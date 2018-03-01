الحكومة الفرنسية تمنح دعما إضافيا لـ"أ.ف.ب"

هسبريس - متابعة

قررت الحكومة الفرنسية رفع مخصصاتها المالية لوكالة الصحافة الفرنسية "أ ف ب" لتشجيع استراتيجيتها الخاصة بالنمو وزيادة الاهتمام بصحافة بالفيديو والرياضة وأخبار الشركات.

وذكرت مصادر بوكالة أن الدولة ستساهم بـ2.5 مليون يورو إضافية لـ132.5 مليون التي خصصتها في 2017 للوكالة.

وتتطلع الوكالة الفرنسية لأن تحقق صحافة الفيديو التي تقدمها 18% من إيراداتها هذا العام بدلا من 12% حاليا.

وتعد الخدمة الرياضية من المحاور الأساسية للوكالة ويعمل فيها ألفان و400 شخص في 151 دولة وتصدر بست لغات.