحافية والسياسية جانبا وحكموا عليه كشخص لديه حياة جنسية يعيشها بكل خبث ووقاحة ! بوعشرين مريض نفسي بالجنس العنيف والاغتصاب وعنف سيدات متزوجات وحوامل وابتز صحفيات يشتغلن معه وصور أشرطة جنسية لهن، وتاجر بأعراضهن وشرفهن، بوعشرين مجرد سادي حقير يستحق أن تطبق عليه أقصى العقوبات، و الله يمهل ولا يهمل وهاهو الآن سيجني ثمار طغيانه وبطشه
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1
21 - حسين الثلاثاء 27 فبراير 2018 - 19:19
رسالة بعنوان خاطئ. هي رسالة إلى كل قلم حر.
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-2
22 - Abderrahim الثلاثاء 27 فبراير 2018 - 19:19
Il paraît bizarre ce monsieur journaliste
Laisser la justice faire son travail
Inocent il sera libre coupable 20 ans de prison
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4
23 - Maher الثلاثاء 27 فبراير 2018 - 19:21
Au numéro1. Tu dis que tous les marocains sont égaux devant la loi. C'est ça le problème. La loi n'est appliqué de la même façon sur tous les marocains. La loi est au mains du mekhzan qui l'applique aux opposants et aux gens honnêtes mais l'utilise pour protéger les grands corrompus de l'état. Il faut que la loi soit indépendant pour l'appliquer à tous y compris le roi.
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0
24 - محمد نفيل الثلاثاء 27 فبراير 2018 - 19:22
مقال جيد، تعديل بسيط، حسان بن ثابت بدل غسان بن ثابت.
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0
25 - Houssain الثلاثاء 27 فبراير 2018 - 19:23
اذا ثبت عليه ما نسب اليه فلينل ما يستحقه من عقوبة لانصاف الضحايا. والقانون يعطيه الحق في الدلو بادلته عبر محاميه ان كان لديه ادلة.
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0
26 - مغربي الثلاثاء 27 فبراير 2018 - 19:25
نترجى ونناشد بكل مافينا من حب للوطن وللملك وللشعب المغربي كله،طي هذه الملفات الحارقة كلها بعطف ملكي أبوي حاضر في كل لحظة وحين مع شعبه الوفي الذي يفديه ويفدي الوطن والملك لآخر قطرة دم تجري في عروقه،لابد من طي هذه الملفات بسلام حتى تبقى ثقافتنا وروحنا المغربية المُحبة لله والوطن والملك باقية كما كانت في الفرسان المغاربة عبر الأزمنة والدهور،فالتشمل هذه العاطفة كل معتقلي الريف بلا استثناء والذي طالما عاتبناه وخاصمناه في شخص ناصرزفزافي ولكن بما أنهم يلحون ويصرخون ويتشبثون بوطنيتهم فاليرحموا لأجل لحمة الوطن وكذلك مهدوي وبوعشرين(بعض أبناء الشعب شكوا فيهم،إذا شكيتوا فيهم شكوا حتى فرواحكم كذلك) أيقونات الصحافة التي لابد ولابد أن تبقى حرة مستقلة محفوظة من الدسائس والمكائد مادامت تعبر عن صوت الشعب وتدافع عن وحدة الوطن الترابية وتنشر قيم الحق والخير والمحبة والوسطية و روح الدين الإسلامي.قوله تعالى (فمن عفا وأصلح فأجره على الله).
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27 - البش مهندس الثلاثاء 27 فبراير 2018 - 19:28
مجرد عدم الإفصاح عن هويتك جعل مقالك فاقدا لأدنى ذرة من المصداقية. وهجومك على حزب حاول الإصلاح ولم يفلح لاسباب يعرفها الجميع جعلني أشك انك من اعدى أعداء بوعشرين.
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0
28 - atlas الثلاثاء 27 فبراير 2018 - 19:28
إن كانت جيدة فلأحرار و العلمانية
أما إن هي سيئة فللاخوان
هذه هي خلاصة الرسالة لمن قراها
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29 - مغربية الثلاثاء 27 فبراير 2018 - 19:29
ادا كانت هناك ادلة دامغة من اقراص مدمجة و شهود ...فليس هناك لا براءة و لا تضامن عيب على شخص لديه سلطة ما ان يستغل ضعف الاخرين او حاجتهم للمال او هشاشتهم النفسية و الاجتماعية لغرض ما في نفسه رغم انهم هم كدلك مدنبوب كان بإمكانهم الإبلاغ عنه و ترك المسالة بيد الشرطة
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30 - فريد الثلاثاء 27 فبراير 2018 - 19:30
يبدو أن صاحب الرسالة الذي يرفض ذكر اسمه يريد ايصال رسالة الى الأخرين عبر بوعشرين -وصلت- كما يريد إثبات التهمة من وراء التعاطف.ولعله ممن يصفقون للردة
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31 - هشام مساعيف الثلاثاء 27 فبراير 2018 - 19:30
أسلوب الياس العماري وأفكارة واضحة. كان أولى أن ينشر اسمه بدلا من التخفي تحت عباءة أستاذ جامعي
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32 - #عزيز# الثلاثاء 27 فبراير 2018 - 19:31
كلمة تضامن تخفي تشفي و تشفي و تشفي.
