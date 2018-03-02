عرض لأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم

هسبريس - و .م .ع

في ما يلي أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم الجمعة ..

* أخبار اليوم:

- مجلس الشباب والجمعيات تحت نيران بركة. كشف المجلس الاقتصادي والاجتماعي رأيا استشاريا جديدا يمنع المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي من تلقي تمويلات أجنبية، لأنها تعتبر مسا بسيادة الدولة المغربية، داعيا إلى تمويل هذا المجلس الجديد حصريا من الميزانية العامة للدولة.

- سعد الدين العثماني ينتقد الملفات العالقة، والعمران تعد بآلاف المساكن الجديدة. بعد انتقادات رئيس الحكومة لإدارة مجموعة العمران، المكلفة أساسا بإنجاز المشاريع السكنية العمومية، عقد المدير العام للمجموعة، بدر الكانوني، ندوة صحفية، تعهد خلالها بمواصلة تحسين الحكامة وإنجاز المشاريع، التي تلتزم بها العمران في إطار عقودها مع الدولة، مشيرا إلى شروع المجموعة ابتداء من هذه السنة في إصدار سندات، وذلك في خطوة ترمي من خلالها المجموعة إلى التوجه التدريجي من الاقتراض الخارجي إلى الاقتراض الداخلي.

* المساء:

- 700 إنذار لمسؤولين بالتعليم حولوا مساكن وظيفية إلى إقامات سياحية. كشفت مصادر مطلعة أن وفدا وزاريا رفيعا، يعقد منذ أسابيع، اجتماعات ماراطونية مع مسؤولي الأكاديميات الجهوية من أجل إنهاء مشكلة احتلال المساكن الوظيفية. وأكدت مصادر أن سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، يتجه إلى عقد اجتماع مع رئيس النيابة العامة، من أجل إيجاد حل قضائي عاجل لأزمة احتلال المساكن الوظيفية.

- تعليمات للجمارك بمراقبة حافلات النقل الدولي. كشف مصدر مطلع أن مصالح الجمارك بميناء طنجة تلقت تعليمات خاصة بمراقبة حافلات النقل الدولي، سواء الخاصة بنقل المسافرين أو التابعة للشركات، وضرورة إخضاعها للتفتيش يدويا وعن طريق السكانير. وجاءت التعليمات الجديدة، بعد أن حجزت مصالح الشرطة بميناء طنجة المتوسط، مساء أول أمس الأربعاء، لشحنة من المخدرات مخبأة بعناية بجانب عجلات شاحنة للنقل الدولي.

* بيان اليوم:

- قال رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، يوم الأربعاء بالرباط، إن مجموعة العمران حققت خلال العشرية الأخيرة مجموعة من الإنجازات تهم، على الخصوص، إنتاج 465 ألف وحدة جديدة وإنجاز ما يناهز مليون و119 ألف وحدة في إطار التأهيل الحضري، واستصدار 410 آلاف رسم عقاري، فضلا عن تحقيق استثمارات تصل إلى 72 مليار درهم. وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن السيد العثماني، كشف في كلمة له خلال ترؤسه اجتماع مجلس الرقابة والجمعية العامة العادية للمجموعة، أن الشركة حققت أيضا رقم معاملات قدره 54 مليار درهم، بالإضافة إلى أداء أزيد من 1 مليار و500 مليون درهم على شكل أرباح لفائدة الميزانية العامة للدولة.

- وقع عمر عزيمان، رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، اتفاقية تعاون مع المندوبية السامية للتخطيط، إلى جانب اتفاقيات أخرى مع 13 جامعة وطنية، تم بموجبها مأسسة تعاون مع هذه المؤسسات بما يتيح للمجلس الحصول على معطيات ومعلومات موثوقة ومحينة، كفيلة بالمساعدة على اتخاذ القرارات التي من شأنها الارتقاء بالمدرسة المغربية وجعلها قادرة على رفع تحديات المشروع التنموي الجديد.

* الاتحاد الاشتراكي:

- أكد تقرير جديد نشرته مجموعة "أكسفورد بيزنيس" أن المغرب يوجد في وضع قوي قبيل العقد الجديد، وذلك بفضل تسارع استراتيجيته الصناعية، حيث تمكن المغرب من تحقيق تقدم ملحوظ سنة 2017. وتوقع التقرير المعنون "المغرب 2018" أن تسهم الصناعات المصدرة مثل صناعة السيارات والطيران والتعدين والصناعات الغذائية في نمو القطاع الصناعي بنسبة 14 بالمئة إلى 23 بالمئة بحلول سنة 2020، كما توقع أن تشهد المؤشرات الاقتصادية نموا قويا سنة 2018.

