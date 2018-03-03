قراءة في بعض صحف منطقة أمريكا الشمالية

هسبريس - و.م.ع

اهتمت الصحف الصادرة ببلدان أمريكا الشمالية،على الخصوص، بالجدل الدائر بالولايات المتحدة الأمريكية حول مراقبة حيازة وحمل الأسلحة النارية، وبرد فعل الحكومة الكندية إزاء قرار الإدارة الأمريكية فرض رسوم جمركية جديدة على واردات الصلب والألومنيوم، وكذا بمستجدات قضية الرئيس البنمي السابق المتهم بالفساد، وبوضعية المدافعين عن حقوق الإنسان في المكسيك.

فبالولايات المتحدة، كتبت صحيفة "ذ هيل" أن المنتخبين الجمهوريين بمجلس الشيوخ اعتبروا أن دعوة الرئيس دونالد ترامب لاتخاذ تدابير أكثر جرأة في مجال مراقبة حيازة وحمل الأسلحة النارية لن تغير "الحسابات السياسية" للحزب الذي يدعو إلى رد محدود إزاء حادث اطلاق نار الذي شهدته مؤخرا إحدى المدارس الثانوية بفلوريدا.

وقال جون كورنين، ممثل الحزب الجمهوري في تكساس، الذي يقود استراتيجية الحزب حول العنف المسلح بمجلس الشيوخ، إنه يعتزم تقديم مشروع قانون يهدف إلى تحسين التشريعات الفيدرالية وقوانين الولايات بشأن السوابق الجنائية.

واشارت صحيفة الكونغرس، التي أبرزت الطابع الحزبي والجريء للنقاش المتعلق بمراقبة الأسلحة النارية خلال اجتماع الرئيس الامريكي، الاربعاء، مع أعضاء الكونغرس، الى ان هذه ليست المرة الاولى التي يبدو فيها ترامب وكأنه يريد مخالفة توجه حزبه في محاولة للتوصل إلى اتفاق مع المعارضة الديمقراطية.

وفي موضوع آخر، أوردت صحيفة "نيويورك تايمز" أن قرار دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 25 في المائة على واردات الصلب و10 في المائة على واردات الألمنيوم قد عزز أسهم شركات الصلب في بورصة وول ستريت.

وأضافت الصحيفة، في هذا الصدد، أن بورصة نيويورك تفاعلت بشكل سيء بسبب المخاوف من ارتفاع تكاليف باقي الصناعات الأمريكية، مثل شركة صناعة الطائرات بوينغ أو قطاع النفط.

وأشارت إلى فقدان ثلاثة أرباع الوظائف بين سنتي 1962 و2005 في قطاع صناعة الصلب الأمريكي، لكن دراسة أجرتها الجمعية الاقتصادية الأمريكية خلصت إلى أن هذا المعطى يرجع أساسا إلى التقدم التكنولوجي الذي سمح بتضاعف الإنتاجية بنحو خمس مرات.

من جانبها، ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن وكالة الائتمان الأمريكية "إيكيفاكس" أعلنت أن 4ر2 مليون شخص إضافي تأثروا بالهجوم الإلكتروني الضخم الذي تعرضت له الوكالة العالم الماضي، مضيفة أن أرقام الضمان الاجتماعي لهؤلاء الضحايا الجدد لم تسرق، وأن الشركة ستقدم لهم أدوات مجانية ضد سرقة الهوية.

وفي كندا، توقفت صحيفة "لودروا" عند إعلان الرئيس الأمريكي الخميس عزمه فرض رسوم جمركية على واردات الصلب والألومنيوم، معتبرة أن هذه الخطوة ستكون لها آثار واسعة النطاق على الاقتصاد العالمي، والمنظومة التجارية الدولية والتجارة عبر الحدود.

وذكرت "لابريس''، من جانبها، أن رئيس وزراء كيبيك، فيليب كويار، اعتبر أن فرض إدارة ترامب تعريفات على واردات الألومنيوم يمثل قرارا "غير صائب" سيضر بالأميركيين في المقام الأول، مؤكدا أن الأمر يتعلق بـ"قرار سيئ، سيضر بالأمريكيين أنفسهم ربما بنفس القدر أو أكثر منا".

