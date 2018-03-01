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كُتّاب وآراء
الوكيل العام للملك يرفض طلبا لدفاع بوعشرين
ووجه الطلب الذي تقدم به دفاع الصحافي توفيق بوعشرين، مدير يومية "أخبار اليوم المغربية"، المعتقل على خلفية اتهامه بالاتجار بالبشر وممارسة السلطة على صحافيات وعاملات بمؤسسته الإعلامية، والمتمثل في السماح بإدخال وثائق إدارية له بالسجن قصد التوقيع عليها، (ووجه) بالرفض.
وأكد دفاع مدير يومية "أخبار اليوم المغربية"، الموجود بسجن عين برجة، أن الوكيل العام للملك باستئنافية الدار البيضاء رفض الطلب المقدم له على اعتبار أنه ليس الجهة المخول لها البت فيه.
وينتظر أن يقوم دفاع الصحافي توفيق بوعشرين، اليوم الخميس، بتقديم طلب جديد إلى غرفة الجنايات لدى محكمة الاستئناف.
ويعيش العاملون بالمؤسسة الإعلامية، من صحافيين وتقنيين وموظفين، حالة من الترقب، خاصة أن مصيرهم بات معلقا بالمسؤول الموجود رهن الاعتقال.
ويتخوف العاملون بالمؤسسة من تأخر الإجراءات الإدارية، والتي ستؤثر على توصلهم بمستحقاتهم الشهرية، خاصة بالنسبة للذين لهم التزامات أسرية وبنكية.
واهتز الوسط الإعلامي، نهاية الأسبوع الماضي، على وقع اعتقال مدير يومية "أخبار اليوم المغربية"، توفيق بوعشرين، وذلك بعد اتهامه بالاتجار بالبشر.
ومثل الصحافي توفيق بوعشرين، الاثنين، أمام الوكيل العام لاستئنافية الدار البيضاء، بعد أن تمت إحالته على النيابة العامة من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
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تعليقات الزوّار (12)
اهلًا و سهلا و مرحبا بسنوات الجمر في 2018 !!!
يريدون اقبار الجريدة كما فعلوا بالمهداوي الدي هو ايضا رهن الاعتقال الاحتياطي بتهمة ادخال بابة روسية الصنع... اللهم اجعل كيد الضالمين في نحورهم..