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الوكيل العام للملك يرفض طلبا لدفاع بوعشرين

الوكيل العام للملك يرفض طلبا لدفاع بوعشرين
هسبريس من الدار البيضاء
الخميس 01 مارس 2018 - 16:20

ووجه الطلب الذي تقدم به دفاع الصحافي توفيق بوعشرين، مدير يومية "أخبار اليوم المغربية"، المعتقل على خلفية اتهامه بالاتجار بالبشر وممارسة السلطة على صحافيات وعاملات بمؤسسته الإعلامية، والمتمثل في السماح بإدخال وثائق إدارية له بالسجن قصد التوقيع عليها، (ووجه) بالرفض.

وأكد دفاع مدير يومية "أخبار اليوم المغربية"، الموجود بسجن عين برجة، أن الوكيل العام للملك باستئنافية الدار البيضاء رفض الطلب المقدم له على اعتبار أنه ليس الجهة المخول لها البت فيه.

وينتظر أن يقوم دفاع الصحافي توفيق بوعشرين، اليوم الخميس، بتقديم طلب جديد إلى غرفة الجنايات لدى محكمة الاستئناف.

ويعيش العاملون بالمؤسسة الإعلامية، من صحافيين وتقنيين وموظفين، حالة من الترقب، خاصة أن مصيرهم بات معلقا بالمسؤول الموجود رهن الاعتقال.

ويتخوف العاملون بالمؤسسة من تأخر الإجراءات الإدارية، والتي ستؤثر على توصلهم بمستحقاتهم الشهرية، خاصة بالنسبة للذين لهم التزامات أسرية وبنكية.

واهتز الوسط الإعلامي، نهاية الأسبوع الماضي، على وقع اعتقال مدير يومية "أخبار اليوم المغربية"، توفيق بوعشرين، وذلك بعد اتهامه بالاتجار بالبشر.

ومثل الصحافي توفيق بوعشرين، الاثنين، أمام الوكيل العام لاستئنافية الدار البيضاء، بعد أن تمت إحالته على النيابة العامة من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (12)