ي أخي قل خيرا أو أصمت. الرجل مقبوض عليه لأنه تجرأ و وقف أمام خطط المخزن. هو ساند بنكيران لأنه زعيم الحزب الفائز بالانتخابات، فلو كان الفائز حزبا علمانيا فأكيد سيسانده و عندها سيُتهم بمعاداة الدين.
القضية قضية مبدأ. الثابت فيها هو المخزن و المتغير هو الحزب الذي حضي باختيار الشعب سواء كان اسلاميا أو علمانيا، يمينيا أو يساريا. فلا تعوم النقاش رجاء.
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33 - البيروني الثلاثاء 27 فبراير 2018 - 19:32
رجل في محنة/ابتلاء والكل أخرج مِشْرَطه للمساهمة في عملية التجريح باسم الجراحة، فلنلتفت بعض الشيء لطبيعة/خلفيات مَن كن خلف هذا المشهد السريالي ! بالأمس تحدث وزير عدلنا عن العلاقات الرضائية ! وبعده جاء أبو فنون الإشهار للمناداة بحرية الجسد! واليوم تَحوّل كثير منا إلى شرطة أخلاقية! وكل شيء منتظر من أفراد مجتمعنا السكيزوفرينيين! نبحث فقط عن أخبار اليوم دون اهتمام بأخبار الأمس والغد !
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34 - Hamido الثلاثاء 27 فبراير 2018 - 19:32
السيد توفيق مستهدف قبل مشاركة الباجدة في الحكومة وكونه دافع عنهم بحسن نية لا ينبغي معاتبته على دلك .فمواقف الرجل معروفة و اعتقاله كان مسألة وقت .وكما قال أحد اللدين ذاق كل ألوان العداب(المخزن لا ينسى). وتلك الأيام نداولها بين الناس.
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35 - توفيق اسعديد الثلاثاء 27 فبراير 2018 - 19:33
كل شرفاء مصيرهم السجن اما المفسدون فلهم ارضي الدولة والامتيازات لاكن لا تنسو مأواهم التراب يوم لا ينفع مال ولا بنون وحسابهم عسير خفافيش الضلام التي عادت للمغرب لعهد سنوات الرصاص .
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0
36 - الكاري حنكو الثلاثاء 27 فبراير 2018 - 19:33
كان بوقا من أبواق تجار الدين (حزب الظلم و التخلف و الرجعية الذي يسمى جورا و بهتانا (العدالة والتنمية).فانفضوا من حوله لما سقط في شباك المخزن.أما محاميه عبد الصمد الإدريسي فقد سبق له أن أكل سلخة عند مدخل البرلمان ، كبرلماني و ضرب الطم لما أجبره الحزب الانتهازي على مهادنة المخزن كحبيب و حليف استراتيجي لاقتسام كعكة المال العام. و حامي الدين المطلوب من طرف العدالة ماذا عساه يفعل و هو يتبندر علينا داخل المحكمة و كأنه المنقد من حبل المشنقة. ألا لعنة الله على المنافقين.و المثل يقول:(اللي دار راسو في النخالة كينقبو الدجاج) و《اللهم كميشة نحل أو لا شواري دبان》يا تجار الدين و الضمير و الشعب.
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37 - أمل الثلاثاء 27 فبراير 2018 - 19:36
الأخ بوعشرين صحفي وكاتب من العيار الثقيل وصوت مزعج كان يجب أسكاته. أخي لا أعتقد أن الاخ بوعشرين فك الله أسره كان يدافع عم من تسميه بتجار الدين بدافع عقدة الأنا والمدح، فهذا يحط من مقداره، بل كان يفعل ذلك إنطلاقا من قناعاته. وإذا كان ليك مشكل مع الإسلاميين في المغرب أنت و الشقيقة هسبرس فلاأظن أنه من المناسب استغلال فاجعة صديقك كما تقول لتصفية حساباتك انت أو غيرك مع الإسلاميين.
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38 - ??? الثلاثاء 27 فبراير 2018 - 19:37
كانها رسالة من وكيل الملك, يريد من بو عشرين تخلي عن العدالة و التنمية مقابلة البراءة
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39 - عاش الملك والشعب المغربي الثلاثاء 27 فبراير 2018 - 19:37
لا اظن ان أحدا سيؤازر هدا" الصحفي" الا ادا كان ديوثيا او ساقط/ة/ او منحل /ةا أخلاقيا...ومتؤكد ان هسبريس لن تنشر تعليقي
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40 - م ع الثلاثاء 27 فبراير 2018 - 19:38
أين نحن من قدوة الرسول صلى الله عليه و سلم الدي قال لو سرقت فاطمة لقطعت يدها.
كل من يتظامن مع مجرم فهو كمن إرتكب جرم مثله. إسلام آخر الزمان. بوعشرين كان عليه أن يغتصب زوجات هؤلاء الدين تضامنوا معه لأنهم مستعدون لتسليم زوجاتهم و بناتهم و أخواتهم لك.
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41 - كمال الثلاثاء 27 فبراير 2018 - 19:40
خاص تكون عدنا ثقة في القضاء في عوض التشكيك و نظرية المؤامرة ، الكل ليس منزه عن الخطأ، هاد بوعشرين راه ماشي ملاك انزل من السماء و ختام الكلام ما قل و دل
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