- وقعت وزارة التجهيز والنقل واللوجيسيتيك والماء وبنك المغرب، يوم الأربعاء بالرباط، اتفاقية شراكة في مجال طبع الوثائق المؤمنة. وذكر بلاغ لبنك المغرب أن الاتفاقية التي وقعها كل من كاتب الدولة المكلف بالنقل، محمد نجيب بوليف، ووالي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، تهم طبع وتشخيص جيل جديد من رخص السياقة والبطاقات الرمادية الإلكترونية من طرف دار السكة، والذي سيتم العمل به ابتداء من يناير 2020.

* الصباح:

- الحجز على حسابات مجالس جماعية .. حجز بنك المغرب أخيرا، على ملايير الدراهم لفائدة أصحاب حق مدني، ربحوا دعاوى قضائية ضد جماعات محلية عملت على مصادرة أراضيهم بدون موجب حق، من أجل إنشاء مشاريع تخص الجماعات المعنية بالحجز. ولم يتردد بنك المغرب في تفعيل القانون، والتجاوب مع منطوق الأحكام القضائية تكريسا لدولة الحق والقانون، ووضع حد لتهرب بعض رؤساء الجماعات من تأدية ما بذمة الجماعات التي يرأسونها من ديون.

- كشف الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، عن وجود خلافات بين مكونات الأغلبية الحكومية. وأكد الخلفي، الذي كان يتحدث مساء أول أمس الأربعاء، خلال تأطيره لندوة علمية بكلية الحقوق بالمحمدية حول "الثابت والمتحول في القرار العمومي"، أن الأغلبية يجمعها ميثاق وأنه لابد من الاختلاف، وأن التدافع موجود وتغيب عنه النمطية، مشيرا في الوقت ذاته، إلى أن هناك لحظات صعود وهبوط طبيعية.

* الأحداث المغربية:

- لم تتمكن اللجنة البرلمانية المكلفة بمهمة استطلاعية حول أسعار المحروقات من إحالة تقريرها على مجلس النواب، كما كان مقررا، أول أمس الأربعاء، وذلك لاستمرار الخلاف بين رئيس اللجنة عبد الله بوانو وباقي الفرق البرلمانية حول مضامين التقرير وتفاصيله. وأكدت مصادر برلمانية، في تصريح للجريدة، أن اللجنة لم تلتئم أول أمس للحسم في الخلافات الحاصلة حول مضامين التقرير، مضيفة أن إحالة التقرير تأجل إلى أجل غير مسمى، لاتساع الهوة بين رئيس اللجنة والفرق البرلمانية حول عدد من النقط.

- سعد الدين العثماني في افتتاح المجلس الحكومي .. المغرب حريص على سيادته. أكد رئيس الحكومة، على خلفية قرار محكمة العدل الأوروبية حول اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، أن المغرب في علاقاته الدولية وفي اتفاقياته التي يوقعها مع أي طرف أيا كان، يحرص دائما على سيادته ووحدته وانتماء أقاليمه الجنوبية لترابه، ولن يقبل أي مساس بالثوابت الوطنية.

* رسالة الأمة:

- اليونسكو .. أكثر من 5 بالمئة من الأطفال المغاربة لم يلتحقوا بالتعليم الابتدائي. كشف تقرير صادر عن معهد "اليونسكو" للإحصاء، أن معدل غير الملتحقين بالمؤسسات التعليمية في مرحلة التعليم الإعدادي (12 إلى 14 سنة) في الدول ذات الدخل المتوسط الأدنى، والتي يوجد من بينها المغرب، بلغ نحو 17,4 في المئة بالنسبة للذكور، و18,9 بالمئة بالنسبة للإناث، فيما بلغت نسبة غير الملتحقين بالتعليم الثانوي نحو 44,9 بالمئة بالنسبة للذكور، و47,1 بالمئة بالنسبة للإناث.

- أكد وزير العدل، محمد أوجار، أن تحديث المنظومة القانونية في مجال المال والأعمال يعتبر ورشا ذا أولوية استراتيجية يتطلب تعبئة كافة الطاقات لإنجاحه، بما يعزز موقع المملكة كوجهة لاستقطاب الاستثمارات وتحقيق التنمية.

