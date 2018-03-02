إطلالة على الصحف الصادرة بأمريكا الجنوبيّة

هسبريس - و.م.ع

أولت الصحف الصادرة ببلدان أمريكا الجنوبية، اهتماماتها على الخصوص لتأكيد بوليفيا للمعاملة بالمثل في مجال تقديم الرعاية الطبية للمواطنين الأرجنتينيين ونفي الرئيس البيروفي تلقيه أية هبة مالية من شركة أوديبريشت البرازيلية المتورطة في قضايا فساد وتفجر العنف بالبرازيل، وحجم تدفق المهاجرين الفنزويليين على الشيلي، ومسلسل السلام بكولومبيا.

ففي الأرجنتين، اهتمت الصحف المحلية، على الخصوص، بتأكيد بوليفيا للمعاملة بالمثل في مجال تقديم الرعاية الطبية للمواطنين الأرجنتينيين، و تسجيل الاقتصاد لنمو بواقع 2.8 بالمائة.

وهكذا، كتبت يومية "دياريو بوبولار" أن وزارة العلاقات الخارجية البوليفية أكدت أنها ستكون هناك معاملة بالمثل في مجال تقديم الرعاية الطبية للمواطنين الأرجنتينيين المتواجدين ببوليفيا، و ذلك بعد أن أعلنت الحكومة الأرجنتينية أنه ينبغي للبرلمان فتح نقاش حول مشروع قانون ينص على ضرورة أداء الأجانب غير المقيمين بالبلد الجنوب أمريكي لتكلفة الخدمات الصحية التي يستفيدون منها.

وأضافت أن سفير بوليفيا لدى الارجنتين، سانتوس تيتو، أشار إلى أنه سيتم "تعديل التشريعات المحلية لمعاملة المواطنين الارجنتين بالمثل"، مشيرة إلى تيتو نفى أن تكون حكومة بلاده قد رفضت توقيع اتفاق المعاملة بالمثل في هذا المجال.

ومن جانبها، أفادت يومية "إل أمبيتو فينانسييرو"، بناء على أرقام للمعهد الأرجنتيني للإحصاء، أن اقتصاد البلد الجنوب أمريكي سجل خلال السنة الماضية نموا بواقع 2.8 بالمائة، مشيرة إلى أن هذه النسبة تبقى الأعلى منذ 2011.

وأضافت أن هذا النمو يعزى إلى أداء قطاعات الصيد (14.2 بالمائة) و البناء (10 بالمائة) و الفلاحة (4.5 بالمائة)، مبرزة أنه خلال شهر دجنبر الماضي حقق إنتاج السلع والخدمات نموا بلغ 0.6 بالمائة مقارنة مع نونبر.

وبالبيرو، توقفت أبرز اليوميات عند نفي الرئيس البيروفي تلقيه أية هبة مالية من شركة أوديبريشت البرازيلية المتورطة في قضايا فساد، و المصادقة على مشروع القانون الذي يمنع على الدولة الإعلان في وسائل الإعلام الخاصة.

وهكذا، كتبت يومية "لاريبوبليكا" أن الرئيس البيروفي، بيدرو بابلو كوشينسكي، نفى، الأربعاء، أن يكون قد تلقى أية هبة من ممثل شركة أوديبريشت البرازيلية المتورطة في قضايا فساد بالبيرو، خورخي باراتا.

وأضافت أن كوشينسكي كتب في تغريدة له على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" "إنني لم أتلق أبدا أية هبات من السيد باراتا، ولم أتلق أي تمويل من هذا المصدر لحملتي الرئاسية"، و ذلك ردا على تقارير إعلامية تزعم أن باراتا أقر أمام مدعين عامين بيروفيين بالبرازيل بتمويل حملة كوشينسكي الرئاسية سنة 2011 .

وعلاقة بالموضوع، أفادت يومية "البيرو 21" أن الرئيس البيروفي سيستقبل الجمعة 16 مارس المقبل اللجنة البرلمانية "لافا ياتو"، التي تحقق في قضايا الفساد التي تورطت فيها شركات برازيلية بالبلد الجنوب أمريكي.

ومن جهتها، توقفت يومية "إل كوميرسيو" عند مصادقة اللجنة الدائمة بالكونغرس خلال عملية التصويت الأولى على مشروع القانون، الذي قدمه ماوريسيو مولدر، الذي يمنع على الدولة الإعلان في وسائل الإعلام الخاصة.

وأضافت الصحيفة أنه خلال مناقشة هذا المشروع، التي استمرت أقل من ساعتين، احتج برلمانيون عن فريقي "بيروفيون من أجل التغيير" و "الحركة الشعبية" على المصادقة على هذه المبادرة التشريعية التي، برأيهم، تقيد حرية الولوج الى المعلومة.

وفي البرازيل، استأثر باهتمام الصحف المحلية تفجر العنف بالبلد الجنوب أمريكي، ودعوة منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية البرازيل إلى مواصلة الإصلاحات والعملية التي سيخضع لها الدولي البرازيلي نيمار.

وكتبت "أو غلوبو"، استنادا إلى معطيات نشرتها مجموعة إيدادوس، أن البرازيل شهدت تفجرا في أعمال العنف في يناير الماضي، وهي أسوأ موجة عنف تضرب منذ 9 سنوات.