وقالت الصحيفة إن هذا الإجراء يمكن أن يكون له تأثير كبير في كندا، وهي رابع أكبر منتج للألمنيوم، ولاسيما في كيبيك التي تنتج نحو 90 في المائة، مشيرة الى ان كويار اعتبر أن قرار واشنطن سيء، خصوصا أن إنتاج الولايات المتحدة من الألمنيوم قليل.

وفي بنما، ذكرت صحيفة "إل سيغلو" أن محكمة العدل العليا ستبث في 12 مارس الجاري في طلب لتعليق مذكرة الاعتقال من أجل التسليم الصادرة ضد الرئيس السابق ريكاردو مارتينيلي (2009-2014)، المعتقل منذ يونيو الماضي بأحد السجون الفيدرالية بولاية فلوريدا على خلفية متابعته باتهامات بالفساد خلال ولايته الرئاسية، في انتظار تسليمه للسطات بلاده.

وأوضحت اليومية، نقلا عن الهيئة القضائية، أن دفاع الرئيس السابق، والعضو حاليا ببرلمان أمريكا الوسطى (بارلاسين)، سيطلب تعليق أمر اعتقال وتسليم هذا الأخير خلال جلسة مقررة في 12 من الشهر الحالي.

وذكرت الصحيفة بأن المحكمة أيدت في 31 يناير الماضي الحكم الابتدائي الرافض لإغلاق قضية مارتينيلي، المتهم بارتكاب جرائم تتعلق بإعداد شبكة للتنصت غير القانوني خلال ولايته على عدد من خصومه السياسيين، مشيرة إلى أن الأمر يتعلق بواحدة من القضايا العديدة التي يتابع فيها الرئيس البنمي السابق من قبل هذه المحكمة، وهي الهيئة الوحيدة المخولة لمتابعته بالنظر إلى صفته كنائب عن البارلاسين.

إقليميا، ذكرت صحيفة "لاإستريا" أن القضاء الغواتيمالي أمر الخميس بالسجن الاحتياطي للرئيس السابق، ألفارو كولوم (2008-2012)، وأربعة من مع أعضاء حكومته، على خلفية اتهامات بالفساد تتعلق بالتزوير واختلاس أموال عمومية من خلال صفقة مشبوهة في عهد حكومته لتحديث قطاع النقل الحضري بالعاصمة غواتيمالا.

وأوردت أن الادعاء العام وجه هذه التهم للرئيس السابق ولأحد عشر متهما آخرا، بينهم عدد من وزراء حكومته، يشتبه في تورطهم في شبكة منحت بدون سند قانوني حوالي 35 مليون دولار لشركة محلية في إطار صفقة لتطوير النقل الحضري بالعاصمة.

وبالمكسيك، ذكرت صحيفة "لاخورنادا" أن السفارة الأمريكية في ميكسيكو حذرت موظفيها من المخاطر الأمنية القوية المحدقة بزيارة منطقة بلايا ديل كارمن.

ونقلت الصحيفة عن بيان صادر عن السفارة الأمريكية أن القنصلية الأمريكية، وبعد اكتشاف مواد متفجرة على متن باخرة في منطقة "كوثوميل"، أعلنت أن "موظفي الحكومة الأمريكية ممنوعون من استخدام جميع العبارات السياحية بالمنطقة حتى إشعار آخر".

من جهتها، أورت يومية "إل أونيفرسال" من جهتها، أن السفيرة الأمريكية لدى المكسيك، روبرتا جاكوبسون، أعلنت، الخميس، أنها ستغادر منصبها والادارة الامريكية في مطلع ماي المقبل، مؤكدة ان العلاقات بين البلدين الجارين " قوية ومصيرية".

واضافت الصحيفة ان هذا الاعلان ينضاف إلى القائمة الطويلة من الانشقاقات التي أضعفت وزارة الخارجية منذ وصول دونالد ترامب الى السلطة، مذكرة بإلغاء الرئيس المكسيكي إنريكي بينا نييتو زيارة كان ينتظر أن يجريها لواشنطن، بسبب التوترات المستمرة المرتبطة بتمويل الجدار الحدودي الذي يسعى ترامب إلى إقامته مع المكسيك لمواجهة تدفق المهاجرين غير الشرعيين، على الخصوص.

من جانبها، تطرقت صحيفة "إل صول دي ميخيكو" لوثيقة نشرها المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني حول وضعية المدافعين عن حقوق الإنسان، واعتبر فيها أن المكسيك تعد واحدة من أخطر البلدان بالنسبة للصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان بسبب انتشار العنف والجريمة المنظمة.