* العلم:

- زواج القاصرات.. أكدت دراسة أنجزتها جمعية "حقوق وعدالة"، أن عدد عقود تزويج القاصرات في المغرب بلغ 30 ألفا و230 عقد زواج خلال سنة 2015، بارتفاع نسبته 10,2 في المئة مقارنة مع سنة 2007. وأفادت الدراسة بأن عقود تزويج القاصرات سنة 2007 بلغت 29 ألفا و847 مقابل 33 ألفا و253 عقدا سنة 2009، و35 ألفا و152 عقدا سنة 2013.

- الحوار مع المركزيات النقابية للتعليم .. تلقت النقابات التعليمية الست الأكثر تمثيلية دعوات لعقد لقاء يومي 5 و6 مارس الجاري مع سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتعليم العالي، ويعتبر هذا اللقاء الأول من نوعه بعد تعيين أمزازي على رأس هذا القطاع. وكشف الكاتب العام للجامعة الحرة للتعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، في تصريح للصحيفة، عن انتظارات الجامعة، التي لا تخرج عن انتظارات عموم الأسرة التعليمية.

* لوماتان:

- قدمت الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات أمس، بعدد من العواصم العالمية من ضمنها الرباط، تقريرها السنوي لسنة 2017. وأشاد التقرير، الذي يرصد وضعية مراقبة المخدرات في العالم، ويشدد على أهمية العلاج وإعادة التأهيل، بالجهود التي تبذلها البلدان الإفريقية لاسيما المغرب، في ما يتعلق بتحسين الخدمات الصحية لمحاربة الإدمان على المخدرات.

- 70 إلى 80 بالمئة من مؤسسات الحماية الاجتماعية في تدهور مستمر وأغلب الشباب الذين يعيشون بها لا ينجحون في مسارهم الدراسي. وحذر رئيس الجمعية المغربية لليتيم، ياسين رفيع بنشقرون، خلال لقاء نظم بالدار البيضاء، من أن "عددا كبيرا من هؤلاء الشباب معرضون للانحراف والإدمان، الأمر الذي يؤثر سلبا على حياتهم وأيضا على محيطهم، وإذا استمرت الأمور على هذا المنوال، سيصبحون خطرا على المجتمع".

* ليكونوميست:

- نشرت وزارة العدل مؤخرا، قائمة المحامين المخول لهم تحرير بعض العقود المتعلقة بالعقار. هذا المستجد القانوني يعيد إلى الواجهة خلافات قديمة. فقد أظهرت المهن القانونية والقضائية على الدوام حساسيات مؤسسية في صياغة العقود. وبغض النظر عن استثناءات تعد على أطراف الأصابع، يسمح للموثقين والعدول والمحامين بموجب القانون بتحرير العقود، ما ينذر بدخول الأطراف الثلاثة في معركة تنازع الاختصاصات، التي ستكشف عن مدى قوة أو ضعف السوق القانونية.

- يبدو أن رسوم التمبر 0,25 بالمئة الخاصة بالأداء نقدا لم تجد بعد صداها. فالقانون كان موجودا على الدوام وهو الآن محط متابعة من لدن مديرية الضرائب. فالعديد من جمعيات الأطباء والممارسين تعارض تطبيق رسوم التمبر. وفي الواقع، تتظاهر بعض القطاعات المهنية بعدم معرفة كيفية تطبيق هذا الحق. والواقع أن فرض ضريبة بنسبة 0.25 في المئة على المعاملات التي تتم تسويتها نقدا يتطلب من دافعي الضرائب المعنيين أن يعلنوا عن أرباحهم في حين يتعذر حاليا، تعقب عمليات الدفع نقدا.

* أوجوردوي لوماروك:

- أفاد رئيس الإدارة الجماعية لمجموعة العمران، بدر الكانوني، بأن المجموعة قامت بتسوية ما مجموعه 526 رسما عقاريا بما يمثل نسبة تعادل 53 في المئة. وأشار الكانوني، في ندوة صحفية خصصت لتقديم حصيلة 2017 وخطة العمل الخاصة بسنة 2018، إلى أن العملية تهم 958 رسما، وأن أزيد من 459 عملية أي 47 في المئة في طور التصفية.

- يشارك المغرب في أشغال الدورة الـ49 لمجلس وزراء الصحة العرب الذي افتتحت أشغاله يوم الخميس، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة. ويمثل المغرب في هذا الاجتماع، وفد يترأسه وزير الصحة السيد أنس الدكالي. ويناقش هذا اللقاء، عدة مواضيع مدرجة على جدول الأعمال، من بينها التجارب الناجحة للدول العربية الأعضاء في المجال الصحي.