وأوضحت اليومية أن يناير الماضي عرف تسجيل 649 جريمة نتج عنها قتل، ضمن ارتفاع ب 6ر7 في المائة مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي (603 جريمة قتل) و660 جريمة قتل سنة 2009.

ونقلت "فالور إيكونوميكو" تشديد الأمين العام لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، أنخيل غوريا، على ضرورة مواصلة البرازيل المضي قدما على طريق الإصلاحات بهدف إنعاش الاقتصاد والرفع من الاستثمارات والإنتاجية وكذا الإندماج بشكل أعمق في الاقتصاد العالمي.

وكشف غوريا، الذي قدم دراسة اقتصادية للمنظمة حول البرازيل، أن هذه الأخيرة يمكن، من خلال مواصلة تعزيز إطارها المؤسساتي، الابتعاد عن ماضيها وتقليص الهشاشة مستقبلا وتعزيز النمو المندمج.

وأوردت اليومية تأكيد دراسة المنظمة أن تكثيف الاصلاحات سيمكن البرازيل من الرفع من ناتجها الداخلي الخام بما لا يقل عن 20 في المائة في ظرف 15 سنة وهو ما سيكون له تأثير ايجابي على مداخيل الأسر وسيساهم في تعويض التكلفة التي تكبدها شيخوخة الساكنة للاقتصاد.

وأفادت "فولها دي ساو باولو" بأن مهاجم نادي باريس سان جيرمان، البرازيلي نيمار، سيخضع لعملية جراحية بالبرازيل أياما فقط قبل المبارة الحاسمة التي ستجمع فريقه بنادي ريال مدريد.

وأضافت اليومية أن هذه العملية الجراحية وضعت حدا للتكهنات حول مشاركة نيمار من عدمها في إياب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا ضد ريال مدريد الأسبوع المقبل.

وكان النادي الباريسي قد أعلن عن تعرض نيمار، أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم، لالتواء في الكاحل وشق في مشط القدم في المباراة ضد مرسيليا في الدوري الفرنسي الأحد الماضي.

وفي الشيلي، أفردت اليوميات المحلية اهتماماتها لأعداد المهاجرين الفنزويليين بالشيلي وكذا لأداء حكومة الرئيسة باشليت.

وكتبت "إل ميركيريو"، استنادا إلى منظمة الهجرة العالمية، أن أعداد المهاجرين الفنزويليين الوافدين على الشيلي سجلت ارتفاعا كبيرا، موضحة أنها انتقلت من 8 آلاف شخص سنة 2015 إلى 119 ألف شخص العام الماضي، وذلك بارتفاع ناهز 1500 في المائة.

وأضافت الصحيفة أن عدد المهاجرين الفنزويليين في العالم بلغ نحو 1.6 مليون شخص، من ضمنهم 885 ألف شخص بأمريكا الجنوبية.

وأوردت "لا تيرسيرا" تأكيد المنظمة العالمية إصدار 300 ألف رخصة إقامة مؤقتة أو دائمة بين 2015 و2017 ببلدان أمريكا الجنوبية لفائدة الفنزويليين، سواء بفضل مساطر اعتيادية أو تفعيلا لإجراءات استثنائية.

وكتبت "لا ناثيون" أن العديد من مستعملي الأنترنيت اقترحوا الإشادة بأداء حكومة الرئيسة ميشال باشليت "الأفضل من نوعه منذ عودة الديمقراطية".

وأوردت اليومية إطلاق نداء يدعو الشيليين إلى الإشادة بإنجازات باشليت وحكومتها، مشيرة إلى أن الرئيس المنتخب سيباستيان بينيرا سيتولى في 11 مارس الجاري مهامة بقصر لا مونيدا.

وفي كولومبيا، تطرقت اليوميات المحلية لمواضيع من أبرزها النداء الذي أطلقه حزب "فارك" عشية الانتخابات المقبلة بشأن حماية مسلسل السلام، واكتشاف آبار بترولية جديدة بشمال شرق البلاد.

وتوقفت "إل تييمبو" عند النداء الذي أطلقه عشية الانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة، رودريغو لوندونو قائد حزب "القوات البديلة الثورية المشتركة" (فارك)، ومرشحه للانتخابات الرئاسية.

ونقلت اليومية مطالبة لوندونو، الذي كان يتحدث في مؤتمر صحافي، إلى حماية مسلسل السلام الذي يوجد برأيه "في خطر"، مشيرة إلى أن حزب "فارك" قد علق في 09 فبراير المنصرم حملته الانتخابية بسبب غياب "الضمانات الأمنية".

وسلطت "بورتافوليو" الضوء على اكتشاف ثلاثة آبار بترولية جديدة بجهتي نورتي دي سانتاندير وأروكا (شمال شرق) مشيرة إلى أن طاقتها الإنتاجية تقدر ب 3 آلاف برميل يوميا.

وأبرزت اليومية، استنادا إلى رئيس الوكالة الوطنية للمحروقات، أورلاندو فيلانديا، أن هذه الآبار ستمكن كولومبيا من الرفع من إنتاجها النفطي وتنويع احتياطياتها من الخام.

وأضاف فيلانديا أن أسعار البترول الحالية بالأسواق الدولية تتراوح بين 60 و65 دولار للبرميل وهو سعر ملائم لكولومبيا.