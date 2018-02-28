عرض لأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم

هسبريس - و .م .ع

في ما يلي أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم الأربعاء ..

* أخبار اليوم:

- العثماني يضغط على نواب حزبه لسحب مقترح إلغاء معاشات البرلمانيين. في الوقت الذي كان يؤكد فيه سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، في كل مناسبة، تشبثه بموقفه الرافض لدعم صندوق معاشات البرلمانيين، أكدت مصادر برلمانية أن العثماني طلب من رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب التخلي عن مقترح إلغاء المعاشات الذي تقدم به الفريق منذ أزيد من شهر، مضيفة أن العثماني توافق مع الحبيب المالكي، رئيس المجلس، بشأن البحث عن حل توافقي لإصلاح نظام التقاعد عوض إلغائه.

- كشف مركز المكتب الشريف للفوسفاط للدراسات تقريرا مفضلا جديدا أنجزه خبراؤه حول وضعية التشغيل في المغرب، خاصة في ما يتعلق بتشغيل الشباب. وأظهر التقرير حقائق مثيرة عن فشل السياسات التعليمية والتكوينية والاقتصادية في تحقيق الانتقال الضروري لاستيعاب الأعداد الكبيرة من الشباب في سوق الشغل. وأبرز التقرير أن خمس شباب العالم القروي لم يسبق لهم ولوج المدرسة نهائيا، كما أن الجهود التي بذلها المغرب لتعميم التمدرس لم تنعكس على مؤهلات الشباب في سوق الشغل.

* الصباح:

- اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي: المحكمة الأوروبية خارج السياق. وضعت ردود الأفعال الرسمية قرار محكمة لوكسمبورغ خارج سياق العلاقات المغربية الأوروبية، حيث قال عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، إن اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي ساري المفعول ويهم أيضا المناطق الجنوبية المغربية. وقال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة، والممثلة السامية للاتحاد الأوروبي المكلفة بالشؤون الخارجية وسياسة الأمن، نائبة رئيس المفوضية الأوروبية، فيديريكا موغيريني، في تصريح مشترك، إنهما "أخذا علما بقرار محكمة العدل الأوروبية بخصوص اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي"، مؤكدين عزمهما مواصلة تعزيز الحوار السياسي وحماية الاستقرار في علاقتهما التجارية.

- ملاسنات بين لجنة الاستطلاع حول المحروقات. شهد اجتماع لجنة الاستطلاع حول المحروقات بمجلس النواب ملاسنات بين أعضائها، دام 10 ساعات من النقاش الحاد، جراء الاصطدام الذي حصل بين المدافعين عن أحقية الشركات متعددة الجنسيات والمغربية في تحقيق أرباحها وفق تقلبات السوق بين العرض والطلب، وبين المدافع عن أحقية المواطنين في الاستفادة من تخفيض جزئي للأسعار.

* الأحداث المغربية:

- ناصر بوريطة: حكم محكمة العدل الأوروبية لا يضر بمصالح المغرب. أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة، في ندوة صحفية، أن المحادثات من أجل تجديد اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي "تسير بشكل عادي وقد انطلقت في يناير الماضي في بروكسيل"، مضيفا أن هذه المحادثات تقول إن "المنتجات الآتية من الأقاليم الجنوبية تستفيد من اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي"، وهذا معناه، يضيف الوزير، أن "الصحراء معنية بالاتفاق".

- أمراض نادرة تهدد حياة آلاف المغاربة. يقدر عدد المصابين بأمراض نادرة بالمغرب بحوالي مليون ونصف مليون شخص. ورغم عدم وجود إحصاءات دقيقة إلا أن الاختصاصيين يؤكدون أن عدد المرضى في ارتفاع بسبب غياب استراتيجية وطنية لمحاربة والتكفل بهذه الأمراض، وكذا اكتشاف أمراض نادرة جديدة باستمرار. وتتميز الأمراض النادرة بتنوعها بين أمراض عصبية عضلية، وأمراض استقلابية، وأمراض تعفنية، وبعض أمراض المناعة الذاتية والسرطانية.

* المساء:

- خلل مسطري خطير سبب أحكام الإكراه البدني في مخالفات السير. بعد قرابة ثلاثة أسابيع على صدور دورية محمد عبد النبوي، رئيس النيابة العامة، التي أمر فيها جميع وكلاء الملك بإعداد تقارير عاجلة حول مسطرة تنفيذ الإكراه البدني في ما يخص تنفيذ الأحكام المتعلقة بعدم أداء غرامات مخالفات السير المسجلة بواسطة الجهاز الثابت لمراقبة السرعة بشوارع وطرق المغرب، لم تتوصل رئاسة النيابة العامة، وفق مصادر مطلعة، بأجوبة عدد مهم من وكلاء الملك، رغم الصبغة التي حملتها مذكرة عبد النبوي. وأكدت مصادر أن تشخيصات جل وكلاء الملك لأسباب تنفيذ أحكام الإكراه البدني اكتشفت أن الخلل المسطري يكمن، في أغلب الحالات المدروسة، في عدم تضمن ملفات القضايا لوثيقة بالغة الأهمية، هي التي تجيز لقاضي تنفيذ عقوبات التأشير على حكم الإكراه البدني، ويتعلق الأمر بمحضر "عدم وجود ما يحجز" لدى المواطن المرتكب للمخالفة من أموال منقولة أو عينية قابلة للحجز عليها لأداء مبلغ المخالفة وغرامة التأخير والصائر دون بلوغ مرحلة الإكراه البدني.