1 - عبد المالك الخميس 01 مارس 2018 - 17:06
وثائق إدارية تتعلق غالبا بتفويض تسيير الجريدة لأحد زملاء بوعشرين ورفض السيد وكيل الملك للطلب إنما يدل أن المستهدف من كل هذا هو ''جريدة أخبار اليوم''لما يسببه صاحبها من إزعاج لبعض الجهات المعلومة جدا..
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49
2 - yass الخميس 01 مارس 2018 - 17:17
نفترض جدلا ان بوعشرين ثبتت ادانته ،ما ذنب العاملين تحت امرته لتعطيل مصالحهم ؟،وما ذنب الجريدة ؟،لماذا تمتنع النيابة العامة عن ادخال الوثائق الادارية الى المتهم،لامضائها لسيرورة المصالح الادارية و المالية للجريدة اذا كانت اصلا تدافع على الحق العام ؟انا لااستوعب كل هذا الشطط الذي يمارس من طرف النيابة العامة،....
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80
3 - عبد الهادي الخميس 01 مارس 2018 - 17:54
الشطط في استعمال السلطة من طرف النيابة العامة للوصول الى مرادهم : عدم توصل العاملون بمستحقاتهم الشهرية و بالتالي عجزهم عن اداء ديونهم و القيام بواجباتهم الاسرية مما قد يؤدي الى توقفهم عن العمل و تشتيتهم و في الأخير إغلاق و فتل المؤسسة الإعلامية برمتها. راقبوا جيدا توقيت الهجوم على مدير المؤسسة و عجائب رفض النيابة العامة لابسط الحقوق للمتهم حتى انه طالب منذ البداية معاملته بقانون المؤسسة السجنية بدون امتيازات !!!
اهلًا و سهلا و مرحبا بسنوات الجمر في 2018 !!!
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37
4 - حمو ولد حمية الخميس 01 مارس 2018 - 17:56
اذا كان بوعشرين مذنبا فعاقبوه بمعزل عن جريدته حتى تظهروا للراي العام ان المقصود بالمتابعة هو نفسه وليس جريدته انا لاادافع عن احد كل من ثبت تورطه في جرائم جنسية كانت اومالية وجب حتما محاسبته فلا احد فوق القانون وهذا مانتمناه , كما ان بوعشرين كان عليه ان يضع توكيلا مسبقا عند نائبه يجيز له تسيير امور الجريدة كل ماكان غير ممكن له ممارسة ذلك لقوة قاهرة كالمرض او السفر الاضطراري او ماشابه ذلك.اما اذا ثبت بالحجة والدليل ان مااتهم به هو حقيقة لامفرمنها فاحكموا عليه ولاتحكموا عليه وعلى من معه.
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36
5 - و ما بال النسوة الخميس 01 مارس 2018 - 17:58
شفت الناس متعاطفين معا السي بوعشرين اما هادوك العيالات مساكن مكاين اللي يضامن معاهم ولا زعما معندهمش الشهرة ...انا شخصيا من قراء جريدة اخبار اليوم خاصة المقال ديال بوعشرين..هو عندو مايتقال في السياسة ولكن كيبقا بشر عندو شهوات خاصة بغض النضر على حرام او ممنوع والمكانة ديالو مكتعطيهش الحصانة خاصو يتحاكم بحالو بحال كاع الناس كنضن هو شخصيا كي امن بهاد الشي. وتلقاه كي تجاوب مع القضية .
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-31
6 - متابعة الخميس 01 مارس 2018 - 18:06
منع من استلام الوثائق والتوقيع عليها لانه رهن الاعتقال الا حتياطى وبالتالى لا يتوفر على الاهلية القانونية فى انتظار الحكم النهائى
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-33
7 - بوعشرين الخميس 01 مارس 2018 - 18:16
لو كان شخصا آخر متهم بنفس التهم غير بوعشرين لصدقناكم لكن بوعشرين كان مستهدفا من طرف جهات مسؤلة ونافذة فى الدولة لأنه هو كان يستهدفها ويتهمها بالفساد والظلم والإستبداد والتعسف ووو ... فنحن نتابع كل صغيرة وكبيرة تقع فى مغربنا الحبيب ... هرمنااااا ... فليس بوعشرين هو الأول ولن يكون هو الأخير ...
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25
8 - عاش العدل الخميس 01 مارس 2018 - 18:17
هـل تصدقون فعلا استقلالية القضاء عندنا؟؟؟ أيستطيع الوكيل العام اتخاذ إجراءات على بساطتهـا دون التوصل بما يسمح له بهـكذا مبادرة!!موضوع استقلال السلط موجه للإستهـلاك الخارجي، أما نحن أبناء الدار فلخبار فراسكم.... من أراد معرفة سبب وجود بوعشرين وراء القضبان فعليه بالعودة إلى افتتاحياته في أخبار اليوم منذ البلوكاج الأول... ومن فضلكم لا تقارنوا بين نيني و بوعشرين فلا قياس مع وجود الفارق... شكرا على النشر
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28
9 - amazigh الخميس 01 مارس 2018 - 18:44
إلى رقم : 6 متابعة
يريدون اقبار الجريدة كما فعلوا بالمهداوي الدي هو ايضا رهن الاعتقال الاحتياطي بتهمة ادخال بابة روسية الصنع... اللهم اجعل كيد الضالمين في نحورهم..
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14
10 - يوم الحساب الخميس 01 مارس 2018 - 18:51
هذا كله إن دل على شيء فهو يدل على تصفية حسابات حيث أن الحل الوحيد هو توريط بوعشرين في مثل هذه القضية وعدم تصفيته جسديا حتى لا يثير الشبوهات مادام معروف ولماذا هاته النساء التي اغتصبها لم تبلغ عنه في وقتها مثل هذا الأسلوب أصبح يعرفه الجميع اتهام بوعشرين بجريمة تجعل الجميع لايتعاطف معه ورميه في السجن وتشويه صمعته وتحطيم مستقبله هذا دليل على أن هذا الشخص له أسرار تمس بأشخاص في الحكومة
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15
11 - زهير الخميس 01 مارس 2018 - 18:51
نحن هكذا، آلاف المغاربة البسطاء الموقوفين لا أحد دافع عنهم و لا أحد يدافع عنهم. الفرق بيننا و دول الشمال .. في فرنسا مثلا سياسيون يقضون الليل في شوارع باريس تضامنا مع المشردين !
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15
12 - Baire الخميس 01 مارس 2018 - 20:13
القضية في يد القضاء، كل ما نتمناه هو أن يكون نزيها .أما من يريد مقارنة محاكمة بو عشرين و المهداوي،فلا مجال للمقارنة .فالأخير اختلطت عليه الأمور،ولم يكن يفرق بين الصحافة و التهريج ،كما كان يقدف في اىناس بدون حجج.كما كان يظن نفسه فوق القنون.
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-2
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