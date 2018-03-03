إطلالة على أبرز الصحف الصادرة بأمريكا الجنوبيّة

هسبريس - و .م .ع

اهتمت الصحف ببلدان أمريكا الجنوبية، بمواضيع من أبرزها افتتاح السنة التشريعية الجديدة بالأرجنتين واستقبال الرئيس البيروفي للجنة "لافا ياتو" خلال الشهر الجاري، ونمو الاقتصاد البرازيلي وحجم انتشار الحمى الصفراء بالبرازيل، والاستعدادات التي تسبق تنصيب الرئيس الشيلي المنتخب، واستئناف حزب "فارك" حملته الانتخابية.

ففي الأرجنتين، اهتمت الصحف المحلية، على الخصوص، بخطاب الرئيس ماكري بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الجديدة، و انتقادات حاكمة إقليم بوينوس أيريس لنقابات التعليم.

وهكذا، كتبت يومية "كلارين" أن الرئيس الارجنتيني، ماوريسيو ماكري، حث الكونغرس على مناقشة مشروع قانون حول الاجهاض وطلب "الاستماع إلى جميع الاصوات و أن تؤخذ بعين الاعتبار كل المواقف" حول هذه القضية التي تحتاج لمعالجة "ناضجة" و "مسؤولة".

وأضافت أن ماكري أكد، في خطابه بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الجديدة، أن البلاد تؤجل منذ "35 سنة نقاشا حساسا جدا" في إشارة إلى الإجهاض قائلا في هذا الصدد إنه مع الحق في الحياة "ولكن أيضا مع النقاش الناضج والمسؤول".

ومن جانبها، أوردت صحيفة "لاناسيون" أن الرئيس أبرز أن "الأسوأ قد انتهى" وأن السنوات القادمة ستشهد نموا في البلاد، فيما بدأت نسبة التضخم في الانخفاض.

وأفادت اليومية، التي توقفت عند أبرز محاور الخطاب، بأن المعارضة انتقدت بشدة خطاب الرئيس ووصفته بالبعيد عن الواقع الاجتماعي والاقتصادي للبلاد.

ومن جهتها، أوردت يومية "إل كرونيستا" أن حاكمة إقليم بوينوس أيريس، ماريا إيوخينيا فيدال، انتقدت نقابات التعليم بالإقليم، التي أعلنت عن خوض إضراب في المدارس العمومية، واتهمتهم باتخاذ الأطفال "رهائن".

وأضافت أن حاكمة الإقليم تعهدت بتحسين جودة التعليم في المؤسسات العمومية، وشددت على ضرورة التسريع بالإصلاحات في مجال التعليم.

وبالبيرو، توقفت أبرز اليوميات عند إعلان استقبال رئيس البلاد للجنة "لافا ياتو" خلال الشهر الجاري، و التوقعات حول نمو القطاع الصناعي خلال السنة الجارية.

وهكذا كتبت يومية "لاريبوبليكا" أن رئيسة الحكومة، مرسيدس أراوز، أكدت أن رئيس الجمهورية، بيدرو بابلو كوشينسكي، سيستقبل اللجنة البرلمانية التي تحقق في قضايا فساد "لافا ياتو" في 16 مارس، لوضع حد" للضجيج السياسي"، و ذلك على ضوء المناخ السياسي السائد حاليا بالبلاد بعد الافادات التي أدلى بها الممثل السابق لشركة "أوديبريشت" بالبيرو، خورخي باراتا، للمدعين العامين البيروفيين.

ونقلت الصحيفة عن أراوز قولها إن كوشينسكي ليس مجبرا على استقبال اللجنة، و يفعل ذلك عن طيب خاطر للحد من الضجيج السياسي، داعية إلى احترام شخص رئيس الجمهورية لأنه يمثل الدولة البيروفية.

وأضافت أن الرئيس يتدارس مع وزيرة الخارجية، كايتانا ألخوفين، تصريحات خورخي باراتا الذي زعم فيها أنه قدم أموالا لسفيرة البيرو الحالية في بريطانيا، سوزانا دي لا بوينتي، لتمويل الحملة الانتخابية لكوشينسكي سنة 2011، و هو ما نفته دي لا بوينتي.

وأوضحت أراوز، تشير اليومية، أنه على الرغم من الوضع السياسي الحالي إلا ان الاقتصاد لم يتأثر، مبرزة استمرار ثقة المستثمرين في البيرو.

و من جانبها، أفادت يومية "لاخيستيون" أن وزيرة الإنتاج، لينيكي شول، توقعت أن يشهد القطاع الصناعي بالبلد الجنوب أمريكي تعافيا سريعا و يسجل نموا بنسبة 7 ر3 بالمائة خلال السنة الجارية.

وكشفت المسؤولة البيروفية أن الحكومة تعمل على بلورة سياسة للتنمية الصناعية تقوم بالأساس على تشجيع الابتكار و التكنولوجيا وتحسين الإطار التنظيمي، مرجحة أن تكون هذه الخطة جاهزة عند متم العام الجاري.

وفي البرازيل، استأثر باهتمام الصحف المحلية النمو الاقتصادي بالعملاق الجنوب أمريكي وحجم انتشار الحمى الصفراء وتعبئة الحكومة للموارد الضرورية لتجهيز مختلف أجهزة شرطة ريو دي جانيرو.

