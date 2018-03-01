عرض لأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم

هسبريس - و .م .ع

في ما يلي أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم الخميس ..

* الصباح:

- فصل سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، في مسألة الإلغاء التدريجي لدعم السكر، وقرر الزيادة في سعر حبيبات السكر "سنيدة" بقيمة 40 سنتيما في الكيلوغرام، وذلك دفعة واحدة، خلافا للسيناريوهات التي اقترحت الإلغاء التدريجي بوتيرة مرة في الشهر أو الشهرين. وأفادت مصادر بأن رئيس الحكومة قرر إلغاء زيادة مرة واحدة في السنة. وأكدت مصادر مطلعة أنه سيتم التوقيع على مرسوم يقضي بمراجعة سعر هذا الصنف من السكر، مضيفة أن أسعار الأصناف الأخرى لن يطولها أي تغيير. - شرعت الإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة في تنفيذ مشروع لإنهاء معاملات الإيداع المادي للتصريحات، من خلال إلغاء الإقرار الفريد للسلع، الوثيقة الشهيرة بين المعشرين، إذ ستعمل الإدارة حاليا على إيجاد حلول عملية لمشكل إيداع نسخ من التصريحات المذكورة لدى المجلس الأعلى للحسابات، وكذا سجلات تصفية ومعالجة المعاملات الخاصة بها، عبر مصالح الخزينة العامة للمملكة.

* العلم:

- رد عز الدين الميداوي، ريس جامعة ابن طفيل بالقنيطرة، على الانتقادات الموجهة للجامعة المغربية بالقول إن هذه الأخيرة حققت الكثير من الإنجازات على مستوى عال من الجودة وإن ما ينقصها هو الاعتراف بالمجهود المبذول فيها، وشدد في ما يشبه الاحتجاج في كلمته باسم رؤساء الجامعات المغربية خلال حفل توقيع شراكة بين المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي والمندوبية السامية للتخطيط، على أن وجود 15 ألف أستاذ فقط يدرسون ويؤطرون مليون طالب هو أمر يستدعي النظر إلى المجهودات الجبارة التي يبذلها هؤلاء، معربا عن انخراطهم الكامل في التعبئة لإصلاح أعطاب الجامعة المغربية.

- في بلاغ اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال: رفض قطعي لقرار محكمة العدل الأوروبية الذي يمس بالوحدة الترابية لبلادنا والسيادة الوطنية على الأقاليم الجنوبية. اللجنة التي عقدت أول أمس، أوضحت أن قرار المحكمة جاء بانحياز سياسي مكشوف ليشوش على المساعي والمجهودات التي تبذلها الأمم المتحدة والمبعوث الأممي الخاص لقضية الصحراء.

* الأحداث المغربية:

- استعرض وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان المصطفى الرميد، أول أمس الثلاثاء، بجنيف، خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، أول تجربة من نوعها في المنطقة. وأكد الوزير خلال مائدة مستديرة نظمتها البعثة الدائمة للمغرب لدى الأمم المتحدة، أن الخطة تتضمن 430 إجراء موزعة على أربعة محاور مرتبطة بالديمقراطية والحكامة، والحقوق الاقتصادية والسوسيو–ثقافية والبيئية، وحماية الحقوق الفئوية، والإطار المؤسساتي والقانوني.

- يبدو أن معركة تسوية وضعية صندوق معاشات البرلمانيين ستأخذ تطورات أخرى، ففي الوقت الذي تبنت فيه الفرق البرلمانية مقترحا مشتركا يرمي إلى إصلاح تقاعد البرلمانيين عوض إلغائه، تبين أن المقترح التوافقي الذي التزمت به الفرق النيابية ينطوي على مقتضيات مخالفة للدستور، حيث اتفقت على تطبيق مقترح الإنقاذ من الإفلاس بأثر رجعي وعدم الطعن فيه أمام المحكمة الدستورية.

* رسالة الأمة:

- من المرتقب أن يتدارس المجلس الحكومي خلال اجتماعه يومه الخميس، مشروع مرسوم جديد يتعلق بتنظيم مباريات موحدة للتوظيف ضمن الهيئات المشتركة بين الإدارات"، وهو المشروع الذي يروم "معالجة الاختلالات والصعوبات"، التي تعتري التنظيم الحالي لمباريات التوظيف ومنها ضعف اعتماد عناصر الكفاءة والخبرة والنزاهة في تعيين أعضاء لجان المباريات، بالنظر إلى تعدد المباريات التي تنظمها سنويا مختلف الإدارات العمومية.

- اضطرت وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، ممثلة في كتابة الدولة المكلفة بالنقل، لمواجهة إشكالية تأخر أخذ مواعيد اجتياز امتحانات رخصة السياقة إلى الزيادة في ساعات الاشتغال على مستوى مراكز تسجيل السيارات فضلا عن رفع "الكوطا" المقررة لكل مركز. وفي السياق نفسه، كشف محمد نجيب بوليف، كاتب الدولة المكلف بالنقل، أنه تقرر منذ أمس الأربعاء، رفع الكوطا المخصصة لبعض مؤسسات تعليم السياقة من ستين موعدا يوميا إلى أكثر من ذلك إذ يمكن أن تصل إلى 100 عملية يوميا حسب المدن.

