جائزة الصحافة العربية تعلن اعتماد الأعمال الفائزة

هسبريس من الرباط

أعلن مجلس إدارة جائزة الصحافة العربية، خلال اجتماعه في مقر نادي دبي للصحافة، عن اعتماد الأعمال الفائزة في جميع فئات الدورة السابع عشرة للجائزة؛ وذلك خلال اجتماعه في مقر نادي دبي للصحافة.

ووفق بلاغ صادر عن المجلس، فقد اطلع هذا الأخير على الأعمال المرشحة للفوز بالاعتماد على حيثيات لجان تحكيم الجائزة في فئاتها الثلاث عشرة، بالإضافة إلى الاطلاع على تفاصيل عملية التقييم التي تمت خلال الفترة الماضية، وما تلا ذلك من توصيات رؤساء لجان التحكيم.

كما قدّم نائب مدير الجائزة، جاسم الشمسي، يضيف البلاغ ذاته، "عرضاً لأهم الإحصاءات الخاصة بالمشاركات خلال الدورة الحالية، وآلية عمل لجان الفرز، ولجان التحكيم، ونتائج اجتماع لجنة تحكيم فئة الصحافة الذكية، والأعمال المرشحة للفوز بهذه الدورة".

وبالمناسبة نفسها، قال ضياء رشوان، رئيس مجلس إدارة جائزة الصحافة العربية، "يحسب للجائزة أنها أوصلت عشرات المبدعين الذين استحقوا عن جدارة الوصول إلى منصة التكريم من أصحاب الفكر المتميز والإنتاج الصحافي رفيع المستوى، ودفع المؤسسات الصحافية العربية لتطوير المحتوى الصحافي المقدم للقراء وتنويع أدوات وأساليب تقديم المحتوى بطرق تواكب روح العصر ومتطلباته".

من جهتها، ووفق ما ورد في البلاغ المذكور، قالت منى غانم المرّي، الأمينة العامة لجائزة الصحافة العربية: "مع اعتماد الأعمال الفائزة، نكون قد اقتربنا من الموعد الذي يترقبه العاملون في المجال الصحافي من شرق العالم العربي إلى غربه، لتكريم أصحاب الفكر المتميز الذين تمكنوا من انتزاع الفوز في جائزة نفخر بكونها تعد من أهم الجوائز في هذا المجال على مستوى العالم، وهذه المكانة لم تكن لتتحقق لولا العلاقة المتينة التي كونتها الجائزة مع أهل الصحافة في شتى ربوع المنطقة العربية، القائمة على أسس واضحة من النزاهة والموضوعية في عملية الاختيار، ليكون دائماً الفوز لصاحب النصيب الأكبر من الإبداع ضمن الفئة المتنافس عليها".

كما أعربت منى المرّي عن بالغ العرفان والامتنان لأعضاء مجلس إدارة الجائزة "الذين كان لإسهاماتهم الأثر الرئيس في توجيه دفة الجائزة بأسلوب احترافي ضَمن لها المضي في مضمار تكريم الإبداع الصحافي على مدار سنوات، مع الاعتزاز بالدور الذي أسهمت به في تحفيز أصحاب القلم والريشة والعدسة على تقديم أفضل ما لديهم من أفكار ورؤى ضمن سياق صحافي رفيع المستوى، بما لذلك من انعكاس مباشر على مستوى الإنتاج الصحافي العربي، سواء من ناحية الشكل أو المضمون".

ومن المقرر أن تكشف الأمانة لجائزة الصحافة العربية عن أسماء الفائزين خلال حفل توزيع الجوائز الذي يحضره حشد من القيادات الإعلامية والصحافية من مختلف أنحاء العالم العربي، ويتزامن سنوياً مع ختام منتدى الإعلام العربي الذي تنعقد دورته السابع عشرة يومي 3 و4 أبريل 2018.