- طالب وكلاء التأمين بضرورة استقلال هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي ماليا عن شركات التأمين وإعادة التأمين، قصد الاضطلاع بأدوارها بعيدا عن أي تأثير لهذه الشركات على قراراتها. ونبه بعض الوكلاء أن هذه الوكالة لم تعد تضطلع بالمهام الموكولة لها والمتمثلة في تنظيم القطاع والحفاظ على استقراره.

* الاتحاد الاشتراكي:

- وقع مجلس النواب المغربي والمعهد الديمقراطي الوطني الأمريكي، أول أمس الاثنين، مذكرة تفاهم لإعطاء الانطلاقة لبرنامج "المساعدين المتدربين". وحسب بلاغ لمجلس النواب، تهدف مذكرة التفاهم، التي تم توقيعها بحضور رئيس المجلس، الحبيب المالكي، ومدير مكتب المعهد الديمقراطي الوطني الأمريكي بالمغرب، إلى وضع الشروط والأحكام التي ستشارك بموجبها المؤسسات الجامعية المغربية في برنامج المساعدين المتدربين خلال الولاية التشريعية العاشرة 2016-2021.

- رفضت الفدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب النقاش الذي رافق المناظرة الوطنية الثانية للدواء والمواد الصحية، التي جرى تنظيمها بالصخيرات يومي 23 و24 فبراير، والتي تمحورت تيمتها حول الأدوية المزيفة والمغشوشة؛ مؤكدة تنديدها بمحاولات زرع الشك في نفوس المواطنين حول جودة الدواء الذي يتم بيعه بالصيدليات، عوض الانكباب على معالجة الإشكاليات الحقيقية التي يعاني منها القطاع.

* العلم:

- أجرى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، يوم الإثنين 26 فبراير 2018، عملية كللت بالنجاح. وعرف جلالة الملك، نصره الله، يوم السبت 20 يناير 2018، اضطرابا في الإيقاع الأديني un trouble du rythme cardia-ue. وأفاد أطباء جلالة الملك بأن الفحوصات الطبية، التي تم إجراؤها في هذا الشأن، أبانت عن وجود un flutter auriculaire sur cœur sain وقد مكنت إزالة هذا الاضطراب عبر استعمال تقنية radiofré-uence (ablation par radiofré-uence de cette arythmie) التي أجريت بمصحة Ambroise Paré بباريس، من انتظام إيقاع نبض القلبnormalisation du rythme cardia-ue

- أكدت مصادر موثوقة أن حكومة السيد العثماني في انتظار خروج عشرات الفئات الاجتماعية إلى شوارع الرباط للاحتجاج والمطالبة بحقوقها المشروعة في مارس القادم، ومن هذه الفئات: حديثي السلم التاسع، وضحايا النظامين، وأصحاب الترقية بالشهادات، والمكلفين خارج السلك الأصلي، والمساعدين التقنيين، والإداريين، والدكاترة المعطلين، والمتصرفين، ومتضرري الحركة الانتقالية، وأساتذة اللغة الأمازيغية.

* بيان اليوم:

- أكدت شركة "كريم" الفاعلة في خدمة حجز سيارات الأجرة، التزامها بالمساهمة في تطوير خدمات النقل في المغرب. وأوضحت الشركة في بلاغ لها أن أكثر من 100 ألف من الأشخاص يستعملون خدمة "كريم" بالمغرب وهم راضون على جودة الخدمة التي تقدمها لهم. وأضافت أنها تتوفر على أكثر من ألف سائق "كابتن" بالمغرب. وقالت الشركة في بلاغ لها أنه بالرغم من بعض العوائق التي تعتبرها آنية وقابلة للتجاوز، فإنها تفتخر بحضورها في المغرب.

- بلغ عدد المقاولات التي تم إحداثها خلال السنة الماضية أزيد من 41 ألف مقاولة، وذلك بزيادة قدرها 3 في المئة مقارنة مع سنة 2016. وبحسب معطيات المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية الذي نشر حصيلته السنوية برسم سنة 2017، فإن الأشكال القانونية التي اعتمدت هي مؤسسة بمسؤولية محدودة، ومؤسسة بمسؤولية محدودة بشريك واحد، والتي تمثل على التوالي 50.5 في المئة و47.8 في المئة من مجموع ابتكارات مقاولات الأشخاص الاعتباريين.