* البيان:

- كشفت وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، بسيمة الحقاوي، يوم الأربعاء في تونس، أن عدد المستفيدين من الجنسية المغربية عن طريق الأم بلغ 33.587 مستفيدا. وأبرزت السيدة الحقاوي، خلال أشغال المؤتمر الوزاري الأول حول "الانتماء والهوية القانونية" المنظم بالعاصمة التونسية، بتعاون بين جامعة الدول العربية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، التعديلات الجوهرية التي عمل المشرع المغربي على إدخالها على قانون الجنسية، ومنحه الحق للأبناء والبنات للحصول على جنسية الأم المغربية والأب الأجنبي، أيا كان مكان ولادتهم.

- استقبل رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، يوم الأربعاء بالرباط، أبو الحسن محمود علي، وزير الشؤون الخارجية بجمهورية بنغلاديش، الذي يقوم بزيارة عمل للمملكة توجت بالتوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون تهم مختلف القطاعات. وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن الجانبين نوها خلال هذا اللقاء، بمستوى علاقات الصداقة التي تجمع بين البلدين، وعبرا عن الرغبة المشتركة للدفع بالتعاون الثنائي في مختلف المجالات، لاسيما تلك التي يوفر فيها اقتصادا البلدين فرصا هامة للشراكة.

* لوبينيون:

- الروابط متعددة الأشكال القائمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي هامة جدا ومفيدة للطرفين. 35 مليار أورو من المبادلات التجارية ومئات الآلاف من مناصب الشغل تستدعي التعامل مع هذا الأمر بنوع من الواقعية. وهذا لا يمنع من التفكير في الإكراهات التي تواجه العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي، تحديد زاوية الرؤية التي ينبغي من خلالها دراسة آفاق هذه العلاقات. والقرار الذي اتخذته مؤخرا محكمة العدل الأوروبية يمثل أحد المواقف، التي يجب التعامل معها وفق هذه المقاربة.

- أفاد بنك المغرب بأن وتيرة نمو القروض البنكية تسارعت بنسبة 3,2 في المئة خلال شهر يناير 2018، بعد 2,9 في المئة شهرا قبل ذلك. وأوضح بنك المغرب، في مذكرته حول المؤشرات الرئيسية للإحصائيات النقدية لشهر يناير 2018، أن تطور الائتمان البنكي يعكس، بالخصوص، تزايد حدة انخفاض تسهيلات الخزينة إلى 1.3 في بالمئة بعد 3,2 في المئة، ونمو قروض الاستهلاك بنسبة 4,7 في المئة، مقابل 4,3 في المئة. وأشار البنك إلى تراجع ارتفاع قروض التجهيز من 11,4 في المئة إلى 10,2 في بالمئة، فيما تباطأت وتيرة نمو القروض العقارية إلى 3,3 في المئة بعد 4,2 بالمئة.

* ليبيراسيون:

- أطلقت وزارة الداخلية، في نطاق جهودها المتواصلة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنات والمواطنين، سجلا وطنيا للحالة المدنية، عبارة عن نظام معلوماتي مركزي مندمج لتدبير مرفق الحالة المدنية. وذكر بلاغ لوزارة الداخلية أن السجل يرتكز على ثلاث مكونات أساسية تتعلق ببوابة الحالة المدنية والنظام المعلوماتي للحالة المدنية والمركز الوطني لتخزين المعلومات. وأوضح البلاغ أن بوابة الحالة المدنية تعتبر من أهم الوسائل التي تم وضعها رهن إشارة المواطنين للاطلاع على كافة القوانين والمساطر المتعلقة بالحالة المدنية، وكذا القيام بطلب وثائقهم الإدارية، كما تمكنهم من التصريح الأولي بمختلف الأحداث المرتبطة بحالتهم المدنية من ولادة أو زواج أو طلاق أو وفاة، وذلك عبر الموقع الإلكتروني (www.alhalalmadania.ma).

- نبأ سيء للمرضى! من الآن فصاعدا، سيصبح المرضى مدعوين إلى أداء رسوم التمبر عن كل استشارة طبية، أو شراء أدوية أو إجراء تحليلات طبية. ويتعين على الصيادلة والأطباء والمختبرات، على غرار جميع الشركات، التصريح وأداء رسوم التمبر التي تحصلوا عليها من المعاملات المؤدى عنها نقدا، والمحددة في 0.25 في المئة.