* أخبار اليوم:

- عمر عزيمان يبسط يده على منافذ إصلاح التعليم. بعدما وضع الرؤية الاستراتيجية، التي ستلزم حكومات المغرب إلى غاية 2030 على تنفيذها، يستكمل المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، وضع يده على جميع المعطيات والملفات المرتبطة بمجال التعليم، والموجودة لدى باقي المؤسسات الرسمية والعمومية. وأوضح عزيمان، خلال حفل توقيع المجلس لاتفاقية تعاون مع المندوبية السامية للتخطيط، إلى جانب اتفاقيات أخرى مع 13 جامعة وطنية، أن الاتفاقية الإطار الموقعة مع المندوبية تعد تتويجا وتعزيزا لمسار تعاوني انطلق منذ تأسيس المجلس، بما يضفي على هذا التعاون طابعا مؤسساتيا، على نحو يجسد إلتقاء الإرادات من أجل إنجاح الورش المصيري للمغرب المتمثل في تحقيق مدرسة مغربية بمقومات الإنصاف والجودة والارتقاء الفردي والتقدم المجتمعي.

- ربع المغاربة الذين تجاوزوا 15 سنة مصابون بالاكتئاب. كشف تقرير صادر عن وزارة الصحة، حول نجاعة الأداء لوزارة الصحة برسم سنة 2018، معطيات صادمة عن ارتفاع مثير لنسب تفشي مجموعة من الأمراض في المغرب، وفي مقدمتها الأمراض التي تنتج عنها نسب مرتفعة من الوفيات. وأبرز التقرير أن أمراض السرطان في ارتفاع مستمر، وأن حوالي ربع عدد المغاربة الذين يتجاوز سنهم 15 عاما مصابون بالاكتئاب، و90 في المئة من أطفال المغرب يعانون من تسوس الأسنان.

* المساء:

- أساتذة التعليم العالي يشلون القطاع بإضراب وطني في 14 و15 مارس الجاري. يدخل أساتذة التعليم العالي، المنضوون تحت لواء النقابة الوطنية للتعليم العالي، فصلا جديدا من فصول الاحتجاج، إذ ينتظر أن يخوضوا إضرابا منتصف الشهر الجاري بعد الوقوف على الصمت المريب للوزارة الوصية وعدم اكتراثها بالوضعية الكارثية التي يعيشها قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، وعلى سياسة التسويف التي تسلكها بخصوص أجرأة ما تم الاتفاق عليه بشأن الملف المطلبي، لاسيما الزيادة في أجور الأساتذة الباحثين، والطي النهائي للملف المطلبي الوطني.

- حملات التبرع بالدم ترفع مخزون الدم بالمستشفيات ل10 أيام أخرى. قال مدير المركز الوطني لتحاقن الدم، محمد بنعجيبة، أن الحملات الوطنية للتبرع بالدم مكنت من تجاوز مرحلة الحرج، إذ سمحت بتوفير مخزون يغطي 10 أيام أخرى فيما كان المخزون لا يتجاوز 5 أيام فقط. وأكد أن "مشكل تأمين احتياطي الدم سببه أن بعض المشتقات لا تصمد سوى أربعة أو خمسة أيام".

* بيان اليوم:

- تراهن المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر على خلق 15 ألف فرصة عمل إضافية في مجال الصيد وتربية الأحياء المائية، وإنتاج 50 ألف طن سنويا من الأسماك، والرفع من عدد صغار الأسماك المفرغة في مختلف مرافق الصيد من 14 مليون إلى 30 مليون، وذلك خلال تنفيذ الاستراتيجية الخاصة بالعشرية 2015-2024، والتي تهم قطاع الصيد وتربية الأحياء المائية في المياه العذبة.

- أعرب الاتحاد الأوروبي والمغرب عن عزمهما مواصلة شراكتهما الاستراتيجية، والحفاظ عليها وتعزيزها، مؤكدين أنهما سيظلان "حريصين على الحفاظ على تعاونهما في مجال الصيد البحري". وشددت الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي المكلفة بالشؤون الخارجية وسياسة الأمن، نائبة رئيس المفوضية الأوروبية، السيدة فيديريكا موغيريني، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، السيد ناصر بوريطة، في تصريح مشترك، أنهما " أخذا علما بقرار محكمة العدل الأوربية الصادر اليوم بخصوص اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوربي"، مؤكدين "تشبثهما بالشراكة الاستراتيجية بين المغرب والاتحاد الأوروبي وعزمهما الحفاظ عليها وتقويتها".