* رسالة الأمة:

- لجنة الصيد بالمياه القارية تستعد لزيادة الإنتاج السمكي بمقدار 15 ألف طن وخلق 15 ألف وظيفة إضافية. أكدت المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، أنه تم عقد أمس الثلاثاء اجتماع لجنة الصيد في المياه القارية برئاسة المندوب السامي، عبد العظيم الحافي. وشكل الاجتماع فرصة لعرض وتقييم مختلف المشاريع المدرجة في إطار الاستراتيجية الخاصة بالعشرية، 2015-2024 للمندوبية، التي تتبناها المندوبية قصد تنمية قطاع الصيد بالمياه القارية، والتي يتمثل أحد أهدافها الرئيسية في زيادة الإنتاج السمكي بمقدار 15 ألف طن وخلق 15 ألف وظيفة إضافية متعلقة بالصيد وتربة الأحياء المائية.

- تقاعد البرلمانيين.. مقترح قانون جديد يرى النور قريبا. بعد الجدل الكبير الذي رافق "أزمة" نظام صندوق معاشات أعضاء مجلس النواب، اقتربت الفرق النيابية المشكلة للمجلس، من إيجاد حل "نهائي" لهذا الملف التي تسبب في "خلافات" بين بعض مكونات الأغلبية الحكومية، حيث اتفق رؤساء الفرق من الأغلبية والمعارضة خلال الاجتماع الذي عقدوه مع الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، أول أمس الاثنين، على إصلاح تقاعد البرلمانيين واستبعاد تصفيته.

* لوماتان:

- وجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، رسالة سامية إلى المشاركين في المنتدى الوطني للوظيفة العمومية العليا، الذي نظمته أمس الثلاثاء بالصخيرات، وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، تحت الرعاية السامية لجلالة الملك.

- بحلول الذكرى الحادية عشرة لميلاد صاحبة السمو الملكي الأميرة للا خديجة، التي تصادف اليوم الأربعاء، تعم من جديد الفرحة التي عاشها الشعب المغربي يوم 28 فبراير من سنة 2007، حين أشرقت جنبات القصر الملكي بميلاد أميرة بهية الطلعة، اختار لها صاحب الجلالة الملك محمد السادس من بين الأسماء اسم للا خديجة. وتشكل هذه الذكرى الغراء، مناسبة يستحضر الشعب المغربي من خلالها الاحتفالات البهيجة التي أعقبت الإعلان عن ميلاد المولودة الثانية لجلالة الملك، بعد صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن.

* ليكونوميست:

- الرقمنة لم تعد حكرا على الوزارات والمقاولات العمومية. الجماعات بدورها صارت معنية بهذا الورش الذي يهدف إلى تطوير علاقاتها مع المواطنين والمقاولات. وفي الواقع، فإن وزارة الداخلية تتوفر على مخطط يرتكز على محورين، حيث يتعلق الأمر بتحديث الجماعات المحلية داخليا، من خلل تمكينها من نظام معلوماتي يسهل من الاشتغال كل يوم، والمحور الثاني موجه نحو المواطنين والمقاولات.

* أجوردوي لوماروك:

- قامت مصالح الجمارك بحجز 5.3 مليون منتوج مزور في إطار محاربة التهريب سنة 2017، حسبما أعلن المدير العام للجمارك والضرائب غير المباشرة نبيل الأخضر. وقد ارتفعت المحجوزات من التهريب بنسبة 15 في المئة خلال 2017، ومن المنتظر أن تترفع هذه النسبة خلال 2018 لتصل إلى 30 أو 40 في المئة.

* البيان:

- تؤكد المؤشرات والوقائع أن برنامج التنمية السوسيو-اقتصادية لإقليم جرادة، الذي يعد ثمرة تشاور موسع بين مجموع الجهات المعنية، قد دخل فعلا مرحلة التنفيذ. ويتوخى هذا البرنامج التنموي، الذي أعد في سياق التفاعل الإيجابي للسلطات العمومية والقطاعات الحكومية مع تطلعات الساكنة، إنجاز العديد من المشاريع السوسيو-اقتصادية على المدى القصير والمتوسط، تهم العديد من القطاعات الحيوية، من قبيل المعادن والفلاحة والبيئة والتكوين ودعم حاملي المشاريع وتعزيز البنيات التحتية ذات الصبغة الاجتماعية.

* ليبيراسيون:

- أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن متوسط الرقم الاستدلالي السنوي للأثمان عند الاستهلاك سجل ارتفاعا قدره 0,1 في المائة في 2017 بالمقارنة مع الشهر الماضي. وأوضحت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة إخبارية حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لسنة 2017، أن هذه الزيادة تعود إلى ارتفاع المواد الغذائية ب0,5 في المائة والمواد غير الغذائية ب 0,5 في المائة.

* لوبينيون:

- أفادت الخزينة العامة للمملكة، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، بأن حالة التحملات وموارد الخزينة أفضت الى تسجيل فائض في الميزانية بلغ 2,36 مليار درهم في متم شهر يناير 2018، مقابل 2,16 مليار درهم سنة قبل ذلك.