وكتبت "جورنال دو برازيل" أن وزير المالية، هنريكي مييرييس، قد صرح بأن الارتفاع ب 1 في المائة الذي سجله الناتج الداخلي الخام العام الماضي كان مطابقا تماما لانتظارات الحكومة، مرجحا أن يبلغ النمو الاقتصادي خلال العام الجاري نسبة 3 في المائة.

وأوردت اليومية تأكيد المسؤول البرازيلي أن الأمر يتعلق بحصيلة ايجابية وإفادته بأن النمو قد تسارع خلال الربع الأخير من العام المنصرم وهو ما اعتبره مؤشرا هاما بالنظر إلى مسارعة المقاولات الى الاستثمار بفضل توقعات النمو سنة 2018.

وأفادت "فولها دي ساو باولو" بأن البرازيل قد سجلت 723 حالة إصابة مؤكدة بالحمى الصفراء منذ يوليوز الماضي، من ضمنها 237 حالة كانت قاتلة.

وأضافت الجريدة، استنادا إلى وزارة الصحة، أن عدد الوفيات الناجمة عن الحمى الصفراء بلغ في الفترة ما بين فاتح يوليوز 2017 و28 فبراير المنصرم 237 حالة، إلى جانب 576 حالة إصابة مؤكدة بهذا الفيروس، مقابل 184 حالة وفاة بسبب هذا الوباء خلال الفترة ذاتها التي سبقت الفترة المذكورة.

وأشارت اليومية إلى أن ما مجموعه 2867 حالة إصابة بالحمى الصفراء قد سجلت من ضمنها 1359 حالة غير مؤكدة و785 حالة كانت موضوع تحقيق خلال الفترة المذكورة.

وسلطت "أو غلوبو" الضوء على إعلان الرئيس ميشال تامر أن الحكومة الفدرالية ستمنح 42 مليار ريال في ظرف 5 سنوات من أجل تمكين شرطة ريو من تجهيزات جديدة، موضحا أن جانبا من هذا الغلاف عبارة عن مساهمة من البنك الوطني للتنمية الاقتصادية.

وفي الشيلي، أفردت اليوميات المحلية اهتماماتها للاجتماعات بين الوزراء المنتهية ولايتهم ونظرائهم بالحكومة المقبلة والمسيرة التي يعتزم المسنون تنظيمها بعيد تولي الرئيس الشيلي المنتخب لمهامه.

وذكرت "إل ميركيريو" أن العديد من الوزراء المنتهية ولايتهم عقدوا اجتماعات مع نظرائهم من الحكومة المقبلة في أفق تولي الرئيس المنتخب، سيباستيان بينيرا، مهامه في 11 مارس الجاري.

وأضافت أن 22 من أصل 23 وزيرا نظموا اجتماعات للتنسيق وتقديم محاور متعلقة بقضايا الدولة ومشاريع القوانين التي يجري إعدادها أو تلك التي يتدارسها الكونغرس.

وأوردت "لا ناثيون" أن تظاهرة للأشخاص المسنين احتجاجا على "الإساءة والتخلي النهائي على هذه الفئة" قد دعي إلى تنظميها بسانتياغو بعد يوم واحد فقط من تنصيب الرئيس الشيلي المنتخب بمنصبه، مشيرة إلى أن هذه الاحتجاجات المزمعة دعت إليها العديد من الجمعيات والمنظمات غير الحكومية.

وأشارت إلى أن مسيرة المسنين التي ستنطلق من وسط العاصمة نحو القصر الرئاسي لا مونيدا ستكون أول تظاهرة تنظم في عهد إدارة الرئيس بينيرا.

وفي كولومبيا، تطرقت اليوميات المحلية لمواضيع من أبرزها استئناف حزب "فارك" حملته الانتخابية، وتوسيع شبكة النقل الجوي للبلد الجنوب أمريكي مع العالم.

وأفادت "إل تييمبو" باستئناف حزب "القوات البديلة الثورية المشتركة" (فارك) لحملته الانتخابية برسم الانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة، بعدما علقها في 09 فبراير الماضي بسبب غياب الضمانات الأمنية.

وأضافت أن قائد الحزب ومرشحه في الانتخابات الرئاسية، رودريغو لوندونو قد أشرف الخميس على تجمع انتخابي بفوساغاسوغا بجهة كونديناماركا.

وكشفت "إل كولومبيانو" أن تيموشينكو قد اضطر إلى تعليق باقي أنشطة حملته الانتخابية بسبب طارئ صحي تطلب نقله الى المستشفى، مشيرة إلى أنه سبق وأن خضع للعلاج بكوبا إثر سكتة دماغية تعرض لها.

وسلطت "بورتافوليو" الضوء على توسيع كولومبيا لشبتكها في مجال الخطوط الجوية الدولية حيث ضاعفت طرقها الدولية خلال العقد الأخير.

وأضاف اليومية، استنادا إلى هيئة الطيران المدني، أن الخطوط الجوية التي تربط كولومبيا مع دول العالم قد انتقلت من 30 خطا في 2007 إلى 60 خطا في 2017 ، مشيرة إلى أن عدد المسافرين سجل ارتفاعا ب 164 في المائة.