* الاتحاد الاشتراكي:

- أطلقت وزارة الداخلية، في نطاق جهودها المتواصلة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنات والمواطنين، سجلا وطنيا للحالة المدنية، عبارة عن نظام معلوماتي مركزي مندمج لتدبير مرفق الحالة المدنية. وذكر بلاغ لوزارة الداخلية، أن السجل يرتكز على ثلاث مكونات أساسية تتعلق ببوابة الحالة المدنية، والنظام المعلوماتي للحالة المدنية، والمركز الوطني لتخزين المعلومات. وأوضح البلاغ أن بوابة الحالة المدنية تعتبر من أهم الوسائل، التي تم وضعها رهن إشارة المواطنين للاطلاع على كافة القوانين والمساطر المتعلقة بالحالة المدنية، وكذا القيام بطلب وثائقهم الإدارية، كما تمكنهم من التصريح الأولي بمختلف الأحداث المرتبطة بحالتهم المدنية من ولادة أو زواج أو طلاق أو وفاة، وذلك عبر الموقع الإلكتروني (www.alhalalmadania.ma).

- الملتقى الوطني للوظيفة العمومية العليا مدخل أساسي لإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية. في سابقة من نوعها نظم أول أمس الثلاثاء بالصخيرات ملتقى وطني حول الوظيفة العمومية العليا كمدخل أساسي لإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية. وأبرز سعد الدين العثماني، في كلمة افتتاحية، أن الوظيفة العمومية العليا لها دور مركزي في عملية الإصلاح، باعتبار أن الأطر العليا الإدارية هي من تؤطر وتشرف على باقي مستويات الإدارات العمومية. أما الوزير المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، محمد بنعبد القادر، فقد أشار إلى أن الحكومة تباشر إصلاح الوظيفة العمومية العليا باعتباره مدخلا للمراجعة الشاملة لمنظومة الوظيفة العمومية على أساس الكفاءة والاستحقاق.

* لوماتان:

- توجت الدورة الرابعة للجنة العليا المشتركة المغربية- البحرينية، التي اختتمت أشغالها مساء الثلاثاء الماضي بالرباط، بالتوقيع على عدد من الاتفاقيات همت عددا من الميادين ذات الاهتمام المشترك. ووقع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي السيد ناصر بوريطة ووزير الخارجية البحريني السيد خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، على اتفاقية بشأن النقل الجوي، إلى جانب سبع مذكرات تفاهم تهم مجالات التشاور السياسي، والدبلوماسية، والإعلام والاتصال، والشباب والرياضة، والعمل والتشغيل، والتأمين الاجتماعي.

* ليكونوميست:

- من أجل الاستجابة للطلب المتنامي، تحسن إنتاج الطاقة الكهربائية ب 3.4 في المئة مع نهاية 2017، بعد زيادة ب 3.1 في المئة سنة قبل ذلك. هذه الزيادة عززها الأداء الجيد لإنتاج المكتب الوطني للماء والكهرباء الذي عرف زيادة بنسبة 3.4 في المئة، والإنتاج الخاص الذي تطور أيضا ب 2.4 في المئة سنة 2017.

* أوجوردوي لوماروك:

- سجلت حمولات منتوجات الصيد الساحلي والتقليدي انكماشا خلال الشهر الأول من السنة. وبلغت القيمة المحصل عليها مع بداية يناير 699.17 مليون درهم، بتراجع قدره 9 في المئة مقارنة مع نفس الشهر من السنة الماضية. كما تراجع الحجم المسوق ب 7 في المئة مقارنة مع السنة الماضية.

* البيان:

- قال السيد عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أول أمس الثلاثاء بالرباط، إن محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي أكدت أن اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي ساري المفعول ولم تساير رأي المدعي العام الذي طلب منع الصيد. وأبرز السيد أخنوش في تصريح للصحافة أن المحكمة الأوروبية لم تمنع الصيد البحري وبالتالي فإن أنشطة الصيد البحري ستتواصل بشكل طبيعي الى حين انتهاء سريان الاتفاق.

* لوبينيون:

- سجل المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية خلال سنة 2017 رقما قياسيا بلغ 14.141 طلب تسجيل علامات، أي بزيادة قدرها 10 في المئة مقارنة مع 2016. هذا الأداء يعزى إلى ارتفاع ب 9 في المئة للطلبات الأصلية المغربية (7.859 طلبا) وتشكل قرابة 60 في المئة من إجمالي طلبات تسجيل العلامات.

* ليبراسيون:

- أكد الوزير المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، محمد بنعبد القادر، أول أمس الثلاثاء بالصخيرات، أن الحكومة تباشر إصلاح الوظيفة العمومية العليا باعتباره مدخلا للمراجعة الشاملة لمنظومة الوظيفة العمومية على أساس الكفاءة والاستحقاق، وفي انسجام تام مع المقتضيات الدستورية المتعلقة بالحكامة الجيدة وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.