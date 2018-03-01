24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

01/03/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:2806:5412:4515:5518:2719:42
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

استطلاع هسبريس

هل تتوقع إكمال حكومة العثماني ولايتها الحالية؟

  1. عندما تسقط البقرة.. (5.00)

  2. أكثر من 10 آلاف مغربي تبرعوا بالدم مؤخرا (5.00)

  3. صمود الفلاحة العائلية يدعم الواحات المغربية أمام التقلبات المناخية (5.00)

  4. رياح عاصفية تقتلع الأشجار وتتسبب في انهيارات وتهشيم سيارات (5.00)

  5. آلة تقتل مستخدما بحد السوالم نواحي برشيد (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | السلطة الرابعة | نقابة الصحافة تطالب بالتريث في قضية بوعشرين

نقابة الصحافة تطالب بالتريث في قضية بوعشرين

نقابة الصحافة تطالب بالتريث في قضية بوعشرين
هسبريس من الرباط
الخميس 01 مارس 2018 - 20:28

دعا بلاغ صادر عن النقابة الوطنية للصحافة المغربية إلى ضرورة احترام المسطرة القضائية والحرص على عدم التأثير على الهيئة القضائية التي باشرت عملها المعتاد، وذلك في ما يخص قضية توقيف الصحافي توفيق بوعشرين.

وأورد البلاغ أن القضية المذكورة "حظيت باهتمام استثنائي من مختلف أعضاء النقابة الذين طالبوا القيادة بضرورة التريث في اتخاذ الموقف إلى حين التوفر على ما يكفي من المعطيات، ليكون الموقف مستندا إلى الحيثيات المتعلقة بالملف، خصوصا أنه كان لازال رهن السرية بقرار من النيابة العامة".

كما استنكرت النقابة بالمقابل، عبر بلاغ توصلت هسبريس بنسخة منه، "حجم التجاوزات الأخلاقية التي ميزت كثيرا من المعالجات الإعلامية واهتمامات شبكات التواصل الاجتماعي، حيث تجلت العديد من مظاهر عدم احترام الحق في الصورة والتشهير والقذف والإهانة في حق أطراف القضية، خصوصا لكثير من الزميلات الصحافيات اللائي تقدمن بشكاياتهن لدى القضاء، من خلال عدم احترام المعطيات الشخصية للمشتكيات وعبر نشر صورهن والمس بكرامتهن، وأيضا في ما يتعلق بالمس بقرينة البراءة بالنسبة للزميل توفيق بوعشرين".

واعتبر بلاغ النقابة أن تلك التصرفات "تجاوزات أخلاقية ومهنية"، ماسة بقيم الحيادية وضمان حقوق الأشخاص، داعيا إلى التوقف الفوري عن ذلك، "والابتعاد عن كل ما من شأنه المساس بحقوق أطراف القضية والامتثال لروح العدالة التي تفرض احترام السلطة القضائية وهي تنظر فيها".

النقابة الوطنية للصحافة المغربية ناشدت في البلاغ ذاته الزملاء والزميلات في مختلف المنابر الإعلامية "احترام أخلاقيات المهنة والابتعاد عن التعامل مع هذه القضية من زاوية الإثارة الصحافية، خاصة أنها ترتبط بسمعة وكرامة وأعراض المعنيين بالأمر، وتضر كثيرا بمستقبلهم الاجتماعي والمهني وكذا بأفراد أسرهم وعائلاتهم".

كما لفتت النقابة الوطنية للصحافة المغربية الانتباه إلى أنها تتابع باهتمام أوضاع الزملاء والزميلات العاملين في مؤسسة "أخبار اليوم"، النفسية والمهنية منها، مؤكدة لهم "استعدادها الكامل والدائم لتقديم جميع أشكال الدعم اللازمة في هذه الظروف الصعبة التي يجتازونها".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - معلق الخميس 01 مارس 2018 - 20:39
المتهم بريء حتى تثبت إدانته أو برائته.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
2 - houssine الخميس 01 مارس 2018 - 20:45
Les noms des victimes ont été divulgué d’abords par l’un des avocats du présumé coupable. Et ensuite relayé par plusieurs medias. Le syndicat doit avouer que certaine presse marocaine manque encore de maturité.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
3 - وطني الخميس 01 مارس 2018 - 20:53
الصراحة ما جاء في تصريحات النساء الضحايا و العاملات مع توفيق بوعشرين جد مخجل وكل ما يقوم به هدا الشخص اتجاههن ضغطات و اعتداءات جنسية و تحرش، المهم يستحق العقاب ويستحق المحاكمة على افعاله الغير الاخلاقية و لا المهنية بتاتا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-5
4 - الشبح الخميس 01 مارس 2018 - 20:58
على طريقة اتهام طارق رمضان من طرف متهمات مدفوع لهم الأجر تأتيهم من الحلف الإماراتي السعودي و الواقع أثبت فعالية تلفيق التهم لإسكاته ، هنا في المغرب استنسخت على السيد بوعشرين مثل القناة دوزيم استنسخت ماشتير شاف
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
5 - NeoSimo الخميس 01 مارس 2018 - 21:02
مهما قيل في هذه القضية... الواضح أنها جريمة قتل الرأي في المغرب... من يريد التأثير بما لا يعجب بعظهم... يحصل له ما يحصل وسيحصل لبوعشرين... وسترون الأسلوب التي سيتم إدارة هذا الملف لتخويف باقي الأقلام...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
6 - ام جاد الخميس 01 مارس 2018 - 21:07
سلام على اقنعة سقطت ام سلام على حرية اغتصبت
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
المجموع: 6 | عرض: 1 - 6

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.